Sporthilfe-Gala 2025 - Wahl zum Aufsteiger des Jahres

Im Rahmen der LOTTERIEN Sporthilfe-Gala wird am 8. Oktober live im ORF 1 auch der oder die Aufsteiger:in des Jahres gekürt. Wer den NIKI in dieser Kategorie gewinnt, darüber können Sportfans ab sofort bis zum 26. September um 12:00 Uhr online abstimmen.

Aus einer Vorauswahl unter Expert:innen gehen folgende österreichische Nachwuchshoffnungen als Kandidat:innen ins Rennen: Lilli Tagger, Daniel Tschofenig und Enzo Diessl.