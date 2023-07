Geboren in London als Sohn indischer Eltern, die aus Nairobi stammen, geht der Name Dev Patel mit dem hochgelobten Drama „Slumdog Millionär“ (2008) einher – die indische Oliver-Twist-Variante hat den damals 19-jährigen quasi über Nacht weltberühmt gemacht. Bereits als Jugendlicher interessierte sich Patel für die Schauspielerei und gab sein Talent in Schulaufführungen (Shakespeare) zum Besten.