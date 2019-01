Für die Beatles-Comedy Help! kamen John, Paul, George und Ringo im Jahr 1965 nach Obertauern in Salzburg

Bestenliste: 30 Top-Movies, die in Österreich gefilmt wurden – mit Trailer, Kurzinhaltsangabe und IMDb-Bewertung.

Österreich ist als Filmkulisse in Hollywood sehr beliebt: James Bond, Bridget Jones, Tom Cruise, Cameron Diaz, ja selbst die Beatles kamen in die Alpenrepublik, um Filme hier zu drehen.

Neben James Bond, Mission Impossible und Help! gibt es auch Klassiker, die am Schauplatz Österreich spielen: Der Dritte Mann oder auch Sieben Jahre in Tibet wurden hierzulande gedreht, genauso wie Before Sunrise und und und. Hier gibt es die Bestenliste mit 30 Top-Filmen, die ganz oder zum Teil in Österreich entstanden sind. Natürlich auch die Info, wo genau gedreht wurde!

BESTENLISTE: 30 BLOCKBUSTER UND INTERNATIONALE FILMHITS, DIE IN ÖSTERREICH GEDREHT WURDEN – GEREIHT NACH IMDb-BEWERTUNG:

1) Der Dritte Mann (The Third Man, 1949)

Drehort/Schauplatz: Wien - Schreyvogelgasse 8, Zentralfriedhof, Hotel Sacher, Neuer Markt, Prater, Palais Pallavicini, Reichsbrücke, Morzinplatz

Genre(s): Film-Noir, Mystery, Thriller

IMDb-Bewertung: 8,2

Der Einladung seines Freundes Harry Lime (Orson Welles) folgend, reist der US-Autor Holly Martins (Joseph Cotten) 1948 in das besetzte Wien der Nachkriegszeit. Als er ankommt, erfährt er, dass Lime bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen sein soll. Martins beginnt zu ermitteln. Anna (Alida Valli), Limes Geliebte, hilft ihm dabei. Es dauert nicht lange, bis Martins erfährt, dass sein Kumpel in Wahrheit noch lebt. Ein britischer Major erklärt ihm, dass der vermeintliche Tote als Schwarzhändler gesucht wird. Im Auftrag der Polizei lotst Martins seinen Freund aus dem russisch besetzten Teil von Wien -und verfolgt ihn bis ins düstere Kanalisationsnetz der Stadt... Die Zithermusik von Anton Karas, die Bilder vom Nachkriegs-Wien (Oscar für die Kamera!), die Szenen im Kanal - alles zeitlos.

Der dritte Mann © Video: YouTube

> > > DER DRITTE MANN gibt es hier*

2) Before Sunrise - Zwischenstopp in Wien (1995)

Drehort/Schauplatz: Wien - Riesenrad, Friedhof der Namenlosen, Cafe Sperl, Kleines Cafe, Maria am Gestade, Maria Theresien Platz, Pressgasse, Arena, Zollamtsteg Brücke, Albertina, Westbahnhof

Genre(s): Drama, Romance

IMDb-Bewertung: 8,1

Auf der Zugfahrt von Budapest nach Wien lernt die Französin Céline (Julie Delpy) den Amerikaner Jesse (Ethan Hawke) kennen. Sie ist auf dem Weg in die Heimat, Jesse muss in Wien aussteigen, um in die USA zurück zu fliegen.Beide verstehen sich auf Anhieb gut. Ohne Zögern folgt Céline Jesses Vorschlag, gemeinsam mit ihm seine letzten Stunden in Wien zu verbringen. Es bleibt ihnen nur die Zeit bis Sonnenaufgang!

Before Sunrise © Video: YouTube

> > > BEFORE SUNRISE gibt es hier*

3) Rush (2013)

Drehort/Schauplatz: Wien - Innenstadt

Genre(s): Action, Biografie, Drama

IMDb-Bewertung: 8,1

Dramatisch-packende Chronik eines legendären Formel-1-Duells: Niki Lauda alias Daniel Brühl gegen James Hunt alias Chris Hemsworth. Regisseur Ron Howard gelang eine authentisch spannende und bewegende Chronik des legendären Formel-1-Duells. Das Drehbuch stammt von Peter Morgan. Golden-Globe-Nominierungen für Daniel Brühl sowie als bester Film.

Rush © Video: YouTube

> > > RUSH gibt es hier*

4) Die Säulen der Erde (Pillars of the Earth, 2010)

Drehort/Schauplatz: Wien Votivkirche, Burg Kreuzenstein

Genre(s): Drama, History, Romance

IMDb-Bewertung: 8,1

Imposant. Die 40 Mio. US-$ teure Ken-Follett-Weltbestselleradaption, die in Ungarn und Österreich gedreht wurde, ist zwar nicht extrem fesselnd, aber schön pompös. Nach dem Tod des englischen Königs Heinrich I. entbrennt im England des 12. Jahrhunderts ein intrigenreicher Kampf um dessen Nachfolge, der sich auch auf ein Projekt im (fiktiven) Städtchen Kingsbridge auswirkt. Dort teilen der aufrechte Steinmetz Tom Builder (Sewell) und der idealistische Prior Philip (Macfadyen) eine Vision: Sie wollen eine prächtige Kathedrale bauen, wie sie die Welt noch nicht gesehen hat! Doch nicht nur der Bischof legt ihnen Steine in den Weg, sondern auch der brutale Aristokrat William Hamleigh ...

Die Säulen der Erde © Video: YouTube

> > > DIE SÄULEN DER ERDE gibt es hier*

5) Meine Lieder, meine Träume (The Sound of Music, 1965)

Drehort/Schauplatz: Stadt Salzburg, Felsenreitschule, Mozart Steg, Mirabellgarten, Mondsee, Wolfgangsee, Schloss Hellbrunn, Nonnberg, Schloss Fuschl, Schloss Hohenwerfen, St. Gilgen, Bischofshofen

Genre(s): Biografie, Drama, Familie

IMDb-Bewertung: 8,0

Es scheint, als wäre das Klosterleben nichts für die lebenslustige Novizin Maria (Julie Andrews), die ständig vor sich hin singt. Deshalb schickt die Mutter Oberin sie als Kindermädchen zu Baron von Trapp (Christopher Plummer) und dessen sieben Kindern. Vom militärischen Drill, mit dem der Witwer seine Sprösslinge erzieht, hält Maria wenig. Sie bringt den aufgeweckten Kindern die Musik näher und gewinnt nicht nur deren Herzen, sondern auch das von Baron von Trapp. Bald wird geheiratet, die Idylle wäre perfekt - wenn da nicht die Nazis wären, die der Familie zusetzen. Also wandert man in die USA aus, wo man singenderweise den Lebensunterhalt verdient...U. a. in Salzburg gedrehte Musicalverfilmung, die zum Tophit geriet und fünf Oscars kassierte.

The Sound of Music © Video: YouTube

> > > THE SOUND OF MUSIC gibt es hier*

6) The Best Offer - Das höchste Angebot (La migliore offerta, 2013)

Drehort/Schauplatz: Wien Innenstadt

Genre(s): Crime, Drama, Mystery

IMDb-Bewertung: 7,8

Der angesehene Auktionator Virgil Oldman (Geoffrey Rush) ist ein Workaholic und Einzelgänger, der es liebt, in Öl gemalte Frauenporträts zu sammeln. Da bittet ihn die junge Claire (Sylvia Hoeks), den Nachlass ihrer Eltern für eine Auktion vorzubereiten. Virgil ist skeptisch, weil Claire sich nicht wirklich zu erkennen geben möchte, dennoch kann er sich dem Charme der geheimnisvollen Frau nicht entziehen Von Giuseppe Tornatore (Cinema Paradiso) gewohnt stilvoll inszeniert.

The Best Offer © Video: YouTube

> > > THE BEST OFFER – DAS BESTE ANGEBOT gibt es hier*

7) A Fortunate Man (Lykke-Per, 2018)

Drehort/Schauplatz: Wien - Palais Liechtenstein, in der Freudenau, am Trabrennplatz, beim Lusthaus und bei der alten Zacherlfabrik in Döbling

Genre(s): Drama

IMDb-Bewertung: 7,7

Filmische Adaption des dänischen Monumentalromans Hans im Glück aus dem Jahr 1905. Allerdings nicht als großen Spielfilm, sondern als aufwendigen TV-Vierteiler. Die heimische Satel Film und Fernsehproduktion agierte als Co-Produzent des Riesenprojekts, das am freien Fernsehmarkt angeboten wird. Internationalisiert wurde auch der Titel, aus dem dänischen Lykke-Per bzw. Hans im Glück wurde A Fortunate Man.

Hans im Glück 2018 © Video: YouTube

8) Carlos (2010)

Drehort/Schauplatz: Wien

Genre(s): Biografie, Crime, Drama

IMDb-Bewertung: 7,7

Beirut, 1973: Der junge Ilich Ramírez Sánchez (großartig: Edgar Ramírez) aus Venezuela trifft sich mit Wadie Haddad, dem Anführer der PFLP, um Mitglied seiner Terrorgruppe zu werden. Schon wenig später darf er in Paris seine Kontaktperson André treffen und seinen ersten Anschlag verüben. Ilich, der sich den Decknamen Carlos gibt, hat damit seine Bewährungsprobe bestanden und steigt immer mehr zum wichtigen Drahtzieher der PFLP in Europa auf. Und auch bei Frauen hat der verwegene Revolutionär Erfolg, wobei er seine Geliebten stets in seine Terrorpläne verwickelt. Da wird André verhaftet, und Carlos muss untertauchen …

Fiktion und Fakten verbunden zu einem atemberaubend coolen 70er-Terroristenepos.

Carlos © Video: YouTube

> > > CARLOS gibt es hier*

9) Agenten sterben einsam (Where Eagles Dare, 1968)

Drehort/Schauplatz: Festung Hohenwerfen, Salzburg, Ennstal, Ebensee

Genre(s): Action, Abenteuer, Krieg

IMDb-Bewertung: 7,7

Ein düsteres Bergschloss in den Alpen ist im WK II ein Hauptquartier der deutschen Abwehr, die dort einen US-General und Geheimnisträger gefangen hält. Ein alliiertes Flugzeug setzt in der Nähe eine Spezialeinheit unter der Führung von Briten-Major John Smith (Richard Burton) ab, die ihn befreien soll. Dass die Festung praktisch nur per Drahtseilbahn zu erreichen ist, erschwert die Mission. Und in der Truppe rund um US-Elitekämpfer Schaffer (Clint Eastwood) gibt es einen Maulwurf … Irre spannender Kinogroßerfolg von 1968.

Agenten sterben einsam © Video: YouTube

> > > AGENTEN STERBEN EINSAM gibt es hier*

10) Die Klavierspielerin (The Piano Teacher, 2001)

Drehort/Schauplatz: Wien - Konzerthaus

Genre(s): Drama, Musik

IMDb-Bewertung: 7,5

Nichts für schwache Nerven. Preisgekröntes, verstörend frostiges und zugleich emotional wuchtiges Selbsthassdrama, das ob seiner Intensität nur schwer zu ertragen ist. Und Isabelle Huppert spielt groß auf.

Die Klavierspielerin © Video: YouTube

> > > DIE KLAVIERSPIELERIN gibt es hier*

11) Das vergessene Tal (The Last Valley, 1971)

Drehort/Schauplatz: Tirol - Gschnitztal

Genre(s): Abenteuer, Drama, War

IMDb-Bewertung: 7,4

Abenteuerepos von Regisseur und Autor James Clavell (Er schrieb auch unter anderem Shogun).

Europa im Jahr 1641: Lehrer Vogel (Omar Sharif) flieht vor marodierenden Horden in ein abgelegenes Alpental, das vom Dreißigjährigen Krieg verschont geblieben ist. Ihm folgt ein brutaler Söldnertrupp (angeführt von Michael Caine), der dort ein ruhiges Winterquartier sucht… Musik: John Barry.

Das vergessene Tal © Video: YouTube

> > > DAS VERGESSENE TAL gibt es hier*

12) Mission Impossible Rogue Nation (2015)

Drehort/Schauplatz: Wien - Staatsoper, U4 U-Bahn-Station Schottenring

Genre(s): Action, Abenteuer, Thriller

IMDb-Bewertung: 7,4

In letzter Zeit liefen Ethan Hunts (Tom Cruise) unmögliche Missionen rauf und runter, nach dem teils in Wien gedrehten Abenteuer (Attentat in der Staatsoper) ist aber vorerst Schluss. Im heutigen fünften Teil kann Hunt zwar einen Biowaffen-Deal verhindern, wird aber dann in London gefangen genommen - um wiederum von der geheimnisvollen Ilsa (Rebecca Ferguson) befreit zu werden. Doch der CIA-Direktor (Alec Baldwin) löst die IMF auf Coole Action!

Mission: Impossible Rogue Nation (2015) © Video: YouTube

> > > MISSION IMPOSSIBLE ROGUE NATION gibt es hier*

13) Die Frau in Gold (Woman in Gold US/UK, 2015)

Drehort/Schauplatz: Wien - Schloss Belvedere, Judenplatz, Rathaus, Hotel Sacher, Riesenrad, Palais Auersperg, Semper Depot

Genre(s): Biografie, Drama, History

IMDb-Bewertung: 7,3

Der Einmarsch der Nazis 1938 zwang Jüdin Maria Altmann (Helen Mirren) einst, Österreich zu verlassen und in die USA auszuwandern. Gut 50 Jahre später erfährt sie, dass die Restitutionsgesetze überarbeitet werden -und wendet sich an Anwalt Randol Schoenberg (Ryan Reynolds), um die Vergangenheit wieder aufzurollen. Denn Maria ist die Erbin einiger Klimt-Werke, die von den Nazis geraubt wurden und sich nun im Besitz der Republik Österreich befinden. In Wien werden die beiden von Journalist Czernin (Daniel Brühl) unterstützt Aufwühlendes, opulentes Historiendrama.

Die Frau in Gold © Video: YouTube

> > > DIE FRAU IN GOLD gibt es hier*

14) Help! (1965)

Drehort/Schauplatz: Salzburg - Obertauern

Genre(s): Abenteuer, Comedy, Musical

IMDb-Bewertung: 7,3

Mittelpunkt ist ein verloren gegangener Ring, den der Beatles-Drummer Ringo Starr nicht mehr vom Finger bekommt. Daraus resultiert eine Hexenjagd, die von London über die österreichischen Alpen bis auf die Bahamas führt. Ringo und seine Bandkameraden John, Paul und George werden dabei von Mitgliedern einer religiösen Kultgemeinschaft, einem verrückten Professor und der Londoner Polizei verfolgt. Österreich stand kopf, als die Fab Four im März 1965 für den Dreh zu Help! nach Salzburg kamen.

Help! © Video: YouTube

> > > HELP! gibt es hier*

15) Sieben Jahre in Tibet (Seven Years in Tibet, 1997)

Drehort/Schauplatz: Lienz/Osttirol

Genre(s): Abenteuer, Biografie, Drama

IMDb-Bewertung: 7,0

Im Jahr 1939 bricht der bekannte Kärntner Alpinist Heinrich Harrer (Brad Pitt) zu einer Himalaya-Expedition auf. Nachdem der Egozentriker am Nanga Parbat scheitert, wird er mit seinem Gefährten Peter Aufschnaiter (David Thewlis) von den Briten ins Internierungslager gesteckt. 1944 gelingt den beiden die Flucht nach Tibet, wo Harrer sich mit dem 14. Dalai Lama - noch ein Kind - anfreundet. Eine Begegnung, die aus Egoist Harrer einen neuen Menschen macht. Prächtig bebildertes Abenteuer-Epos nach Heinrich Harrers (1912-2006) Autobiografie.

Sieben Jahre in Tibet © Video: YouTube

> > > SIEBEN JAHRE IN TIBET gibt es hier*

16) The Team (2015)

Drehort/Schauplatz: Salzburg, Tenneck

Genre(s): Crime, Drama

IMDb-Bewertung: 6,9

Im ersten des europäisch produzierten Mehrteilers geht es um eine brutale Mordserie, die in nur kurzen Abständen in Berlin, Antwerpen und Kopenhagen stattfinden. Die internationalen Darsteller und Schauplätze verleihen dem an sich eher durchschnittlichen Fall ein gesamteuropäisches Flair, in der Rolle des litauischen Milliardärs und Menschenhändlers Loukauskis ist Austro-Star Nicholas Ofczarek zu sehen.

The Team © Video: YouTube

> > > THE TEAM gibt es hier*

17) James Bond 007 - Spectre (2015)

Drehort/Schauplatz: Sölden, Ötztaler Gletscher, Altaussee & Ausseerland

Genre(s): Action, Abenteuer, Thriller

IMDb-Bewertung: 6,8

Vom Dienst suspendiert, ermittelt Brit-Agent James Bond (Daniel Craig) auf eigene Faust gegen die Schurkenorganisation SPECT-RE, deren skrupelloser Chef (Christoph Waltz) ein alter Bekannter von 007 ist. Stilvolle und fesselnde Skyfall-Fortsetzung.

Trailer zum neuen James Bond-Abenteuer ‚Spectre‘ © Video: YouTube

> > > JAMES BOND 007 – SPECTRE gibt es hier*

18) James Bond 007 - Hauch des Todes (The Living Daylights, 1987)

Drehort/Schauplatz: Wien - Schloss Schönbrunn, Palais Schwarzenberg, Gasometer, Prater, Musikverein, Sofiensäle, Volksoper

Genre(s): Action, Abenteuer, Thriller

IMDb-Bewertung: 6,7

Bond (Timothy Dalton) soll dafür sorgen, dass KGB-General Koskov sicher in den Westen überlaufen kann. 007 kann ein Attentat verhindern, doch dann wird Koskov entführt... Daltons 007-Einstand: schwer in Ordnung und mit schöner Wien-Kulisse – und Maryam d’Abo.

James Bond 007 Hauch des Todes © Video: YouTube

> > > JAMES BOND 007 – HAUCH DES TODES gibt es hier*

19) James Bond 007 - Ein Quantum Trost (Quantum of Solace, 2008)

Drehort/Schauplatz: Bregenz Seebühne, Feldkirch

Genre(s): Action, Abenteuer, Thriller

IMDb-Bewertung: 6,7

Nach dem Freitod seiner Geliebten Vesper Lind im Vorgänger Casino Royale bläst James Bond (Daniel Craig) zum Halali auf die Hintermänner jener Organisation, die ihren Tod mitverantworteten. Die wilde Jagd hebt in der Toskana an und führt weiter nach Haiti, danach folgt 007 dem durchtriebenen Öko-Unternehmer Dominic Greene (Mathieu Amalric) nach Österreich zu den Bregenzer Festspielen Die Bregenz-Sequenz ist das Highlight der sonst nicht ganz runden Geschichte.

James Bond 007 – Ein Quantum Trost © Video: YouTube

> > > JAMES BOND 007 – EIN QUANTUM TROST gibt es hier*

20) Die Angst des Tormanns beim Elfmeter (1972)

Drehort/Schauplatz: Wien - Naschmarkt, Wittgensteinhaus; Burgenland - Windisch Minihof, Neumarkt an der Raab

Genre(s): Drama, Sport

IMDb-Bewertung: 6,7

Der Tormann Josef Bloch wird bei einem Auswärtsspiel seiner Mannschaft in Wien wegen eines Fouls vom Platz geschickt. Das wirft ihn aus der Bahn. Er irrt durch die fremde Stadt, verbringt die Nacht mit einer Kinokassiererin und erdrosselt sie am nächsten Morgen, beinahe beiläufig. Weil sie ihm auf die Nerven ging? Aber statt sich zu stellen oder zu fliehen, fährt Bloch nach der Tat zu einer alten Freundin aufs Land und wartet dort auf seine Verhaftung durch die Polizei. Der Film erhielt 1972 in Venedig den Preis der Internationalen Filmkritik.

Die Angst des Tormanns beim Elfmeter © Video: YouTube

> > > DIE ANGST DES TORMANNS BEIM ELFMETER gibt es hier

21) Red Sparrow (2018)

Drehort/Schauplatz: Wien - Michaelerplatz, Oper, Cafe Griensteidl

Genre(s): Action, Drama, Thriller

IMDb-Bewertung: 6,6

Jennifer Lawrence mischt als erotischer Spionagelockvogel wider Willen die Welt der Agenten von Ost und West auf.

‚Red Sparrow‘ – Trailer © Video: YouTube

> > > RED SPARROW gibt es hier*

22) Die drei Musketiere (The Three Musketeers, 1993)

Drehort/Schauplatz: Wien - Hofburg, Seegrotte Hinterbrühl, Burg Liechtenstein, Petronell-Carnuntum, Korneuburg, Retz

Genre(s): Action, Abenteuer, Comedy

IMDb-Bewertung: 6,4

Im Jahr 1602 reist der Draufgänger D'Artagnan nach Paris, um sich dort des Königs Leibgarde anzuschließen. Doch nur die Musketiere Aramis, Porthos und Athos stehen nach der Auflösung der Garde durch Kardinal Richelieu noch zum König. Gemeinsam versuchen sie, den raffinierten Plan Richelieus zu durchkreuzen. - Eine 1993 zum Großteil in Österreich gedrehte Klassiker-Version mit Oliver Platt, Charlie Sheen, Kiefer Sutherland und Chris O'Donnell.

Die drei Musketiere © Video: YouTube

> > > DIE DREI MUSKETIERE gibt es hier*

23) Eine dunkle Begierde (A Dangerous Method, 2011)

Drehort/Schauplatz: Wien - Schloss Belvedere, Café Sperl, Mölkerbastei, Siegmund-Freud Museum, Berggasse

Genre(s): Biografie, Drama, Romance

IMDb-Bewertung: 6,4

1904 wird die hysterisch schreiende Sabina Spielrein (Keira Knightley) in eine Schweizer Klinik eingeliefert. Dort nimmt sich Psychiater C. G. Jung (Michael Fassbender) ihrer an und deckt in Gesprächen auf, dass ihre Angstattacken sexuell bedingt sind -eine Theorie, die auch von Freud (Viggo Mortensen) stammen könnte. Jung informiert den Wiener Kollegen über den Fall, ein enges Verhältnis zwischen den beiden Geistesgrößen beginnt. Mit Spielrein fängt der verheiratete Jung gar eine Affäre an... Tadelloses Ensemble, Mortensen wurde für den Golden Globe nominiert.

Eine dunkle Begierde © Video: YouTube

> > > EINE DUNKLE BEGIERDE gibt es hier*

24) Knight and Day (2010)

Drehort/Schauplatz: Salzburg Stadt

Genre(s): Action, Abenteuer, Comedy

IMDb-Bewertung: 6,3

Topagent Roy Miller (Tom Cruise) zieht die unbedarfte June (Cameron Diaz) in ein turbulentes Spionage-Abenteuer hinein, das die beiden rund um die Welt (u. a. nach Salzburg) führt. Ziemlich flott und mit jeder Menge amüsanter Momente.

Knight and Day © Video: YouTube

> > > KNIGHT AND DAY gibt es hier*

25) 360 - Jede Begegnung hat Folgen (2011)

Drehort/Schauplatz: Wien - Naschmarkt, Nestroyplatz, Hotel Meridien, Hotel Savoyen, Busbahnhof Erdberg, Felberstraße, Holochergasse

Genre(s): Drama, Thriller

IMDb-Bewertung: 6,2

Ensemble-Drama von Fernando Meirelles über das große Thema Seitensprung und Fremdgehen. Inspiriert wurde der Episodenfilm von Arthur Schnitzlers Roman Reigen. Mit: Rachel Weisz, Jude Law, Ben Foster u.a. Drehbuch: Peter Morgan (Rush, The Crown, Frost/Nixon).

360 - Jede Begegnung hat Folgen © Video: YouTube

> > > 360 – JEDE BEGEGNUNG HAT FOLGEN gibt es hier*

26) Bridget Jones - Am Rande des Wahnsinns (Bridget Jones: The Edge of Reason, 2004)

Drehort/Schauplatz: Lech/Arlberg

Genre(s): Comedy, Drama, Romance

IMDb-Bewertung: 6,0

Titelheldin Bridget (Rene Zellweger) hat ihren Traummann Mark (Colin Firth) gekriegt, ergo schwebt sie zu Beginn des Sequels im siebenten Himmel. Allerdings strapaziert sie mit ihrer totalen Hingabe die Nerven des Angebeteten, und dann tritt auch noch die fesche neue Praktikantin Rebecca auf den Plan. Klar, dass Bridgets Eifersucht angestachelt ist, da taucht die Dame mit Modelmaßen auch beim gemeinsamen Skiurlaub mit Mark auf. Gelungene Fortsetzung, die hin und wieder übers Ziel hinausschießt.

Bridget Jones - Am Rande des Wahnsinns © Video: YouTube

> > > BRIDGET JONES - AM RANDE DES WAHNSINNS gibt es hier*

27) Bad Spies (The Spy Who Dumped Me, USA 2018)

Drehort/Schauplatz: Wien - Innenstadt

Genre(s): Action, Abenteuer, Comedy

IMDb-Bewertung: 6,0

Zwei Freundinnen mischen die Terrorszene und Geheimdienste in Europa auf: Mila Kunis und Kate McKinnon in einer (leider leicht nervigen) Actionkomödie.

‚Bad Spies‘ – Offizieller Trailer © Video: YouTube

> > > BAD SPIES gibt es hier*

28) Firefox (1982)

Drehort/Schauplatz: U-Bahn Stationen Stadtpark und Südtiroler Platz (sollen Moskauer U-Bahn Stationen darstellen – der Film spielt nicht in Wien, wurde aber teilweise in Wien gedreht)

Genre(s): Action, Abenteuer, Thriller

IMDb-Bewertung: 5,9

Mitten im Kalten Krieg entwickeln die Sowjets ein neuartiges Kampfflugzeug, das im Westen für Unruhe und hektische Aktivität sorgt. Dank Überschallgeschwindigkeit, Tarnkappentechnik und hoch entwickelten Waffensystem ist der „Firefox”, so die inoffizielle Bezeichnung, allen NATO-Flugzeugen weit überlegen. Bisher haben die Sowjets nur einen Prototyp hergestellt, und damit das auch so bleibt, planen Amerikaner und Briten, das Flugzeug zu stehlen. Für diesen heiklen Auftrag wird Air-Force-Pilot Mitchell Gant (Clint Eastwood) ausgewählt. Mit Hilfe zweier übergelaufener sowjetischer Wissenschaftler wird Gant mit der Technologie vertraut gemacht und dann nach Russland eingeschleust, um das Flugzeug zu entführen.

Firefox © Video: YouTube

> > > FIREFOX gibt es hier*

29) Let me Go (2017)

Drehort/Schauplatz: Wien - Innenstadt (Petersplatz, Operngasse, Augartenbrücke, Donaukanal …)

Genre(s): Drama

IMDb-Bewertung: 5,7

In dem auf einer wahren Begebenheit beruhenden Drama lüftet ein Brief ein Familiengeheimnis und so muss sich Helga Schneider (Juliet Stevenson) mit ihrer tragischen Familiengeschichte auseinandersetzen.

Let Me Go © Video: YouTube

30) Der letzte Tempelritter (Season of the Witch, 2011)

Drehort/Schauplatz: Goldegg/Salzburg, Innsbruck, Burg Kreuzenstein, Seewaldsee/Tennengau, Totes Gebirge, Traunsee

Genre(s): Action, Abenteuer, Fantasy

IMDb-Bewertung: 5,4

Nach vielen Kreuzzügen kehren die Tempelritter Behmen (Nicolas Cage) und Felson (Ron Perlman) ins Europa des 14. Jhdts. zurück, wo die Pest grassiert. Die Kirche gibt Hexen die Schuld für die Seuche. - Wie etwa Bauernmaid Anna (Claire Foy), die Behmen und Felson im Auftrag eines Kardinals in ein Kloster geleiten sollen. Mittels eines Rituals will man dort ihre Macht brechen und die Krankheit damit beenden. Die Ritter ahnen nicht, auf welch gefährliche Mission sie sich einlassen... Wilder Ritteraction-Horrorfantasy-Mix.

Der letzte Tempelritter © Video: YouTube

> > > DER LETZTE TEMPELRITTER gibt es hier*