Warum sind kleine Mädchen in Horrorfilmen so unheimlich? Und vor welchen fürchten wir uns am meisten? Die meisten Menschen finden kleine Kinder entzückend. Sie erfreuen uns mit ihren großen Kulleraugen, ihrem herzigen Wesen und den zarten Händchen und Füßchen. Das hat die Natur so eingerichtet, damit wir Erwachsene gut auf sie aufpassen, bis sie erwachsen sind und selbst für sich sorgen können. Horrorfilme nutzen das sogenannte Kindchenschema und das daraus entstehende Verhalten, nämlich die Kleinen gernzuhaben und zu beschützen, schamlos aus. Sie machen die lieben Kleinen zu Monstern – und das schockiert uns doppelt so sehr, als bei Erwachsenen.

Mädchen als Horrorgestalten im Film

Besonders gern werden kleine, süße Mädchen in schaurige Unwesen verwandelt bzw. in Horrorfilmen als Darstellerinnen eingesetzt, die uns unheimlich sind. Es gibt eigentlich aus allen Film-Dekaden dazu Beispiele. Das sind die 13 gruseligsten Horror-Girls:

1) Kyra aus The Sixth Sense

Kyra, bzw. ihr Geist, ist ansich nicht böse, wir fühlen eher Mitleid mit dem vergifteten Mädchen, das sich an den kleinen Cole wendet, damit er das hässliche Familiengeheimnis aufdeckt. Dennoch: Ein totes Mädchen unter dem Bett – das kann schon für viele schlaflose Nächte sorgen.

Mischa Barton spielt Kyra, die von ihrer Mutter vergiftet wurde © Video: YouTube

Streamen, leihen, kaufen: THE SIXTH SENSE gibt es hier*

2) Die Grady-Zwillinge aus Shining

Auch hier ist es nicht so, dass die Grady-Zwillinge irgendwem etwas Böses antun wollen. Sie stehen einfach nur da und sehen wie süße Mädchen aus. Gerade das macht es aber doppelt unheimlich, zumal man ja weiß, was mit ihnen geschehen ist. Obwohl quasi unschuldiges Mahnmal, möchte man ihnen nicht unbedingt persönlich begegnen.

Lisa und Louise Burns spielen die Zwillinge, die von ihrem wahnsinnig gewordenen Vater „korrigiert“ wurden. © Video: YouTube

Streamen, leihen, kaufen: SHINING gibt es hier*

3) Rhoda aus Böse Saat

Sie ist der Inbegriff des bösen Mädchens und begründete 1956 das Genre der Killergirl-Filme: Rhoda Penmark, das gewissenlose, gefühlskalte 8-jährige Mädchen, das sich durchs Leben mordet.

Patty McCormack ist die Vorfahrin der bösen Film-Mädchen © Video: YouTube

Streamen, leihen, kaufen: BÖSE SAAT gibt es hier*

4) Carol Anne aus Poltergeist

Carol Anne ist auch ein Faszinosum: Das kleine Mädchen ist nicht schlecht oder böse, sieht niedlich aus und ist auch ein freundliches Wesen. Trotzdem hat sie etwas Gespenstisches an sich. Sie weiß von Dingen, bevor diese geschehen und ganz ehrlich: Der Dialog mit einem rauschenden Fernseher ist auch nicht gerade das, was man als normal bezeichnen würde.

Die junge Heather O'Rourke als Carol Anne – leider verstarb die Schauspielerin nach den Dreharbeiten zu Poltergeist III © Video: YouTube

Streamen, leihen, kaufen: POLTERGEIST gibt es hier*

5) Esther aus Orphan

Man kann sich darüber streiten, ob Esther nun wirklich als Mädchen gilt oder nicht – immerhin ist sie ja eigentlich eine erwachsene Frau, die nur aussieht wie ein Mädchen. Wie auch immer: Das titelgebende Waisenkind ist supergruselig und noch dazu eine hochgefährliche, psychopathische Mörderin.

Isabelle Fuhrman erschleicht sich als Waisenkind Esther einen Platz in ihrer neuen Familie © Video: YouTube

Streamen, leihen, kaufen: ORPHAN gibt es hier*

6) Karen Cooper aus Night of the Living Dead

Die 9-jährige Karen hat eine recht spezielle Karriere gemacht: Nach einem Zombie-Biss knuspert sie am Arm ihres Vaters und ermordet ihre Mutter. Als neue Familie sucht sie danach die Nähe einer Armee leichenschändender Monster.

Hat kein gutes Verhältnis mehr zu ihren Film-Eltern: Kyra Schon als Karen Cooper © Video: YouTube

Streamen, leihen, kaufen: NIGHT OF THE LIVING DEAD gibt es hier*

7) Samara aus The Ring

Samara Morgan kann man zweifellos als nachhaltigen Alptraum vieler Menschen bezeichnen. Die Ring-Filme verdanken ihr den Kult-Status. Das achtjährige Mädchen mit den schwarzen langen Haaren, die ihr Gesicht verdecken, ihrem viel zu weiten Nachthemd und ihren schwarzen Schühchen ist in dieser Form schon ein wenig seltsam. Wenn sich der böse Geist dann aber zeigt, kennt das Entsetzen keine Grenzen. Sie hat zudem die ungute Gewohnheit, aus dem Fernseher zu kriechen oder aus Brunnen zu krabbeln.

Daveigh Chase spielte als Elfjährige Samara im ersten Ring-Teil © Video: YouTube

Streamen, leihen, kaufen: THE RING gibt es hier*

8) Vampir-Mädchen aus 30 Days of Night

Sie sieht richtig biestig (und hungrig) aus: Das kleine Vampir-Mädchen aus dem blutrünstigen Horrorfilm 30 Days of Night. Man bemerke das Tattoo: Es handelt sich um das Bandlogo der Einstürzenden Neubauten.

Wenn sie keinen Hunger hat, will sie spielen: Abbey-May Wakefield spielte das namenlose Vampir-Mädchen © Video: YouTube

Streamen, leihen, kaufen: 30 DAYS OF NIGHT gibt es hier*

9) Leah aus The Children

Dieser jungen Dame hat nichts Gutes im Sinn und man sollte ihr keinen Bleistift in die Hand geben!

Rafielle Brookes spielt im britischen Horror-Thriller eines von vielen seltsamen Kindern © Video: YouTube

Streamen, leihen, kaufen: THE CHILDREN gibt es hier*

10) Die „Eins, zwei, Freddy kommt vorbei“-Mädchen aus Nightmare on Elm Street

Die geisterhaften Mädchen begleiten Freddy Kruegers Gemetzel mit ihrem berühmten Lied ‚Eins, zwei, Freddy kommt vorbei...‘. Sie tun niemandem etwas Böses, trotzdem sind die drei kein gutes Omen.

Eins, zwei – Freddy kommt vorbei. Drei, vier – schließ ab deine Tür. Fünf, sechs – nimm dein Kruzifix. Sieben, acht – schlaf nicht ein bei Nacht. Neun, zehn – du sollst nicht schlafen gehn! © Video: YouTube

Streamen, leihen, kaufen: NIGHTMARE ON ELM STREET gibt es hier*

11) Jodie aus Amityville Horror

Jodie DeFeo kehrt im Remake von Amityville Horror zurück in das verhasste Haus.

Isabel Conner spielte das mitleiderregende Geistermädchen Jodie © Video: YouTube

Streamen, leihen, kaufen: AMITYVILLE HORROR gibt es hier*

12) Regan aus Der Exorzist

Sie ist in Sachen „unheimliche Mädchen“ eine Klasse für sich: Die kleine Regan, genial verkörpert von Linda Blair.

Linda Blair als Regan in Der Exorzist: Grauslicher und unheimlicher geht es eigentlich nicht © Video: YouTube

Streamen, leihen, kaufen: DER EXORZIST gibt es hier*

13) Alessa aus Silent Hill

Im Alter von 7 Jahren wird Alessa (gespielt von Jodelle Ferland) Opfer eines Rituals ihrer Mutter und des Kultes, bei welchem der Gott in ihr erweckt werden sollte. Das bleibt freilich nicht ohne Folgen.

Alessa Gillespie hat es nicht leicht gehabt – sie wurde so lange gequält, bis sie sich einen dämonischen Doppelgänger samt Parallelwelt schuf. © Video: YouTube

Streamen, leihen, kaufen: SILENT HILL gibt es hier*

