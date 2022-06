Die wichtigsten Infos zum Film „Matrix“ (1999) auf einen Blick: Inhaltsangabe, Verfügbarkeit bei den Streaminganbietern, Altersfreigabe, Genre, IMDb-Bewertung, Kritik, Regisseur:in, Schauspieler:innen, Entstehungsjahr, Produktionsland, Originaltitel, Alternativtitel und Einspielergebnisse. Wir wünschen gute Unterhaltung!

Trailer von „Matrix“

Trailer von „Matrix“ (1999) © Video: Warner Bros. / Roadshow Entertainment / Village Roadshow Pictures / Groucho II Film Partnership / Silver Pictures / YouTube





Steckbrief

Originaltitel: The Matrix

The Matrix Entstehungsjahr: 1999

1999 Produktionsland: USA, AUS

USA, AUS Regie: Lana Wachowski, Lilly Wachowski

Lana Wachowski, Lilly Wachowski Genre: Science-Fiction, Action, Thriller

Science-Fiction, Action, Thriller Altersfreigabe: ab 16 Jahren (FSK)

ab 16 Jahren (FSK) Box Office / Internationales Einspielergebnis an den Kinokassen: 467,2 Millionen USD

467,2 Millionen USD IMDb-Bewertung: 8,7/10 *

8,7/10 * Kapitel in der „Matrix“-Filmreihe: Teil 1 von 4





„Matrix“ – wer streamt es?

Hier sehen Sie auf einen Blick, ob es „Matrix“ (1999) zurzeit beim Streamingdienst Ihres Vertrauens (u. a. Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+ u. v. m.) spielt:

Cast: Die wichtigsten Schauspieler:innen und ihre Rollen

Keanu Reeves als Thomas Anderson / Neo

als Thomas Anderson / Neo Laurence Fishburne als Morpheus

als Morpheus Carrie-Anne Moss als Trinity

als Trinity Hugo Weaving als Agent Smith

als Agent Smith Joe Pantoliano als Cypher

als Cypher Marcus Chong als Tank

als Tank Anthony Ray Parker als Dozer

als Dozer Julian Arahanga als Apoc

als Apoc Matt Doran als Mouse

als Mouse Belinda McClory als Switch

als Switch Gloria Foster als Das Orakel





Inhaltsangabe von „Matrix“ – worum es in dem Film geht?

Unter Tags arbeitet Thomas Anderson (Keanu Reeves) als IT-Spezialist und fristet ein scheinbar fades Dasein – doch als Hacker „Neo“ ist in seiner Freizeit kein PC vor ihm sicher. Eines Tages poppt eine mysteriöse Botschaft auf seinem Bildschirm auf: „Die Matrix hat dich.“ Kurz darauf wird er von Männern in dunklen Anzügen verhaftet, kommt aber frei. Die geheimnisvolle Trinity (Carrie-Anne Moss) führt ihn zum charismatischen Rebellen Morpheus (Laurence Fishburne), der ihm Unglaubliches auftischt: Die Welt, wie wir sie kennen, ist ein als „Matrix“ betiteltes Computerprogramm (heutzutage würde man wohl „Virtual Reality“ dazu sagen), die Menschen sind Gefangene von Maschinen und dienen als deren Energiequellen – und Neo gilt als der „Auserwählte“, der die Menschheit aus der Knechtschaft befreien wird. Einfacher gesagt als getan, denn zuerst einmal muss er wörtlich über seinen eigenen Schatten springen und hinter die Fassade blicken, die er bis dato für die Realität hielt. Und dann wäre da noch der aufdringliche Agent Smith (Hugo Weaving), der sich wie eine Klette an die Fersen des Teams haftet und auch vor Mord nicht halt macht …





Kritik/Meinung zum Film

Es gibt nur wenige Filme, die neue Maßstäbe gesetzt haben – „Matrix“ (1999) gehört mit seiner grandiosen Optik und der revolutionären Tricktechnik zweifelsfrei dazu. Der Geniestreich der Wachowski-Geschwister (1999 noch als Brüder-Gespann Larry und Andy unterwegs, seit ihren Coming-outs 2012 (Larry) und 2016 (Andy) als Lana und Lilly) spielte weltweit über 467 Millionen USD ein und kassierte vier Oscars („Bester Schnitt“, „Bester Tonschnitt“, „Bester Ton“ und „Beste visuelle Effekte“) und zog insgesamt drei Fortsetzungen nach sich: „Matrix Reloaded“ (2003), „Matrix Revolutions“ (2003) und „Matrix Resurrections“ (2021).

Hauptdarsteller Keanu Reeves machte sich mit seiner Paraderolle als Neo unsterblich und verdeutlichte nach Rollen in Filmen wie „Gefährliche Brandung“ (1991) und „Speed“ (1994), dass er als aufstrebender Actionheld gute Karten hat.





