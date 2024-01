Die 10 besten Disney-Filme aller Zeiten im Ranking

Beim Namen Disney denken die meisten unweigerlich an Zeichentrickfilme – und damit verbunden auch an Kindheitserinnerungen sowie unverkennbare Lieder (wie z. B. „Hakuna Matata“, „Märchen schreibt die Zeit“ und „Unter dem Meer“).

Am 16. Oktober des Jahres 1923 von den Brüdern Walt und Roy Disney als „Disney Brothers Cartoon Studio“ in Los Angeles gegründet, gehört das US-Medienunternehmen – das seit dem 6. Februar 1986 den offiziellen Namen „The Walt Disney Company“ (WDC) trägt – mit einem Umsatz von 74,8 Milliarden US-Dollar zu den vier größten Medienkonzernen der Welt (zu denen noch Google, Comcast und Meta/Facebook zählen).

Die zu den großen Major-Studios gehörende Disney Studios Content Group (früher Walt Disney Motion Pictures Group, davor Buena Vista Motion Pictures Group), zu der in erster Instanz die Walt Disney Animation Studios (verantwortlich für alle bis dato erschienenen Zeichentrick- und Computeranimationsfilme), aber auch das Animationsstudio Pixar (u. a. „Toy Story“, „Findet Nemo“ und „Oben“), die Produktionsfirma Lucasfilm Ltd. („Star Wars“), die Marvel Studios (u. a. „Iron Man“, „Captain America: The First Avenger“ und „Marvel’s The Avengers“) sowie 20th Century Studios zählen (u. a. die „Avatar“-Filme, die „Alien“-Saga sowie der Seriendauerbrenner „Die Simpsons“), ist mit einem Marktanteil von über 33 Prozent (Stand: 2019) das mit Abstand größte Filmunternehmen der Welt.

Fun Fact: Sieben der zehn finanziell erfolgreichsten Filme aller Zeiten gehören heute zum Hause Disney – „Avatar – Aufbruch nach Pandora“ (2009), „Avengers: Endgame“ (2019), „Avatar: The Way of Water“ (2022), „Star Wars: Das Erwachen der Macht“ (2015), „Avengers: Infinity War“ (2018), „Der König der Löwen“ (2019) und „Marvel’s The Avengers“ (2012). Allesamt haben sie am Box Office zumindest über eine Millarde US-Dollar eingespielt!

Weiters steht das amerikanische Fernseh- und Hörfunk-Netzwerk ABC, der Sportsender ESPN, sowie der Streaminganbieter Hulu im Besitz der Mausfabrik. Mit dem Streamingdienst Disney+ stieg die Disney-Gruppe im November 2019 außerdem selbst ins lukrative Geschäft der On-Demand-Services ein und zählt neben Netflix und Amazon Prime Video bereits wenige Jahre später zu den drei weltweit größten Streaminganbietern.

Aktuell wird die Walt Disney Company (wieder) von Bob Iger geleitet, der den Posten des Chief Executive Officer (CEO) bereits von 2005 bis 2020 inne hatte und im November 2022 auf Bob Chapek folgte, der nach weniger als drei Jahren im Amt entlassen wurde.

Unweigerlich mit dem Namen Walt Disney verbunden sind natürlich Firmenmaskottchen Micky Maus (die Figur wurde 1928 als Nachfolger von Oswald dem Hasen entwickelt) sowie die unter dem Namen „Disneyland“ geführten Vergnügungsparks (weltweit gibt es sechs Stück davon; zu den bekanntesten zählen das Disneyland Resort in Kalifornien, Disneyland Paris sowie das Walt Disney World Resort in Florida).

Als erster abendfüllender Zeichentrickfilm der Walt-Disney-Studios gilt „Schneewittchen und die sieben Zwerge“ aus dem Jahr 1937, dem das Märchen „Schneewittchen“ der Brüder Grimm zugrunde liegt. Der Film wurde um eine Rekordsumme von 1,75 Millionen Dollar produziert – das damalige Einspielergebnis von rund acht Millionen US-Dollar war zur damaligen Zeit der weltweit erfolgreichste Tonfilm und zählte in den USA 109 Millionen Kinobesucher:innen!