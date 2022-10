Waaas? Diese Stars sind Geschwister!?

Diese Schauspieler sind tatsächlich verwandt! Hätten Sie es gewusst?

Bill Murray & Joel Murray

Wussten Sie eigentlich, dass Bill acht (!) Geschwister hat, und einer seiner Brüder dem einen oder anderen aus Serien wie Dharma & Greg (Kumpel Pete) oder Mad Men (Fred Rumsen) bekannt ist? Es ist Joel Murray (13 Jahre jünger als Bill), der im Gegensatz zu seinem Bruder hauptsächlich in TV-Produktionen zu sehen ist.

Die Murrays sind eine groooße Familie © Dean Mouhtaropoulos / Getty Images

Warren Beatty & Shirley McLaine

Ja, Shirley wurde als Shirley McLean Beaty 1934 geboren, ihr Bruder Warren 1937. Während sie sich für den Künstlernamen MacLaine entschied (weil der echte Name immer falsch ausgesprochen wurde), startete Warren mit ihrem (bis auf ein t) echten Familiennamen seine Karriere.

Shirley hatte die Nase voll davon, dass ihr Name immer falsch ausgesprochen wurde © Frazer Harrison/Getty Images for AFI

Jan Josef Liefers & Martin Brambach

Sind zwar keine biologischen Geschwister, wuchsen aber als Stiefbrüder in der DDR auf.

Die zwei verbindet auch der Tatort, in dem Liefers den Pathologen Boerne gibt und Brambach im Dresdner Team mitspielt © Liefers: Hannes Magerstaedt / Getty Images for Constantin Film Brambach:Andreas Rentz / Getty Images

Liza Minnelli & Lorna Luft

Oscar-Preisträgerin Liza Minnellis Halbschwester Lorna (aus Judy Garlands Ehe mit Produzent Sidney Luft) arbeitet fast ausschließlich in kleinen Rollen in TV-Serien, wie z.B. Sean rettet die Welt, Die Nanny, Mord ist ihr Hobby.

Judy Garland ist ihre gemeinsame Mutter © Stephen Lovekin / Getty Images

Ron Howard & Clint Howard

Der Oscar-Regisseur (A Beautiful Mind) und Schauspieler Ron Howard beweist Familiensinn: Sein jüngerer Bruder Clint findet sich beinahe in jedem Film seines Bruders wieder (z. B. in Apollo 13, Cocoon, Far and Away, Frost/Nixon).

Verschafft dem Bruder gerne Jobs: Ron Howard © Ron Howard: Rachel Luna/Getty Images Clint Howard: Frederick M. Brown/Getty Images

Demi Lovato & Madison De La Garza

Demi ist dem jüngeren Publikum noch aus Kinderserien im Disney Channel bekannt, und seit einigen Jahren auch als erfolgreiche Sängerin. Ihre kleine Halbschwester Madison hingegen kennen Serien-Fans als Eva Longorias Desperate Houswives-Tochter Juanita Solis.

© 2011 Getty Images / Alberto E. Rodriguez

Elizabeth Olsen & Mary Kate & Ashley Olsen

Die jüngere Schwester der ‚Full House‘-Zwillinge Mary Kate und Ashley, Elizabeth, hat auf der Überholspur ordentlich Gas gegeben, und ist, was die Schauspielkarriere anbelangt, mit Rollen in Blockbustern längst an den beiden vorbeigezogen (Godzilla, Avengers: Age of Ultron, Captain America).

Die junge Schwester hat die Zwillinge überholt - in Größe und schauspielerischem Erfolg © Jamie McCarthy / Getty Images

Emilio Estevez & Charlie Sheen

Vielleicht wissen das nicht alle ‚Two and a Half Men‘-Fans, aber Skandal-Charlie und Brat-Pack-Mitglied Emilio (‚Der Breakfast-Club‘) sind Brüder. Vater Martin Sheens bürgerlicher Name lautet Ramon Antonio Gerard Estevez. Von den vier Kindern blieben drei bei diesem Namen, nur Charlie wählte Vaters Künstlernamen.

Vater Martin Sheen heißt mit bürgerlichem Namen Estevez © Ava V. Gerlitz Showtime / Getty Images / Hulton Archive

Dennis & Randy Quaid

Rein physisch ein gewaltiger Unterschied - Randy, 1,96m (Die schrillen Vier auf Achse, Brokeback Mountain, Independence Day), gibt gerne die grobschlächtigen Böslinge, Dennis (1,83m) hat sich vom Frauenschwarm der 80er Jahre (Reise ins Ich, The Big Easy) zum vielseitigen Charakterdarsteller entwickelt (American Dreamz, 8 Blickwinkel, The Day after Tomorrow). Gemeinsam im legendären Brüder-Film Long Riders (1980) zu sehen, in dem als Besonderheit auch die Brüder David, Keith & Robert Carradine sowie James & Stacy Keach mitwirkten.

Der eine spielt gerne Böslinge, der andere ist Charakterdarsteller © Dennis Quaid: Bryan Steffy/Getty Images Randy Quaid: Kevin Winter/Getty Images

Joseph & Ralph Fiennes

Shakespeare in Love (Joseph) und Der Englische Patient bzw. Voldemort (Ralph) - rein optisch nicht unbedingt eine Ähnlichkeit festzustellen, aber das künstlerische Talent liegt wohl doch in den Genen, weiters gibt es nämlich noch die Geschwister Magnus (Musiker), Martha (Regisseurin) und Sophie (Produzentin) die auch allesamt in der Filmbranche tätig sind.

Joseph ist der Bruder von Voldemort © 2005 Getty Images / Claire Greenway

John & Joan Cusack

Die beiden haben bislang in 10 Filmen gemeinsam gespielt (u. a. High Fidelity, Grosse Point Blank). Hat John sich eher einen Namen mit Dramen & Thriller gemacht (The Raven, Der schmale Grat, Being John Malkovich) besticht Schwester Joan zumeist in wichtigen Nebenrollen erfolgreicher Komödien (In & Out, Die Waffen der Frauen, Neun Monate, Die Braut die sich nicht traut).