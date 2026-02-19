Veröffentl. am / Aktualisiert am
So läuft die Motorrad-WM 2026 im TV
Servus TV überträgt auch dieses Jahr alle WM-Läufe der Moto3, Moto 2 und MotoGP. Der Terminkalender mit alle 22 WM-Wochenenden
Großer Preis von Thailand 27. Februar – 1. März
Großer Preis von Brasilien 20. – 22. März
Großer Preis der USA 27. – 29. März
Großer Preis von Katar 10. – 12. April
Großer Preis von Spanien 24. – 26. April
Großer Preis von Frankreich 8. – 10. Mai
Großer Preis von Katalonien 15. – 17. Mai
Großer Preis von Italien 29. – 31. Mai
Großer Preis von Ungarn. 5. – 7. Juni
Großer Preis von Tschechien. 19. – 21. Juni
Großer Preis der Niederlande. 26. – 28. Juni
Großer Preis von Deutschland. 10. – 12. Juli
Großer Preis von Großbritannien 7. – 9. August
Großer Preis von Aragón. 28. – 30. August
Großer Preis von San Marino. 11. – 13. September
Großer Preis von Österreich. 18. – 20. September
Großer Preis von Japan 2. – 4. Oktober
Großer Preis von Indonesien 9. – 11. Oktober
Großer Preis von Australien 23. – 25. Oktober
Großer Preis von Malaysia 30. Okt – 1. November
Großer Preis von Portugal 13. – 15. November
Großer Preis von Valencia 20. – 22. November
Servus TV ist an allen 22 Rennwochenenden live dabei, überträgt Qualifyings, MotoGP-Sprint und den GP mit den Läufen der Moto3, Moto 2 und MotoGP. Das Servus-Team bilden die Moderatorinnen Alina Marzi und Eve Scheer, die Kommentatoren Christian Brugger und Philipp Krummholz sowie die Experten Stefan Bradl, Gustl Auinger und Alex Hofmann. Umfangreiche Infos zur MotoGP gibt es außerdem online unter servusmotogp.com
