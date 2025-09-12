Veröffentl. am / Aktualisiert am
Sporthilfe-Gala 2025 - Wahl zum Aufsteiger des Jahres
Wähle jetzt den Sport-Aufsteiger des Jahres.
Sporthilfe-Gala am 8. Oktober in der Wiener Stadthalle
Im Rahmen der LOTTERIEN Sporthilfe-Gala wird am 8. Oktober live im ORF 1 auch der oder die Aufsteiger:in des Jahres gekürt. Wer den NIKI in dieser Kategorie gewinnt, darüber können Sportfans ab sofort bis zum 26. September um 12:00 Uhr online abstimmen.
Aus einer Vorauswahl unter Expert:innen gehen folgende österreichische Nachwuchshoffnungen als Kandidat:innen ins Rennen: Lilli Tagger, Daniel Tschofenig und Enzo Diessl.
Lilli Tagger – Tennis
Die 17-jährige Osttirolerin gilt als Shooting Star der heimischen Tennisszene. Nach dem Viertelfinaleinzug bei den Juniorinnenbewerben der Australien Open feierte Lilli Tagger im März ihren ersten Einzeltitel auf der ITF- Women’s World Tennis Tour. Ihren größten Erfolg erreichte sie im Juniorinneneinzel der French Open, bei dem sie als ungesetzte Spielerin ohne Satzverlust das Finale erreichte und klar für sich entschied. Damit ist sie die erste weibliche ÖTV-Grandsalm-Siegerin im Nachwuchsbereich.
Erfolge 2025:
French Open Juniorinneneinzel Siegerin
Viertelfinalistin Juniorinneneinzel Australien Open, Wimbledon
2 ITF-Siege im Einzel
Aufstieg in die Top-300 (Platzierung 15.9.: 275)
Daniel Tschofenig – Skispringen
2025 gelang dem 23-jährigen Kärntner das, wovon die österreichische Skisprungnation träumt: Er gewann die Vierschanzentournee, damit gab erstmals seit zehn Jahren wieder einen österreichischen Gesamtsieg bei diesem Traditionswettbewerb. Bereits zu Beginn der Saison gewann Tschofenig sein erstes Weltcupspringen, insgesamt feierte er acht Siege im Einzelspringen, holte sieben weitere Einzel-Podestplätze und zwei Weltcupsiege mit dem Team. Damit sicherte er sich die große Kristallkugel für den Gesamtweltcupsieg als perfekten Abschluss seiner konstanten Leistungen.
Erfolge 2025:
Gesamtweltcupsieger 2024/25
Gesamtsieger Vierschanzentournee 2025
8 Weltcupsiege Einzel, 2 Weltcupsiege Team
Enzo Diessl – Leichtathletik / Hürdenlauf
Geboren in Argentinien und aufgewachsen in Österreich, ist der 21-jährige seit 2020 für Österreich startberechtigt. Im Juni lief sich Enzo Diessl das erste Mal ins Rampenlicht der internationalen Leichtathletik-Szene und holte den U23 Europameistertitel über 110 Meter Hürden. Beim Diamond League Meeting in Silesia überzeugte er mit einer Zeit von 13,20 und dem vierten Platz.
Bei seinem WM-Debüt konnte sich der Steirer erneut in der Weltspitze behaupten und erreichte das Halbfinale.
Erfolge 2025:
U23 Europameister
4. Platz Diamond League Meeting
Halbfinale Leichtathletik-WM
