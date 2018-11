Mit diesen 24 Weihnachtsfilmen kommen Sie garantiert in Stimmung! Die besten X-Mas-Movies aller Zeiten mit Trailer, Kurzinhalt und gereiht nach IMDb-Bewertung. Wir wünschen Ihnen ein Frohes Fest!

Hektik, Stress, Shoppingwahnsinn – all das kann einem die Vorfreude auf das Fest der Liebe schon ganz schön verderben. Das ultimative Mittel dagegen: Weihnachtsfilme. Die kann man sich nämlich auch schon vor dem Fest anschauen und dabei in eine besinnliche Stimmung kommen.

Denn bei Weihnachten soll es ja nicht um Konsum und Streit gehen, sondern um Menschlichkeit, Herzlichkeit, Wärme und Geborgenheit.

Wann immer Sie also völlig genervt sind vom Weihnachtsrummel: Machen Sie sich eine schöne Tasse Tee, knotzen Sie sich mit Ihrer Kuscheldecke auf die Couch und tauchen Sie in die Welt der Weihnachtsfilme ein! Das hilft, um wieder wahrzunehmen, worum es bei Weihnachten eigentlich geht: um Frieden, Freude und Liebe!

DIE 24 BESTEN WEIHNACHTSFILME NACH IMDb-BEWERTUNG GEREIHT:

1) Ist das Leben nicht schön? (It’s a Wonderful Life, 1946)

IMDb-Rating: 8,6

Genre(s): Drama, Familie, Fantasy

George Bailey (James Stewart) wird herzzerreissend von einem Engel vor Augen geführt, wie das Leben seiner Liebsten ausgesehen hätte, wäre er nicht dagewesen … tränenreich und wunderbar. Taschentücher unvermeidbar.

Auf’s Bild klicken, um den Trailer von Ist das Leben nicht schön? anzuschauen! © RKO Radio Pictures

Ist das Leben nicht schön? gibt es hier*

2) The Nightmare Before Christmas (1993)

IMDb-Rating: 8,0

Genre(s): Animation, Familie, Fantasy

Das Musikdrama von Tim Burton (Buch) ist eine Mischung aus Musical, Film und Trickfilm. Er erzählt die Geschichte von Jack Skellington, dem Kürbiskönig und großem Vorbild aller Einwohner von Halloween-Town. Das Skelett im Nadelstreif-Anzug ist aber sehr melancholisch, weil er keine Lust mehr hat, sich wie jedes Jahr in den Wettkampf um das beste, schönste, größte Halloween-Fest zu stürzen. Im Wald kommt er an eine Lichtung, die ihn nach Christmas Town führt - und weil es ihm dort so gut gefällt, beschließt er, dieses Jahr lieber Weihnachten zu feiern …

Auf’s Bild klicken, um den Trailer von The Nightmare Before Christmas anzuschauen! © Buena Vista Pictures Distribution

The Nightmare Before Christmas gibt es hier*

3) Die Muppets Weihnachtsgeschichte (The Muppets Christmas Carol) 1993)

IMDb-Rating: 7,7

Genre(s): Comedy, Drama, Familie

Jim Hensons populäre Puppen Kermit, Miss Piggy und Co in einer entzückenden Variation des Charles-Dickens-Klassikers A Christmas Carol. Die Hauptrolle verkörpert jedoch ein Darsteller aus Fleisch und Blut: Oscarpreisträger Michael Caine glänzt als Geizkragen Ebenezer Scrooge, der mit drei Geistern durch seine Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft reist und sich dabei wieder der wahren Bedeutung von Weihnachten bewusst wird. Schön!

Auf’s Bild klicken, um den Trailer von Die Muppets Weihnachtsgeschichte anzuschauen! © Buena Vista Pictures Distribution

Die Muppets Weihnachtsgeschichte gibt es hier*

4) Love Actually - …Tatsächlich Liebe (2003)

IMDb-Rating: 7,6

Genre(s): Comedy, Drama, Romance

OK, ganz ehrlich: Hand hoch, wer den Film noch nicht gesehen hat … ja, klar, haben wir uns gedacht. Trotzdem: Der Episodenfilm beginnt fünf Wochen vor Weihnachten, und erzählt verschiedene Liebesgeschichten die ineinander verwoben sind - was langsam aber doch bis zum Ende offenbart wird. Die Protagonisten werden zum Niederknien von einem Allstar-Cast dargeboten, der diesen Film zum absoluten Klassiker gemacht hat: Emma Thompson, Hugh Grant, Liam Neeson, Colin Firth, Alan Rickman, Keira Knightley u.v.m. Großartiges Finale mit dem Beach Boys Song „God only knows“ - jedesmal wieder einfach nur schön!

Auf’s Bild klicken, um den Trailer von Love Actually anzuschauen! © Universal Pictures

Love Actually – ... Tatsächlich Liebe gibt es hier*

5) Weiße Weihnacht (White Christmas, 1954)

IMDb-Rating: 7,6

Genre(s): Comedy, Musical, Romance

Irving Berlin hat das titelgebende Lied zwar schon 1940 komponiert, aber erst durch diesen sentimentalen Film mit Bing Crosby, Danny Kaye und Rosemary Clooney erlangte er Weltruhm. Kommt wahrscheinlich gleich nach Stille Nacht in der Weihnachtshitparade.

Auf’s Bild klicken, um den Trailer von Weiße Weihnacht anzuschauen! © Paramount Pictures

Weiße Weihnacht gibt es hier*

6) Schöne Bescherung (National Lampoon’s Christmas Vacation, 1989)

IMDb-Rating: 7,6

Genre(s): Comedy

Chevy Chase, viel zu viele Lamperl, Mega-Stromausfall … alles klar?

Auf’s Bild klicken, um den Trailer von Schöne Bescherung anzuschauen! © Warner Bros.

Schöne Bescherung gibt es hier*

7) Home Alone – Kevin allein zu Haus (1990)

IMDb-Rating: 7,5

Genre(s): Comedy, Familie

Kleiner Wiffzack wird zu Hause vergessen, Familie fährt auf Urlaub, er verteidigt das Haus gegen trottelige Einbrecher – immer wieder eine Gaudi!

Auf’s Bild klicken, um den Trailer von Kevin allein zu Haus anzuschauen! © 20th Century Fox

Kevin allein zu Haus gibt es hier*

8) A Christmas Carol (1999)

IMDb-Rating: 7,4

Genre(s): Drama, Fantasy

Eine der unzähligen Versionen der Dickens-Geschichte, aber mit Patrick Stewart in der Hauptrolle bekommt das Ganze einen „Touch of Shakespeare“!

Trailer zu A Christmas Carol (1999) © Video: YouTube

A Christmas Carol gibt es hier*

9) Der kleine Lord (Little Lord Fauntleroy,1980)

IMDb-Rating: 7,4

Genre(s): Drama, Familie, Romance

Da bleibt kein Auge trocken, wenn Ricky Schroeder dem mürrischen, unsentimentalen Alec Guinness das Herz erweicht …

Trailer zu Der kleine Lord © Video: YouTube

Der kleine Lord gibt es hier*

10) Das ewige Lied (1997)

IMDb-Rating: 7,3

Genre(s): Drama

Entstehungsgeschichte von Stille Nacht, Heilige Nacht. Großartige Berglandschaft, packende Geschichte, Einblick in den sozialen Mikrokosmos eines Bergdorfes Anfang des 19. Jahrhunderts; gespickt mit Machtkämpfen, sachten Liebesgeschichten und aufmüpfigen Bewohnern. Mit Tobias Moretti als Joseph Mohr und Heio von Stetten als Franz Xaver Gruber.

Trailer zu Das ewige Lied © Video: YouTube

Das ewige Lied gibt es hier*

11) Single Bells (1998)

IMDb-Rating: 7,3

Genre(s): Comedy

Werbeprofi Kati (Martina Gedeck), mit Kinderarzt Jonas (Gregor Bloéb) zeitgemäß locker liiert, will zu Weihnachten "Ihr Kinderlein kommet" nicht mehr nur singen, sondern den Liedtext in die Tat umsetzen. Sie wünscht sich eine eigene Familie - und das bitte möglichst bald! Ganz anders Jonas: Ihm reichen die Kids aus seiner Praxis vollauf. Es kommt zum Streit, worauf Kati auf den geplanten Mauritius-Urlaub pfeift und stattdessen zu ihrer Schwester Luise (Mona Seefried) und deren Mann Joe (Erwin Steinhauer) aufs verschneite Land fährt, um ein Lichterlfest wie früher zu begehen. Die dort versammelten Verwandten sind jedoch wenig besinnlich drauf ...

Trailer zu Single Bells © Video: YouTube

Single Bells gibt es hier*

12) Arthur Weihnachtsmann (Arthur Christmas, 2011)

IMDb-Rating: 7,1

Genre(s): Animation, Abenteuer, Comedy

Die Arbeit des Weihnachtsmanns sieht heutzutage so aus: Die Verteilung der Geschenke an zwei Milliarden Kinder wird von einem gigantischen Hightech-Raumschiff aus organisiert! Trotz des riesigen Aufwands passiert ein Malheur: Ein Geschenk ist übriggeblieben, für ein kleines Mädchen fällt die Bescherung also ins Wasser! Der Weihnachtsmann und sein Sohn Steve, der Einsatzleiter, sehen darin nicht mehr als ein lästiges Missgeschick. Nur Arthur, der tollpatschige jüngere Sohn von Santa Claus, weigert sich, den Fehler zu akzeptieren ... Hat das Herz am rechten Fleck, bietet aber auch fiese Erwachsenen-Gags.

Auf’s Bild klicken, um den Trailer von Arthur Weihnachtsmann anzuschauen! © Columbia Pictures

Arthur Weihnachtsmann gibt es hier*

13) Bad Santa (2003)

IMDb-Rating: 7,1

Genre(s): Comedy, Crime, Drama

Willie T. Stokes (Billy bob Thornton) verdingt sich als Kaufhaus-Santa-Claus, benimmt sich aber voll daneben. Er säuft wie ein Loch, raucht und beschimpft Kinder, die sich auf seinen Schoß setzen. Dennoch macht der verdorbene Rüpel den Job alle Jahre wieder - und zwar aus monetären Gründen: Am Heiligen Abend will er nämlich mithilfe des kleinwüchsigen, als Elfe verkleideten Marcus (Tony Cox) den Ladensafe ausräumen. Doch diesmal funken die fesche Sue (Lauren Graham) und ein übergewichtiger Bub (Brett Kelly) dazwischen... Herrlich respektlose Groteske!

Auf’s Bild klicken, um den Trailer von Bad Santa anzuschauen! © Columbia Pictures

Bad Santa gibt es hier*

14) Wunder einer Winternacht (Joulutarina, 2007)

IMDb-Rating: 7,0

Genre(s): Drama, Familie, Fantasy

Finnische Weihnachtsgeschichte: „Vor hunderten von Jahren begann die schönste Geschichte aller Zeiten“: Nikolas ist ein Waisenjunge aus Lappland, dessen Eltern und kleine Schwester bei einem tragischen Unfall ums Leben kommen. Die Familien in dem Dorf, in dem er lebt, sind zu arm, um den fünfjährigen Jungen aufzunehmen. So beschließen sie, ihn gemeinsam aufzuziehen - jede Familie sorgt ein Jahr lang für ihn und gibt ihn jeweils am am Weihnachtsabend an die nächste Familie weiter.

Auf’s Bild klicken, um den Trailer von Wunder einer Winternacht anzuschauen! © Snapper Films

Wunder einer Winternacht gibt es hier*

15) Scrooged – Die Geister die ich rief (1988)

IMDb-Rating: 7,0

Genre(s): Comedy, Drama, Fantasy

Komödienversion der Dickens-Geschichte. Ein Evergreen unter der Tanne - bitte laut mitsingen: …put a little love in your heart, Bill Murray!

Auf’s Bild klicken, um den Trailer von Die Geister die ich rief anzuschauen! © Paramount Pictures

Die Geister die ich rief gibt es hier*

16) Liebe braucht keine Ferien (The Holiday, 2006)

IMDb-Rating: 6,9

Genre(s): Comedy, Romance

Cameron Diaz und Kate Winslet tauschen Häuser und dann kommen ihnen Jude Law und Jack Black in die Quere …genau das richtige für einen kuscheligen Nachmittag auf der Couch!

Auf’s Bild klicken, um den Trailer von Liebe braucht keine Ferien anzuschauen! © Universal Pictures

Liebe braucht keine Ferien gibt es hier*

17) Buddy, der Weihnachtself (Elf, 2003)

IMDb-Rating: 6,9

Genre(s): comedy, Family, Fantasy

Für Will Ferrell-Fans ein Fest - für alle anderen: die Liste hat noch viele Tipps parat …

Auf’s Bild klicken, um den Trailer von Buddy, der Weihnachtself anzuschauen! © New Line Cinema

Buddy, der Weihnachtself gibt es hier*

18) Während du schliefst (While you were sleeping, 1995)

IMDb-Rating: 6,7

Genre(s): Comedy, Drama, Romance

Nicht auf den ersten Blick ein Weihnachtsfilm, aber auf den zweiten: Bitte beachten Sie die Szene, wenn der Botenjunge am verschneiten Weihnachtsmorgen die Zeitung schmeißt …

Auf’s Bild klicken, um den Trailer von Während du schliefst anzuschauen! © Buena Vista Pictures Distribution, Inc.

Während du schliefst gibt es hier*

19) Der Polarexpress (2004)

IMDb-Rating: 6,6

Genre(s): Animation, Abenteuer, Comedy

In der Weihnachtsnacht liegt ein kleiner Junge in seinem Bett und wartet trotz seiner Zweifel auf die Geräusche des Rentierschlittens. Im Laufe der Nacht jedoch hört er Geräusche eines Zuges und begibt sich vor die Haustür, wo ein Schaffner (Tom Hanks) vor einem Zug mit dem Namen Polarexpress steht. Er erklärt ihm, der Zug fahre zum Nordpol, und bittet ihn einzusteigen. Nach kurzem Zögern tut der kleine Junge dies.

Auf’s Bild klicken, um den Trailer von Der Polarexpress anzuschauen! © Warner Bros.

Der Polarexpress gibt es hier*

20) Das Wunder von Manhattan (Miracle ond 34th Street, 1994)

IMDb-Rating: 6,5

Genre(s): Familie, Fantasy

Der nette Kaufhaus-Weihnachtsmann Kriss Kringle ist einer wie aus dem Bilderbuch: Alt, gutmütig, mit weißem Bart und in roter Montur. Doch damit nicht genug: Kringle hält sich tatsächlich für den echten Weihnachtsmann. Die Kinder sind sich da ganz sicher, die Erwachsenen sehen die Sache aber ganz anders. Sie halten den guten Mr. Kringle einfach für alterssenil…und wollen ihn mit Hilfe einer Intrige ins Altersheim bringen. Süßes Remake des gleichnamigen Klassikers aus dem Jahr 1947.

Auf’s Bild klicken, um den Trailer von Das Wunder von Manhattan anzuschauen! © 20th Century Fox

Das Wunder von Manhattan gibt es hier*

21) Santa Clause - Eine schöne Bescherung (1994)

IMDb-Rating: 6,4

Genre(s): Comedy, Drama, Fantasy

Tim Allen wird zufällig zum Santa Clause erkoren und muss feststellen, dass der Job ganz schön anstrengend ist … „Eine gelungene fantastische Komödie, die durch ihren bissigen Humor aufkommende Sentimentalitäten im Zaum hält und Kinder wie Erwachsene vorzüglich unterhält“, sagt das Lexikon des Internationalen Films.

Auf’s Bild klicken, um den Trailer von Santa Clause – Eine schöne Bescherung anzuschauen! © Buena Vista Pictures

Santa Clause – Eine schöne Bescherung gibt es hier*

22) Die Familie Stone - Verloben verboten! (2005)

IMDb-Rating: 6,3

Genre(s): Comedy, Drama, Romance

Alle Zutaten, die man für eine Tragikomödie braucht: Komische Situationen, Liebesverwirrungen, tapfere Kranke, traurige Angehörige, gestresste Workaholics, die zu den Feiertagen geläutert werden und das alles mit einem großartigen Ensemble - Sarah Jessica Parker, Diane Keaton, Dermot Mulroney, Luke Wilson, Claire Danes u.a. - sehr stimmig in Szene gesetzt. - Kakao, Decke, Taschentücher.

Auf’s Bild klicken, um den Trailer von Die Familie Stone – Verloben verboten! anzuschauen! © 20th Century Fox

Die Familie Stone – Verloben verboten! gibt es hier*

23 + 24) Der Grinch (How the Grinch stole Christmas, 2000, 2018)

IMDb-Rating (The Grinch 2018): 6,3

IMDb-Rating (Der Grinch, 2000): 6,1

Genre(s) The Grinch, 2018: Animation, Comedy, Familie

Genre(s) Der Grinch, 2000: Comedy, Familie, Fantasy

Basiert auf dem Roman von Theodor Seuss Geisel aus dem Jahr 1957 „Wie der Grinch Weihnachten gestohlen hat“ und ist in Amerika äusserst populär. Bei uns eher weniger, deshalb hier die kurze Zusammenfassung: Der Grinch ist eine Kreatur mit grüner Haut, die in einer Berghöhle lebt. Er mag aufgrund der schlechten Erfahrungen in der Kindheit Weihnachten nicht. Deswegen stiehlt er in der Verkleidung des Weihnachtsmannes die Geschenke der Bewohner des Nachbarortes Whoville. Die Einwohner von Whoville feiern trotzdem Weihnachten. Die Ortsbewohnerin Cindy Lou Who setzt sich für ihn ein und hilft ihm gleichzeitig, die Vergangenheit zu verarbeiten. Der Grinch erkennt die Bedeutung des Festes, gibt die Weihnachtsgeschenke zurück und nimmt am Weihnachtsfest teil.

Bekannt sind vor allem 2 Grinch-Filme, einer aus dem Jahr 2000 mit Jim Carrey und eine Animations-Variante mit Benedict Cumberbatch als Grinch-Stimme von 2018.

Trailer zu The Grinch (2018) © Video: Universal Pictures Germany

Auf’s Bild klicken, um den Trailer von Der Grinch (2000) anzuschauen! © Universal Pictures

Der Grinch (How The Grinch stole Christmas) gibt es hier*