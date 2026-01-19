Kitzbühel: Die Hahnenkammrennen 2026 im ORF

Schon am Mittwoch geht es mit der ersten Liveübertragung los. TV-MEDIA hat den Fahrplan für die Kitz-Skishow in ORF 1 – Dokus inklusive:

#Mittwoch, 11.00 Uhr: Abfahrtstraining auf der Streif

Kommentar: Oliver Polzer

Co-Kommentar: Armin Assinger

Kamerafahrt: Joachim Puchner

Moderation: Rainer Pariasek

#Mittwoch, 20.15 Uhr: „Nach dem Sturz – Die Opfer der Streif“

Lisa Gadenstätter geht in der Doku der Frage nach, was nach einem schweren Sturz mit Rennläufern passiert.

#Mittwoch, 21.05 Uhr: „Kitzbühel am Schirm: Die besten Bilder live von der Streif“

Ein Blick hinter die Kameras, die das berühmteste Skirennen der Welt Jahr für Jahr auf Bildschirme rund um den Globus bringen: Regie-Pionier Lucky Schmidtleitner, der kurz nach dem Kitzbühel-Wochenende seinen 94. Geburtstag feiert, Fritz Melchert, der das Rennen in das Zeitalter der Digitalisierung geführt hat, und Michael Kögler, der heute so viele Bilder wie noch nie aus Kitzbühel in die ganze Welt schickt, erzählen von den Anfängen und den Herausforderungen der Übertragungen damals und heute.

#Mittwoch, 22.05 Uhr: „Mythos Kitzbühel – ein zeitgeschichtlicher Rückblick“

Sprecher ist der Schauspieler und bekennende Hahnenkammfan Gregor Bloéb, Politikwissenschafter Peter Filzmaier analysiert die sporthistorischen und gesellschaftlichen Zusammenhänge.

#Freitag, 11.00 Uhr: Super-G auf der Streif

Kommentar: Oliver Polzer

Co-Kommentar: Hans Knauß

Kamerafahrt: Joachim Puchner

Moderation: Rainer Pariasek

#Freitag, 18.05 Uhr: Analyse, Siegerehrung, Interviews mit den Stars

#Samstag, 11.00 Uhr: Abfahrt auf der Streif

Kommentar: Oliver Polzer

Co-Kommentar: Armin Assinger

Kamerafahrt: Joachim Puchner

Moderation: Rainer Pariasek

#Samstag, 18.25 Uhr: Analyse, Siegerehrung, Interviews mit den Stars

#Sonntag, 10.05 & 13.15 Uhr: Slalom am Ganslernhang

Kommentar: Oliver Polzer

Co-Kommentar: Thomas Sykora

Analyse: Benjamin Raich

Moderation: Alina Zellhofer

#Sonntag, 20.15 Uhr: „Kitzbühel 26 – Promis, Partys, Pistentratsch“

Mittendrin statt nur dabei: DJ Ötzi und seine Tochter Lisa-Marie, die hautnah bei den Sportbewerben, Preisverleihungen und Partys dabei sind. Sie nehmen das Publikum mit auf ihr persönliches Hahnenkamm-Wochenende in Kitzbühel, gehen auf Tuchfühlung mit Promis, auf die begehrtesten Partys und treffen sich zum Pistentratsch.

#Sonntag, 21.05 Uhr: „Wir sind Kitzbühel – Platzhirsche und Zua’graste“

Die Doku begleitet prägende Persönlichkeiten aus beiden Lagern durch ihren Alltag und öffnet Türen in eine Welt, die sonst oft verborgen bleibt.

Die Doku begleitet prägende Persönlichkeiten aus beiden Lagern durch ihren Alltag und öffnet Türen in eine Welt, die sonst oft verborgen bleibt.