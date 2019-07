Ob Niederkaltenkirchen, Bayrischer Wald oder Starnberger See: Bayern bietet Krimiautoren und Filmemachern einen reichen Schatz und ein großartiges Betätigungsfeld: Seit Jahren sorgen Regionalkrimis dank Lokalkolorit und schaurig-schöner Tatorte für Begeisterung. Die ermittelnden Kommissare und Landpolizisten sind meist eigensinnig bis schräge Typen (Stichwort: Eberhofer) und der trockene, bayrische Humor kommt den Bayern-Krimis natürlich ebenfalls zugute. Hier gibt es die 21 besten Bayern-Krimis in Filmlänge – mit Trailer, IMDb-Bewertung und Filmbeschreibung (natürlich spoilerfrei).

BESTENLISTE: DAS SIND DIE 21 BESTEN BAYERN-KRIMIS

Obacht! Hier liefern sich bayrische Bösewichte und ihre Gegenspieler Showdowns, do legst di nieda!

Platz 21: Maria Mafiosi (2017)

IMDb-Bewertung: 5,3

Genre(s): Comedy

Davon handelt der Film:

Die bayerische Polizistin Maria Moosandl (Lisa Maria Potthoff) arbeitet in Landsberg und liebt ihren Beruf genauso sehr wie ihren Freund Rocco Pacelli (Serkan Kaya) - das Glück der beiden ist perfekt, seit sie mit dem Stammhalter schwanger ist. Nur Marias Familie, insbesondere ihr Vater Jürgen (Alexander Held), der Polizeichef, weiß nichts davon, weil Roccos Vater nicht nur eine Pizzeria führt, sondern auch eng mit der italienischen Mafia verbunden ist … Turbulenzen und Konflikte sind da vorprogrammiert, lösen sich aber auf unterhaltsame Weise.

Maria Mafiosi (2017) © Video: YouTube

Platz 20: Pension Freiheit (2012)

IMDb-Bewertung: 5,6

Genre(s): Comedy, Crime

Davon handelt der Film:

Bad Tölz, Ende der 80er-Jahre: In der Titel gebenden Pension geht eine Briefbombe hoch, kurze Zeit später wird zudem die Geliebte von Kommissar Degenhardt (Adnan Erten) tot aufgefunden. Zusammen mit seinem Kollegen (Luky Zappatta) trotzt er den BND-Kollegen, die die Ermittlungen an sich gerissen haben, und kommt einer Schleuserbande sowie zwei Stasi-Agenten auf die Spur. War Degenhardts tote Geliebte gar selbst eine Ost-Spionin?

Fast ausschließlich von und mit Laien gedrehte Mörderjagd in Bayern, weist die für Laienproduktionen typischen Stärken (Unbekümmertheit) und Schwächen (holprig inszeniert) auf.

Pension Freiheit (2012) © Video: YouTube

Platz 19: Die Toten von Salzburg - Mordwasser (2019)

IMDb-Bewertung: 5,9

Genre(s): Crime

Davon handelt der Film:

Major Palfinger (Teichtmeister) und Kollegin Russmeyer (Krausz) werden nach Bad Gastein gerufen. Der Sohn eines unbeliebten Großinvestors wurde in einem Thermalwasser-Schacht ertränkt. Eine erste Spur führt zu einer SEK-Einheit, die vor Ort ein Alpintraining absolviert. Die deutschen Polizisten waren die letzten, die das Opfer lebend sahen. Was den bayrischen Kommissar Mur (Fitz) ins Spiel bringt, der aufpassen soll, dass Palfinger nicht einseitig gegen die Deutschen ermittelt. Viele Spuren, reichlich Zynismus.

Die Toten von Salzburg - Mordwasser (2019) © Video: YouTube

Platz 18: Föhnlage. Ein Alpenkrimi (2011)

IMDb-Bewertung: 6,0

Genre(s): Comedy, Crime, Drama

Davon handelt der Film:

Hubertus Jennerwein (Martin Feifel) wird von München nach Garmisch-Partenkirchen versetzt - ausgerechnet, denn in seine verhasste Heimatgemeinde wollte er eigentlich nie mehr zurück. Kaum vor Ort, kriegt es der neue Leiter der Mordabteilung mit dem recht ruppigen Naturell und einer Allergie gegen den Föhn - der warme Fallwind beschert ihm heftige Migräneschübe - mit zwei Toten zu tun:Türschließer Eugen Liebscher fällt während eines Klassikkonzerts durch die Decke des Kulturzentrums und erschlägt den jungen Ingo... Verschroben, deftig, schwarzhumorig und mit viel Lokalkolorit.

Föhnlage. Ein Alpenkrimi (2011) © Video: YouTube

Platz 17: Die Toten von Salzburg - Zeugenmord (2018)

IMDb-Bewertung: 6,0

Genre(s): Crime

Davon handelt der Film:

In seinem zweiten Fall muss der im Rollstuhl sitzende Major Palfinger (Florian Teichtmeister) einen Doppelmord im Salzburger Krankenhaus klären. Der erste Tote ist der Fahrer eines deutschen Staatssekretärs, der bei einem mysteriösen Autounfall verletzt wurde, der zweite ein verunglückter Bergputzer, der das Pech hatte, im selben Zimmer zu liegen, und als unliebsamer Zeuge gekillt wurde – sagt zumindest Palfingers bayerischer Kollege (Michael Fitz).

Die Toten von Salzburg - Zeugenmord (2018) © Video: YouTube

Platz 16: Paradies 505: Ein Niederbayernkrimi (2013)

IMDb-Bewertung: 6,3

Genre(s): Crime

Davon handelt der Film:

Die Lausbuben Beppo und Olli stolpern im Wald über eine Frauensandale und eine aus dem Boden ragende Zehe: Die dazugehörige Leiche liegt zwei Meter neben der Ortsgrenze von Niedernussdorf. Landpolizistin Gisela Wegmeyer (Johanna Bittenbinder) muss daher zwangsläufig den arroganten, obergescheiten Kripo-Kommissar Lederer (Florian Karlheim) aus der Stadt zu dem Fall hinzuziehen. Die Spur führt ins Wellness-Center "Paradies 505", wo die Tote gearbeitet hat Umwerfend skurril in Wort, Bild und Soundtrack. Super!

Paradies 505: Ein Niederbayernkrimi (2013) © Video: YouTube

Platz 15: Die reichen Leichen. Ein Starnbergkrimi (2014)

IMDb-Bewertung: 6,5

Genre(s): Crime

Davon handelt der Film:

Polizeimeisteranwärterin Ariane Fink (Annina Hellenthal) ist neu in Starnberg, ob ihr die Klischees über die Stadt mit der höchsten Millionärsdichte Bayerns geläufig sind, will Inspektionsleiter Reinhold (Andreas Giebel) wissen. "Dicke Schlitten, schnöselige Reiche und ständig alle besoffen", erhält er zur Antwort. Wenig später stößt ein verliebtes Pärchen beim Stand-up-Paddeln im See auf ein Hindernis: eine Leiche, die wie der "Kini", wie Märchenkönig Ludwig II., aussieht. Und offenbar auch wie dieser gelebt hat Eigenwillig, skurril-witzig, pfiffig im Dialog.

Die reichen Leichen. Ein Starnbergkrimi (2014) © Video: YouTube

Platz 14: Die Toten von Salzburg - Königsmord (2018)

IMDb-Bewertung: 6,5

Genre(s): Crime

Davon handelt der Film:

Dritter Fall für Austro-Major Palfinger (Teichtmeister) und Bayern-Kollege Mur (Fitz): Würstelkönig Gschwandtner wird erstochen; weil er Bayer war, muss erneut grenzübergreifend ermittelt werden. Einig ist sich das österreichisch-bayerische Duo ausnahmsweise, dass die zwei bulgarischen Pflegekinder Gschwandtners nicht zum Kreis der Verdächtigen gehören. War's der Sohn aus erster Ehe, der sich mit dem Vater gestritten hat?

Die Toten von Salzburg - Königsmord (2018) © Video: YouTube

Platz 13: Sau Nummer vier. Ein Niederbayernkrimi (2010)

IMDb-Bewertung: 6,6

Genre(s): Crime

Davon handelt der Film:

In Niedernussdorf, wo bisher nur in Eierdiebstählen ermittelt wurde, schleppt ein Dackel einen menschlichen Finger an. Polizeiobermeisterin Wegmeyer (Johanna Bittenbinder) findet daran nichts Schlimmes, doch der aus Straubing eingerittene Hauptkommissar Lederer (Florian Karlheim) ist überzeugt: Jemand wurde an die Schweine verfüttert! Kurz darauf findet man ein künstliches Hüftgelenk...Skurriler Krimi, in dem man die bayerische Provinz förmlich riechen kann.

Sau Nummer vier. Ein Niederbayernkrimi (2010) © Video: YouTube

Platz 12: Tödliche Verbindungen (2007)

IMDb-Bewertung: 6,7

Genre(s): Comedy, Crime

Davon handelt der Film:

Im Frühjahr des Jahres 1978 stirbt in Bad Tölz eine Frau an einer Blausäurevergiftung. Es ist gänzlich unkar, wie das Gift in den Körper der alleinstehenden Verkäuferin kam. Der Tölzer Kommissar Walter Degenhardt (Adnan Erten) und sein aus Miesbach zugeteilter Kollege Rio Hartmann (Luky Zappatta) nehmen die Ermittlungen auf. Die beiden haben gänzlich unterschiedliche Charaktere und deshalb kommt es auch des Öfteren zu Streitereien. Weder deuten Indizien auf ein gewaltsames Verbrechen, noch auf einen eventuellen Selbstmord hin.

Der geheime Liebhaber der Toten, welcher in Dachau verheiratet ist und in einer Chemiefirma arbeitet, scheint den Kommissaren nicht ganz geheuer zu sein. Luftikus Rio beginnt nebenbei eine Affäre mit der Zeugin Conny, worüber Walter überhaupt nicht erfreut ist. Die Ereignisse überschlagen sich und es kommt zum furiosen Finale in den Bergen. Erster Fall der schrägen (Laien-)Filmemacher Markus Kleinhans und Edgar Kraus, auf den 2012 „Pension Freiheit” folgte.

Tödliche Verbindungen (2007) © Video: YouTube

Platz 11: Die Toten von Salzburg - Der Tote vom Untersberg (2016)

IMDb-Bewertung: 6,7

Genre(s): Crime, Thriller

Davon handelt der Film:

Erster Einsatz für Florian Teichtmeister und Michael Fitz im österreichisch-deutschen Grenzgebiet. Palfingers erster Fall ist ein ermordeter Jäger, der zwar in Österreich liegt, doch der Tatort ist nur über Bayern erreichbar. Und so kommt es auch zur ersten Konfrontation mit dem süddeutschen Kollegen Mur der Palfinger einen "Rollmops" nennt. Zurück zum Fall: Der Ermordete war ein Betrüger, der nicht wenige Leute um ihr Erspartes gebracht hat. Mordverdächtige gibt es also genug, sogar die Ehefrau des Toten. Der Österreicher und der Bayer ermitteln fortan - aber nicht gemeinsam, sondern in völlig unterschiedliche Richtungen...

Eine erfrischend aufspielende Promi-Besetzung, Seitenhiebe auf den Beamtenapparat, Behindertendiskriminierung und das deutsch-österreichische Verhältnis.

Die Toten von Salzburg - Der Tote vom Untersberg (2016) © Video: YouTube

Platz 10: Lommbock (2017)

IMDb-Bewertung: 6,8

Genre(s): Comedy

Davon handelt der Film:

Die Fortsetzung von Lammbock, wieder mit Lucas Gregorwicz und Moritz Bleibtreu, zeigt: Groß werden ist nicht schwer, erwachsen sein dagegen sehr. Eigentlich haben die Freunde Kai ( und Stefan dem Kiffen abgeschworen. Mit 40 Jahren muss man schießlich erwachsen werden, aber ein letzter Joint geht sich doch noch aus. Man ahnt schon, was passiert.

Aber der Reihe nach: Kai hat seinen Pizzadienst, mit dem er im ersten Teil (2001) Marihuana auslieferte, zugesperrt. Und Stefan arbeitet gar als Investor in Dubai und steht kurz vor der Hochzeit. Die zwei Kiffer als biedere, respektable Mitglieder der Gesellschaft? Natürlich nicht. Für seine Heirat braucht Stefan Dokumente, sein Kurzbesuch in der Heimat artet aber zum Chaostrip aus, sobald er mit Kumpel Kai den Wiedersehens-Joint raucht. In der Folge gibt es Ärger mit Frauen, Gangstern und der Polizei.

Kai bringt Stefan zurück auf einen längst verlassen geglaubten Weg © Video: Constantin

Platz 9: Nichts zu verlieren (2018)

IMDb-Bewertung: 6,8

Genre(s): Comedy, Crime, Drama

Davon handelt der Film:

Zwei Austro-Gangster (Georg Friedrich, Christoph Schärf) kommen auf der Flucht einer Gruppe deutscher Trauerreisender in die Quere: Großartig, wie Regisseur Wolfgang Murnberger (Wolf-Haas-Krimi-Verfilmungen) das Thema als Komödie aufbereitet, ohne die Trauernden lächerlich zu machen. Schwarzhumorige Kommentare, sympathische Darsteller, ein wunderbarer Soundtrack und behutsam gefühlvolle Details tun ihr Übriges.

Auf’s Bild klicken und Trailer ansehen © BR / ORF

Platz 8: Klarer Fall für Bär - Gefährlicher Freundschaftsdienst (2011)

IMDb-Bewertung: 6,8

Genre(s): Cpmedy, Crime

Davon handelt der Film:

Nach dem Tod seiner Frau kehrt der Münchner Rechtsanwalt Richard Bär (Hans Sigl) von der Stadt in sein bayerisches Heimatdorf zurück, um wieder zu sich selbst zu finden. Die erwartete Ruhe währt jedoch nicht lange: Bär wird von einem Unbekannten gebeten, die Verteidigung Anne Millners (Henriette Richter-Röhl) zu übernehmen. Der jungen Frau wird vorgeworfen, ihren Freund Jonas, den Sohn des einflussreichen Brauereibesitzers Bernhuber (Friedrich von Thun), auf dem Gewissen zu haben.

Ein verzwickter Fall, bei dem Bär sich mit zwei verfeindeten Familienclans herumschlagen muss und auf die Hilfe seines Polizistenvaters (Konstantin Wecker) angewiesen ist Kurzweiliger TV-Krimi, der mit viel bayerischem Charme und sympathischer Besetzung punktet - Wecker und Sigl als Vater und Sohn sind top!

Klarer Fall für Bär - Gefährlicher Freundschaftsdienst (2011) © Video: YouTube

Platz 7: Sauerkrautkoma (2018)

IMDb-Bewertung: 6,9

Genre(s): Comedy, Crime

Davon handelt der Film:

Dorfpolizist Eberhofer (Bezzel) wurde nach München strafversetzt und ist dort bei Kumpel Rudi (Schwarz) eingezogen. Das WG-Leben ist kompliziert. Eberhofers Freundin Susi will zudem endlich geheiratet werden, und weil sich der Eberhofer ziert, flirtet sie mit dem feschen Fleischi (Burkhard). Dem Eberhofer geht das alles ziemlich auf die Nerven, zumal just im Wagen seines Vaters eine Leiche eines Au-Pairs auftaucht. Bayerischer Krimispaß mit wunderbar schrulligen Figuren.

Sauerkrautkoma © Video: Constantin

Platz 6: Schweinskopf Al Dente (2016)

IMDb-Bewertung: 7,0

Genre(s): Comedy, Crime

Davon handelt der Film:

Dritter Eberhofer-Fall: Sebastian Bezzel jagt diesmal einen entlaufenen Psychopathen, der es auf den Dienststellenleiter abgesehen hat. Gewohnt schräg. Nach Dampfnudelblues und Winterkartoffelknödel markiert Schweinskopf al dente die dritte Verfilmung eines Eberhofer-Krimis nach Rita Falk - mit schrulligen Figuren, skurrilen Dialogen und viel Slapstick. 2017 folgte Grießnockerlaffäre, 2018 das Sauerkrautkoma .

Susi lässt sich nicht von Franz zum Bleiben überreden © Video: Constantin

Platz 5: Winterkartoffelknödel (2014)

IMDb-Bewertung: 7,0

Genre(s): Comedy, Crime

Davon handelt der Film:

In Niederkaltenkirchen, Bayern, wird eine Familie dahingerafft: der Vater durch einen Stromschlag, der Sohn wird zerquetscht, die Mama erhängt sich. Provinzbulle Eberhofer glaubt nicht an Unfälle und Suizid.

Winterkartoffelknödel (2014) © Video: YouTube

Platz 4: Dampfnudelblues (2013)

IMDb-Bewertung: 7,0

Genre(s): Comedy, Crime

Davon handelt der Film:

Dorfpolizist Franz Eberhofer (Bezzel) wohnt mit 40 noch auf dem elterlichen Hof -zusammen mit seiner fast tauben Oma und dem kiffenden Papa -und lässt es sich im bayerischen Niederkaltenkirchen gut gehen. Das ändert sich, als er mit Ex-Partner Rudi Birkenberger (Schwarz) in einem rätselhaften Todesfall ermittelt: Nachdem mit roter Farbe "Stirb, du Sau" an die Hauswand von Direktor Höpfl (Palfrader) geschmiert wurde, ist der unbeliebte Schulleiter tot. Herrlich trockene Rita-Falk-Adaption.

Dampfnudelblues (2013) © Video: YouTube

Platz 3: Griessnockerlaffäre (2017)

IMDb-Bewertung: 7,2

Genre(s): Comedy, Crime

Davon handelt der Film:

Eberhofers arroganter Vorgesetzter Barschl wurde ermordet - mit Eberhofers Messer! Nun müsste man annehmen, dass nicht mal der lasche Bulle aus Niederkaltenkirchen so blöd wäre, einen Mord quasi zu signieren. Doch es gibt Zeugen, ein Video, auf dem er Barschl die Nacht davor mit dem Tod bedrohte - und er kann sich an nichts erinnern, weil er stockbesoffen war. Dank falschem Alibi muss Eberhofer nur kurz hinter Gitter. Aber wer ist der wahre Killer? Eberhofers Freund Rudi (Schwarz) steht ihm bei der Suche zur Seite. Staubtrockener Humor und zündende Gags.

Dorfpolizist Eberhofer bekommt Besuch vom SEK

Platz 2: Lammbock - Alles in Handarbeit (2001)

IMDb-Bewertung: 7,3

Genre(s): Comedy

Davon handelt der Film:

Stefan (Lucas Gregorowicz) und sein Kumpel Kai (Moritz Beibtreu) liefern mit ihrem Pizzadienst "Lammbock" nicht nur kreisrunde Köstlichkeiten aus, sondern bei Bedarf auch Marihuana an zahlungswillige Kunden. Das Geschäft brummt, alles läuft easy, doch als ihre selbstgezüchteten Hanf-Pflanzen von Schädlingen befallen werden, kriegen sie die Krise. Kiffer Achim bietet Hilfe an Der durchaus amüsante, episodenhafte Kifferspaß avancierte zu einem der deutschen Kultfilme der Nullerjahre und wurde 2017 fortgesetzt. Titel des Sequels: Lommbock.

Lammbock - Alles in Handarbeit (2001) © Video: YouTube

Platz 1: Leberkäsjunkie (2019)

IMDb-Bewertung: k.A.

Genre(s):

Davon handelt der Film:

Im sechsten Teil der Krimikomödien-Filmreihe um Ermittler Franz Eberhofer, muss Sebastian Bezzel nicht nur gegen einen Mörder, sondern auch gegen seinen Cholesterinspiegel vorgehen. Schlecht gelaunt muss er darüber hinaus noch einen Mordfall aufklären und sich um seinen 11-jährigen Sohn Paul kümmern. Wird Franz diese Herausforderungen meistern?

Leberkäsjunkie startet am 1. August im Kino! © Video: Constantin Film

