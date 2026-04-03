Gewinne ein Goodiebag zum Film „Der Super Mario Galaxy Film“

Im neuen Abenteuer rund um Mario und Luigi geht es diesmal hoch hinaus – ins Weltall. Durch geheimnisvolle Sternenportale reisen die Helden gemeinsam mit Prinzessin Peach quer durch verschiedene Galaxien und entdecken dabei völlig neue Planeten und Herausforderungen.

Unterstützung erhalten sie von neuen Verbündeten wie Rosalina und Yoshi, die ihnen helfen, die Kräfte des Universums zu verstehen.

Doch die Reise ist alles andere als friedlich: Bowser Jr. sorgt für Chaos im All und verfolgt einen gefährlichen Plan, der die gesamte Galaxie bedroht. Gemeinsam müssen die Helden all ihren Mut zusammennehmen, um ihn – und den zurückkehrenden Bowser – aufzuhalten.

Teilnahmeschluss ist der 10. 4. 2026