Die besten britischen Dark Crime-, Fantasy- und Horror Serien

In ‚The Frankenstein Chronicles‘ spielt ‚Game of Thrones‘-Star Sean Bean einen zerissenen Inspektor und Anna Maxwell Martin (bekannt aus ‚The Bletchley Circle‘) die Mary Shelley

Von den britischen Inseln kommt jede Menge Serienstoff, der düster fantastisch und gruselig ist. Hier gibt‘s die besten Dark- und Horrorserien für Netflix- und Amazon Prime-Kunden auf einen Blick.

Diese Sammlung soll Netflix- bzw. Amazon-Prime-Usern helfen, bei der Serienauswahl Zeit zu sparen. Bitte beachten Sie, dass wir „Kaufen“- und „Leihen“-Titel von Amazon nicht berücksichtigt haben.

Jonathan Strange & Mr. Norrell

Jonathan Strange & Mr Norrell © Video: YouTube

Worum es geht: Krieg, Magie und eine düstere Prophezeiung. Im England des frühen 19. Jahrhunderts hat man den magischen Künsten längst abgeschworen, als zwei mächtige Magier in einen erbitterten Wettstreit um geheimes Wissen und weltliche Macht treten: Jonathan Strange und Mr. Norrell. Ihre Auseinandersetzung erschüttert die Realität in ihren Grundfesten und lässt aus der Serie ein spektakuläres Fantasy-Epos werden.

Link zu Jonathan Strange & Mr. Norrell auf Amazon Prime

Black Mirror

Black Mirror © Video: YouTube

Worum es geht: Diese Sci-Fi-Anthologieserie spielt in einer bizarren hochtechnologisierten Zukunft, in der die größten Innovationen der Menschheit auf ihre dunkelsten Instinkte treffen.

Link zu Black Mirror auf Netflix

Doctor Who

Doctor Who © Video: YouTube

Worum es geht: Abenteuer in Zeit und Raum mit dem Doktor und seinen Begleiterinnen in der am längsten laufenden Science Fiction Serie der Welt.

Link zu Doctor Who auf Netflix

River

River © Video: YouTube

Worum es geht: Der Tod seiner Partnerin hat den ebenso brillanten wie eigenbrötlerischen Ermittler John River sichtbar gezeichnet: Ständig wird er seither von den ruhelosen Geistern der Opfer seiner noch ungeklärten Mordfälle heimgesucht. Auch Jackie begegnet ihm regelmäßig auf diese Weise. Während River angesichts der vielen Visionen händeringend darum bemüht ist, nicht völlig den Verstand zu verlieren, setzt er entgegen der Anweisung seiner Vorgesetzten alles daran, den Mörder seiner Kollegin zu finden.

Link zu River auf Netflix

The Frankenstein Chronicles

Trailer - The Frankenstein Chronicles © Video: YouTube

Worum es geht: Nachdem Polizist John Marlott (gespielt von ‚Game of Thrones‘-Star Sean Bean) 1827 eine Gang von Opium-Schmugglern dingfest gemacht hat, macht er eine schockierende Entdeckung: eine Kinderleiche, bei der es sich nach näherer Untersuchung um primitiv zusammengeschusterte Körperteile handelt. Innenminister Peel beauftragt Marlott mit der Aufklärung des abscheulichen Verbrechens.

Link zu The Frankenstein Chronicles auf Netflix

Taboo

Taboo © Video: YouTube

Worum es geht: Der Einzelgänger James Keziah Delaney kehrt in seine Heimat London zurück. Nach zehn Jahren in Afrika wurde er in der Zwischenzeit sogar für tot erklärt. Nun plant er endlich das Erbe seines Vaters, ein Schifffahrtsunternehmen, anzutreten und sich so eine neue Existenz aufzubauen. James muss sich seinen Weg durch die komplexe, ihm feindlich gesinnte Londoner Gesellschaft bahnen, legt sich gar mit der Krone an und ist letztlich gezwungen, seinen eigenen Kopf zu retten. Umgeben von Verschwörungen, Mord und Betrug entfaltet sich obendrein ein düsteres Familiengeheimnis.

Link zu Taboo auf Amazon Prime

Requiem

Requiem © Video: YouTube

Worum es geht: Nach dem Tod ihrer Mutter beginnt eine junge Frau, Fragen über die Familiengeschichte, die Mutter und sich selbst zu stellen. Dabei entdeckt sie, dass ihre Mutter ihr viele Lügen erzählt hat. Sie macht sich daran, der Wahrheit auf den Grund zu gehen – auch, wenn es sie ihre eigene Identität kosten könnte.

Link zu Requiem auf Netflix

Outlander

Outlander © Video: YouTube

Worum es geht: Diese Dramaserie nach Diana Gabaldons legendärer Fantasy-Romanvorlage namens „Highland-Saga“ handelt von zwei Liebenden aus unterschiedlichen Epochen der Geschichte.

Link zu Outlander auf Netflix

Mehr britische Serien

