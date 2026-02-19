Logo
So läuft die Motorrad-WM 2026 im TV

Servus TV überträgt auch dieses Jahr alle WM-Läufe der Moto3, Moto 2 und MotoGP. Der Terminkalender mit alle 22 WM-Wochenenden

Motorrad-WM

Marc Marquez

© IMAGO / Imagn Images

  1. Großer Preis von Thailand 27. Februar – 1. März

  2. Großer Preis von Brasilien 20. – 22. März

  3. Großer Preis der USA 27. – 29. März

  4. Großer Preis von Katar 10. – 12. April

  5. Großer Preis von Spanien 24. – 26. April

  6. Großer Preis von Frankreich 8. – 10. Mai

  7. Großer Preis von Katalonien 15. – 17. Mai

  8. Großer Preis von Italien 29. – 31. Mai

  9. Großer Preis von Ungarn. 5. – 7. Juni

  10. Großer Preis von Tschechien. 19. – 21. Juni

  11. Großer Preis der Niederlande. 26. – 28. Juni

  12. Großer Preis von Deutschland. 10. – 12. Juli

  13. Großer Preis von Großbritannien 7. – 9. August

  14. Großer Preis von Aragón. 28. – 30. August

  15. Großer Preis von San Marino. 11. – 13. September

  16. Großer Preis von Österreich. 18. – 20. September

  17. Großer Preis von Japan 2. – 4. Oktober

  18. Großer Preis von Indonesien 9. – 11. Oktober

  19. Großer Preis von Australien 23. – 25. Oktober

  20. Großer Preis von Malaysia 30. Okt – 1. November

  21. Großer Preis von Portugal 13. – 15. November

  22. Großer Preis von Valencia 20. – 22. November

Servus TV ist an allen 22 Rennwochenenden live dabei, überträgt Qualifyings, MotoGP-Sprint und den GP mit den Läufen der Moto3, Moto 2 und MotoGP. Das Servus-Team bilden die Moderatorinnen Alina Marzi und Eve Scheer, die Kommentatoren Christian Brugger und Philipp Krummholz sowie die Experten Stefan Bradl, Gustl Auinger und Alex Hofmann. Umfangreiche Infos zur MotoGP gibt es außerdem online unter servusmotogp.com

