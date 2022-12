10 Filme und Serien, um die Adventzeit zu überstehen!

Nichts gegen die Adventzeit, aber alles hat eine Grenze: Kerzen, Kekse und kitschige Lieder gehören zur Weihnachtszeit, wie das Amen in der Christmette. Als wäre das nicht genug, sorgt die Wahl der richtigen Geschenke – und das (rechtzeitige) Besorgen eben dieser in den bummvollen Shopping Centern – für blanke Nerven. Stress pur, und das obwohl wir doch eigentlich von der „stillsten Zeit im Jahr“ sprechen. Wer sich als „Weihnachtsmuffel“ bezeichnet und in diesen Wochen bewusst entspannen möchte, kann mit diesen Filmen und Serien nichts falsch machen. Ab vor den Fernseher und wieder runterkommen!

Platz 10) Krampus (2015)

Originaltitel: Krampus

Krampus Regie: Michael Dougherty

Michael Dougherty IMDb-Bewertung: 6,2/10

Wer Krampus (2015) streamt:

Worum es in Krampus geht:

Tom (Adam Scott) und Sarah (Toni Collette) geben wie jedes Jahr aus reinem Pflichtbewusstsein ein Weihnachtsfest für die Verwandtschaft, von Harmonie und Freude jedoch keine Spur. Was den zwölfjährigen Max (Emjay Anthony) derart zur Weißglut treibt, dass er seinen Brief an den Weihnachtsmann vernichtet. Dabei ahnt er nicht, dass er damit den Zorn des fürchterlichen Krampus heraufbeschwört, der ihm schon bald einen Besuch abstattet … Allzu gruselig wird der Festtags-Horror nicht, unterhaltsam ist der etwas an Gremlins (siehe Platz 6) erinnernde Streifen aber allemal.

Platz 9) Rare Exports – Eine Weihnachtsgeschichte (2010)

Originaltitel: Rare Exports: A Christmas Tale

Rare Exports: A Christmas Tale Regie: Jalmari Helander

Jalmari Helander IMDb-Bewertung: 6,7/10

Wer Rare Exports – Eine Weihnachtsgeschichte (2010) streamt:

Worum es in Rare Exports – Eine Weihnachtsgeschichte geht:

Nordfinnland kurz vor dem Heiligen Abend: Die Buben Pietari (Onni Tommila) und Juuso (Ilmari Järvenpää) beobachten Bohrarbeiten am Korvatunturi-Berg – und ahnen: Dort ist das Grab des Weihnachtsmannes! In der Folge häufen sich seltsame Ereignisse: Erst stoßen Pietari und sein Papa Rauno (Jorma Tommila) auf 433 getötete Rentiere, dann findet Rauno in seiner Fallgrube einen nackten alten Mann … Startet als Jugendabenteuer und wandelt sich dann zur schrägen Gruselkomödie. Speziell, aber sehenswert.

Platz 8) Reine Nervensache (1999)

Originaltitel: Analyze This

Analyze This Regie: Harold Ramis

Harold Ramis IMDb-Bewertung: 6,7/10

Wer Reine Nervensache (1999) streamt:

Worum es in Reine Nervensache geht:

Ein Mafiaboss, den Panikattacken und Heulkrämpfe plagen? Das geht gar nicht. Leider steckt der New Yorker Gangster Paul Vitti (Robert De Niro) in solch einer prekären Lage. Sollten andere Bosse von seiner Schwäche Wind bekommen, ist es vorbei mit der kriminellen Karriere. Also muss rasch ein Psychiater her, um das Problem zu beheben. Ein Zufall führt Vitti in die Praxis des biederen Vorstadtseelendocs Dr. Ben Sobel (Billy Crystal). Der ist von der kriminellen Kundschaft zwar nicht begeistert, wird aber zur Therapie „überredet“ … 90er-Lachschlager mit pointierten Dialogen.

Platz 7) Meine Braut, ihr Vater und ich (2000)

Originaltitel: Meet the Parents

Meet the Parents Regie: Jay Roach

Jay Roach IMDb-Bewertung: 7,0/10

Wer Meine Braut, ihr Vater und ich (2000) streamt:

Worum es in Meine Braut, ihr Vater und ich geht:

Krankenpfleger Greg (Ben Stiller) hat vor, seine Pam (Teri Polo) zu heiraten. Vor dem Antrag will er noch den Segen der Schwiegereltern in spe einholen. Ein Kennenlernen bei der Hochzeit von Pams Schwester scheint ideal, die Sache ist aber komplizierter als erwartet: Pams Vater Jack (Robert De Niro), ein notorisch misstrauischer Ex-Agent, nützt die Tage, um Greg gründlich unter die Lupe zu nehmen. Und der arme Kerl beschwört eine Katastrophe nach der anderen herauf … Wer’s noch nicht kennt: Ist wirklich extrem lustig! Der Erfolg des Erstlingswerks beflügelte Universal zu weiteren, nicht minder lustigen Sequels: Meine Frau, ihre Schwiegereltern und ich (2004) sowie Meine Frau, unsere Kinder und ich (2010).

Platz 6) Gremlins – Kleine Monster (1984)

Originaltitel: Gremlins

Gremlins Regie: Joe Dante

Joe Dante IMDb-Bewertung: 7,3/10

Wer Gremlins – Kleine Monster (1984) streamt:

Worum es in Gremlins – Kleine Monster geht:

Teenager Billy (Zach Galligan) kriegt von seinem erfolglosen Erfinder-Papa ein ungewöhnliches Haustier geschenkt: den flauschig-süßen Mogwai Gizmo. Der Händler aus Chinatown hat ihm aber drei Regeln für die Haltung gesagt: Gizmo darf nicht nass werden, Füttern nach Mitternacht ist tabu, und Sonnenlicht tötet ihn. Als Billy die ersten beiden Regeln leichtfertig missachtet, wird sein Heimatort innerhalb kurzer Zeit von fiesen kleinen Monstern überfallen … Kultig-putziger Horrorspaß aus den 80er-Jahren, produziert von Steven Spielberg. Eine Fortsetzung folgte 1990 (Gremlins 2 – Die Rückkehr der kleinen Monster), ein dritter Ableger der Franchise befindet sich seit Jahren in Entwicklung.

Platz 5) Eyes Wide Shut (1999)

Originaltitel: Eyes Wide Shut

Eyes Wide Shut Regie: Stanley Kubrick

Stanley Kubrick IMDb-Bewertung: 7,4/10

Wer Eyes Wide Shut (1999) streamt:

Worum es in Eyes Wide Shut geht:

Der New Yorker Arzt und Society-Bohemian William (Tom Cruise) ist nicht mehr derselbe, seit ihm seine Frau Alice (Nicole Kidman) auf einer Party im Drogenrausch ihre Sexfantasien mit einem Marineoffizier gestand. Verstört und ziellos streift er in der Nacht der Jahrtausendwende durch die Straßen des Big Apple und taumelt von einer tragikomischen Situation mit Frauen in die nächste – seine Begierde wird dabei immer mehr angestachelt. Schließlich wird William zu einem Maskenball eingeladen, der sich als bizarre Geheim-Sadomaso-Party entpuppt, bei der sich die zahllosen Maskierten einer Sexorgie hingeben. Als er vor Ort enttarnt wird, rettet ihn eine junge unbekannte Dame vor seiner Bestrafung … Stanley Kubricks letztes Werk ist ein elegantes wie verstörendes Drama um Liebe, Lust und Todesangst – mit Motiven aus Arthur Schnitzlers Traumnovelle.

Platz 4) Kiss Kiss, Bang Bang (2005)

Originaltitel: Kiss Kiss Bang Bang

Kiss Kiss Bang Bang Regie: Shane Black

Shane Black IMDb-Bewertung: 7,5/10

Wer Kiss Kiss, Bang Bang (2005) streamt:

Worum es in Kiss Kiss, Bang Bang geht:

Nach einem gescheiterten Spielzeugdiebstahl platzt Kleinganove Harry (Robert Downey Jr.) ins Casting für einen Krimi – und er wird prompt nach Hollywood eingeladen. Dort trifft er Jugendschwarm Melody (Michelle Monaghan) und soll zwecks Vorbereitung auf seine Rolle beim homosexuellen Detektiv „Gay Perry“ (Val Kilmer) in die Lehre gehen. Folge: Dauerstreit. Doch ein mysteriöser Fall zwingt die beiden, sich zusammenzuraufen … Das Regiedebüt von Skriptautor Shane Black (Lethal Weapon, Last Boy Scout) ist ein famoser, schwarzhumoriger Detektivkrimi mit köstlichen Dialogen und verhalf damals Robert Downey Jr. zum Comeback. Zum Brüllen!

Platz 3) Stirb langsam (1988)

Originaltitel: Die Hard

Die Hard Regie: John McTiernan

John McTiernan IMDb-Bewertung: 8,2/10

Wer Stirb langsam (1988) streamt:

Worum es in Stirb langsam geht:

Um sich mit seiner Frau Holly (Bonnie Bedelia) auszusöhnen, fliegt der New Yorker Polizist John McClane (Bruce Willis) zu Weihnachten nach Los Angeles, wo sie Karriere gemacht hat. Doch kaum hat er ihr Büro im 30. Stock des Nakatomi-Wolkenkratzers erreicht, stürmen schwer bewaffnete Terroristen unter Leitung von Hans Gruber (Alan Rickman) das Hochhaus und nehmen alle bei der Weihnachtsfeier versammelten Nakatomi-Mitarbeiter als Geiseln. Ihr Ziel: 640 Millionen Dollar in Form von Wertpapieren, die im Safe lagern. Doch die Schurken haben ihre Rechnung ohne Haudrauf-Cop John McClane gemacht: Der konnte dem Überfall entkommen und bläst nun einem Halunken nach dem anderen im Alleingang das Licht aus … Schon x-mal gesehen, und doch bleibt man gefesselt hängen: Der top inszenierte, ironische Reißer revolutionierte seinerzeit das Actiongenre – und Bruce Willis’ spöttisches „Yippie-Ya-Yeah, Schweinebacke!“ ist legendär. Die Film-Saga umfasst insgesamt fünf Teile, darüber hinaus gibt es auch Videospielumsetzungen des Stoffs sowie eine französische Persiflage Stirb nicht zu langsam (2000).

Platz 2) Hannibal (2013–2015)

Originaltitel: Hannibal

Hannibal Showrunner: Bryan Fuller

Bryan Fuller IMDb-Bewertung: 8,5/10

Wer Hannibal (2013–2015) streamt:

Worum es in Hannibal geht:

Chronologisch ist die Serie als Prequel zu Roter Drache (2002) und Das Schweigen der Lämmer (1991) angelegt und stellt den seelisch labilen Profiler Will Graham (Hugh Dancy) ins Zentrum des Geschehens. Der kann sich in den Kopf eines Mörders hineinversetzen. Wenn Will von Jack Crawford (Laurence Fishburne), dem Leiter der FBI-Verhaltensanalyse-Sektion, an einen Tatort gerufen wird, schwingen Pendel durchs Bild – und die Tat läuft rückwärts vor Grahams Augen ab. Dabei kommt Wills ohnehin angeknackste Psyche bald arg ins Wanken. Und so wird ihm der Psychiater Hannibal Lecter (Mads Mikkelsen) zur Seite gestellt – nicht ahnend, welches Monster sie an sich heran lassen … Hannibal ist in der Tat keine weitere 08/15-Krimiserie. Erzählerisch und formal erstklassig, sind die Fälle indes nichts für schwache Nerven. Hier werden Leichen aufeinandergetürmt oder auf Geweihen drapiert. Auch dank famoser Schauspieler erwartet Genrefans aber stilvoll-düstere Hochspannung. Auf Grund schlechter Einschaltquoten (völlig zu Unrecht!) wurde die Serie nach drei Staffeln abgesetzt. Die Fans stiegen auf die Barrikaden und fordern bis heute einen würdigen Abschluss.

Platz 1) Fawlty Towers (1975–1979)

Originaltitel: Fawlty Towers

Fawlty Towers Alternativtitel: Fawltys Hotel / Zimmer frei / Ein verrücktes Hotel / Das verrückte Hotel – Fawlty Towers

Fawltys Hotel / Zimmer frei / Ein verrücktes Hotel / Das verrückte Hotel – Fawlty Towers Showrunner: John Cleese, Connie Booth

John Cleese, Connie Booth Regie: John Howard Davies, Bob Spiers

John Howard Davies, Bob Spiers IMDb-Bewertung: 8,7/10

Wer Fawlty Towers (1975–1979) streamt:

Worum es in Fawlty Towers geht:

Basil Fawlty (John Cleese) betreibt mit seiner dominanten Frau Sybil (Prunella Scales) im englischen Torquay ein kleines Hotel. Ihnen zur Seite stehen Zimmermädchen Polly (Connie Booth) und der spanische Kellner Manuel (Andrew Sachs), der Englisch besser spricht als versteht. Basils cholerisches und unfreundliches Wesen macht Gästen und Angestellten ein ums andere Mal das Leben schwer. So verwundert es nicht, das jede Episode in einem heillosen Chaos endet und Basil dem Nervenzusammenbruch immer näher kommt … Die schräge Hotelserie wurde von John Cleese und seiner zweiten Frau Cindy Booth Mitte der 70er-Jahre auf einer Tournee mit seinen Monty-Python-Kollegen entwickelt und von 1975 bis 1979 für 12 Episoden bei BBC 2 ausgestrahlt. Wer diesem cholerischen Hoteldirektor beim Werken zusieht, lässt sich nur mehr schwer aus der Ruhe bringen!

