Golden Globes 2026

Beste Serie – Drama

The Diplomat (Netflix)

Gewinner: The Pitt (HBO Max)

Pluribus (Apple TV)

Severance (Apple TV)

Slow Horses (Apple TV)

The White Lotus (HBO Max)

Beste Serie – Komödie/Musical

Abbott Elementary (ABC)

The Bear (FX on Hulu)

Hacks (HBO Max)

Nobody Wants This (Netflix)

Only Murders in the Building (Hulu)

Gewinner: The Studio (Apple TV)

Beste Miniserie, Anthologie-Serie oder Fernsehfilm

Gewinner: Adolescence (Netflix)

All Her Fault (Peacock)

The Beast in Me (Netflix)

Black Mirror (Netflix)

Dying for Sex (FX on Hulu)

The Girlfriend (Prime Video)

Beste Hauptdarstellerin – Drama

Kathy Bates (Matlock)

Britt Lower (Severance)

Helen Mirren (Mobland)

Bella Ramsey (The Last of Us)

Keri Russell (The Diplomat)

Gewinnerin: Rhea Seehorn (Pluribus)

Bester Hauptdarsteller – Drama

Sterling K. Brown (Paradise)

Diego Luna (Andor)

Gary Oldman (Slow Horses)

Mark Ruffalo (Task)

Adam Scott (Severance)

Gewinner: Noah Wyle (The Pitt) (WINNER)

Beste Hauptdarstellerin – Komödie/Musical

Kristen Bell (Nobody Wants This)

Ayo Edebiri (The Bear)

Selena Gomez (Only Murders in the Building)

Natasha Lyonne (Poker Face)

Jenna Ortega (Wednesday)

Gewinnerin: Jean Smart (Hacks)

Bester Hauptdarsteller – Komödie/Musical

Adam Brody (Nobody Wants This)

Steve Martin (Only Murders in the Building)

Glen Powell (Chad Powers)

Gewinner: Seth Rogen (The Studio)

Martin Short (Only Murders in the Building)

Jeremy Allen White (The Bear)

Beste Hauptdarstellerin – Miniserie, Anthologie-Serie oder Fernsehfilm

Claire Danes (The Beast in Me)

Rashida Jones (Black Mirror)

Amanda Seyfried (Long Bright River)

Sarah Snook (All Her Fault)

Gewinnerin: Michelle Williams (Dying for Sex)

Robin Wright (The Girlfriend)

Bester Hauptdarsteller – Miniserie, Anthologie-Serie oder Fernsehfilm

Jacob Elordi (The Narrow Road to the Deep North)

Paul Giamatti (Black Mirror)

Gewinner: Stephen Graham (Adolescence)

Charlie Hunnam (Monster: The Ed Gein Story)

Jude Law (Black Rabbit)

Matthew Rhys (The Beast in Me)

Beste Nebendarstellerin – Komödie/Musical

Carrie Coon (The White Lotus)

Gewinner: Erin Doherty (Adolescence)

Hannah Einbinder (Hacks)

Catherine O’Hara (The Studio)

Parker Posey (The White Lotus)

Aimee Lou Wood (The White Lotus)

Bester Nebendarsteller – Komödie/Musical

Gewinner: Owen Cooper (Adolescence)

Billy Crudup (The Morning Show)

Walton Goggins (The White Lotus)

Jason Isaacs (The White Lotus)

Tramell Tillman (Severance)

Ashley Walters (Adolescence)

Bester Stand-up-Comedian

Bill Maher (Bill Maher: Is Anyone Else Seeing This?)

Brett Goldstein (Brett Goldstein: The Second Best Night of Your Life)

Kevin Hart (Kevin Hart: Acting My Age)

Kumail Nanjiani (Kumail Nanjiani: Night Thoughts)

Gewinner: Ricky Gervais (Ricky Gervais: Mortality)

Sarah Silverman (Sarah Silverman: Postmortem)

Bester Podcast

Armchair Expert With Dax Shepard (Wondery)

Call Her Daddy (SiriusXM)

Gewinnerin: Good Hang With Amy Poehler (Spotify)

The Mel Robbins Podcast (SiriusXM)

SmartLess (SiriusXM)

Up First (NPR)