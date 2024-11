So wie es auch für uns spannend ist, in die Filmwelt einzutauchen. Wir gehen an einem Polizeiauto vorbei und sprechen mit dem Polizeibeamten – der natürlich nicht „echt“ ist, sondern ein Komparse. Er zeigt uns, dass das Auto ein normaler Skoda ist. Wenn die Kamera nicht mehr läuft, wird über dem Schriftzug „Polizei“ auf den Seitentüren ein Magnetstreifen geklebt, damit das Auto im Straßenverkehr fahrtauglich ist. Das Blaulicht ist auch ein Magnet, den man leicht abnehmen kann. Also wieder was

dazugelernt.

Wir sind jedenfalls gespannt auf das Endergebnis. „Blind ermittelt: Der Tote im Tiergarten“ wird 2025 im Fernsehen und online zu sehen sein.