Viele Kinder treten beruflich in die Fußstapfen ihrer Eltern. Warum sollte das nicht auch bei Schauspielerinnen so sein? Manchmal reicht die Schauspiel-Begeisterung sogar bis in die dritte Generation. Kennen Sie diese Mütter und ihre berühmten Töchter?

1) Phyllida Law und Emma Thompson

Phyllida Law kennt man aus Viel Lärm um nichts und Grasgeflüster, Emma Thompson aus Howards End oder Sinn und Sinnlichkeit.

Phyllida mit ihren Töchtern Emma (rechts) und Sophie © John Stillwell-WPA Pool/Getty Images

2) Laurie Metcalf und Zoe Perry

Laurie Metcalf ist aus Roseanne bekannt, ihre Tochter Zoe Perry aus Scandal oder Private Practice.

Zoe Perry und Mama Laurie Metcalf © Getty Images / Bennet Raglin

3) Tippi Hedren und Melanie Griffith und Dakota Johnson

Hitchcock-Blondine Tippi Hedren ist die Mutter von Melanie Griffith und Oma von Dakota Johnson.

Tippi Hedren mit Tochter Melanie Griffith und den Enkelinnen Dakota Johnson und Stella Banderas © Getty Images / Michael Kovac

4) Goldie Hawn und Kate Hudson

Kate Hudsons (Bride Wars, Almost Famous) Mutter, Goldie Hawn, unterhielt ihre Fans in Overboard oder Club der Teufelinnen.

Mama Goldie und Tochter Kate © Getty Images / Stephen Lovekin

5) Susan Sarandon und Eva Amurri

Susan Sarandon (Thelma & Louise, Dead Man Walking) ist Eva Amurris (Californication, New Girl) Mutter.

Susan Sarandon mit Tochter Eva Amurris © Getty Images / John Sciulli

6) Meryl Streep und Mamie Gummer

Mamie Gummer (Good Wife, Ricki and The Flash) ist die Tochter von Oscar-Schauspielerin Meryl Streep.

Oscar-Star Meryl Streep und ihre Tochter Mamie © Getty Images / Christopher Polk

7) Blythe Danner und Gwyneth Paltrow

Blythe Danner (Will & Grace, Meet the Fockers) hat der Hollywood-Welt ihre Tochter Gwyneth Paltrow (Shakespeare in Love, Iron Man) geschenkt.

Gwyneth Paltrow mit Mutter Blythe Danner © Getty Images / Alberto E. Rodriguez

8) Demi Moore und Rumer Willis

Aus der Ehe mit Bruce Willis und Demi Moore ging Tochter Rumer hervor.

Demi Moore und ihre Tochter Rumer © Getty Images / Frazer Harrison

9) Catherine Deneuve und Chiara Mastroianni

Wie muss es sich anfühlen, die Tochter von Catherine Deneuve und Marcello Mastroianni zu sein? Chiara geht mit Filmen wie Prêt-à-Porter oder Chansons der Liebe jedenfalls ihren eigenen Weg.

Die große Catherine Deneuve und ihre Tochter Chiara © Getty Images / Pascal Le Segretain

10) Vanessa Redgrave und Joely Richardson

Vanessa Redgrave (Call the Midwife, Mord im Orient Express) hat eine wunderschöne Tochter. Joely Richardson kennt man aus Nip/Tuck oder Verblendung.

Vanessa Redgrave und ihre Tochter Joely Richardson © Getty Images / Frazer Harrison

11) Jane Birkin und Charlotte Gainsbourg

Jane Birkin (Tod auf dem Nil, Das Böse unter der Sonne) war die Lebensgefährtin des Sängers, Komponisten, Autors und Regisseurs Serge Gainsbourg. Charlotte Gainsbourg ist ihre Tochter.