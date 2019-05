Eingedeutscht: Wenn Filmtitel in die Hose gehen

Für Otto-Normal-Kinogeher sind sie gang und gäbe, ein Cineast hingegen achtet mindestens genauso penibel auf ihn wie auf den Inhalt des Films selbst: der Filmtitel. Während er in der Originalsprache des entsprechenden Herkunftslandes (meistens) einen Sinn ergibt – und dem Publikum in gewisser Weise die Handlung weist – sind die Übersetzungen für den internationalen Vertrieb oftmals sogar richtig peinlich! Allem voran in die deutsche Sprache übersetzt, wird so manche Filmperle damit schnell zur Lachnummer. Wir stellen Ihnen die skurrilsten Fälle vor.

Die Praktiken deutscher Verleihfirmen im Umgang mit Filmtiteln und deren Übersetzungen sind genauso berühmt wie berüchtigt. Zwischen gerechter „Translation“, Ansprüchen der Marketingabteilung und ästhetischen Gesichtspunkten herrscht eine regelrechte Schlacht. Zugegeben, dass es zu Übersetzungen mancher Titel kommen muss, ist nun einmal Tatsache, doch die Ergebnisse klingen leider viel zu oft arg mechanisch oder einfach wirklich blöd – in seltenen Fällen werden englische Titel für den deutschsprachigen Raum dann auch gerne mit anderen englischen Worten „übersetzt“. Selten, aber doch sind dann auch echte Schmankerl dabei, wo man sogar von einem kreativen Prozess sprechen kann.

Deutsche Titel: Angriff auf die Lachmuskeln!

Wir haben uns für Sie durch die Filmgeschichte gewühlt und auf die Suche nach dem Worst-of begeben. Über legendäre Western, zeitlose Klassiker, schnulzige Romanzen hin zu actiongeladenen Reißern werden Sie in dieser Liste bestimmt den einen oder anderen Fall entdecken, der Ihnen einen herzhaften Lacher abverlangen wird!

Reine Nervensache (OT: ‚Analyze This!‘) – Ja, für einige Titel in unserer Liste braucht es wirklich starke Nerven! © Warner Bros.

Eve und der letzte Gentleman (OT: ‚Blast from the Past‘) – Klingt auf Deutsch nostalgischer, als der 1999 erschienene Film tatsächlich ist © New Line Cinema

Fletchers Visionen (OT: ‚Conspiracy Theory‘) – Taxifahrer Mel Gibson ist in diesem Streifen zwar Verschwörungstheoretiker (wie auch der Originaltitel vermuten lässt), Visionen hingegen hat er keine! © Warner Bros.

Die durch die Hölle gehen (OT: ‚The Deer Hunter‘) – Eine Sequenz in diesem famosen Antikriegs-Epos zeigt drei Freunde bei der Rotwildjagd, später werden die Jägern zu den Gejagten – und gehen tatsächlich durch die Hölle © EMI

Die Klapperschlange (OT: ‚Escape from New York‘) – Kleines Detail am Rande: Protagonist Snake Plissken (Kurt Russell) hat eigentlich eine Kobra auf dem Arm tätowiert © Constantin

Nie wieder Sex mit der Ex (OT: ‚Forgetting Sarah Marshall‘) – Jason Segel muss lernen, über seine Ex (und den Sex) hinwegzukommen © Universal

James Bond 007: In tödlicher Mission (OT: ‚For Your Eyes Only') – Stellvertretend für so gut wie alle James-Bond-Filme, deren Titel entweder 1:1 eingedeutscht wurden oder gänzlich sinnbefreit sind © United Artists

2 Mio. $ Trinkgeld (OT: ‚It Could Happen to You‘) – Tatsächlich? Na dann bitte her mit den Millionen! © TriStar

Bube, Dame, König, grAS (OT: ‚Lock, Stock and two smoking Barrels‘) – Man kann schon alles verkomplizieren © Polygram

Quigley, der Australier (OT: ‚Quigley Down Under‘) – Dass Quigley in Wahrheit Amerikaner ist, scheint nicht zu stören © MGM

96 Hours (OT: ‚Taken‘) – Englische Titel übersetzt man am besten womit? Richtig, mit einem anderen englischen Titel (der mindestens genauso wenig Sinn ergibt)! © Centfox

Zwei glorreiche Halunken (OT: ‚The Good, the Bad and the Ugly‘) – Aus drei mach zwei © United Artists

Agent null null nix: Bill Murray in hirnloser Mission (OT: ‚The Man Who Know Too Little‘) – Die Agentenfilmparodie schmeichelt Bill Murray auf Deutsch weniger © Warner Bros.

Das turbogeile Gummiboot (OT: ‚Up the Creek‘) – Ohne Worte. Da fällt selbst uns kein passendes Kommentar ein, das diesem grenzgenialen Erguss gerecht werden kann! © Archiv

Unnützes Wissen: Auch diese Titel bleiben unvergessen!

Es würde wahrscheinlich den Rahmen sprengen, jeden Fauxpas der Filmverleiher aufzuzeigen, aber da sich diese Liste so lustig liest, haben wir Ihnen in Kurzform noch ein paar herrliche Schenkelklopfer herausgesucht, mit denen Sie auf der nächsten Familienfeier oder beim Treffen mit Freunden punkten können! Auch hier wurde entweder 1:1 eingedeutscht, ein entbehrlicher Untertitel hinzugefügt oder ein gänzlich neuer Titel entworfen. Sehen und staunen Sie!

Der Dummschwätzer (OT: ‚Liar! Liar!‘)

Spiel mir das Lied vom Tod (OT: ‚Once Upon a Time in the West‘)

Frankie und seine Spießgesellen (OT: ‚Ocean’s Eleven‘)

Mo’ Money – Meh’ Geld (OT: ‚Mo’ Money‘)

Born 2 Die (OT: ‚Cradle to the Grave‘)

God’s Army – Die letzte Schlacht (OT: ‚The Prophecy‘)

Good Vibrations – Sex vom anderen Stern (OT: ‚What Planet are You From?‘)

Unleashed – Entfesselt (OT: ‚Danny the Dog‘)

Die Ritter der Kokosnuss (OT: ‚Monty Python and the Holy Grail‘)

Im Land der Raketenwürmer (OT: ‚Tremors‘)

New York für Anfänger (OT: ‚How To Lose Friends And Alienate People‘)

Die unglaubliche Entführung der verrückten Mrs. Stone (OT: ‚Ruthless‘)

Voll auf die Nüsse (OT: ‚Dodgeball: A True Underdog Story‘)

Wir waren Helden (OT: ‚We were Soldiers‘)

Hot Fuzz – Zwei abgewichste Profis (OT: ‚Hot Fuzz‘)

Der Stadtneurotiker (OT: ‚Annie Hall‘)

Über den Dächern von Nizza (OT: ‚To Catch a Thief‘)

Und täglich grüßt das Murmeltier (OT: ‚Groundhog Day‘)

Ich glaub' mich knutscht ein Elch (OT: ‚Stripes‘)

Im Zuge unserer Recherche haben wir feststgestellt, dass es um die deutschen Filmtitel der vergangenen Jahre nicht einmal so schlecht bestellt ist – immerhin wurde z. B. der diesjährige Oscar-Anwärter ‚The Big Short‘ bei eben diesem Titel belassen und in unseren Breitengraden nicht mit ‚Der Kleine Große‘ benamst. Es wäre ja durchaus denkbar gewesen…