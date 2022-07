Mit „Alien – Das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt“ schuf die britische Regie-Legende Ridley Scott im Jahr 1979 nicht nur einen absoluten Kinohit (weltweites Einspiel: 106,3 Millionen USD bei einem Mini-Budget von 11 Millionen USD!) sondern prägte auch das Genre der Sci-Fi-Horrorfilme – insbesondere die Gattung „Space Horror“ – nachhaltig! Mit dem Erfolg des Erstlingswerks sollten weitere Teile folgen, mittlerweile umfasst die „Alien“-Saga sechs Kapitel (eine vierteilige „Originalreihe“ sowie zwei „Prequel“-Geschichten – noch mehr ist in Planung) und zwei Crossover-Movies, die sich die mordlüsternen Xenomorph-Aliens mit den Antagonisten der „Predator“-Filme teilen. Wer einen Abstecher ins All wagen möchte, eine ordentliche Portion Suspense verträgt und sich dabei angenehm gruseln möchte, ist mit den „Alien“-Filmen gut beraten. Doch welcher Teil ist der beste? Wir haben der „Alien“-Saga auf den Zahn gefühlt und die einzelnen Filme im ultimativen IMDb-Ranking miteinander verglichen!

Zum gewünschten Film springen:

Die Reihenfolge der besten „Alien“-Filme basiert auf den Wertungen (0 bis 10 Punkte) der Internet Movie Database (kurz: IMDb) – eines international gültigen „Verzeichnisses“ von Rezensionen für Filme und Serien. Es gilt das Datum der Bewertungen zur Veröffentlichung des Artikels!





PLATZ 8 der besten „Alien“-Filme: „Aliens vs. Predator 2“ (2007)

Trailer von „Aliens vs. Predator 2“ (2007) © Video: 20th Century Fox / Davis Entertainment / Brandywine Productions / Dune Entertainment / YouTube

Steckbrief zu „Aliens vs. Predator 2“ (2007)

Inhaltsangabe von „Aliens vs. Predator 2“ (2007) – worum es in dem Film geht?

Ein Predatoren-Raumschiff stürzt in den Wäldern nahe dem Kaff Gunnison im US-Bundesstaat Colorado ab. Grund für die Bruchlandung: Der Alien-Embrio im Körper eines toten Predators war in bekannter Manier aus der Brust des verstorbenen Weltraumkriegers gebrochen (mit dieser Szene endete der Vorgänger „Alien vs. Predator“), rasend schnell zu einer fiesen Bestie herangewachsen und hatte alle Predatoren an Bord gekillt. Dumm nur, dass sowohl dieses monströse „Predalien“ – zu 80 Prozent Alien und zu 20 Prozent Predator – als auch etliche von den Predatoren gefangene Facehugger den Crash überleben und sogleich Jagd auf die ahnungslosen Bürger von Gunnison machen. Indes hat man am Heimatplaneten der Predatoren die Geschehnisse auf der Erde dank Funkübertragung registriert und schickt einen der gefürchteten „Cleaner“ – ausgerüstet mit zwei Schulterkanonen und einer messerscharfer Peitsche! – in Richtung Blauer Planet. Dort angekommen, bläst der Super-Predator zur Attacke auf die verhassten Aliens. Für die (noch) 5.000 Einwohner von Gunnison ist der Kampf der Giganten dabei in mehrfacher Hinsicht lebensgefährlich: Einerseits radiert der Predator alles aus, was sich ihm – gewollt oder unbewusst – in den Weg stellt, andererseits wittern die Aliens in den Menschen leichte Beute. Die Armee wiederum plant ihre ganz eigene Säuberungsaktion für die Kleinstadt … [Mehr zum Film „Aliens vs. Predator 2“ (2007) lesen Sie hier!]

PLATZ 7 der besten „Alien“-Filme: „Alien vs. Predator“ (2004)

Trailer von „Alien vs. Predator“ (2004) © Video: 20th Century Fox / Davis Entertainment / Brandywine Productions / Impact Pictures / Stillking Films / YouTube

Steckbrief zu „Alien vs. Predator“ (2004)

Originaltitel: Alien vs. Predator

Alien vs. Predator Alternativtitel: AVP

AVP Regie: Paul W. S. Anderson

Paul W. S. Anderson IMDb-Bewertung: 5,6/10

Inhaltsangabe von „Alien vs. Predator“ (2004) – worum es in dem Film geht?

Erster Crossover-Film der „Alien“-Saga und der „Predator“-Reihe: Charles Bishop Milliardär Weyland (Lance Henriksen) stellt eine Antarktis-Expedition auf die Beine, weil einer seiner Satelliten unter dem ewigen Eis eine unbekannte Wärmequelle geortet hat. Das Team unter Alexa „Lex“ Woods (Sanaa Lathan) stößt auf ein unterirdisches Pyramidensystem und auf zwei äußerst unfreundliche außerirdische Lebensformen: Aliens und Predatoren liefern einander einen brachialen Kampf und dezimieren so nebenbei auch die menschlichen Besucher … [Mehr zum Film „Alien vs. Predator“ (2004) lesen Sie hier!]

PLATZ 6 der besten „Alien“-Filme: „Alien – Die Wiedergeburt“ (1997)

Trailer von „Alien – Die Wiedergeburt“ (1997) © Video: 20th Century Fox / Brandywine Productions / YouTube

Steckbrief zu „Alien – Die Wiedergeburt“ (1997)

Inhaltsangabe von „Alien – Die Wiedergeburt“ (1997) – worum es in dem Film geht?

Rund 200 Jahre nach ihrem Tod in „Alien 3“ (1992) wird Ellen Ripley (Sigourney Weaver) von skrupellosen Militärwissenschaftlern durch Klonen wieder zum Leben erweckt. Mithilfe der Königin, die sie aus ihrem Körper entfernen, wollen die Forscher Aliens für militärische Zwecke züchten. Von Piraten gekidnappte Kolonisten dienen als Wirtskörper, aus denen schon bald die ersten Monster schlüpfen. Als diese aber aus ihren Käfigen ausbrechen und die Crew dezimieren, ist wieder voller Einsatz der „wiedergeborenen“ Ripley gefragt … [Mehr zum Film „Alien – Die Wiedergeburt“ (1997) lesen Sie hier!]

PLATZ 5 der besten „Alien“-Filme: „Alien 3“ (1992)

Trailer von „Alien 3“ (1992) © Video: 20th Century Fox / Brandywine Productions / YouTube

Steckbrief zu „Alien 3“ (1992)

Originaltitel: Alien³

Alien³ Regie: David Fincher

David Fincher IMDb-Bewertung: 6,4/10

Inhaltsangabe von „Alien 3“ (1992) – worum es in dem Film geht?

In „Aliens – Die Rückkehr“ (1986) gelang Ellen Ripley (Sigourney Weaver) mit dem Mädchen „Newt“ (Carrie Henn), US-Soldat Hicks (Michael Bieh) und Android Bishop (Lance Henriksen) die Flucht, zu Beginn von Teil drei crasht ihr Raumschiff auf dem Gefängnisplaneten Fiorina, auf dem sich eine Strafkolonie für männliche Schwerstverbrecher befindet. Außer ihr hat keines der Besatzungsmitglieder überlebt – und da die Strafgefangenen hier Anhänger einer apokalyptischen Religion sind, die wie Mönche leben, sorgt das Auftauchen einer Frau sichtbar für Irritation. Ripley schlägt überall Feindseligkeit entgegen, die sich noch verstärkt, als klar wird, dass mit ihrer Rettungskapsel auch ein blutrünstiges Alien auf den Planeten gelangt ist. Nur der stationierte Arzt Jonathan Clemens (Charles Dance) ist auf ihrer Seite und unterstützt sie bei der Alienjagd. Doch das Monster beseitigt den Verbündeten schon nach kurzer Zeit, wobei es Ripley erstaunlicherweise verschont. Aber warum? Der toughen Astronautin schwant Böses, ein Körperscan soll Klarheit bringen … [Mehr zum Film „Alien 3“ (1992) lesen Sie hier!]

PLATZ 4 der besten „Alien“-Filme: „Alien: Covenant“ (2017)

Trailer von „Alien: Covenant“ (2017) © Video: 20th Century Fox / TSG Entertainment / Brandywine Productions / Scott Free Productions / YouTube

Steckbrief zu „Alien: Covenant“ (2017)

Originaltitel: Alien: Covenant

Alien: Covenant Regie: Ridley Scott

Ridley Scott IMDb-Bewertung: 6,4/10

Inhaltsangabe von „Alien: Covenant“ (2017) – worum es in dem Film geht?

2104 steuert das Kolonialschiff Covenant durch die Weiten des Weltraums in Richtung des Planeten Origae-6. An Bord: eine 15-köpfige Besatzung, 2.000 Menschen und 1.140 Embryonen, alle eingefroren. Sie sollen das Fundament einer neuen Zivilisation bilden. Android Walter (Michael Fassbender) steuert die Covenant mithilfe des Computers „Mutter“. Nach einem tragischen Zwischenfall, bei dem der Captain stirbt, weckt er die Crew aber auf. Gegen den Protest der vorsichtigen Terraforming-Expertin Janet Daniels (Katherine Waterston) entscheidet sich der neue Kommandant Christopher Oram (Billy Crudup), auf einem anderen Planeten zu landen, der ideal für eine Kolonie zu sein scheint. Und dort stößt das Team auf das Wrack des Raumschiffs Prometheus aus dem Vorgängerfilm („Prometheus – Dunkle Zeichen“) … [Mehr zum Film „Alien: Covenant“ (2017) lesen Sie hier!]

PLATZ 3 der besten „Alien“-Filme: „Prometheus – Dunkle Zeichen“ (2012)

Trailer von „Prometheus – Dunkle Zeichen“ (2012) © Video: 20th Century Fox / Scott Free Productions / Brandywine / Dune Entertainment / YouTube

Steckbrief zu „Prometheus – Dunkle Zeichen“ (2012)

Originaltitel: Prometheus

Prometheus Regie: Ridley Scott

Ridley Scott IMDb-Bewertung: 7,0/10

Inhaltsangabe von „Prometheus – Dunkle Zeichen“ (2012) – worum es in dem Film geht?

Im Jahr 2089 finden Forscher eine Höhlenmalerei, die wie bereits andere zuvor eine Planetenkonstellation samt gottähnlicher Wesen zeigt. Für die Wissenschaftler ein klarer Hinweis darauf, dass einst Außerirdische auf der Erde waren und die Menschheit erschaffen haben. Jahre später fliegt eine von Tycoon Peter Weyland (Guy Pearce) finanzierte All-Expedition, u. a. mit Dr. Elizabeth Shaw (Noomi Rapace), dem Androiden David (großartig: Michael Fassbender) und der eiskalten Projektleiterin Meredith Vickers (Charlize Theron) mit dem Raumschiff Prometheus zum Mond LV-223 – dabei handelt es sich um den errechneten Heimatplaneten der sogenannten „Konstrukteure“. Als sie ihr Ziel erreichen, entdeckt das Team ein riesiges Höhlensystem, das, wie sich jedoch herausstellt, ein grausiges Geheimnis birgt … [Mehr zum Film „Prometheus – Dunkle Zeichen“ (2012) lesen Sie hier!]

PLATZ 2 der besten „Alien“-Filme: „Aliens – Die Rückkehr“ (1986)

Trailer von „Aliens – Die Rückkehr“ (1986) © Video: 20th Century Fox / Brandywine Productions / YouTube

Steckbrief zu „Aliens – Die Rückkehr“ (1986)

Originaltitel: Aliens

Aliens Regie: James Cameron

James Cameron IMDb-Bewertung: 8,4/10

Inhaltsangabe von „Aliens – Die Rückkehr“ (1986) – worum es in dem Film geht?

60 Jahre trieb Ellen Ripley (Sigourney Weaver) nach den Ereignissen von „Alien – Das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt“ (1979) im Kälteschlaf durchs All. Als man sie an Bord der Nostromo findet, glaubt niemand ihre Geschichte. Das ändert sich, als der Kontakt zu einer Kolonie abreißt, die blöderweise genau auf dem Planeten der von Ripley beschriebenen säurespuckenden Alien-Spezies errichtet wurde. Nur widerwillig erklärt sich die traumatisierte Astronautin dazu bereit, einen Trupp Elite-Soldaten (u. a. Michael Biehn) nach LV-426 zu begleiten. Und das aus gutem Grund: Die Kolonie wirkt wie ausgestorben, und das kleine Mädchen „Newt“ (Carrie Henn), auf das man vor Ort stößt, erzählt was von Monstern. Tatsächlich findet man die Einwohner der Kolonie mitten in einem riesigen Nest der Aliens, eingesponnen als Wirtskörper für den Nachwuchs. Der Trupp beschließt, die Brutstätte mit Nuklearwaffen zu bombardieren – doch Burke (Paul Reiser), der mitgereiste Konzernmitarbeiter des Koloniebetreibers, hat andere Pläne … [Mehr zum Film „Aliens – Die Rückkehr“ (1986) lesen Sie hier!]

PLATZ 1 der besten „Alien“-Filme: „Alien – Das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt“ (1979)

Trailer von „Alien – Das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt“ (1979) © Video: 20th Century Fox / Brandywine Productions / YouTube

Steckbrief zu „Alien – Das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt“ (1979)

Originaltitel: Alien

Alien Regie: Ridley Scott

Ridley Scott IMDb-Bewertung: 8,5/10

Inhaltsangabe von „Alien – Das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt“ (1979) – worum es in dem Film geht?

Die Crew des Weltraumfrachters Nostromo, der sich auf dem Rückweg zur Erde befindet, wird vom Zentralcomputer aus dem künstlichen Tiefschlaf geweckt: Man hat von einem fremden Planeten ein Signal aufgefangen, das überprüft werden soll. Vor Ort entdeckt man das Wrack eines außerirdischen Raumschiffs und eine Kammer mit Hunderten von Eiern. Aus einem von ihnen schießt ein grausiges Vieh hervor und saugt sich im Gesicht von Crewmitglied Kane (John Hurt) fest. Gegen den Befehl von Lieutenant Ellen Ripley (Sigourney Weaver) wird der Mann wieder an Bord geholt. Hier bricht für den Rest der Besatzung bald die Hölle los, denn aus seinem Bauch schlüpft ein blutrünstiger Parasit, der schnell zu monströser Größe heranwächst und alles killt, was ihm entgegenkommt … [Mehr zum Film „Alien – Das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt“ (1979) lesen Sie hier!]

