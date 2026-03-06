Veröffentl. am / Aktualisiert am
Oscars 2026 – Die größte Filmgala der Welt
Wer holt sich die meistbegehrte Trophäe im Filmbusiness? Wird „Blood & Sinners” einen neuen Rekord aufstellen? Wird Timothée Chalamet seinen ersten Oscar bekommen? Werden die „KPop Demon Hunters” als bester Animationsfilm ausgezeichnet? Noch haben wir keine Antworten, aber dafür die wichtigsten Fakten!
Hier die wichtigsten Fakten zu den Oscars 2026:
Es ist die 98. Verleihung – in zwei Jahren steht also eine gewaltige Party an!
Veranstaltungsort ist das Dolby Theatre in Los Angeles, in dem seit 2002 die Gala steigt. Showbeginn ist in der Nacht von Sonntag, 15. März, auf Montag, 16. März, um 0.00 Uhr mitteleuropäischer Zeit.
Das Vampirdrama „Blood & Sinners” von Regisseur Ryan Coogler hat mit 16 Nominierungen einen neuen Rekord aufgestellt. Zwei Nominierungen weniger hatten die bisherigen Rekordhalter „Alles über Eva”, „Titanic” und „La La Land”.
Die Oscars 2026 werden in 24 Kategorien vergeben, erstmals wird das „beste Casting” ausgezeichnet (die Kategorie „bestes Stunt-Design” kommt 2028).
Moderator ist wie im Vorjahr Late-Night-Talker Conan O’Brien, am häufigsten moderierte Komiker und Schauspieler Bob Hope die Veranstaltung, nämlich satte 19 Mal!
Erwartet wird ein Duell zwischen „Blood & Sinners” und der Thrillersatire „One Battle After Another” – wer holt sich die meisten Oscars?
Die spannendste Kategorie ist die des „besten Hauptdarstellers”: Es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Michael B. Jordan („Blood & Sinners”) oder Timothée Chalamet („Marty Supreme”)?
