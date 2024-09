Mit dem sich nähernden Wahltermin steigt die Spannung jedoch nicht nur in den Parteizentralen, sondern auch in den österreichischen Wohnzimmern. Warum das so ist? Weil das, was man in der Vergangenheit vielleicht aus den USA gewohnt war (wo Wahlkämpfe möglichst breitenwirksam auch medial auf allen erdenklichen Kanälen ausgetragen werden), hat mittlerweile auch in unseren Breitengraden Einzug gehalten: Wahlen werden näher an uns herangetragen, als jemals zuvor!

Ob Plakatwerbung, Social Media, Radio, Streaming oder Fernsehen, die Spitzenkandidat:innen der Parteien begleiten uns – besonders in der heißen Phase des Wahlkampfs – durch unseren Alltag. Nicht zu unterschätzen ist und bleibt dabei die Flimmerkiste, denn Fernsehen ist und bleibt das liebste Hobby der Österreicher:innen.

TV-Debatten, Interviews, Konfrontationen, man benötigt schon beinahe ein eigenes Fernsehprogramm, um die Phalanx an Sendungen (allem voran bei den Sendern ORF, ServusTV, PULS 4, PULS 24 und ATV) im Überblick zu behalten. Gut, dass es TV-MEDIA gibt, denn wir haben die wichtigsten TV-Termine* rund um die Nationalratswahl 2024 in Österreich gesammelt. Außerdem eine gute Idee ist es, einen Blick in unser kostenloses TV-Programm hier auf der Webseite zu werfen, um über etwaige Änderungen oder Programmverschiebungen immer bestens informiert zu sein.

Wir empfehlen: Schalten Sie ein, machen Sie sich Ihr eigenes Bild von den Parteien und ihren jeweiligen Kandidat:innen – und gehen Sie am 29. September 2024 wählen!

*wir aktualisieren die Liste laufend