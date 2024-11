Es war Elfriede Otts erster und einziger Kinofilm und der erfolgreichste Austrofilm 2010. Die Kultkomödie „Die unabsichtliche Entführung der Elfriede Ott“ ist auch jenes Movie, das die neue TV-MEDIA-Eventreihe „Cinemaperitivo“ einläutete. Am 20. November lud Österreichs größtes Entertainment-Magazin ausgewählte Leserinnen und Leser zum Kultfilmabend in einen feinen, privaten Vorführraum im Wiener Hotel The Hoxton. Mitten drin: der Cast des 2011 mit einer Romy prämierten Films, der in der ersten Reihe Platz nahm und sich von der ersten bis zur letzten Sekunde regelrecht zerkugelte – Lacher ebenso im Publikum.