Ostereier in Filmen?! Ja, das gibt es. Zwar nicht als buntgefärbte Schalengebilde, die wir zu Ostern erst suchen und dann so gerne pecken und essen. Dennoch macht es Spaß, sie zu finden: Die Rede ist von kleinen, versteckten Hinweisen und Besonderheiten, die wir oft beim Ansehen von Filmen gar nicht wahrnehmen. Der TV-MEDIA-Film-Osterhase hat sich daher mal auf die Suche nach diesen Kuriositäten gemacht – und prompt welche gefunden. Kennen Sie sie?

Aus Computerspielen kennt man sie, oder bei Software: Easter Eggs. Das sind versteckte Kleinigkeiten, die Programmierer zum Spaß einbauen. Und solche Ostereier gibt es auch bei Filmen, viele Regisseure freuen sich diebisch, wenn sie humorvolle Hinweise in ihre Werke einbauen. Selbst so mancher Maestro lässt es sich nicht entgehen, im eigenen Film (unerkannt) mitzuwirken. Doch es gibt viele Spielarten von cineastischen Easter Eggs. Wir haben zehn Stück für das Nesterl zusammengetragen, mit dem wir Ihnen hiermit Frohe Ostern wünschen!

1. Frank Abagnale verhaftet sich selbst

Erinnern Sie sich an Catch me if you can mit Leonardo DiCaprio? Er spielt in dem Film einen findigen Meisterfälscher, der das FBI jahrelang narrt. Schließlich wird er doch gefasst bzw. lässt sich fassen und wird daraufhin verhaftet. Wer glauben Sie, ist beim Zugriff dabei? Richtig! Es ist der echte Frank Abagnale, auf dessen Lebensgeschichte die Verfilmung basiert.

Der echte Frank Abagnale verhaftet als französischer Polizist Frank Abagnale (DiCaprio) © Warner Bros.

Catch Me If You Can gibt es hier*

2. Ein alter Bekannter im falschen Film?

J.J. Abrams soll ja schon immer mehr Star Wars- als ein Star Trek-Fan gewesen sein, sagt man. Trotzdem mag er wohl beide Universen – und tut das in seinen Filmen auch kund. Hier lässt er den sympathischen kleinen Liebling aus Star Wars, R2-D2, bei Star Trek Into Darkness durch das Weltall trudeln.

Da schwirrt doch ein alter Bekannter durch die Luft! © Paramount / Lucasfilm

Star Trek Into Darkness gibt es hier*

3. Nach Hause telefonieren!

Apropos Star Wars: George Lucas und Steven Spielberg sind große Freunde von Easter Eggs. Elliot spielte etwa in E.T. - Der Außerirdische mit Star Wars-Figuren. Die Revanche: In Episode I – Die dunkle Bedrohung trifft man im galaktischen Senat auf ein paar Politiker von E.T.s Heimatplaneten.

E.T.s Freunde zu Besuch in Episode I © Lucasfilm

E.T. – Der Außerirdische gibt es hier*

Star Wars: Episode I – Die dunkle Bedrohung gibt es hier*

4. X steht für Verderben

Martin Scorsese hat sich für seinen Film Departed - Unter Feinden von Howard Hawks' Technik in Scarface (1932) inspirieren lassen. Welche Technik? Nun ja, den Einsatz einen simplen X. Er zeigt in Szenen, in denen jemand bald den finalen Abgang machen wird, diesen Buchstaben. So ist zum Beispiel ein X zu sehen, bevor Leonardo DiCaprios Charakter überraschend getötet wird. Auch Matt Damons Figur ereilt dieses Schicksal.

Das X verheißt nichts Gutes © Warner Bros.

Scarface gibt es hier*

Departed – Unter Feinden gibt es hier*

5. Ein ganz spezieller Hausmeister in Freddy Kruegers Pulli

Da hat einer sicher Spaß gehabt: In Scream taucht ein Hausmeister namens Fred in Freddy Kruegers Pullover auf. Und wer steckt drin? Niemand Geringerer als Freddy Krueger-Erfinder Wes Craven.

Der Hausmeister ist Wes Craven, und er trägt Freddy Kruegers Pulli! © Video: YouTube

Scream gibt es hier*

6. Mörderpuppe Chucky und seine „Freunde“

Diese Devotionalien kennen wir doch! Wo tauchen sie auf? Am Anfang von Chucky und seine Braut in der Lockport Polizeistation. Dort im Beweismittelarchiv werden legendäre Horror-Accessoires gelagert: Die Hockeymaske von Jason aus Freitag, der 13. findet sich dort ebenso wie Freddy Kruegers Scherenhandschuh und Michael Myers Halloween-Maske.

In Chuckys Film sammelt die Polizei so allerhand Gruseliges © Universal

Chucky und seine Braut gibt es hier*

7. Der Karotten-Mann

Hätten Sie ihn erkannt? Es ist Regisseur Peter Jackson, zugegebenermaßen mit einem recht grantigen Gesicht. Doch der Schalk sitzt ihm im Nacken. Denn er stapft gerne durch seine eigenen Filme. Immer bestückt mit einer Karotte. Zuerst trifft man ihm in Bree, einer Stadt in Der Herr der Ringe - Die Gefährten und dann kommt er nochmal in Der Hobbit - Smaugs Einöde mit seinem Gemüse daher. Ein schöner Osterhase!

Peter Jackson ernährt sich gesund! © Warner Bros.

Der Herr der Ringe - Die Gefährten gibt es hier*

Der Hobbit - Smaugs Einöde gibt es hier*

8. Weltkarte der Superhelden

Samuel L. Jackson tritt in der Post-Credits-Szene von Iron Man als Nick Fury auf. Im Hintergrund sieht man eine Landkarte, auf der einige Orte speziell gekennzeichnet sind. Sie weisen auf verschiedene Marvel-Superhelden und Orte, die für sie Bedeutung haben, hin: So ist etwa in New Mexico Thors Hammer Mjölnir gelandet, New York wird als Heimat des Hulk geehrt, die Antarktis, in der der gefrorene Captain America gefunden wurde, ist verzeichnet und Namibia, das Zuhause des Black Panther, mit einem Schild-Symbol versehen. Sehr, sehr cool!

Überall, wo auf der Karte ein Captain America-Schild aufscheint, ist etwas Heldenhaftes passiert © Marvel

Iron Man gibt es hier*

9. Deadpool meckert über Green Lantern

Green Lantern: Der Film war 2011 ja eher ein Flop. Daran erinnert sich freilich auch noch unser frecher Freund Deadpool und schimpft im Film über den grüngewandeten Kollegen. Naja, eigentlich trifft seine Kritik eher den Schauspieler Ryan Reynolds. Tja, und wer steckt selbst in Deadpools Kostüm? Herr Reynolds ...

Deadpool ist nicht sehr zufrieden mit seinem Kollegen! © Marvel

Green Lantern gibt es hier*

Deadpool gibt es hier*

10. Das Overlock-Hotel in Toy Story

Sie erinnern sich an Stanley Kubricks Horror-Meisterwerk Shining? Jack Nicholson treibt auf den Gängen (und in den Zimmern) des Overlock-Hotels sein Unwesen. Sein Sohn Danny liebt es hingegen, mit seinem Buggy durch die Hotelgänge zu radeln. In Erinnerung ist natürlich auch der - sagen wir mal: farblich eigenwillige - Teppich geblieben, Danny Torrance spielt in einer Szene dort mit seinen Autos. In Toy Story sehen wir ihn wieder, den Teppich. Im Haus von Sid.

Den gruseligen Teppich gibt es auch in Toy Story © Disney / Warner Bros.

Shining gibt es hier*

Toy Story gibt es hier*

MEHR COOLE STORYS UND BESTENLISTEN GIBT ES HIER:

> > 41 GROSSARTIGE HOCHZEITSFILME, DIE LUST AUFS HEIRATEN MACHEN

> > DIE 15 BESTEN FILME ZU OSTERN FÜR KIDS UND GROSSE

> > 10 FILMHITS, DIE AUF EINER WAHREN BEGEBENHEIT BERUHEN