Die wohl bekannteste Meerjungfrau stammt aus der Feder des dänischen Märchendichters Hans Christian Andersen. Aber auch im Kino und im Fernsehen sorgen die attraktiven Meeresbewohnerinnen für Begeisterung. Serien wie Mako erfreuen sich großer Beliebtheit – nicht nur bei Kids. Schon früh in der Filmgeschichte tauchten die sagenumwobenen See-Schönheiten auf. Wir haben uns also kurzerhand die Flossen angeschnallt und uns die zehn besten Meerjungfrauen-Titel geangelt.

An der Uferpromenade Langelinie in Kopenhagen sitzt die Kleine Meerjungfrau nach dem Vorbild von Hans Christian Andersen © Wikipedia / Denny Richter

Was genau ist eigentlich eine Meerjungfrau? Eine Meerjungfrau, auch Seejungfrau oder Fischweib, ist ein weibliches Fabelwesen, ein Mischwesen aus Frauen- und Fischkörper, das den Legenden und dem Aberglauben nach im Meer oder anderen Gewässern lebt. Als männliches Gegenstück zur Meerjungfrau gilt der Wassermann – heutzutage reden wir auch von mehreren Meermännern. Ihre schönen jungen Körper sind nur in der oberen Hälfte menschlich, die untere Hälfte (meist ab der Hüfte) wird als mit Schuppen bedeckter Fischschwanz beschrieben.

Die Beschreibung geht auf die Eindrücke von Seefahrern zurück, die schöne junge Frauen gesehen haben wollen, die sich bei gutem Wetter auf Klippen sonnen. Möglicherweise sind viele dieser Sichtungen damit zu erklären, dass Seekühe oder andere Tiere von den Seeleuten für Meerjungfrauen gehalten wurden. Wir nehmen an: Die Matrosen hatten wohl etwas zuviel Rum intus ...

Top 10: Serien und Filme mit Meerjungfrauen

Wir haben die Filme und Serien nach IMDb-Bewertung aufsteigend gereiht.

10) Fishtales (2008)

Weil er so schlecht ist, finden wir ihn schon wieder irgendwie gut: In Cannes feierte Fishtales 2007 Premiere, bekam aber sehr schlechte Kritiken, manche Zuschauer verließen die Vorführung noch vor dem Ende. Handlung: Ein Witwer (Billy Zane) mit drei Kindern verliebt sich in eine Meerjungfrau (Kelly Brook).

Genre(s): Comedy, Family, Fantasy

IMDb-Bewertung: 5,1/10

Fishtales (2008) © Video: YouTube

9) Aquamarin - Die vernixte erste Liebe (2006)

Amüsante Teenie-Variante von Splash: Als ganz normale dreizehnjährige Mädchen hätten Claire (Emma Roberts) und Hailey (Joanna Noelle Levesque) eigentlich schon genug eigene Probleme mit der Zahnspange, den Eltern und der ersten zaghaften Liebe aus der Ferne. Nun aber müssen sie sich auch noch um Aquamarin (Sara Paxton) kümmern. Sie ist von Beruf Meerjungfrau und verliebt sich noch dazu in den Traumtyp, auf den auch Claire und Hailey stehen.

Genre(s): Comedy, Family, Fantasy

IMDb-Bewertung: 5,3/10

Aquamarin - Die vernixte erste Liebe (2006) © Video: YouTube

8) Splash! Eine Jungfrau am Haken (1984)

Ron Howards 80er-Jahre-Komödie mit Daryl Hannah und Tom Hanks in der Hauptrolle ist ein modernes Fantasy-Kinomärchen rund um Madison, die Meerjungfrau, die (mit Einschränkungen) auch als Mensch existieren kann.

Genre(s): Comedy, Fantasy, Romance

IMDb-Bewertung: 6,2/10

Splash! Eine Jungfrau am Haken (1984) © Video: YouTube

7) Mr. Peabody und die Meerjungfrau (1948)

Frühe aber großartige Hollywood-Fantasykomödie mit William Powell und der wunderschönen Ann Blyth. Beim Angeln in der Karibik gerät ihm die stumme Meerjungfrau Leone an den Haken und Mr. Peabody verliebt sich prompt in sie. Allerdings glaubt ihm keiner, dass es sie wirklich gibt...

Genre(s): Comedy, Fantasy, Romance

IMDb-Bewertung: 6,5/10

Mr. Peabody und die Meerjungfrau (1948) © Video: YouTube

6) Der Mann aus dem Meer (auch: Der Mann aus Atlantis, 1977 - 1978)

Bei so viel Weiblichkeit, darf Patrick Duffy als Meermann den Abschluss unserer Liste machen. In der 70er-Jahre-Serie spielt er Mark Harris, den letzten Überlebenden von Atlantis. Sein Markenzeichen: Schwimmhäute zwischen Fingern und Zehen. Außerdem schwimmt er schneller als ein Delfin, hat sehr lichtempfindliche Augen und Superkräfte. Patrick Duffy spielte gleich nach dieser Serie den allseits beliebten Bobby Ewing in Dallas.

Genre(s): Abenteuer, Sci-Fi

IMDb-Bewertung: 6,5/10

Der Mann aus dem Meer (1977 - 1978) © Video: YouTube

5) Mako - Einfach Meerjungfrau (2013 - 2016)

Die australische Jugendserie dreht sich um die Abenteuer des fünfzehnjährigen Meermanns (!) Zac Blakely und den Meerjungfrauen Sirena, Nixie und Lyla. Die drei haben aus Versehen dafür gesorgt, dass Zac ein Meermann wurde. Um ihm seine Kräfte wieder zu nehmen, versuchen sie ein normales Leben an Land zu leben, was gar nicht so einfach ist.

Genre(s): Abenteuer, Comedy, Drama

IMDb-Bewertung: 6,9/10

Mako - Einfach Meerjungfrau (2013 - 2016) © Video: YouTube

4) Aquaman (1977 - 1978)

Aquaman ist ein spannender, visuell schöner und witziger Mix aus Game of Thrones und Arielle, die Meerjungfrau:

Eine schöne blonde Frau liegt verletzt auf den Klippen. Wie sich herausstellt, stammt sie aus dem untergegangenen Königreich Atlantis. Der Leuchtturmwärter Tom Curry findet sie; Atlanna sollte zwangsverheiratet werden und floh. Der Mann und das Wasserwesen verlieben sich und bekommen einen Sohn, der schon früh mit Fischen aller Art kommunizieren kann. Die Schöne muss nach ein paar Jahren des Glücks zurück nach Atlantis, sonst droht ein schreckliches Unheil.

Viele Jahre später dürfte Aquaman (Jason Momoa), mit bürgerlichem Namen Arthur, als Sohn Atlannas (Nicole Kidman) den Thron von Atlantis besteigen. Doch sein Halbbruder Orm (Patrick Wilson) hat jetzt dort das Sagen, und er möchte auch die anderen Königreiche der Meere für sich gewinnen, um gemeinsam einen Krieg gegen die Menschen zu führen, die seit vielen Jahren die Meere verschmutzen. Um den Konflikt zu vereiteln, beschließt Aquaman, dieses Erbe anzutreten.

Genre(s): Action, Abenteuer, Fantasy

IMDb-Bewertung: 7,0/10

Aquaman © Video: Warner Bros.

3) Die kleine Meerjungfrau (auch: Die kleine Seejungfrau, 1976)

Ein echter Evergreen des tschechischen Märchenfilms: Zusammen mit den Märchenfilmen Drei Haselnüsse für Aschenbrödel, Der Furchtlose und Wie man Dornröschen wachküßt gilt diese Verfilmung nach Andersens Kunstmärchen Die kleine Meerjungfrau als einer der herausragenden Klassiker dieser Gattung.

Genre(s): Family, Drama, Romance

IMDb-Bewertung: 7,2/10

Die kleine Meerjungfrau (1976) © Video: YouTube

2) H2O - Plötzlich Meerjungfrau (2006 - 2010)

Vorgänger von Mako - drei Freundinnen können sich plötzlich in Meerjungfrauen verwandeln und führen ein mehr oder weniger geheimes Doppelleben als Mensch und Nixe. Die Mädels sind Emma, Rikki und Cleo in den ersten beiden Staffeln und Bella, Rikki und Cleo in der dritten Staffel.

Genre(s): Drama, Family, Fantasy

IMDb-Bewertung: 7,2/10

H2O - Plötzlich Meerjungfrau (2006 - 2010) © Video: YouTube

1) Arielle, die Meerjungfrau (1989)

Das Animations-Musical, von dem es inzwischen drei Teile gibt, räumte zwei Oscars ab und füllte Disneys Kassen ziemlich ordentlich. Arielle basiert auf Hans Christian Andersens Märchen Die kleine Meerjungfrau.

Genre(s): Animation, Family, Fantasy

IMDb-Bewertung: 7,6/10

Arielle, die Meerjungfrau (1989) © Video: YouTube

Trendsportart Mermaiding

Kleiner Exkurs für alle, die ein Gegengewicht zum Fernsehen brauchen: Bei dieser Schwimmsportart wird versucht, sich in einem entsprechenden Kostüm mit einer Monoflosse wie eine Meerjungfrau im Wasser fortzubewegen. Der Schwimmstil ähnelt dem Flossenschwimmen und dem Delfin-Stil.

Weltweit gibt es mittlerweile Frauen und Männer, die als „professionelle Meerjungfrauen und Meermänner“ als Entertainer oder Unterwassermodels arbeiten. Zu den bekanntesten professionellen Meerjungfrauen gehören Mermaid Melissa, Hannah Mermaid und die deutsche Mermaid Kat.

