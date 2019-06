Von klassischem Zeichentrickfilm über Stop-Motion-Movie, moderner Animation bis Anime-Kunst aus Japan: All diese 65 Top-Filme in unserer Bestenliste haben tierische Hauptdarsteller. Wir haben sie nach IMDb-Bewertung gereiht und in drei Klassen für Altersfreigaben nach FSK geordnet. Dazu gibt es eine spoilerfreie Kurzbeschreibung, den Filmtrailer sowie eine Genre-Information. Plus: Bei jedem Film steht dabei, welche Tiere die Hauptrollen spielen.

Der Zeichner Winsor McCay lieferte mit Little Nemo im Jahr 1908 und Gertie The Dinosaur (1909) die ersten Filme mit Tieren in der Hauptrolle. Der erste Animationsfilm in Spielfilmlänge soll eine südamerikanische Produktion namens El Apóstol gewesen sein. Leider ging das Werk bei einem Feuer verloren und es wird immer ein Geheimnis bleiben, wie genau dieser Film aussah.

Walt Disney machte Animationsfilme erfolgreich

Mit Walt Disneys Schneewittchen und die sieben Zwerge begann 1937 die Erfolgsgeschichte der Animationsfilme in Kinolänge. Wenige Jahre danach übernahmen die Tiere die Hauptrollen, etwa in Dumbo (1941) oder Bambi (1943). Bis in die 1990er Jahre blieb Disney federführend, sein erfolgreichster tierischer Hauptdarsteller aus dieser Zeit ist zweifellos Simba aus Der König der Löwen. Ab Mitte der 90er-Jahre kamen die vollständig computeranimierten Pixar-Filme auf und im neuen Jahrtausend schwamm sich ein kleiner Clownfisch in die Herzen der Zuseher (Findet Nemo, 2003), 2006 kaufte Disney Pixar. Mit DreamWorks war zu dem Zeitpunkt bereits ein etablierter Konkurrent da, Filme wie Madagascar oder Shrek oder wurden echte Renner.

Anime und Stop-Motion: Kunstvolle Kino-Unterhaltung

In unserer Liste finden sich aber auch Anime-Perlen des weltberühmten japanischen Zeichentrickfilmstudio Studio Ghibli wie etwa Ponyo – Das große Abenteuer am Meer aus dem Jahr 2008 sowie Die rote Schildkröte (2016). Und natürlich ehren wir auch großartige Stop-Motion-Filmemacher wie Nick Park (Wallace & Gromit) oder Wes Anderson (Der fantastische Mr. Fox).

BESTENLISTE: DIE 65 TOP-FILME MIT TIEREN IN DER HAUPTROLLE



1) Der König der Löwen (The Lion King, 1994)

IMDb-Bewertung: 8,5

Genre(s): Animation, Abenteuer, Drama

Altersfreigabe (FSK): 0

Tiere, um die es geht: v. a. Löwen

Handlung des Films:

In der legendären Eingangssequenz pilgern alle Tiere der afrikanischen Savanne zum sogenannten Königsfelsen, um Simba, den neugeborenen Sohn des Königs der Löwen, Mufasa, zu sehen. Einige Zeit später wird Mufasa von seinem eifersüchtigen und machtgierigen Bruder Scar ermordet. Der redet dem kleinen Simba ein, für den Tod seines Vaters verantwortlich zu sein, und rät ihm, das Weite zu suchen. Simba befolgt den Rat, findet in Erdmännchen Timon und Warzenschwein Pumbaa Freunde und wächst im Urwald auf. Bis Freundin Nala ihn findet, und ihn bittet, in sein Reich zurückzukehren.

Der Tophit aus den Walt-Disney-Studios kam 1994 in die Kinos, avancierte zum bis dahin global erfolgreichsten Zeichentrickfilm - und besticht nach wie vor durch perfekte Animation, Herz, Hirn und geniale Musik.

DER KÖNIG DER LÖWEN (The Lion King, 1994) © Video: YouTube

Der König der Löwen (The Lion King, 1994) gibt’s hier*

2) Findet Nemo (Finding Nemo, 2003)

IMDb-Bewertung: 8,1

Genre(s): Animation, Abenteuer, Comedy

Altersfreigabe (FSK): 0

Tiere, um die es geht: Fische/Meeresbewohner

Handlung des Films:

Marlin ist ein überfürsorglicher Clownfisch-Papa, der seinen einzigen Sohn Nemo keine Sekunde aus den Augen lässt. Eines Tages passiert trotzdem etwas Schreckliches: Just an seinem ersten Schultag wird der Kleine von einem Taucher gefangen und landet im Aquarium eines Zahnarztes im australischen Sydney. Marlin macht sich sofort auf die Suche nach seinem Junior. Zusammen mit der ebenso hilfsbereiten wie vergesslichen Fischdame Dorie begegnet er u. a. vegetarischen Haien und muss Korallenriffe überwinden. Derweil versucht Nemo, seinem Glasgefängnis zu entfliehen... Zeitloser Pixar-Hit: süß, amüsant und rührend.

Findet Nemo (Finding Nemo, 2003) © Video: YouTube

Findet Nemo (Finding Nemo, 2003) gibt’s hier*

3) Rataouille (2007)

IMDb-Bewertung: 8,0

Genre(s): Animation, Abenteuer, Comedy

Altersfreigabe (FSK): 0

Tiere, um die es geht: Ratten

Handlung des Films:

Ratte Rémy ist ein Feinspitz und träumt davon, Haubenkoch zu werden wie sein Vorbild Gusteau. Sehr zum Missfallen seiner Nagetier-Sippe, die Abfall liebt! Über Umwege landet er später im Pariser Lokal seines kürzlich verstorbenen Idols. Dort beobachtet Rémy, wie Küchenjunge Linguini versucht, eine Suppe stümperhaft zu strecken. Er greift heimlich ein und rettet die Brühe -ein kulinarisches Manöver, das nicht unbemerkt bleibt. Den Gästen schmeckt's, und Linguini und Rémy machen fortan gemeinsame Sache. Und was die beiden auf die Teller zaubern, beeindruckt sogar den strengen Gastrokritiker Ego.

Regisseur Bird (Die Unglaublichen) gelang ein rasantes, gescheites, witziges und topgetrickstes Meisterwerk des Animations-Genres. Hier stimmt vom Plot bis hin zum Slapstick einfach alles, der Lohn: Oscar 2008 und 624 Mio. Dollar Einspiel!

Ratatouille © Video: YouTube

Rataouille (2007) gibt’s hier*

4) Zoomania (Zootopia, 2016)

IMDb-Bewertung: 8,0

Genre(s): Animation, Abenteuer, Comedy

Altersfreigabe (FSK): 0

Tiere, um die es geht: v. a. Fuchs, Hase

Handlung des Films:

Die titelspendende Metropole ist ein Schmelztiegel von Tierarten aus aller Welt. Wüstenbewohner leben in Sahara-Wolkenkratzern neben Eisbären in kühlen Iglu-Appartements. Spezies aus dem Regenwald finden hier genauso ein Zuhause wie Millionen Kaninchen. Und alle leben in scheinbar friedlicher Koexistenz mit- und nebeneinander. Seit jeher träumt die Häsin Judy Hopps davon, eines Tages in Zoomania als Polizistin zu arbeiten.

Trotz aller Widerstände absolviert sie die Polizeiakademie. Doch da ihr Chef, der Büffel Bogo, nichts von Kleintieren bei der Polizei hält, teilt er Judy nur als Politesse ein. Dabei lernt sie den charmanten Trickbetrüger-Fuchs Nick kennen. Als Mrs. Otterson, die ihren Ehemann vermisst, bei Bogo auf taube Ohren stößt, will Judy den Fall lösen. Bogo willigt unter einer Bedingung ein: Sie muss den Fall innerhalb von 48 Stunden klären - oder sich versetzen lassen. Judy akzeptiert den Deal und rekrutiert just Nick als Partner wider Willen.

Der 55. Film aus den Disney Animation Studios erweist sich als klassisches Buddy-Movie mit Spannung, Witz und kluger Botschaft, das über eine Milliarde Dollar lukrierte.

Judy Hopps hat es als Cop nicht leicht © Video: Disney

Zoomania (Zootopia, 2016) gibt’s hier*

5) Shrek (2001)

IMDb-Bewertung: 7,9

Genre(s): Animation, Abenteuer, Comedy

Altersfreigabe (FSK): 0

Tiere, um die es geht: v. a. Katze, Esel

Handlung des Films:

Shrek, ein grüner, grantiger und hässlicher Oger, genießt sein Einzelgänger-Dasein im Sumpf, bis plötzlich alle Märchenfiguren des Landes vor seiner Tür stehen. Schuld daran ist der böse Lord Farquaad, der sie dorthin verbannt hat. Der Fiesling schlägt Shrek aber einen Deal vor: Wenn er für ihn die hübsche Prinzessin Fiona vor einem Drachen rettet, sorgt der Lord dafür, dass im Sumpf wieder Ruhe herrscht.

Also begibt sich Shrek auf die abenteuerliche Suche nach besagter Prinzessin, auf der ihn ein ständig plappernder Esel begleitet Ein liebenswerter Held ohne Manieren, respektlose Verschaukelung diverser Filme und TV-Formate: Das erste, oscargekrönte Abenteuer des grünen Sumpfriesen ist immer noch ein ganz großes Vergnügen für Alt und Jung.

Shrek (2001) © Video: YouTube

Shrek (2001) gibt’s hier*

6) Ponyo - Das große Abenteuer am Meer (2008)

IMDb-Bewertung: 7,7

Altersfreigabe (FSK): 0

Genre(s): Animation, Abenteuer, Comedy

Tiere, um die es geht: Fische

Handlung des Films:

Bei einem Ausflug an die Meeresoberfläche bleibt ein Goldfischmädchen in einem Einmachglas stecken. Als Retter in der Not erweist sich der fünfjährige Fischersohn Sosuke, der dem Fischlein den Namen Ponyo gibt. Doch Ponyo ist nicht irgendwer, sondern ein Unterwasserwesen. Die beiden werden Freunde, und Ponyo beschließt, bei Sosuke zu bleiben und ebenfalls ein Mensch zu werden.

Und weil sie wie ihre Mutter, die große Meeresgöttin, über magische Kräfte verfügt, gelingt ihr das auch. Durch die Magie gerät aber auch die Natur in Sosukes Heimatdorf aus dem Gleichgewicht ... Regisseur Hayao Miyazaki gilt als größter japanischer Anime-Künstler, was die bezaubernd-poetische Zeichentrickvariation nach Hans Christian Andersens Märchen Die kleine Meerjungfrau wieder bestätigt.

Ponyo - Das große Abenteuer am Meer (2008) © Video: YouTube

Ponyo - Das große Abenteuer am Meer (2008) gibt’s hier*

7) Das Dschungelbuch (The Jungle Book, 1967)

IMDb-Bewertung: 7,6

Genre(s): Animation, Abenteuer, Familie

Altersfreigabe (FSK): 0

Tiere, um die es geht: v. a. Panther, Bär

Handlung des Films:

Findelkind Mogli wächst unter Wölfen auf und fühlt sich im Dschungel pudelwohl. Als jedoch Tiger Shir Khan in den Urwald zurückkehrt, beschließt Panther Baghira, dass es an der Zeit ist, das Menschenkind in die nahegelegene Siedlung zu seinesgleichen zu bringen.

Daraufhin büxt der Bub aus und findet in Bär Balu einen Freund, frei nach dem Motto "Probier's mal mit Gemütlichkeit" lassen die beiden die Seele baumeln. Doch im Dschungel lauern noch andere Gefahren, etwa Riesenschlange Kaa mit ihrem hypnotischen Blick oder die Affenbande um King Louie - der sich nichts sehnlicher wünscht, als ins Geheimnis des Feuermachens eingeweiht zu werden.

Der zeitlos schöne Disney-Hit ist nicht zuletzt wegen seiner hinreißenden Musiknummern (oscarnominiert) Kult.

Das Dschungelbuch (The Jungle Book, 1967) © Video: YouTube

Das Dschungelbuch (The Jungle Book, 1967) gibt’s hier*

8) Die rote Schildkröte (La tortue rouge, 2016)

IMDb-Bewertung: 7,5

Genre(s): Animation, Fantasy

Altersfreigabe (FSK): 0

Tiere, um die es geht: Schildkröte

Handlung des Films:

Ein Schiffbrüchiger strandet auf einer einsamen Insel. Zwar gäbe es genug zu essen, dennoch will der Mann so schnell wie möglich wieder weg. Seine Fluchtversuche werden jedoch von einer großen roten Schildkröte sabotiert, die anscheinend nicht möchte, dass er die Insel verlässt, und sein Floß immer wieder zerstört. Als sie eines Tages an Land geht, dreht er sie vor Wut auf den Rücken und lässt sie liegen, woraufhin Erstaunliches passiert: Aus dem Panzer des toten Tieres entsteigt eine rothaarige Frau! Die beiden nähern sich einander an, und bald richten sie sich gemeinsam auf der Insel ein.

Der vom japanischen Studio Ghibli mitproduzierte Film kommt ohne einen einzigen Dialog aus und fasziniert vor allem durch seine magischen (handgezeichneten) Bilder und einen wunderbaren Soundtrack. Oscarnominiert!

Die rote Schildkröte (La tortue rouge, 2016) © Video: YouTube

Die rote Schildkröte (La tortue rouge, 2016) gibt’s hier*

9) Ice Age (2002)

IMDb-Bewertung: 7,5

Genre(s): Animation, Abenteuer, Comedy

Altersfreigabe (FSK): 0

Tiere, um die es geht: v. a. Mammuth, Säbelzahntiger, Faultier, Säbelzahn-Eichhörnchen

Handlung des Films:

Am Anfang steht ein Säbelzahneichhörnchen, das vor 20.000 Jahren eine Eichel als Vorrat für kalte Tage vergraben will und damit einen gigantischen Eisrutsch auslöst. Es ist also Eiszeit, und während alle anderen Tiere nach Süden ziehen, sind Faultier Sid (Stimme: Otto Waalkes), Mammut Manni und Säbelzahntiger Diego damit beschäftigt, ein Menschenbaby zu retten. Dabei erlebt die ungleiche Clique irre Abenteuer. Liebevoll animiert und unglaublich witzig.

Ice Age (2002) © Video: YouTube

Ice Age (2002) gibt’s hier*

10) Der Grüffelo – Kleine Maus auf großer Mission (The Gruffalo, 2009)

IMDb-Bewertung: 7,5

Genre(s): Animation, Kurzfilm, Familie

Altersfreigabe (FSK): 0

Tiere, um die es geht: v. a. Maus, Grüffelo

Handlung des Films:

Eine Maus verjagt alle Feinde mit einem erfundenen Monsterfreund. Bis der tatsächlich vor ihr steht... Preisgekrönte Adaption des gleichnamigen Kinderbuch-Bestsellers von Julia Donaldson und Axel Scheffler.

Der Grüffelo – Kleine Maus auf großer Mission (The Gruffalo, 2009) © Video: YouTube

Der Grüffelo – Kleine Maus auf großer Mission (The Gruffalo, 2009) gibt’s hier*

11) Shaun das Schaf – Der Film (Shaun the Sheep Movie, 2015)

IMDb-Bewertung: 7,4

Genre(s): Animation, Abenteuer, Comedy

Altersfreigabe (FSK): 0

Tiere, um die es geht: v. a. Schafe

Handlung des Films:

Den Titelhelden nervt der ewig gleiche Trott auf dem Bauernhof, weshalb er den Bauern gerne für einige Stunden außer Gefecht setzen würde. Allein die Umsetzung des Plans geht schief, und so verschlägt es den Bauern samt Wachhund Bitzer in die Stadt, während Shaun und Co auf der Farm zurückbleiben. Also beschließen auch er und seine Herde, sich auf die Suche nach ihrem Schäfer zu machen.

Die Leinwand-Adaption der 120-teiligen Brit-Kinderserie wartet mit Slapstick und Situationskomik auf und verzichtet vollständig auf Dialoge. Dafür gibt es einige witzige Anspielungen auf Filmklassiker.

Shaun das Schaf – Der Film (Shaun the Sheep Movie, 2015) © Video: YouTube

Shaun das Schaf – Der Film (Shaun the Sheep Movie, 2015) gibt’s hier*

12) Bambi (1942)

IMDb-Bewertung: 7,3

Genre(s): Animation, Drama, Familie

Altersfreigabe (FSK): 0

Tiere, um die es geht: v. a.: Reh, Hase, Stinktier

Handlung des Films:

Disneys bezaubernder, emotionaler Hit von 1942, nach einer Tiergeschichte des Österreichers Felix Salten: Mitten im Wald wird Hirsch Bambi geboren, alle anderen Tiere sind gekommen, um ihm und seiner Mutter ihre Aufwartung zu machen: Kaninchen, Maulwürfe, Vögel. Bald darauf lernt Bambi bei einer Exkursion mit Mama das freche Kaninchen Klopfer und das schüchterne Stinktier Blume kennen, mit denen er Freundschaft schließt.

Sommer und Herbst vergehen wie im Flug, Bambi wächst heran. Doch lange bevor er alt genug ist, um auf sich selber zu achten, schlägt das Schicksal unbarmherzig zu ...

Bambi (1942) © Video: YouTube

Bambi (1942) gibt’s hier*

13) Findet Dorie (Finding Dory, 2016)

IMDb-Bewertung: 7,3

Genre(s): Animation, Abenteuer, Comedy

Altersfreigabe (FSK): 0

Tiere, um die es geht: Fische/Meeresbewohner

Handlung des Films:

2003 klingelten bei Findet Nemo die Kassen. Die Merchandising-Welle schwappte in die Kinderzimmer. Überall war der kleine Clownfisch zu sehen, oft auch begleitet von seiner Freundin Dorie. Die kleine blaue Fischlady steht nun im Fokus der Fortsetzung, die mit über einer Milliarde Dollar zu einem der Tophits des Jahres 2016 wurde.

Zum Plot: Die Paletten-Doktorfisch-Dame Dorie leidet unter ihrem Kurzzeitgedächtnis. Plötzlich erscheinen ihr aber Bruchstücke aus ihrer Vergangenheit. Sie erinnert sich wieder an ihre Familie und daran, dass sie irgendwie mit dem "Juwel von Monterey" verbunden waren. Gemeinsam mit Marlin und Nemo begibt sich Dorie wieder auf die Suche nach ihren Eltern Erzählt wird, wie bei Pixar üblich, mit viel Gefühl und Humor. Ein schöner Animationshit für die ganze Familie.

Dorie gerät auf der Suche nach ihren Eltern in Schwierigkeiten © Video: Disney

Findet Dorie (Finding Dory, 2016) gibt’s hier*

14) Dumbo, der fliegende Elefant (1941)

IMDb-Bewertung: 7,3

Genre(s): Animation, Drama, Familie

Altersfreigabe (FSK): 0

Tiere, um die es geht: v. a. Elefant

Handlung des Films:

Der süße kleine Elefant Dumbo wird wegen seiner riesigen Ohren von allen verspottet. Als er eines Tages über seine Lauscher stolpert und seinen Auftritt im Zirkus verpatzt, verstoßen ihn die anderen Elefanten aus ihrer Gemeinschaft. Nur noch sein Mäuserich-Freund Timothy hält zu ihm und ermuntert den Rüsselträger, aus seiner Schwäche eine Stärke zu machen. Die Ohren des Dickhäuters sind nämlich so groß, dass er damit fliegen kann.

Wie man das macht, erklärt ihm eine Schar von Raben mit Hilfe einer "Zauberfeder" Walt Disneys vierter abendfüllender Trickfilm ist mal herzig, mal rührend, mal anarchisch (rosarote Elefanten!). Für die Musik gab's den Oscar, der Song "Baby Mine" war nominiert. Der Kinder-Klassiker ist zwar schon über 70 Jahre alt - aber immer noch das reinste Vergnügen!

Dumbo (1941) © Video: YouTube

Dumbo, der fliegende Elefant (1941) gibt’s hier*

15) Susi & Strolch (Lady and the Tramp, 1955)

IMDb-Bewertung: 7,3

Genre(s): Animation, Abenteuer, Comedy

Altersfreigabe (FSK): 0

Tiere, um die es geht: v. a. Hunde

Handlung des Films:

Die süße Cocker-Spaniel-Dame Susi fühlt sich von ihrer Familie, dem menschlichen Ehepaar Darling, vernachlässigt, als dieses ein Baby bekommt und kaum mehr Zeit für Susi übrig hat. Es kommt aber noch schlimmer, als die Darlings verreisen und Susi sowie das Baby in der Obhut der Tante lassen. Als deren Katzen die Wohnung verwüsten und die Tat Susi in die Schuhe schieben, kriegt die einen Maulkorb, woraufhin sie ausbüxt. In der Folge trifft sie auf den smarten Mischling Strolch...Romantischer Zeichentrickklassiker aus dem Hause Walt Disney.

Susi & Stroch (Lady and the Tramp, 1955) © Video: YouTube

Susi & Stroch (Lady and the Tramp, 1955) gibt’s hier*

16) Cap und Capper – Zwei Freunde auf acht Pfoten (The Fox and the Hound, 1981)

IMDb-Bewertung: 7,3

Genre(s): Animation, Abenteuer, Drama

Altersfreigabe (FSK): 0

Tiere, um die es geht: v. a. Hund und Fuchs

Handlung des Films:

Cap ist ein verwaistes Fuchsjunges, das von der Witwe Tweed aufgezogen wird. Eines Tages trifft er auf einen gleichaltrigen Jagdwuff, Capper, und schließt rasch Freundschaft mit ihm. Das gefällt weder dem örtlichen Jäger noch dem Chef der Hundemeute, die auch Füchse zu ihrer Beute zählt.

Blöde Missverständnisse führen dazu, dass sich Cap und Capper entzweien, ehe sie durch die Unterstützung von allerlei Tieren in einem dramatischen Finale wieder zusammenfinden. In seiner Ruhe und Naturverbundenheit erinnert vieles in dem Film an den Superklassiker Bambi (’42). Fazit: sympathisch und mit dem Herz am rechten Fleck.

Cap und Capper (The Fox and the Hound, 1981) © Video: YouTube

Cap und Capper – Zwei Freunde auf acht Pfoten (The Fox and the Hound, 1981) gibt’s hier*

17) Das große Krabbeln (A Bug’s Life, 1998)

IMDb-Bewertung: 7,2

Genre(s): Animation, Abenteuer, Comedy

Altersfreigabe (FSK): 0

Tiere, um die es geht: v. a. Käfer

Handlung des Films:

Emsig sammeln die Insekten in der Ameisenkolonie von Prinzessin Atta im Sommer Nahrung für die Wintermonate. Nicht nur für sich, sondern auch für den gemeinen Grashüpfer Hopper und seine Bande, die die Ameisen schon lange terrorisieren. Als dann der tollpatschige Erfinder Flik, den eh keiner mag, die Ernte durch ein Missgeschick im Fluss versenkt, ist die Katastrophe perfekt. Hopper kündigt an, im Herbst wiederzukommen und die doppelte Futtermenge einzukassieren! Flik, dem die Sache ungeheuer leid tut, macht sich auf in die Stadt, um Verstärkung im Kampf gegen die Grashüpfer zu organisieren. Doch die vermeintlichen Rambo-Insekten, die er anheuert, entpuppen sich als Artisten eines Flohzirkusses.

Origineller, pfiffiger und mit viel Liebe zum Detail gefertigter Pixar-Animationsspaß - ein Hit für die ganze Familie!

Das große Krabbeln (A Bug’s Life, 1998) © Video: YouTube

Das große Krabbeln (A Bug’s Life, 1998) gibt’s hier*

18) Winnie Puuh (Winnie the Pooh, 2011)

IMDb-Bewertung: 7,2

Genre(s): Animation, Abenteuer, Comedy

Altersfreigabe (FSK): 0

Tiere, um die es geht: v. a. Bär, Tiger, Schwein, Esel

Handlung des Films:

Eines schönen Tages im Hundertmorgenwald: Während Winnie wieder einmal nur daran denkt, an Honig zu kommen, plagen den eh schon depressiven Esel I-Ah echte Probleme: Sein Schwanz ist verschwunden! Weil er nicht auffindbar ist, bemühen sich die Freunde um Ersatz und machen gleich einen Wettbewerb daraus: Wer den besten Alternativschweif findet, bekommt einen Honigtopf als Preis. Ist aber gar nicht so einfach: Man probiert es mit einer Kuckucksuhr, die aber zu schwer ist; ein Regenschirm, kurzerhand an I-Ahs Hintern geheftet, bringt es auch nicht: Beim ersten Windstoß wird er aufgespannt und der Esel davongeweht.

Da geschieht die nächste Katastrophe: Winnie findet eine Nachricht von Christopher Robin (für alle Nicht-Puuh-Auskenner: Winnies menschlicher Freund), die die altkluge Eule als Entführung interpretiert. Als Kidnapper wird der schreckliche Baldzrück ausgemacht und fortan von den Freunden gesucht. In Wahrheit hat Christopher Robin auf dem Zettel bloß vermerkt, dass er weg musste, aber bald zurück ist.

Für den Rest der insgesamt 60 Filmminuten ist für turbulente Abenteuer gesorgt, an denen unsere Kleinsten eine große Freude haben werden.

Winnie Puuh (Winnie the Pooh, 2011) © Video: YouTube

Winnie Puuh (Winnie the Pooh, 2011) gibt’s hier*

19) 101 Dalmatiner (One Hundred and One Dalmatians, 1961)

IMDb-Bewertung: 7,2

Genre(s): Animation, Abenteuer, Comedy

Altersfreigabe (FSK): 0

Tiere, um die es geht: Hunde

Handlung des Films:

Der Inhalt des charmanten Kult-Disney-Zeichentrickfilms aus dem Jahr 1961 ist wohl den meisten bekannt: Dalmatinerpärchen Pongo und Perdi freut sich über einen Wurf putziger Welpen. Das Glück der Hundefamilie wäre perfekt, gäbe es da nicht Cruella de Vil. Die skrupellose Dame liebt nämlich Pelze über alles -vor allem zarte und gepunktete Pelze haben es ihr angetan. Kurzerhand entführt sie 99 Hündchen. Die besorgten Dalmatiner-Eltern machen sich gemeinsam mit unerschrockenen Freunden und Hundeliebhabern auf die Suche nach den entzückenden Rackern. Eine spektakuläre Befreiungsaktion beginnt.

Bei dem Film wurde erstmals mit Xerox-Fotokopien gearbeitet, was enorm Zeit sparte. 2002 gab es eine Zeichentrick-Fortsetzung, 1996 folgte die Real-Version mit Glenn Close als Cruella.

101 Dalmatiner (One Hundred and One Dalmatians, 1961) © Video: YouTube

101 Dalmatiner (One Hundred and One Dalmatians, 1961) gibt’s hier*

20) Die Winzlinge - Operation Zuckerdose (Minuscule - La vallée des fourmis perdues, 2013)

IMDb-Bewertung: 7,2

Genre(s): Animation, Abenteuer, Familie

Altersfreigabe (FSK): 0

Tiere, um die es geht: v. a. Marienkäfer, Ameisen

Handlung des Films:

In einem wunderschönen Tal leben winzige Bewohner friedlich miteinander, bis eines Tages eine schwarze Ameise einen fabelhaften Schatz entdeckt: Eine vergessene Zuckerdose. Darin versteckt sich ein kleiner Marienkäfer, der seine Familie verloren hat. Die Ameisen und der Käfer freunden sich schnell an und begeben sich zusammen auf eine abenteuerliche Reise zum heimatlichen Hügel. Doch ein Stamm roter Ameisen hat es ebenfalls auf die wertvolle Fracht abgesehen. Es beginnt eine wilde Jagd durch Wälder und Wiesen und auf einem reißenden Fluss…

Waghalsige Kamerafahrten zwischen Bergen, Bäumen und Blumen, eine spektakuläre Wildwasserfahrt und andere eindrucksvolle Actionsequenzen bilden die Elemente dieses in 3D gefilmten Kinoabenteuers. Dabei ist das Zusammenspiel von echten Naturaufnahmen und den in 3D animierten Protagonisten einzigartig.

Gib den Insekten Zucker © Video: Einhorn Film

Die Winzlinge - Operation Zuckerdose (Minuscule - La vallée des fourmis perdues, 2013) gibt’s hier*

21) Aristocats (1970)

IMDb-Bewertung: 7,1

Genre(s): Animation, Abenteuer, Comedy

Altersfreigabe (FSK): 0

Tiere, um die es geht: v. a. Katzen

Handlung des Films:

Paris, 1910: Die ebenso betagte wie vermögende Madame Adelaide Bonfamille liebt ihre stammbaumgeadelte Angorakatze Duchesse und deren Kinder Marie, Toulouse und Berlioz über alles. Also setzt sie diese als Erben ihres beträchtlichen Vermögens ein. Sehr zum Ärger ihres Butlers Edgar, der sich gute Chancen auf das Erbe ausgerechnet hat. Um diese zu wahren, setzt er die begünstigten Stubentiger weit entfernt von der Hauptstadt aus. Doch der lässige Straßenkater Thomas steht Duchesse und ihren Kids bei … Feine Disney-Zeichentrickklassik mit flotten Songs.

Aristocats (1970) © Video: YouTube

Aristocats (1970) gibt’s hier*

22) Sing (2016)

IMDb-Bewertung: 7,1

Genre(s): Animation, Comedy, Familie

Altersfreigabe (FSK): 0

Tiere, um die es geht: u. a. Koala, Schwein, Maus, Gorilla, Elefant, Stachelschwein

Handlung des Films:

Seit er in seiner Kindheit mit seinem geliebten Vater eine Show mit der legendären Operndiva Nana Noodleman (Berben) gesehen hat, liebt Buster Moon (Hartwich) das Theater über alles. Aber mit der Übernahme seines eigenen Theaters hat sich der ambitionierte Koalabär trotzdem übernommen. Nachdem die letzten beiden Bühnenprojekte floppten, steht er vor dem finanziellen Ruin. Doch Buster denkt nicht daran, aufzugeben.

Um wieder auf die Beine zu kommen, beschließt er, eine Castingshow auszurichten, die den Talenten einen kurzen Moment Ruhm sowie 1.000 Dollar verspricht. Doch leider unterläuft seiner alten Sekretärin Matilda ein folgenschwerer Tippfehler, durch den sich der Gewinn auf 100.000 Dollar erhöht. Tags darauf steht ein riesiges Rudel Tiere vor dem Theater, und Buster lässt vorsingen. Fürs Finale fällt seine Wahl auf Jung-Gorilla Johnny, die 25-fache Schweine-Mutter Rosita, die Maus Mike, das Elefantenmädchen Meena und das punkige Stachelschweinchen Ash.

Obige Figuren bilden mit ihren Lebensgeschichten ein herrlich buntes Sammelsurium aus Tieren, denen eine Reihe der größten Pop- und Softrock-Hits der vergangenen Jahrzehnte zugeteilt wird (u. a. Shake It Off von Taylor Swift und Leonard Cohens Hallelujah) - und ebendie machen Sing zum Spaß für die ganze Familie.

Vielleicht rettet eine Casting-Show Buster vor dem Ruin © Video: Universal

Sing (2016) gibt’s hier*

23) Spirit - Der wilde Mustang (Spirit: Stallion of the Cimarron, 2002)

IMDb-Bewertung: 7,1

Genre(s): Animation, Abenteuer, Drama

Altersfreigabe (FSK): 0

Tiere, um die es geht: v. a. Pferde

Handlung des Films:

Im US-Westen des 19. Jahrhunderts wächst der ungestüme Mustang Spirit auf. Niemand schafft es, den Hengst zu bändigen, außer Indianerbub Little Creek. Zusammen erleben sie Spannendes Rührende Story, fein handgezeichnet.

Spirit - Der wilde Mustang (Spirit: Stallion of the Cimarron, 2002) © Video: YouTube

Spirit - Der wilde Mustang (Spirit: Stallion of the Cimarron, 2002 gibt’s hier*

24) Madagascar (2005)

IMDb-Bewertung: 6,9

Genre(s): Animation, Abenteuer, Comedy

Altersfreigabe (FSK): 0

Tiere, um die es geht: v. a. Löwe, Zebra, Nilpferd, Giraffe, Pinguine

Handlung des Films:

Im Zoo von New York sind Löwe Alex, Zebra Marty, Giraffe Melman und Nilpferd Gloria die Lieblinge des Publikums. Dabei haben die verhätschelten Tiere gar nichts mehr mit ihren wilden Artgenossen gemein. Als ein Pinguin-Quartett, das sich einen Tunnel in die Antarktis schaufeln will, in Martys Gehege landet, sehnt sich auch er plötzlich nach einem Leben in Freiheit und türmt. Alex, Melman und Gloria machen sich sofort auf, ihn zu suchen und finden sich einige Turbulenzen später als Schiffbrüchige vor der Küste Madagaskars wieder. Und los geht das Abenteuer Wildnis.

Satte 532 Millionen Dollar lukrierte der rasantwitzige Animationshit an den Kinokassen.

Madagascar (2005) © Video: YouTube

Madagascar (2005) gibt’s hier*

25) Bernard und Bianca – Die Mäusepolizei (The Rescuers, 1977)

IMDb-Bewertung: 6,9

Genre(s): Animation, Abenteuer, Comedy

Altersfreigabe (FSK): 0

Tiere, um die es geht: v. a. Mäuse

Handlung des Films:

Im Keller der UNO in New York befindet sich die Zentrale der Mäusehilfsorganisation, in der sich Nager aus aller Welt zur Lagebesprechung treffen. Da sorgt der per Flaschenpost abgesetzte Hilferuf des Waisenmädchens Peggy für Aufregung. Die böse Madame Medusa hat das Kind in die Teufelssümpfe entführt, um es in einer Höhle nach einem Diamanten suchen zu lassen. Mäusedame Bianca und der patscherte Hausmeister Bernard wollen Peggy befreien...Zeitlos-liebevoller Klassiker vom Dschungelbuch-Macher.

Bernard und Bianca © Video: YouTube

Bernard und Bianca – Die Mäusepolizei (The Rescuers, 1977) gibt’s hier*

26) Rio (2011)

IMDb-Bewertung: 6,9

Genre(s): Animation, Abenteuer, Comedy

Altersfreigabe (FSK): 0

Tiere, um die es geht: v. a. Vögel

Handlung des Films:

Im Urwald Brasiliens geht die Post ab: Unzählige Vögel sorgen für flotten Sambasound, der einen kleinen Spix-Ara weckt. Wilderer beenden die Party und fangen viele Vögel -darunter auch den Baby-Ara, der sich nach langer Reise in einer Kiste im winterlichen Minnesota wiederfindet. Die junge Linda entdeckt den Kleinen, tauft ihn Blu und nimmt ihn in ihre Obhut. Eines Tages taucht der Ornithologe Tulio bei ihr auf. Der Grund: Blu gilt als das allerletzte lebende Spix-Ara-Männchen und soll zwecks Paarung in seine Heimat zurückkehren. In Rio erlebt er mit Weibchen Jewel ein Riesen-Abenteuer ...

Liebenswerte Figuren, fetzige Action, feiner Slapstick, fabelhafter Soundtrack. Gelungen auch die Sightseeing-Aufnahmen der titelgebenden Stadt, Copacabana, Christus-Statue inkl. Zu Recht vielfach ausgezeichnet.

Rio (2011) © Video: YouTube

Rio (2011) gibt’s hier*

27) Horton hört ein Hu! (Horton Hears a Who!, 2008)

IMDb-Bewertung: 6,8

Genre(s): Animation, Abenteuer, Comedy

Altersfreigabe (FSK): 0

Tiere, um die es geht: v. a. Elefant

Handlung des Films:

Elefant Horton (Sprecher: Christoph Maria Herbst) lebt friedlich in seinem quietschbunten Urwald, als er plötzlich feststellen muss, dass auf einem Staubkorn vor ihm eine Miniaturwelt voller winziger Hus existiert. Nach dem ersten Schreck müssen der Dickhäuter und die kleinen Huheimer, allen voran deren geplagter Bürgermeister, der Tatsache ins Auge schauen, dass es jenseits ihrer Vorstellung noch andere Welten gibt.

Weil die seiner kleinen Freunde in Gefahr ist, beschließt Horton, sie auf einer Kleeblume zu lagern und in Sicherheit zu bringen. Das passt einigen anderen Dschungeltieren gar nicht: Vor allem die in Ordnung und Disziplin verliebte Kängurumama (Anke Engelke) hetzt gegen den "Irren".

Der sympathische Spaß wartet mit hoher Gagdichte und netter Botschaft auf. Die Buchvorlage stammt von Dr. Seuss (Der Grinch).

Horton hört ein Hu! (Horton Hears a Who!, 2008) © Video: YouTube

Horton hört ein Hu! (Horton Hears a Who!, 2008) gibt’s hier*

28) Bärenbrüder (Brother Bear, 2003)

IMDb-Bewertung: 6,8

Genre(s): Animation, Abenteuer, Comedy

Altersfreigabe (FSK): 0

Tiere, um die es geht: Bären

Handlung des Films:

Alaska am Ende der Eiszeit: Um Rache zu üben, jagt Jungkrieger Kenai (Stimme: Brühl) verbissen einen Bären, der einen seiner Brüder auf dem Gewissen haben soll. Als er ihn erwischt und tötet, greifen die Geister des Waldes ein. Sie erteilen Kenai eine Lektion in Sachen Toleranz und Freundschaft - und verwandeln ihn selbst in einen Bären.

Als solcher trifft er auf den kleinen, dauernd quasselnden Grizzly Koda, der seine Mutter sucht und zum Lachsfang unterwegs ist. Putziger, oscarnominierter Disney-Hit (250 Mio. Dollar am Box office) mit Phil-Collins-Soundtrack.

Bärenbrüder (Brother Bear, 2003) © Video: YouTube

Bärenbrüder (Brother Bear, 2003) gibt’s hier*

29) Könige der Wellen (Surf’s Up, 2007)

IMDb-Bewertung: 6,7

Genre(s): Animation, Comedy, Familie

Altersfreigabe (FSK): 0

Tiere, um die es geht: v. a. Pinguine

Handlung des Films:

Jung-Pinguin Cody Maverick träumt davon, der beste Pinguin-Surfer zu werden! Unter dem Spott seines großen Bruders Glen verlässt Cody seine kalte Heimat in der Antarktis und begibt sich -den Spuren seines großen Vorbilds Big Z folgend - in das große Surferparadies Pin Gu Island, um an den Surfmeisterschaften teilzunehmen. In Huhn Chicken Joe und in der hübschen Rettungsschwimmerin Lani findet er auch rasch Freunde.

Das erste Zusammentreffen mit Konkurrent Tank endet für den unerfahrenen Cody blamabel. Dank Lani lernt er aber ihren Onkel kennen, der sich als Codys großes Idol Big Z entpuppt. Eine Begegnung, die das Leben des aufstrebenden Surfers für immer verändert.

Eine liebevoll-witzige Liebeserklärung ans Surfen als hinreißend-witzige Pseudo-Doku ("Mockumentary") - ein Riesenspaß für Groß und Klein!

Könige der Wellen (Surf’s Up, 2007) © Video: YouTube

Könige der Wellen (Surf’s Up, 2007) gibt’s hier*

30) Charlie - Alle Hunde kommen in den Himmel (All Dogs go to Heaven, 1989)

IMDb-Bewertung: 6,7

Genre(s): Animation, Comedy, Drama

Altersfreigabe (FSK): 0

Tiere, um die es geht: Hunde

Handlung des Films:

Charlie, ein schlitzohriger Schäferhund mit zweifelhafter Vergangenheit, bricht mithilfe seines besten Freundes Itchy, eines immer überdrehten Dackels, aus dem Gefängnis aus. Er sucht Expartner Carface auf, einen fiesen Pitbull, um von ihm seinen Anteil an einem Nachtclub zu fordern. Doch der legt ihn rein, und Charlie landet - wie der Titel schon verspricht - im Himmel. Natürlich wird er dort nur eingelassen, wenn er eine gute Tat vorweisen kann.

Aber das ist bei Charlie leichter gesagt als getan. So zieht der Hund einfach seine himmlische Lebensuhr wieder auf und kehrt zur Erde zurück. Dort entführt er die Waise Anne-Marie und hofft, mit ihrer Gabe - sie kann mit Tieren reden - richtig Geld zu machen. Doch das kleine Mädel weckt endlich die guten Seiten in dem Ganoven ...

Ein action-geladener Trickkrimi von Don Bluth, dem Erfinder und Macher des Mauswanderers Feivel. In dieser deutschen Fassung lieh übrigens Entertainer Harald Juhnke dem Vierbeiner seine Stimme.

Charlie – Alle Hunde kommen in den Himmel © Video: YouTube

Charlie - Alle Hunde kommen in den Himmel (All Dogs go to Heaven, 1989) gibt’s hier*

31) Ferdinand: Geht STIERisch ab! (2017)

IMDb-Bewertung: 6,7

Genre(s): Animation, Abenteuer, Comedy

Altersfreigabe (FSK): 0

Tiere, um die es geht: v. a. Stier

Handlung des Films:

Ferdinand ist groß und wirkt wie ein echter Kampfstier, der das Herz jedes spanischen Toreros höherschlagen lässt. Aber Ferdinand ist anders: Ferdinand will nicht kämpfen wie die anderen Stiere. Am liebsten sitzt er auf seiner Weide unter einer Korkeiche und riecht an den Blumen. Zu blöd, dass gerade Ferdinand, der keiner Fliege etwas zuleide tun kann, eine schmerzhafte Bekanntschaft mit einer kleinen Biene macht – autsch! Daraufhin geht Ferdinand "stierisch" ab - und gebärdet sich wie ein wilder Kampfstier. Ein großes Missverständnis. Die "Bestie" wird gefangen genommen, und der sanftmütige Bulle soll in die Arena...

Der Animationsspaß nach dem Kinderbuch Ferdinand der Stier von Munro Leaf erzählt mit viel Witz und Action eine alte Geschichte: Selbst einen riesigen Stier sollte man nicht nach seinem Aussehen beurteilen. Ein putziges Vergnügen für die ganze Familie!

‚Ferdinand‘ - Trailer (Deutsch) © Video: YouTube

Ferdinand: Geht STIERisch ab! (2017) gibt’s hier*

32) Die Pinguine aus Madagascar (Penguins of Madagascar, 2014)

IMDb-Bewertung: 6,7

Genre(s): Animation, Abenteuer, Comedy

Altersfreigabe (FSK): 0

Tiere, um die es geht: v. a. Pinguine

Handlung des Films:

Solo-Film der vier Vögel aus den Madagascar-Blockbustern. Die Handlung schließt an Madagascar 3 an, als Skipper, Rico und Kowalski zum zehnten Geburtstag ihres jüngsten Mitglieds Private den Zirkus hinter sich lassen und in Fort Knox einbrechen. Jedoch nicht, um die dort lagernden Goldreserven zu stehlen, sondern um an einen Snack-Automaten zu gelangen. Dabei werden sie von Tintenfisch Dave geschnappt und nach Venedig entführt.

Nett, aber die Madagascar-Filme sind noch lustiger.

Die Pinguine aus Madagascar (Penguins of Madagascar, 2014) © Video: YouTube

Die Pinguine aus Madagascar (Penguins of Madagascar, 2014) gibt’s hier*

33) Der gestiefelte Kater (Puss in Boots, 2011)

IMDb-Bewertung: 6,6

Genre(s): Animation, Action, Abenteuer

Altersfreigabe (FSK): 0

Tiere, um die es geht: v. a. Katzen

Handlung des Films:

Seit Shrek 2 kennt man den gestiefelten Kater (deutsche Stimme: Benno Fürmann) als stolzen Mantel-und-Degen-Helden und Frauenschwarm. Aber was war davor? Seit er eines Verbrechens beschuldigt wurde, das er nicht begangen hat, befindet er sich auf der Flucht und setzt alles daran, seinen Namen wieder reinzuwaschen. Schuld an seinem Outlaw-Dasein ist sein ehemaliger Kumpel, ein Ei namens Humpty Dumpty (Elton). Jetzt treffen die alten Freunde wieder aufeinander. Sie sind beide auf goldene Eier scharf...

Der gestiefelte Kater (Puss in Boots, 2011) © Video: YouTube

Der gestiefelte Kater (Puss in Boots, 2011) gibt’s hier*

34) Pets (The Secret Life of Pets, 2016)

IMDb-Bewertung: 6,5

Genre(s): Animation, Abenteuer, Comedy

Altersfreigabe (FSK): 0

Tiere, um die es geht: Hunde, Katze und andere Haustiere

Handlung des Films:

Terrier Max (deutsche Stimme von Jan Josef Liefers) lebt glücklich mit seinem jungen Frauchen Katie in New York City. In seinem Appartmenthaus ist er wohl das einzige Tier, das seine menschenfreie Zeit damit verbringt, auf die Tür zu starren und auf die Rückkehr des Frauchens zu warten. Eines Abends kehrt Katie jedoch nicht allein zurück, sondern hat den großen, gewichtigen Neufundländer Duke (Dietmar Bär) im Schlepptau. Schlagartig wandelt sich Max' Leben zum finsteren Albtraum: Duke frisst Max' Futter, verdrängt ihn aus seinem Körbchen und hat Katies ungeteilte Aufmerksamkeit.

So nicht, denkt sich der Terrier! Beim nächsten Ausflug mit dem Hundesitter eskaliert der Streit zwischen den beiden. Die turbulente Folge: Max und Duke verirren sich in der Großstadt, treffen auf räudige Katzen, skrupellose Tierfänger und ein durchgeknalltes Häschen, das einen Guerillakampf gegen die Menschheit führt. Inzwischen rotten sich sämtliche Tiere von Max' Wohnhaus zusammen und machen sich wie eine große Familie auf den Weg, die beiden wiederzufinden...



Max' Welt zerbricht, als Duke in sein Leben tritt © Video: Universal

Pets (The Secret Life of Pets, 2016) gibt’s hier*

35) Happy Feet (2006)

IMDb-Bewertung: 6,5

Genre(s): Animation, Abenteuer, Comedy

Altersfreigabe (FSK): 0

Tiere, um die es geht: Pinguine

Handlung des Films:

Bei den herzigen Kaiserpinguinen in der Antarktis dreht sich alles um das sogenannte "Herzenslied" - jedes Exemplar hat von Geburt an seinen eigenen, ganz speziellen Song, den es den ganzen Tag hindurch trällert. Darüber hinaus bestimmt besagter Song auch noch seinen Status in der Pinguingesellschaft sowie seinen Erfolg beim Finden eines Partners. Als Mumble, der Sohn von Norma Jean (Originalstimme: Nicole Kidman) und dem irre cool à la Elvis singenden Memphis (Hugh Jackman) auf die Welt kommt, ist alles anders: Der Kleine bringt leider nur Gekrächze heraus, dafür entpuppt sich sein Herzenslied als 1a-Stepptanz-Performance!

Bei den meisten Pinguinen kommt diese ungewöhnliche Fähigkeit aber gar nicht gut an. So gilt er in der Kolonie schnell als Außenseiter und Störenfried, einzig Weibchen Gloria freundet sich mit ihm an. Als man den Armen dann auch noch für den Rückgang des Fischbestandes verantwortlich macht, hat Mumble genug. Er verlässt sein Volk, um den wahren Grund dafür herauszufinden.

Ein in jeder Hinsicht außergewöhnlich animiertes Tiermusical mit aufwendigen und abwechslungsreichen Choreografien und einer tollen Songauswahl. Wurde 2007 mit einem Oscar gekrönt!

Happy Feet (2006) © Video: YouTube

Happy Feet (2006) gibt’s hier*

36) Turbo - Kleine Schnecke, großer Traum (2013)

IMDb-Bewertung: 6,4

Genre(s): Animation, Abenteuer, Comedy

Altersfreigabe (FSK): 0

Tiere, um die es geht: v. a. Schnecken

Handlung des Films:

Den ganzen Tag mit seiner Sippe Paradeiser beobachten, einsammeln und fressen -das ist Weinbergschnecke Theo zu wenig. Er will Rennfahrer werden wie sein großes Idol, der Formel-1-Franzose Guy Gagné. Seine Artgenossen halten Theo für verrückt, doch eines Tages sorgt ein Unfall dafür, dass dieser seinem Traum ganz nahe kommt: Er wird während eines Straßenrennens in die Motorhaube eines Boliden gesaugt und kann fortan blitzschnell über die Wiesen flitzen. Taco-Ladenbesitzer Tito erkennt Theos Potenzial und will ihn beim Indy 500-Rennen starten lassen ...

Liebevoll animiertes DreamWorks-Animationsabenteuer mit fetzigen Speed-Szenen. Ein herziger Spaß, der vor allem die Kleinen begeistern wird.

Turbo - Kleine Schnecke, großer Traum (2013) © Video: YouTube

Turbo - Kleine Schnecke, großer Traum (2013) gibt’s hier*

37) Angry Birds: Der Film (2016)

IMDb-Bewertung: 6,3

Genre(s): Animation, Action, Comedy

Altersfreigabe (FSK): 0

Tiere, um die es geht: v. a. Vögel

Handlung des Films:

Leinwandadaption des populären Handyspiels: Auf einer entlegenen Vogelinsel: Einzelgänger Red (Stimme: Christoph M. Herbst) ist im Vergleich mit seinen Artgenossen pessimistisch und tut sich schwer, seine Emotionen zu kontrollieren. Nach einem Ausraster verdonnert ihn ein Richter schließlich zu einem Anti-Aggressions-Kurs, wo er den hyperaktiven Chuck (Stimme: Axel Stein) und den unberechenbaren Bombe (Stimme: Axel Prahl) kennenlernt. Als eines Tages ein Schiff mit grünen Schweinen die Insel ansteuert, ist Red der einzige, der den Gästen nicht traut.

Chuck, Red und Bomb werden zu "Angry Birds" © Video: Sony Pictures

Angry Birds: Der Film (2016) gibt’s hier*

38) Das magische Haus (The House of Magic, 2013)

IMDb-Bewertung: 6,3

Genre(s): Animation, Abenteuer, Comedy

Altersfreigabe (FSK): 0

Tiere, um die es geht: v. a. Katze

Handlung des Films:

Der ausgesetzte Kater Thunder (Stimme: Matthias Schweighöfer) rettet sich vor einem Unwetter ins Haus des spleenigen Magiers Lawrence (Dieter Hallervorden!), der Spielsachen und Haushaltsgeräte zum Leben erweckt hat. Herzig.

Das magische Haus (The House of Magic, 2013) © Video: YouTube

Das magische Haus (The House of Magic, 2013) gibt’s hier*

39) Der kleine Rabe Socke (2012)

IMDb-Bewertung: 6,2

Genre(s): Animation, Abenteuer, Comedy

Altersfreigabe (FSK): 0

Tiere, um die es geht: Vogel

Handlung des Films:

In seinem ersten Kinoauftritt ruiniert das liebenswerte, u. a. aus der TV-Serie Sandmännchen bekannte deutsche Vögelchen, das stets allerlei Unfug im Kopf hat, aus Versehen einen Staudamm …

Der kleine Rabe Socke (2012) © Video: YouTube

Der kleine Rabe Socke (2012) gibt’s hier*

40) Bee Movie - Das Honigkomplott (2007)

IMDb-Bewertung: 6,1

Genre(s): Animation, Abenteuer, Comedy

Altersfreigabe (FSK): 0

Tiere, um die es geht: v. a. Bienen

Handlung des Films:

Nach dem Abschluss an der Honig-Uni soll die Biene Barry eigentlich im Bienenstock schuften. Doch er will lieber New York erkunden. Dabei verliebt er sich in Floristin Vanessa, bricht eine wichtige Regel unter Bienen - und beginnt mit ihr zu reden! Alles bestens, bis Barry eines Tages rein zufällig einem bereits Generationen währenden Honig-Komplott auf die Schliche kommt: Die Menschen stehlen den Honig! Woraufhin Barry die Menschheit vor Gericht zerrt...

Flott-unterhaltende Animationskomödie.

Bee Movie - Das Honigkomplott (2007) © Video: YouTube

Bee Movie - Das Honigkomplott (2007) gibt’s hier*

41) Große Haie - Kleine Fische (Shark Tale, 2004)

IMDb-Bewertung: 6,0

Genre(s): Animation, Abenteuer, Comedy

Altersfreigabe (FSK): 0

Tiere, um die es geht: v. a. Fische

Handlung des Films:

Vergnügliche Dream-Works-Antwort auf den Pixar-Welthit Findet Nemo, statt eines herzigen Kinderflosslers auf der Suche nach seinem Vater steht hier der erwachsene Putzerlippfisch Oscar im wässrigen Zentrum: Der hat sein mickriges Leben und die Arbeit in einer Walwaschanlage satt, seine große Klappe wird nur von seinen Träumen von einer besseren Zukunft übertroffen.

Doch oje, eines Tages steckt er tiefer in der Tinte als je zuvor: Er hat das Geld, das er seinem Boss schuldet, beim Seepferdchenrennen verloren! Da kommt unerwartet die Wende. Auf der panischen Flucht vor dem gefürchteten Hai Michael wird dieser von einem Anker erschlagen. Oscar behauptet dreist, er habe das Killervieh erledigt - und steigt zum gefeierten Helden auf. Blöd nur, dass Michael der Sohn des Mafiapaten Don Lino war, der auf Rache sinnt...

Große Haie - Kleine Fische (Shark Tale, 2004) © Video: YouTube

Große Haie - Kleine Fische (Shark Tale, 2004) gibt’s hier*





42) Drachenzähmen leicht gemacht (How to Train Your Dragon, 2010)

IMDb-Bewertung: 8,1

Genre(s): Animation, Action, Abenteuer

Altersfreigabe (FSK): 6

Tiere, um die es geht: Drachen

Handlung des Films:

Hoch oben im Norden liegt die Insel Berk, auf der die Wikinger ein herrliches Leben führen könnten - wäre da nicht diese Drachenplage, die ihnen seit Jahrhunderten zu schaffen macht. Schon von Kindesbeinen an werden die Bewohner auf den Kampf mit den feuerspeienden Ungeheuern vorbereitet. Wikingerbub Hicks, der Hüne träumt davon, irgendwann so ein großer Drachenjäger wie sein Papa Haudrauf, der Stoische zu werden.

Allerdings entspricht er weder äußerlich noch von seinem Charakter her dem typischen Wikingerbild. Eines Tages gelingt's ihm dennoch, ein Exemplar der gefürchteten "Nachtschatten" vom Himmel zu holen, doch er bringt es nicht übers Herz, das Tier zu töten. Das wiederum verzichtet darauf, Hicks zu fressen - der Beginn einer einzigartigen Freundschaft... Ode an die Toleranz, zeitlos berührend!

Drachenzähmen leicht gemacht (How to Train Your Dragon, 2010) © Video: YouTube

Drachenzähmen leicht gemacht (How to Train Your Dragon, 2010) gibt’s hier*

43) Der fantastische Mr. Fox (Fantastic Mr. Fox, 2009)

IMDb-Bewertung: 7,9

Genre(s): Animation, Abenteuer, Comedy

Altersfreigabe (FSK): 6

Tiere, um die es geht: Füchse

Handlung des Films:

Der Puppentrickfilm bescherte dem Kultregisseur Wes Anderson (Grand Budapest Hotel) 2010 eine Oscarnominierung. Die Story ist recht simpel: Im Mittelpunkt steht der Fuchs Mr. Fox (Stimme: Christian Berkel), einst ein gerissener Hühnerdieb, den alle bewunderten, nun ein Braver Familienvater mit Frau Mrs. Fox (Andrea Sawatzki) und Sohn, der als Zeitungskolumnist arbeitet. Nach zwei Jahren hat Mr. Fox genug von der Beschaulichkeit. Mit Hilfe von Opossum Kylie will er die drei reichen Geflügelbauern Grimm, Gräulich und Grob ausnehmen.

Charmantes Stop-Motion-Werk mit viel Liebe zum aberwitzigen Detail und ironisch-trockenem Humor.

Roald Dahl - Der fantastische Mr. Fox © Video: YouTube

Der fantastische Mr. Fox (Fantastic Mr. Fox, 2009) gibt’s hier*

44) Isle of Dogs - Ataris Reise (2018)

IMDb-Bewertung: 7,9

Genre(s): Animation, Abenteuer, Comedy

Altersfreigabe (FSK): 6

Tiere, um die es geht: Hunde

Handlung des Films:

Wes Andersons Animationsfilm führt uns in ein dystopisches Japan, in dem so ziemlich alles aus dem Ruder gelaufen ist, auch die explodierende Hundebevölkerung, die Probleme und eine Seuche zeitigt. Vor allem befürchtet man, dass die Hundekrankheit auch auf Menschen überspringen könnte. Also befiehlt der Bürgermeister, alle Vierbeiner auf eine Insel voller Müll zu deportieren. Darunter auch Spot, den Hund seines Mündels Atari, der als Erster verbannt wird. Doch Atari lässt sich das nicht gefallen und brütet über einem Plan, wie er Spot zurückholen könnte.

Nach Der fantastische Mr. Fox bereits die zweite Stop-Motion-Animation von Regisseur Wes Anderson (Grand Budapest Hotel), faszinierend gestaltet und überzeugend human mit seiner schönen Toleranz-Botschaft.

Isle of Dogs - Ataris Reise © Video: 20th Century Fox

Isle of Dogs - Ataris Reise (2018) gibt’s hier*

45) Wallace & Gromit: Alles Käse (A Grand Day Out, 1989)

IMDb-Bewertung: 7,8

Genre(s): Animation, Kurzfilm, Abenteuer

Altersfreigabe (FSK): 6

Tiere, um die es geht: Hund

Handlung des Films:

Diese 24-Minuten-Komödie des Plastilin-Animators Nick Park war das erste Kurzfilm-Abenteuer von Wallace und Gromit - und bekam 1990 prompt eine Oscar-Nominierung. Er schuf das kleine Meisterstück über einen Zeitraum von sechs Jahren an der Londoner National Film & Television School und in den Aardman Animationsstudios, die durch Park zu internationaler Anerkennung gelangten.

In ihrem ersten Abenteuer sehnen sich Wallace und sein Hund Gromit nach einem "schönen Stück Gorgonzola", aber in ihrem Kühlschrank herrscht gähnende Leere, und der örtliche Käseladen hat wegen eines Feiertages geschlossen! Keineswegs entmutigt denkt sich Wallace eine ungewöhnliche Lösung des Käseproblems aus: Da der Mond ja bekanntlich aus Käse besteht, entschließt er sich, eine Rakete zu bauen und damit auf ein käsiges Mondpicknick zu starten. Gromit möchte nur zu gerne helfen, und kurze Zeit darauf befindet sich unser erfinderisches Duo auf dem Mond, wo sie einer cleveren Maschine begegnen, die teils Backofen, teils Roboter, teils begeisterter Mond-Skifahrer ist.

Wallace & Gromit: Alles Käse (A Grand Day Out, 1989) © Video: YouTube

Wallace & Gromit: Alles Käse (A Grand Day Out, 1989) gibt’s hier*

46) Turtles Forever (2009)

IMDb-Bewertung: 7,8

Genre(s): Animation, Action, Abenteuer

Altersfreigabe (FSK): 6

Tiere, um die es geht: Schildkröten

Handlung des Films:

Filme und Serien von und mit den legendären Grünhäuten gibt es zu genüge: Von der kultigen Zeichentrickserie, die sich bis heute über vier Generationen hinweg entwickelte (1987–2019), die liebevoll-dümmlichen Realverfilmungen der 90er-Jahre, hin zu den gut gemeinten aber gnadenlos gefloppten Hollywood-Reboots die 2014 und 2016 unter Mitwirkung von u. a. Michael Bay entstanden sind.

Sie alle zusammen machen die „Hero Turtles“ (wie sie auf Deutsch heißen) zu etwas ganz Besonderen aber kein Film konnte den Charme des klassischen Cartoons und die Coolness der modernen Zeichentrickadaptionen je so grandios miteinander verweben, wie das TV-Special Turtles Forever. In der anderthalbstündigen Crossover-Episode treffen die Teenage Mutant Ninja Turtles der zweiten Trickfilmgeneration (2003–2009) auf ihre urigen Vorgänger (1987–1996) und müssen mit vereinten Kräften ihrem Erzfeind Krang und seinem Handlanger Shredder das Handwerk legen. Besonderes Schmankerl für Fans: In einer Szene treffen die Turtle-Brüder sogar auf ihre Schwarz-Weiß-Ebenbilder aus dem allerersten Comicband des Jahres 1984!

Turtles Forever (2009) © Video: YouTube

Turtles Forever (2009) gibt’s hier*

47) Watership Down – Unten am Fluss (1978)

IMDb-Bewertung: 7,7

Genre(s): Animation, Abenteuer, Drama

Altersfreigabe (FSK): 6

Tiere, um die es geht: v. a. Hasen

Handlung des Films:

Eines Tages hat Fiver, ein Kaninchenbub, dunkle Vorahnungen vom Untergang seines Baus. Daher macht er sich mit einer kleinen Gruppe sowie seinem Bruder Hazel auf den Weg, um ein neues Zuhause zu finden. Unterwegs müssen sie so manche gefährliche Situation bestehen und Feinde wie Raubtiere, Menschen und sogar ihrer eigene Spezies überlisten. Doch die Gemeinschaft lernt auf ihrem Weg auch neue Freunde kennen, die sie tatkräftig bei der Suche nach einer neuen Heimat unterstützen.

Achtung: Der Film hat zwar eine FSK 6-Bewertung, eignet sich aber u. a. aufgrund der blutigen Szenen wenig für Kinder.

Unten am Fluss (Watership Down, 1978) © Video: YouTube

Watership Down – Unten am Fluss (1978) gibt’s hier*

48) Kung Fu Panda (2008)

IMDb-Bewertung: 7,6

Genre(s): Animation, Action, Abenteuer

Altersfreigabe (FSK): 6

Tiere, um die es geht: v. a. Pandas

Handlung des Films:

Im antiken China: Der behäbige Pandabär Po arbeitet im Nudelrestaurant seines Ziehvaters -eine Ente - und träumt davon, eines Tages ein legendärer Kung-Fu-Kämpfer zu sein. Zu seinen Vorbildern zählen die Furiosen Fünf, die im örtlichen Jadetempel vom mürrischen Martial-Arts-Altmeister Shifu trainiert werden. Als Po während einer Zeremonie, bei der der sagenumwobene Drachenkrieger gekürt wird, ein Missgeschick passiert, steht er plötzlich als alleinige Hoffnung des gesamten Dorfes da. Denn: Der böse Schneeleopard Tai Lung ist aus seinem Gefängnis entkommen, und nur der Drachenkrieger kann ihn stoppen. Herrlich!

Kung Fu Panda (2008) © Video: YouTube

Kung Fu Panda (2008) gibt’s hier*

49) Mrs. Brisby und das Geheimnis von NIMH (The Secret of NIMH, 1982)

IMDb-Bewertung: 7,6

Genre(s): Animation, Abenteuer, Drama

Altersfreigabe (FSK): 6

Tiere, um die es geht: v. a. Mäuse, Ratten

Handlung des Films:

Als Mrs. Brisby, eine verwitwete Feldmaus, aus ihrem Zuhause vertrieben wird, sucht sie Hilfe bei den Ratten von Nimh. Denn nicht nur ihr Heim ist in Gefahr, auch eines ihrer Kinder ist erkrankt. Doch die Ratten stehen ihren Problemen ratlos gegenüber. Also muss sich die clevere Mrs. Brisby selbst etwas einfallen lassen. - Das meisterhafte Animationsmärchen hat auch nach über 30 Jahren nichts an Kraft verloren. Empfehlung!

Mrs Brisby und das Geheimnis von NIMH (The Secret of NIMH, 1982) © Video: YouTube

Mrs. Brisby und das Geheimnis von NIMH (The Secret of NIMH, 1982) gibt’s hier*

50) In einem Land vor unserer Zeit (The Land Before Time, 1988)

IMDb-Bewertung: 7,4

Genre(s): Animation, Abenteuer, Drama

Altersfreigabe (FSK): 6

Tiere, um die es geht: Dinosaurier

Handlung des Films:

Vor vielen Millionen Jahren verliert der kleine Brontosaurier Littlefoot beim Auseinanderbrechen der Kontinente seine Mama. Fortan ist er ganz auf sich allein gestellt. Zum Glück findet er in Cera, Ducky, Petrie und Spike, die wie er Dino-Waisen sind, neue Freunde. Gemeinsam machen sie sich auf die abenteuerliche Suche nach dem Großen Tal, wo es Nahrung im Überfluss geben soll.

Herziger und spannender, von Steven Spielberg produzierter Zeichentrickklassiker, dem etliche Fortsetzungen folgten.

In einem Land vor unserer Zeit (The Land Before Time) © Video: YouTube

In einem Land vor unserer Zeit (The Land Before Time, 1988) gibt’s hier*

51) Pom Poko (Heisei tanuki gassen ponpoko, 1994)

IMDb-Bewertung: 7,3

Genre(s): Animation, Comedy, Drama

Altersfreigabe (FSK): 6

Tiere, um die es geht: Waschbären

Handlung des Films:

Zauberhafte Ghibli-Unterhaltung für die ganze Familie: Fortschreitender Wohnungsbau zwingt die Waschbären aus den Tama-Hügeln vor den Toren Tokios, ihre Heimat zu verlassen. Doch einige weise, alte Waschbären möchten den Versuch unternehmen, die Menschen auf die traditionelle, uralte Art der Waschbären zu bekämpfen, und die Verwandlungskünste einsetzen, die nur Waschbären, Füchse und einige Katzen beherrschen.

Der Plan der Waschbären scheint zunächst sehr erfolgreich zu sein. Sie erschrecken die Menschen und führen sie auf vielerlei Weisen an der Nase herum; doch schließlich durchschauen die Menschen die Magie der Waschbären und als einige Tiere getötet werden, nimmt der Kampf eine tragische Wendung ...

Pom Poko (Heisei tanuki gassen ponpoko, 1994) © Video: YouTube

Pom Poko (Heisei tanuki gassen ponpoko, 1994) gibt’s hier*

52) Rango (2011)

IMDb-Bewertung: 7,2

Genre(s): Animation, Abenteuer, Comedy

Altersfreigabe (FSK): 6

Tiere, um die es geht: Chamäleon

Handlung des Films:

Das behütete Haustierdasein eines grünen Chamäleons hat ein Ende, als sein Terrarium vom Pick-up seiner Besitzer fliegt und in der Mojavewüste landet. Von einer feschen Leguanin wird das verdatterte Vieh in das Westernkaff Dreck kutschiert. Im dortigen Saloon behauptet der Hawaiihemdträger, ein harter Kerl namens Rango zu sein. Als er zufällig einen Habicht, der die Bewohner terrorisiert, zur Strecke bringt, wird er zum Sheriff ernannt. Eine Rolle, in die er im Kampf gegen Banditen erst hineinwachsen muss.

Vergnügliche, wunderbar getrickste Westernparodie von Fluch der Karibik-Regisseur Gore Verbinski.

Rango (2011) © Video: YouTube

Rango (2011) gibt’s hier*

53) Animal Farm - Aufstand der Tiere (1954)

IMDb-Bewertung: 7,2

Genre(s): Animation, Drama

Altersfreigabe (FSK): 6

Tiere, um die es geht: Schweine und andere Bauernhof-Tiere

Handlung des Films:

Nachdem sie ihren Bauern verjagt haben, wollen die Tiere des Hofes eine gerechte Gesellschaft bilden ein Klassiker! George Orwell schrieb Animal Farm unter dem Eindruck von Francos Sieg im spanischen Bürgerkrieg. Als es 1945 herauskam, wurde es als Polemik gegen den Stalinismus gelesen.

Die Adaption von 1954 war der erste britische Animationsfilm überhaupt. Jahre danach kam heraus, dass er von der CIA finanziert wurde.

Animal Farm – Aufstand der Tiere (1954) © Video: YouTube

Animal Farm - Aufstand der Tiere (1954) gibt’s hier*

54) Lilo & Stitch (2002)

IMDb-Bewertung: 7,2

Genre(s): Animation, Abenteuer, Comedy

Altersfreigabe (FSK): 6

Tiere, um die es geht: Hund

Handlung des Films:

Auf der Flucht vor der Sternenpolizei landet ein kleines, blaues, auf Zerstörung programmiertes Wesen auf der Erde. Genauer gesagt auf der Insel Hawaii. Dort trifft es auf das einsame Mädchen Lilo, das nach dem Tod der Eltern von der großen Schwester Nani großgezogen wird und ein riesiger Elvis-Fan ist. Das Mädel hält das Alien für einen Hund, tauft es Stitch und beschließt, sich um das seltsam überdrehte und widerborstige Tier zu kümmern. Für Ärger im Paradies sorgen bald zwei intergalaktische Kopfgeldjäger und ein Jugendamtmitarbeiter.

Rasant-spaßiger Disney-Hit, der mit seiner tollen Optik und Toleranzbotschaft begeistert.

Lilo & Stitch (2002) © Video: YouTube

Lilo & Stitch (2002) gibt’s hier*

55) Chicken Run - Hennen rennen (2000)

IMDb-Bewertung: 7,0

Genre(s): Animation, Abenteuer, Comedy

Altersfreigabe (FSK): 6

Tiere, um die es geht: Hühner

Handlung des Films:

Seit Wochen tüftelt Henne Ginger an einem Plan, von der Farm zu entfliehen, auf der sie samt Federvieh-Entourage tagtäglich in Angst und Schrecken leben muss. Der Grund: Wer nicht genug Eier legt, landet im Kochtopf des geldgierigen Bauernehepaars Tweedy! Sämtliche Fluchtversuche der versklavten Viecher schlugen bislang fehl. Retter in der Not scheint der großspurige Gockel Rocky zu sein. Nur: Der entpuppt sich als Hochstapler 1a-Plastilin-Animation mit pfiffigen Anspielungen auf Filmklassiker.

Chicken Run - Hennen rennen (2000) © Video: YouTube

Chicken Run - Hennen rennen (2000) gibt’s hier*

56) Feivel, der Mauswanderer (An American Tail, 1986)

IMDb-Bewertung: 6,9

Genre(s): Animation, Abenteuer, Comedy

Altersfreigabe (FSK): 6

Tiere, um die es geht: v. a. Maus

Handlung des Films:

Die Geschichte dreht sich um die jüdische Mäusefamilie Mousekewitz, die Ende des letzten Jahrhunderts in Weißrussland lebt. Bittere Armut sowie die ständige Bedrohung durch mörderische Katzen veranlasst sie, nach Amerika auszuwandern. Während der Überfahrt geht Feivel jedoch über Bord, seine Familie hält ihn für tot. Doch der kleine Mäuserich wird per Flasche nach New York gespült. Kaum an Land, begibt er sich sofort auf die Suche nach seinen Lieben.

Bezaubernd! Regie führte der Disney-Abtrünnige Don Bluth, Steven Spielberg produzierte.

Feivel © Video: YouTube

Feivel, der Mauswanderer (An American Tail, 1986) gibt’s hier*

57) Bolt - Ein Hund für alle Fälle (2008)

IMDb-Bewertung: 6,8

Genre(s): Animation, Abenteuer, Comedy

Altersfreigabe (FSK): 6

Tiere, um die es geht: v. a. Hund

Handlung des Films:

Fliegen wie eine Rakete, mit Laserblicken Eisentüren schmelzen und mittels Turbobeller Erdbeben auslösen -für Bolt alles kein Problem. Der kuschelige weiße Hund ist ein Superheld, der Tag für Tag mit seinem Frauchen Penny aufregende Abenteuer erlebt. Das glaubt der Vierbeiner zumindest. In Wahrheit ist er der Star einer TV-Serie, Penny ist Schauspielerin und seine übernatürlichen Kräfte sind nur getrickst. Als Penny am Staffelende gekidnappt wird, hält Bolt auch das für real und bricht aus den Hollywoodstudios aus, um sie zu retten. In der realen Welt merkt er rasch, dass er keine Superkräfte hat, findet in Katze Mittens und Hamster Dino treue Freunde und erlebt erstmals echte Abenteuer, als er versucht, Penny wiederzufinden.

Technisch hochwertiges, rasantes und witziges Abenteuer mit supersüßen Charakteren.

Bolt - Ein Hund für alle Fälle (2008) © Video: YouTube

Bolt - Ein Hund für alle Fälle (2008) gibt’s hier*

58) Oliver & Co (Oliver & Company, 1988)

IMDb-Bewertung: 6,7

Genre(s): Animation, Abenteuer, Comedy

Altersfreigabe (FSK): 0

Tiere, um die es geht: Katze, Hunde

Handlung des Films:

Oliver ist ein Waisenkätzchen, hungrig, einsam und ängstlich irrt er durch die Großstadt. Da gerät er unerwartet an eine Hunde-Gang, die den Stubentiger großherzig aufnimmt. Die Tiere gehören dem Ganoven Fagin, der beim schurkischen Sykes Schulden hat und seine Vierbeiner zwecks Abbau auf Autodiebstahl trainiert. Beim gemeinsamen Beutezug "verirrt“ sich Oliver in eine Großraumlimousine, in der die junge Jenny sitzt, ein Mädchen aus offensichtlich gutem, begütertem Hause …

Frei nach Charles Dickens’ Oliver Twist, mit den Singstimmen von Katja Ebstein, Jürgen Drews u. a.

Oliver & Co (Oliver & Company, 1988) © Video: YouTube

Oliver & Co (Oliver & Company, 1988) gibt’s hier*

59) Antz (1998)

IMDb-Bewertung: 6,6

Genre(s): Animation, Abenteuer, Comedy

Altersfreigabe (FSK): 6

Tiere, um die es geht: v.a. Ameisen

Handlung des Films:

Individualist Z tauscht den Platz mit Kriegsameise Weaver, verliebt sich in die Prinzessin des Krabbelstaats und deckt ein Komplott von General Mandible auf … Rasant, entzückend und intelligent; DreamWorks-Animation mit Tiefgang.

Antz (1998) © Video: YouTube

Antz (1998) gibt’s hier*

60) Dinosaurier (Dinosaur, 2000)

IMDb-Bewertung: 6,5

Genre(s): Animation, Abenteuer, Familie

Altersfreigabe (FSK): 6

Tiere, um die es geht: Dinosaurier

Handlung des Films:

Nach einem vernichtenden Meteoriteneinschlag schließt der kleine verwaiste Dino Aladar sich einer Sauriersippe an, die auf der Suche nach einem neuen Lebensraum durch die Urzeit zieht … Herzerfrischende Spitzenanimation mit fast schon fotorealistischer Optik. Toll!

Dinosaurier (Dinosaur, 2000) © Video: YouTube

Dinosaurier (Dinosaur, 2000) gibt’s hier*

61) Despereaux - Der kleine Mäuseheld (The Tale of Despereaux, 2008)

IMDb-Bewertung: 6,1

Genre(s): Animation, Abenteuer, Comedy

Altersfreigabe (FSK): 6

Tiere, um die es geht: v. a. Maus

Handlung des Films:

Die Bewohner des Königreichs Dor versinken in Schwermut. Da wird Mäuserich Despereaux Tilling geboren und begegnet der Welt voller Zuversicht und Neugier. Das wird nicht gern gesehen … Märchen voller Poesie.

Desperaux © Video: YouTube

Despereaux - Der kleine Mäuseheld (The Tale of Despereaux, 2008) gibt’s hier*

62) Arlo & Spot (The Good Dinosaur, 2015)

IMDb-Bewertung: 6,7

Genre(s): Animation, Abenteuer, Comedy

Altersfreigabe (FSK): 6

Tiere, um die es geht: Dinosaurier

Handlung des Films:

Was, wenn die Dinosaurier vor 65 Millionen Jahren nicht ausgestorben wären? Sie würden u. a. im amerikanischen Westen leben und eine Farm bestellen wie die pflanzenfressenden Apatosaurier Henry und Ida. Das Paar freut sich über Nachwuchs, wobei Arlo ein ängstlicher Zeitgenosse ist. Zwecks Abhärtung soll er das lästige Kriechtier, das die Mais-Vorräte dezimiert, fangen und erlegen. Letzteres entpuppt sich freilich als verwaistes, knurrendes Menschenkind.

Die Umkehrung der Mensch/Tier-Rollen ist originell und witzig, sonst geht es teilweise auch ganz schön düster zu. Toll: die Landschaftsaufnahmen.

Arlo & Spot (The Good Dinosaur, 2015) © Video: YouTube

Arlo & Spot (The Good Dinosaur, 2015) gibt’s hier*





63) Falsches Spiel mit Roger Rabbit (Who Framed Roger Rabbit, 1988)

IMDb-Bewertung: 7,7

Genre(s): Animation, Abenteuer, Comedy

Altersfreigabe (FSK): 12

Tiere, um die es geht: Hase

Handlung des Films:

Toontown, das Klein-Hollywood für Trickfiguren, steht unter Schock: Superstar Roger Rabbit soll Filmboss Acme aus Eifersucht ermordet haben. Privatdetektiv Eddie (Hoskins) vermutet einen Zusammenhang mit Rabbits heißgeliebter Frau Jessica: Die sexy Dame soll eine Affäre mit dem Opfer gehabt haben. Gemeinsam kommen Eddie und der neurotische Hase einer Verschwörung auf die Spur.

Überdreht, originell und lustig.

Falsches Spiel mit Roger Rabbit (Who Framed Roger Rabbit, 1988) © Video: YouTube

Falsches Spiel mit Roger Rabbit (Who Framed Roger Rabbit, 1988) gibt’s hier*

64) Felidae (1994)

IMDb-Bewertung: 7,1

Genre(s): Animation, Action, Drama

Altersfreigabe (FSK): 12

Tiere, um die es geht: Katzen

Handlung des Films:

Seit dem Anfang der Zeit versuchte der Mensch sie zu unterwerfen und zu zähmen. Ihren Stolz haben sie dennoch nicht verloren, ihre Raubtiervergangenheit nie vergessen. Jetzt schreckt eine Reihe brutaler Morde das ganze Revier. Jeder Tag bringt neue, blutüberströmte Leichen ans Licht.

Es gibt nur einen, der die Machenschaft des psychopathischen Killers aufdecken kann: Francis, der berühmtste Katzendetektiv der Welt. Bei seinen lebensgefährlichen Recherchen nah dem Serienkiller verstrickt sich der geschmeidige Kater in einem Netz von Leidenschaften und wildem Sex, geheimnisvollen Sekten und genialen Computerfreaks...

Felidae © Video: YouTube

Felidae (1994) gibt’s hier*

65) Frankenweenie (2012)

IMDb-Bewertung: 7,0

Genre(s): Animation, Comedy, Familie

Altersfreigabe (FSK): 12

Tiere, um die es geht: Hund

Handlung des Films:

Auf den ersten Blick ist der zehnjährige Victor Frankenstein ein ganz normaler Bub: Er lebt mit seinen Eltern und seinem geliebten Hund Sparky in einem Nest namens New Holland und liebt alte Monsterfilme, die er mit seiner Super-8-Kamera nachdreht. In der Schule gilt Victor aber als Freak und hat keine Freunde. Dann wird auch noch Sparky von einem Auto überrollt. Victor ist am Boden zerstört. Ein Experiment im Sachunterricht, bei dem der Lehrer die Beine eines toten Frosches mit Hilfe von Elektroschocks zucken lässt, bringt Victor auf die Idee, seinen Vierbeiner so wieder ins Leben zurückzuholen. Mit Blitzeskraft gelingt ihm das auch, was monströse Auswirkungen hat

Tolle Stop-Motion-Gruselkomödie von Tim Burton (Alice im Wunderland, Nightmare Before Christmas) mit trockenem Humor und liebenswerten Figuren, die auch als bezaubernde Liebeserklärung ans frühe Hollywood-Horrorkino begeistert. Nicht nur für junge Gruselfans ein Hit!

Frankenweenie (2012) © Video: YouTube

Frankenweenie (2012) gibt’s hier*

