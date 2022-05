© YouTube (Screenshot aus Trailer zu Pirates of the Caribbean – Fremde Gezeiten / Walt Disney Studios Motion Pictures / Walt Disney Pictures / Jerry Bruckheimer Films)

Szene aus dem Film „Pirates of the Caribbean – Fremde Gezeiten“ (2011)

„Pirates of the Caribbean – Fremde Gezeiten“ (2011)

Die wichtigsten Infos zum Film „Pirates of the Caribbean – Fremde Gezeiten“ (2011) auf einen Blick: Inhaltsangabe, Verfügbarkeit bei den Streaminganbietern, Altersfreigabe, Genre, IMDb-Bewertung, Kritik, Regisseur:in, Schauspieler:innen, Entstehungsjahr, Produktionsland, Originaltitel, Alternativtitel und Einspielergebnisse. Wir wünschen gute Unterhaltung!

Trailer von „Pirates of the Caribbean – Fremde Gezeiten“

Trailer von „Pirates of the Caribbean – Fremde Gezeiten“ (2011) © Video: Walt Disney Studios Motion Pictures / Walt Disney Pictures / Jerry Bruckheimer Films / YouTube





Steckbrief

Originaltitel: Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides

Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides Entstehungsjahr: 2011

2011 Produktionsland: USA

USA Regie: Rob Marshall

Rob Marshall Genre: Action, Abenteuer, Fantasy, Piratenfilm

Action, Abenteuer, Fantasy, Piratenfilm Altersfreigabe: ab 12 Jahren (FSK)

ab 12 Jahren (FSK) Box Office / Internationales Einspielergebnis an den Kinokassen: 1,046 Milliarden USD

1,046 Milliarden USD IMDb-Bewertung: 6,6/10 *

6,6/10 * Kapitel in der „Fluch der Karibik“-Filmreihe: Teil 4 von 5





„Pirates of the Caribbean – Fremde Gezeiten“ – wer streamt es?

Hier sehen Sie auf einen Blick, ob es „Pirates of the Caribbean – Fremde Gezeiten“ (2011) zurzeit beim Streamingdienst Ihres Vertrauens (u. a. Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+ u. v. m.) spielt:

JustWatch





Cast: Die wichtigsten Schauspieler:innen und ihre Rollen

Johnny Depp als Captain Jack Sparrow

als Captain Jack Sparrow Penélope Cruz / Mónica Cruz als Angelica

als Angelica Geoffrey Rush als Captain Hector Barbossa

als Captain Hector Barbossa Ian McShane als Blackbeard

als Blackbeard Kevin McNally als Joshamee Gibbs

als Joshamee Gibbs Richard Griffiths als König George II.

als König George II. Stephen Graham als Scrum

als Scrum Greg Ellis als Lieutenant Theodore Groves

als Lieutenant Theodore Groves Damian O’Hare als Lieutenant Gillette

als Lieutenant Gillette Ian Mercer als Quartiermeister

als Quartiermeister Keith Richards als Captain Edward Teague

als Captain Edward Teague Judi Dench als Gesellschaftsdame





Inhaltsangabe von „Pirates of the Caribbean – Fremde Gezeiten“ – worum es in dem Film geht?

Piratenkapitän Jack Sparrow (Johnny Depp) weilt in London, nachdem er hörte, dass dort jemand in seinem Namen eine Schiffsmannschaft rekrutiert. Wie sich zeigt, ist der Doppelgänger eine alte Geliebte Jacks, die heißblütige Angelica (Penélope Cruz), der er einst die Unschuld raubte. Sie lockt ihn auf das Schiff ihres Vaters, des gefürchteten Piraten Blackbeard (Ian McShane). Der ist wie auch Angelica auf der Suche nach dem Quell der Jugend. Und da nur Jack den Weg dorthin kennt, soll er Blackbeard und seinen Clan begleiten. Ein Wettlauf gegen die Zeit entbrennt. Der Grund? Da auch die rivalisierenden Spanier eine Expedition gestartet haben, schickt Englands König George II. (Richard Griffiths) ein Schiff und das just unter dem Kommando von Captain Barbossa (Geoffrey Rush), der die Seiten gewechselt hat – und nun mit Puderperücke sowie einem Offizierstitel herumgockelt …





Kritik/Meinung zum Film

Im Vergleich zu Gore Verbinskis etwas überladenen Vorgängern „Pirates of the Caribbean – Fluch der Karibik 2“ (2006) und „Pirates of the Caribbean – Am Ende der Welt“ (2007), überzeugt der vierte Teil der „Fluch der Karibik“-Saga auf jeden Fall mit einem klarem Plot. Die Action ist wie auch zuvor ansehnlich, es wird nicht mit Gags gespart und die Personas von Johnny Depp und Captain Jack Sparrow scheinen immer mehr zu verschmelzen.

Das hat sich auch am Box Office bemerkbar gemacht: weltweit konnte „Pirates of the Caribbean – Fremde Gezeiten“ 1,046 Milliarden USD in die Kinokassen schwemmen und zählt damit zum finanziell zweiterfolgreichsten Teil der gesamten „Fluch der Karibik“-Filmreihe.

Skurril: Obwohl finanziell überaus erfolgreich, zählt der Film unter Fans der Franchise als der unbeliebteste Teil. „Pirates of the Caribbean – Fremde Gezeiten“ war auch der erste Ableger der Reihe, der in keiner Kategorie für einen Oscar nominiert war.





„Pirates of the Caribbean – Fremde Gezeiten" – jetzt für daheim kaufen!

„Pirates of the Caribbean – Fremde Gezeiten" (2011) gibt es hier auf Blu-ray zu kaufen

„Pirates of the Caribbean – Fremde Gezeiten" (2011) gibt es hier auf DVD zu kaufen

