Trailer von „Der Hobbit: Die Schlacht der Fünf Heere“

Trailer von „Der Hobbit: Die Schlacht der Fünf Heere“ (2014) © Video: Warner Bros. Pictures / New Line Cinema / Metro-Goldwyn-Mayer Pictures / WingNut Films / YouTube





Steckbrief

Originaltitel: The Hobbit: The Battle of the Five Armies

The Hobbit: The Battle of the Five Armies Entstehungsjahr: 2014

2014 Produktionsland: USA, AUS

USA, AUS Regie: Peter Jackson

Peter Jackson Genre: Fantasy, Abenteuer, Monumentalfilm

Fantasy, Abenteuer, Monumentalfilm Altersfreigabe: ab 12 Jahren (FSK)

ab 12 Jahren (FSK) Box Office / Internationales Einspielergebnis an den Kinokassen: 962,2 Millionen USD

962,2 Millionen USD IMDb-Bewertung: 7,4/10 *

7,4/10 * Kapitel in der „Der Hobbit“-Filmreihe: Teil 3 von 3

Teil 3 von 3 Thematische Zugehörigkeit: J. R. R. Tolkien, Mittelerde





„Der Hobbit: Die Schlacht der Fünf Heere“ – wer streamt es?

Hier sehen Sie auf einen Blick, ob es „Der Hobbit: Die Schlacht der Fünf Heere“ (2014) zurzeit beim Streamingdienst Ihres Vertrauens (u. a. Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+ u. v. m.) spielt:

Cast: Die wichtigsten Schauspieler:innen und ihre Rollen





Inhaltsangabe von „Der Hobbit: Die Schlacht der Fünf Heere“ – worum es in dem Film geht?

Am Ende des zweiten „Hobbit“-Films („Der Hobbit: Smaugs Einöde“) nahm Drache Smaug Kurs auf die Seestadt Esgaroth. „Was haben wir bloß getan?“, hauchte entsetzt Hobbit Bilbo Beutlin (Martin Freeman), der mit den 13 Zwergen zwar den riesigen Goldschatz von Erebor zurückerobert, aber einen tödlichen Feind geweckt hatte. „Der Hobbit: Die Schlacht der Fünf Heere“ knüpft direkt an den Vorgänger an und hebt mit der Zerstörung der hölzernen Seestadt durch Smaug an. Während die meisten in Panik die Flucht ergreifen, erlegt Bard (Luke Evans) das Ungetüm wie durch ein Wunder. Dann ziehen die Überlebenden zum „Einsamen Berg“. Sie fordern von Zwergenkönig Thorin Eichenschild (Richard Armitage) wie vereinbart einen Teil des Schatzes, um sich ihre Existenzen wieder aufbauen zu können. Doch der leidet an der „Drachenkrankheit“ und weigert sich. Was schlimme Folgen hat …





Kritik/Meinung zum Film

Düsterer als die Vorgänger, dafür setzt das Finale in Sachen Action noch einen drauf. Dem Publikum gefiel das sichtlich und sorgte für ein Einspielergebnis von 962,2 Millionen USD am Box Office.

War der Vorgänger „Der Hobbit: Smaugs Einöde“ zumindest noch für drei Oscars nominiert (wovon das Werk als erster Mittelerde-Film von Regisseur Peter Jackson tatsächlich keinen einzigen gewinnen konnte!), gab es bei der Oscarverleihung 2015 zumindest eine Nominierung für „Bester Tonschnitt“ – leider konnte der Preis auch diesmal nicht eingesackt werden.

Wem nach der „Herr der Ringe“-Saga und der „Hobbit“-Trilogie weiteren Stoff aus J. R. R. Tolkiens Mittelerde-Kosmos möchte, wird mit der Serie „Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“ bestens bedient – zu sehen seit 2. September 2022 beim Streamingdienst Amazon Prime Video. Die Geschichte ist im Zweiten Zeitalter angesetzt und spielt tausend Jahre vor den Ereignissen aus den allseits beliebten Filmen. Die Rechte für die Hochglanzproduktion wurden 2017 von Amazon für gigantische 250 Millionen US-Dollar erworben. Insgesamt sieht das Projekt eine Laufzeit von mindestens fünf Staffeln vor – die geschätzten Kosten sollen am Ende über eine Milliarde US-Dollar betragen!





Mittelerde im Überblick: Alle Filme, Serien und Bücher aus J. R. R. Tolkiens epischem Fantasy-Universum!

Mit seinen Mittelerdebüchern – allen voran natürlich „Der Hobbit“ (1937) und „Der Herr der Ringe“ (1954-55) – hob der britische Schriftsteller und Philologe John Ronald Reuel „J. R. R.“ Tolkien (1892-1973) bereits Ende der 1930er-Jahre einen fantastischen Erzählkosmos aus der Taufe, der nicht nur für die damalige Zeit stilprägend war und in den 1960er-Jahren einen regelrechten Fantasy-Hype auslöste, sondern auch heute noch als eines der monumentalsten Gesamtwerke des gesamten Fantasygenres gilt und sich immer noch enorm hoher Beliebtheit bei Leser:innen und Filmfreund:innen aller Altersklassen erfreut.

Dass Tolkiens Figuren und deren Geschichten auch den Sprung aus den Büchern auf die große Leinwand mit Bravour meisterten, ist allseits bekannt – gilt doch allem voran die „Herr der Ringe“-Filmreihe (2001-2003) von Regisseur Peter Jackson als Monumentalepos, das weltweit die Kinokassen klingeln ließ, zahlreiche Rekorde brach und mit noch mehr Preisen und Awards überhäuft wurde.

Einen Überblick über die Werke von J. R. R. Tolkien sowie die daraus entsprungenen Filme und Serien aus dem Mittelerde-Universum verschaffen unsere praktischen Übersichtstabellen.

*Was ist die IMDb bzw. für was steht die IMDb-Bewertung? Die Internet Movie Database (kurz: IMDb) ist ein international gültiges „Verzeichnis“ von Rezensionen für Filme und Serien. Einsehbar sind diese Bewertungen unter der Webadresse https://www.imdb.com. – Es gilt das Datum der Bewertungen zur Veröffentlichung des Artikels!