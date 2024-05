Neben dieser erfreulichen Nachricht gibt es allerdings auch mehrere ärgerliche zu verkünden: Nachdem Streaminganbieter Netflix letztes Jahr bereits dem Account-Sharing – also dem Teilen seines Abos mit weiteren Nutzer:innen, die nicht im selben Haushalt leben – einen Riegel vorgeschoben hat, soll noch im Lauf des Jahres 2024 ein neues werbefinanziertes Abomodell eingeführt werden.

Neben Großbritannien und Kanada ist dieses Abo mit Werbung auch in Deutschland bereits im Einsatz und kostet dort 4,99 Euro im Monat. Prinzipiell keine schlechte Sache, wenn man sich bewusst dazu entscheidet, Werbung zu akzeptieren. Mit dem einher geht allerdings die Tatsache, dass das bisherige Basisabo ohne Werbung (in Österreich derzeit 7,99 Euro im Monat; in Deutschland bereits 9,99 Euro / Monat) auf absehbare Zeit gänzlich gestrichen werden soll – für Neukunden sowieso und später auch für Bestandskund:innen.

Als wäre das nicht genug, wurde bei unseren deutschen Nachbarn auch erneut an der Preisschraube gedreht: So ist der Preis für das Netflix-Premium-Abo (u. a. Bildqualität in 4K und HDR und 3D-Audio) von 17,99 Euro auf 19,99 Euro angehoben worden. Das Standard-Abo, für das man bisher 12,99 Euro berappen musste, ist indes auf 13,99 Euro gestiegen.

Zieht man nun in Betracht, dass es das billigste werbefreie Abo (wie gesagt: in Österreich derzeit 7,99 Euro / Monat) schon bald nicht mehr geben wird, ist das „nächstbilligste“ werbefreie Abo das Standard-Abo, das noch heuer einen Preissprung auf 13,99 Euro hinlegen wird – also eine prozentuale Zunahme von 75 Prozent!

Wie lange es dauert, bis die neuen Preise auch in Österreich greifen, ist derzeit noch offen – auch das soll allerdings noch 2024 passieren. Wie immer gilt jedoch, dass Bestandskund:innen erst zu einem späteren Zeitpunkt umgestellt werden, Neukund:innen ab dem Zeitpunkt des Aboabschlusses mit den festgelegten Preisen leben müssen.