Mission: Impossible – Dead Reckoning Teil eins

Nach Jahren im ruhigen, aber nervösen Schattenleben erreicht Superagent Ethan Hunt (Tom Cruise) eines Tages eine neue, sich selbst zerstörende Nachricht mit dem Auftrag, die Welt zu retten: Er soll eine Hälfte eines zusammensteckbaren Hightech-Schlüssels sichern. Es stellt sich heraus, dass jemand eine unfassbar mächtige künstliche Intelligenz geschaffen hat, die sogenannte Entität, die praktisch alle digital gesteuerten Lebensabläufe durchdringt und nach Belieben beeinflussen kann!

Von manipulierten Telefongesprächen über das Erscheinen- und Verschwindenlassen von Objekten auf Bildschirmen, Eingriffe in Steuerabläufe bis zur Manipulation von Börsenkursen, Ausschalten von Verteidigungssoftware – die Entität ist in der digitalen Gegenwart allmächtig und lässt Kritiker und Hater von ChatGPT & Co so sehr erzittern, wie es einst nur Skynet in den „Terminator“-Filmen geschafft hat.

Wer Zugang zur Entität hat (und eingangs erwähnter Schlüssel könnte das Tool dazu sein) beherrscht die Welt. Entsprechend heikel ist, wem die Agent:innen und Mitarbeiter:innen der IMF (Impossible Mission Force) – u. a. Luther Stickell (Ving Rhames), Benji Dunn (Simon Pegg) und Ilsa Faust (Rebecca Ferguson) – trauen können.

Ins Spiel geholt hat sie nämlich der zwielichtige CIA-Mann Eugene Kittridge (Henry Czerny), der schon im allerersten Abenteuer von Hunt (siehe Film „Mission: Impossible“ aus dem Jahr 1996) für Ärger sorgte.

Alte Bekannte wie die Waffenhändlerin White Widow (Vanessa Kirby) sind mit ihren Leuten ebenfalls hinter den Schlüsselhälften her, ebenso eine Truppe von Regierungsagenten. Am gefährlichsten scheint aber ein gewisser Gabriel (Esai Morales) zu sein, der unter dem Schutz der Entität steht und mit seiner Killerin Paris (Pom Klementieff) alles umlegt, um an die Schlüssel zu kommen – und schließlich die Taschendiebin Grace (Hayley Atwell), die dem Impossible-Mission-Team dazwischenfunkt.

Kein Wunder also, dass Ethan Hunt mehr rennen, rasen, tricksen und kämpfen muss als je zuvor in seiner Agentenkarriere, um das Schlimmste zu verhindern …