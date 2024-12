Es war April 2016, als TV-MEDIA das erste Mal eine Reportage über Arx Anima machte. Damals war man für die Animation des sprechenden Katers Talking Tom verantwortlich, der u. a. auf einer App und in YouTube-Videos (der Musikclip „You Get Me“ wurde bis heute 369 Mio. Mal aufgerufen) zu sehen war. Dann kam die Webserie „Talking Tom and Friends“ mit 52 Folgen à elf Minuten in drei Staffeln. Von Kinofilmen war damals noch keine Rede, aber eines war trotzdem immer klar.

Bernatzky: „Es geht immer darum, wie wir uns weiterentwickeln. Es geht immer um den nächsten logischen Schritt.“ Und der nächste logische Schritt waren Kinofilme, doch die Schritte waren zunächst klein. Arx Anima machte „Service Work“ für Animationsfilme der deutschen Firma Akkord, arbeitete mit an Kids-Hits wie „Der kleine Rabe Socke 3“ (2019) und am ersten Ableger der späteren „Heinzels“-Reihe „Die Heinzels – Rückkehr der Heinzelmännchen“ (2019). Bernatzky: „Da war das Vertrauen in der Zusammenarbeit schon so groß, dass wir uns auch kreativ beteiligen wollten.“