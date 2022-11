10 Filme mit außergewöhnlichem Sound-Design

Der Film ist ein visuelles Medium und die Bilder bleiben uns am stärksten im Kopf. Der Ton eines Films fällt zwar häufig nicht so stark auf, ist allerdings mindestens genauso wichtig. Die folgende Liste versammelt 10 Filme, in denen der Ton eine spezielle und auffällige Rolle spielt. Darüber hinaus gibt es natürlich noch unzählige weitere Filme mit grandiosem Sound-Design. Es geht hierbei nicht um die Filmmusik, sondern um den Ton eines Films, der verschiedene Rollen einnehmen kann. In den folgenden Filmen ist das Sound-Design nämlich oft nicht nur die Unterstützung der Bilder, sondern spielt selbst die Hauptrolle. In der Liste geht es einmal quer durch die Filmgeschichte – vom ersten Tonfilm über zeitlose Klassiker bis zu aktuellen Horrorhits. Denn kluges und kreatives Sound-Design kann jedes Genre bereichern!

Der Jazzsänger (1927)

Der Jazzsänger (1927) © Video: Warner Bros. Pictures / The Vitaphone Corporation / YouTube

Regie: Alan Crosland

Alan Crosland Originaltitel: The Jazz Singer

The Jazz Singer IMDb-Bewertung: 6,5/10

Wer Der Jazzsänger (1927) streamt:

Worum es in Der Jazzsänger geht:

Der jüdische Sänger Jakie Rabinowitz muss sich zwischen einer Karriere als Broadway-Star und der jüdischen Tradition seiner Familie entscheiden. Sein Vater würde ihn lieber als Kantor in der Synagoge sehen, er selbst lebt für das Show-Business. Der Jazzsänger gilt als der erste Tonfilm überhaupt, es wurde also das erste Mal gesprochen und vor allem gesungen. Das Publikum war damals hin und weg, möglich wurde die Sensation durch ein neues Tonverfahren. Ein Meilenstein der Filmgeschichte, der allerdings einen faden Beigeschmack hat. Denn Jakie performt seine Broadway-Show in Blackface, eine heute als rassistisch angesehene Praktik, die kritisch gesehen werden muss.

Don’t Breathe (2016)

Don’t Breathe (2016) © Video: Sony Pictures Releasing / Screen Gems / Stage 6 Films / Ghost House Pictures / Good Universe / YouTube

Regie: Fede Álvarez

Fede Álvarez IMDb-Bewertung: 7,1/10

Wer Don’t Breathe (2016) streamt:

Worum es in Don’t Breathe geht:

Normalerweise steht man ja nicht unbedingt auf der Seite von Leuten, die in Häuser einbrechen, hier irgendwie aber schon. Für die junge Rocky (Jane Levy) liegt die Hauptmotivation für die Überfälle darin, mit ihrer kleinen Schwester der widerwärtigen Mutter zu entkommen. Alex (Dylan Minette) macht mit, weil er heimlich auf Rocky steht. Mit von der Partie ist noch Rockys großspuriger Freund Money (Daniel Zovatto). Das Trio stiehlt nie Bargeld, sondern nur Gegenstände, die insgesamt nicht mehr als 10.000 Dollar wert sind – weil es sonst schwerer Diebstahl wäre. Und dann erliegt man doch der Verlockung, in ein Haus einzusteigen, in dem sich angeblich 300.000 Dollar befinden. Bei dem Hausbesitzer (Stephen Lang) handelt es sich um einen Golfkriegsveteranen, der allerdings blind ist. Da kann eigentlich nicht viel passieren, glauben die jungen Leute – und irren: Bald stecken sie mitten im schlimmsten Albtraum!

Das Sound-Design spielt hier die Hauptrolle, denn um dem Kriegsveteranen zu entkommen, müssen die drei Jugendlichen möglichst leise sein und dürfen keine Geräusche machen. Als Zuschauer fiebert man mit und versucht selbst so leise zu sein, wie es nur geht. Die unglaubliche Spannung entsteht hier also vor allem durch den Ton beziehungsweise durch die inszenierte Stille.

Ein zweiter Teil ist bereits gedreht und kommt bald in die Kinos.

A Quiet Place (2018)

Trailer von „A Quiet Place“ (2018) © Video: Paramount Pictures / Platinum Dunes / Sunday Night Productions / YouTube

Regie: John Krasinski

John Krasinski IMDb-Bewertung: 7,5/10

Wer A Quiet Place (2018) streamt:

Worum es in A Quiet Place geht:

Aliens sind auf die Erde gekommen und töten jeden, der Geräusche macht. Eine fünfköpfige Familie geht durch einen verlassenen Drugstore, barfuß, so leise wie nur möglich, Vater (John Krasinski), Mutter (Emily Blunt) und Kinder kommunizieren in Gebärdensprache. Als der jüngste Sohn eine Spielzeugrakete aus einem Regal nehmen will, fällt sie runter, seine große Schwester kann sie im letzten Moment auffangen. Der Familie steht die Todesangst ins Gesicht geschrieben. Zeitsprung, Tag 472: Die Familie lebt auf einer Farm, die Mutter ist schwanger. Immer noch wird die Welt von den mörderischen Aliens beherrscht, die nichts sehen können, aber auf Geräusche reagieren. Es kommt, wie es kommen muss: Als das Baby auf die Welt kommt, wird es brenzlig …

Dieser Überraschungshit funktioniert vor allem durch seinen außergewöhnlichen Ton. Wieder ist es vorrangig die Stille, durch die die nervenzerfetzende Spannung entsteht. Als Publikum verhält man sich möglichst leise und erschrickt, wann immer eine Figur auf einen Ast tritt oder etwas fallen lässt. So erzeugt man Spannung durch gelungenes Sound-Design!

Der zweite Teil kam 2021 ins Kino und konnte wie schon der erste Teil Publikum und Kritiker*innen überzeugen.

Gravity (2013)

Gravity (2013) © Video: Warner Bros. Pictures / Heyday Films / Esperanto Filmoj / YouTube

Regie: Alfonso Cuarón

Alfonso Cuarón IMDb-Bewertung: 7,7/10

Wer Gravity (2013) streamt:

Worum es in Gravity geht:

Medizinerin Ryan Stone (Sandra Bullock) und Weltraum-Veteran Matt Kowalski (George Clooney) sind im All, um Reparaturen am Hubble-Teleskop durchzuführen. Da kommt es bei einem Weltraumspaziergang zum Drama: Die Kollision mit einem Satelliten löst eine tödliche Kettenreaktion aus, binnen Sekunden werden ihr Shuttle und das Teleskop zerstört. Kowalski und Stone überleben – allerdings treiben sie ohne Funkkontakt zur Erde durch die leeren Weiten des Weltraums. Der Ton ist hier so zentral, weil einmal ernst genommen wird, dass es im Weltall nichts zu hören gibt. Wenn Satelliten und Raumstationen zusammenkrachen, gibt es keine lauten Explosionen, sondern Stille. Selten war das Sound-Design einer Weltall-Umgebung so überzeugend und mitreißend. Dadurch wirkt das Szenario erst glaubwürdig und wir fiebern von Minute 1 mit den beiden Hauptfiguren mit.

Sound of Metal (2019)

Sound of Metal (2019) © Video: Amazon Studios / Caviar / Ward Four / Flat 7 Productions / YouTube

Regie: Darius Marder

Darius Marder IMDb-Bewertung: 7,7/10

Wer Sound of Metal (2019) streamt:

Worum es in Sound of Metal geht:

Ruben (Riz Ahmed) bildet mit seiner Freundin Lou (Olivia Cooke) ein Heavy-Metal-Duo, er sitzt am Schlagzeug, sie singt. Als der früher Heroinsüchtige beginnt, sein Gehör zur verlieren, gerät sein Leben aus den Fugen.

Bei kaum einem Film ist das Sound-Design so wichtig und genial wie bei Sound of Metal. Den zunehmenden Verlust von Rubens Gehör merken wir genau wie er. Immer wieder wechselt der Film in einer Szene zu Rubens Wahrnehmung und wieder zurück zu einer anderen Figur. Die Gehörlosigkeit wird erfahrbar gemacht, wodurch die Identifikation mit Ruben unglaublich leicht fällt. Ein eindringlicher und wahnsinnig gut gespielter Film, in dem das Sound-Design wahrlich die Hauptrolle einnimmt.

M – Eine Stadt sucht einen Mörder (1931)

M - Eine Stadt sucht einen Mörder (1931) © Video: Vereinigte Star-Film GmbH / Nero-Film A.G. / YouTube

Regie: Fritz Lang

Fritz Lang IMDb-Bewertung: 8,3/10

Wer M – Eine Stadt sucht einen Mörder (1931) streamt:

Worum es in M – Eine Stadt sucht einen Mörder geht:

1931 hält ein psychopathischer Kindermörder (Peter Lorre) die Bevölkerung Berlins in Atem. Die Polizei versucht mit einem Großaufgebot an Beamten, ihn zu fassen – vergeblich. Weil durch ihre verstärkte Präsenz auf den Straßen die Geschäfte der Unterwelt gestört werden, blasen auch die Gangster zur Jagd auf den Killer.

Der erste Tonfilm des legendären deutschen Regisseurs Fritz Lang hat den Einsatz von Ton im Film revolutioniert. Entgegen der damals vorherrschenden Idee verwendete Lang den Ton nicht dazu, um den Film realistischer wirken zu lassen. Der Ton spielt hier seine ganz eigene Rolle und wird bewusst eingesetzt. Lange Phasen der Stille werden schockartig unterbrochen und der Einsatz des Pfeifens von „In der Halle des Bergkönigs“ ist legendär. Die großartige Wirkung des Tons wird auch dadurch verstärkt, dass der Film abseits davon völlig auf Musik verzichtet.

Apocalypse Now (1979)

Apocalypse Now (1979) © Video: United Artists / Omni Zoetrope / YouTube

Regie: Francis Ford Coppola

Francis Ford Coppola IMDb-Bewertung: 8,4/10

Wer Apocalypse Now (1979) streamt:

Worum es in Apocalypse Now geht:

In den Wirren des Vietnamkriegs erhält Captain Willard (Martin Sheen) einen heiklen Auftrag. Er soll den außer Kontrolle geratenen Colonel Kurtz (Marlon Brando) liquidieren, der sich im Dschungel Kambodschas sein privates Terrorreich erschaffen hat. Die Bootsfahrt dorthin wird für Willard und seine Männer zum albtraumhaften Trip durch die Abgründe der menschlichen Seele … Eine der ersten Vietnamkrieg-Aufarbeitungen überhaupt: ein Coppola-Meisterwerk voll bizarrer Charaktere und surrealer Momente über das Wesen des Krieges sowie den Verlust aller Menschlichkeit. Das Sound-Design setzte hierbei neue Maßstäbe, denn der verantwortliche Walter Murch verwendete neue Technologien, wodurch Surround-Sound möglich wurde. Murch und Coppola prägten den Begriff Sound-Designer überhaupt erst, der davor in Hollywood nicht verwendet wurde. Die Arbeit am Ton dauerte ebenso wie die ganze Produktion des Films ewig und verschlang Unmengen an Geld. Der Ton in Apocalypse Now macht das furchtbare Kriegsgeschehen hörbar und ist heute noch außergewöhnlich. Diesen Film einmal im Kino zu sehen und zu hören, sollte man sich nicht entgehen lassen!

Der Soldat James Ryan (1998)

Der Soldat James Ryan (1998) © Video: DreamWorks Pictures / Paramount Pictures / Amblin Entertainment / Mutual Film Company / YouTube

Regie: Steven Spielberg

Steven Spielberg Originaltitel: Saving Private Ryan

Saving Private Ryan IMDb-Bewertung: 8,4/10

Wer Der Soldat James Ryan (1998) streamt:

Worum es in Der Soldat James Ryan geht:

In der Normandie, 6. Juni 1944, Invasion der Alliierten, Landungsabschnitt Omaha: US-Landungsboote steuern das Ufer an, kaum haben sich die Klappen geöffnet, sorgt das deutsche Sperrfeuer für entsetzliche Verluste. Nach der Landung soll Captain Miller (Tom Hanks) mit seiner Einheit hinter den feindlichen Linien einen Gefreiten aufspüren, dessen Brüder bereits gefallen sind. Die berühmte Eröffnungsszene ist spektakulär gefilmt – und vertont! Wir hören die Kugeln fliegen und fühlen uns, als wären wir einer der Soldaten. Diese Wirkung wird oft den Bildern zugeschrieben, aber der Ton trägt mindestens genauso dazu bei. In vielen weiteren Kriegsfilmen wie Dunkirk von Christopher Nolan wurde diese Art des Sound-Designs als Inspiration genommen.

Krieg der Sterne (1977)

Krieg der Sterne (1977) © Video: 20th Century Fox / Lucasfilm Ltd. / YouTube

Regie: George Lucas

George Lucas Originaltitel: Star Wars

Star Wars IMDb-Bewertung: 8,6/10

Wer Krieg der Sterne (1977) streamt:

Worum es in Krieg der Sterne geht:

Während die Rebellen sich dem finsteren galaktischen Imperium widersetzen, fristet der junge Luke Skywalker (Mark Hamill) ein ödes Dasein auf dem Wüstenplaneten Tatooine. Bis er zufällig an einen Droiden gelangt, der die Baupläne der ultimativen Waffe, des Todessterns, enthält. Prinzessin Leia (Carrie Fisher) hat sie dort versteckt und wollte sie an den Jedi-Meister Obi-Wan Kenobi (Alec Guinness) übermitteln. Das Revolutionäre am Ton des ersten Star-Wars-Films sind die Toneffekte. Der Sound-Designer Ben Burtt kreierte die ikonischen Sounds wie das Atmen von Darth Vader mit alltäglichen Gegenständen und großem Erfindergeist. Bis heute gilt Burtts Arbeit als wegweisend und die Töne von Star Wars kennt jeder: Chewbaccas Grölen, R2D2-Sounds oder die Geräusche der Lichtschwerter. Die umfassende Klangkulisse machte das Star-Wars-Universum so vielschichtig und bis heute legendär.

Matrix (1999)

Trailer von „Matrix“ (1999) © Video: Warner Bros. / Roadshow Entertainment / Village Roadshow Pictures / Groucho II Film Partnership / Silver Pictures / YouTube

Regie: Die Wachowskis

Die Wachowskis Originaltitel: The Matrix

The Matrix IMDb-Bewertung: 8,7/10

Wer Matrix (1999) streamt:

Worum es in Matrix geht:

Es gibt nur wenige Filme, die neue Maßstäbe gesetzt haben, Matrix gehört mit seiner irren Optik sicher dazu. Die Handlung: Hacker Neo (Keanu Reeves) erhält eine mysteriöse Botschaft auf seinem Computer, tags darauf wird er von Männern in dunklen Anzügen verhaftet, entkommt aber. Die geheimnisvolle Trinity (Carrie Anne-Moss) und der nicht minder mysteriöse Morpheus (Laurence Fishburne) klären ihn auf: Unsere Welt ist ein Computerprogramm, die Macht haben Maschinen – und Neo ist der Erlöser der Menschheit. Sowohl visuell als auch auditiv hat Matrix die Filmwelt verändert. Die legendären Bullet-Time-Szenen funktionieren wegen der gekonnten Kombination von Bild und Ton und das Sound-Design trägt maßgeblich zu der Wirkung bei. Nicht umsonst gab es zwei Oscars in den Ton-Kategorien.

