Veröffentl. am / Aktualisiert am
Golden Globes 2026
Die Golden Globes zählen zu den Schwergewichten der Film- und Fernsehpreise und sind die Vorboten für die Oscars. Das sind die Gewinner (und Nominierten) der 83. Verleihung der Golden Globe Awards vom 11. Januar in Beverly Hills. Konnte One Battle After Another mit Leonardo DiCaprio seine Favoritenrolle bestätigen?
Gewinner (und Nominierte) in der Kategorie Film
Bester Film - Drama
Frankenstein (Netflix)
Gewinner: Hamnet (Focus Features)
It Was Just an Accident (Neon)
The Secret Agent (Neon)
Sentimental Value (Neon)
Sinners (Warner Bros. Pictures)
Bester Film - Komödie/Musical
Blue Moon (Sony Pictures Classics)
Bugonia (Focus Features)
Marty Supreme (A24)
No Other Choice (Neon)
Nouvelle Vague (Netflix)
Gewinner: One Battle After Another (Warner Bros. Pictures)
Bester Film – Animation
Arco (Neon)
Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba Infinity Castle (Aniplex, Crunchyroll, Sony Pictures Entertainment)
Elio (Walt Disney Studios Motion Pictures)
Gewinner: KPop Demon Hunters (Netflix)
Little Amélie or the Character of Rain (Gkids)
Zootopia 2 (Walt Disney Studios Motion Pictures)
Cinematic and Box Office Achievement
Avatar: Fire and Ash (Walt Disney Studios Motion Pictures)
F1 (Apple Original Films)
KPop Demon Hunters (Netflix)
Mission: Impossible – The Final Reckoning (Paramount Pictures)
Gewinner: Sinners (Warner Bros. Pictures)
Weapons (Warner Bros. Pictures, New Line Cinema)
Wicked: For Good (Universal Pictures)
Zootopia 2 (Walt Disney Studios Motion Pictures)
Bester fremdsprachiger Film
It Was Just an Accident (Neon) — Frankreich
No Other Choice (Neon) — Südkorea
Gewinner: The Secret Agent (Neon) — Brasilien
Sentimental Value (Neon) — Norwegen
Sirat (Neon) — Spanien
The Voice of Hind Rajab (Willa) — Tunesien
Beste Hauptdarstellerin – Drama
Gewinnerin: Jessie Buckley (Hamnet)
Jennifer Lawrence (Die My Love)
Renate Reinsve (Sentimental Value)
Julia Roberts (After the Hunt)
Tessa Thompson (Hedda)
Eva Victor (Sorry, Baby)
Beste Hauptdarsteller – Drama
Joel Edgerton (Train Dreams)
Oscar Isaac (Frankenstein)
Dwayne Johnson (The Smashing Machine)
Michael B. Jordan (Sinners)
Gewinner: Wagner Moura (The Secret Agent)
Jeremy Allen White (Springsteen: Deliver Me From Nowhere)
Beste Hauptdarstellerin – Komödie/Musical
Gewinnerin: Rose Byrne (If I Had Legs I’d Kick You)
Cynthia Erivo (Wicked: For Good)
Kate Hudson (Song Sung Blue)
Chase Infiniti (One Battle After Another)
Amanda Seyfried (The Testament of Ann Lee)
Emma Stone (Bugonia)
Bester Hauptdarsteller – Komödie/Musical
Gewinner: Timothée Chalamet (Marty Supreme)
George Clooney (Jay Kelly)
Leonardo DiCaprio (One Battle After Another)
Ethan Hawke (Blue Moon)
Lee Byung-Hun (No Other Choice)
Jesse Plemons (Bugonia)
Beste Nebendarstellerin - Komödie/Musical
Emily Blunt (The Smashing Machine)
Elle Fanning (Sentimental Value)
Ariana Grande (Wicked: For Good)
Inga Ibsdotter Lilleaas (Sentimental Value)
Amy Madigan (Weapons)
Gewinnerin: Teyana Taylor (One Battle After Another)
Bester Nebendarsteller - Komödie/Musical
Benicio Del Toro (One Battle After Another)
Jacob Elordi (Frankenstein)
Paul Mescal (Hamnet)
Sean Penn (One Battle After Another)
Adam Sandler (Jay Kelly)
Gewinner: Stellan Skarsgard (Sentimental Value)
Beste Regie
Gewinner: Paul Thomas Anderson (One Battle After Another)
Ryan Coogler (Sinners)
Guillermo del Toro (Frankenstein)
Jafar Panahi (It Was Just an Accident)
Joachim Trier (Sentimental Value)
Chloé Zhao (Hamnet)
Bestes Drehbuch
Gewinner: Paul Thomas Anderson (One Battle After Another)
Ronald Bronstein, Josh Safdie (Marty Supreme)
Ryan Coogler (Sinners)
Jafar Panahi (It Was Just an Accident)
Eskil Vogt, Joachim Trier (Sentimental Value)
Chloé Zhao, Maggie O’Farrell (Hamnet)
Beste Filmmusik
Alexandre Desplat (Frankenstein)
Gewinner: Ludwig Göransson (Sinners)
Jonny Greenwood (One Battle After Another)
Kangding Ray (Sirat)
Max Richter (Hamnet)
Hans Zimmer (F1)
Gewinner (und Nominierte) in der Kategorie Fernsehen
Beste Serie – Drama
The Diplomat (Netflix)
Gewinner: The Pitt (HBO Max)
Pluribus (Apple TV)
Severance (Apple TV)
Slow Horses (Apple TV)
The White Lotus (HBO Max)
Beste Serie – Komödie/Musical
Abbott Elementary (ABC)
The Bear (FX on Hulu)
Hacks (HBO Max)
Nobody Wants This (Netflix)
Only Murders in the Building (Hulu)
Gewinner: The Studio (Apple TV)
Beste Miniserie, Anthologie-Serie oder Fernsehfilm
Gewinner: Adolescence (Netflix)
All Her Fault (Peacock)
The Beast in Me (Netflix)
Black Mirror (Netflix)
Dying for Sex (FX on Hulu)
The Girlfriend (Prime Video)
Beste Hauptdarstellerin – Drama
Kathy Bates (Matlock)
Britt Lower (Severance)
Helen Mirren (Mobland)
Bella Ramsey (The Last of Us)
Keri Russell (The Diplomat)
Gewinnerin: Rhea Seehorn (Pluribus)
Bester Hauptdarsteller – Drama
Sterling K. Brown (Paradise)
Diego Luna (Andor)
Gary Oldman (Slow Horses)
Mark Ruffalo (Task)
Adam Scott (Severance)
Gewinner: Noah Wyle (The Pitt) (WINNER)
Beste Hauptdarstellerin – Komödie/Musical
Kristen Bell (Nobody Wants This)
Ayo Edebiri (The Bear)
Selena Gomez (Only Murders in the Building)
Natasha Lyonne (Poker Face)
Jenna Ortega (Wednesday)
Gewinnerin: Jean Smart (Hacks)
Bester Hauptdarsteller – Komödie/Musical
Adam Brody (Nobody Wants This)
Steve Martin (Only Murders in the Building)
Glen Powell (Chad Powers)
Gewinner: Seth Rogen (The Studio)
Martin Short (Only Murders in the Building)
Jeremy Allen White (The Bear)
Beste Hauptdarstellerin – Miniserie, Anthologie-Serie oder Fernsehfilm
Claire Danes (The Beast in Me)
Rashida Jones (Black Mirror)
Amanda Seyfried (Long Bright River)
Sarah Snook (All Her Fault)
Gewinnerin: Michelle Williams (Dying for Sex)
Robin Wright (The Girlfriend)
Bester Hauptdarsteller – Miniserie, Anthologie-Serie oder Fernsehfilm
Jacob Elordi (The Narrow Road to the Deep North)
Paul Giamatti (Black Mirror)
Gewinner: Stephen Graham (Adolescence)
Charlie Hunnam (Monster: The Ed Gein Story)
Jude Law (Black Rabbit)
Matthew Rhys (The Beast in Me)
Beste Nebendarstellerin – Komödie/Musical
Carrie Coon (The White Lotus)
Gewinner: Erin Doherty (Adolescence)
Hannah Einbinder (Hacks)
Catherine O’Hara (The Studio)
Parker Posey (The White Lotus)
Aimee Lou Wood (The White Lotus)
Bester Nebendarsteller – Komödie/Musical
Gewinner: Owen Cooper (Adolescence)
Billy Crudup (The Morning Show)
Walton Goggins (The White Lotus)
Jason Isaacs (The White Lotus)
Tramell Tillman (Severance)
Ashley Walters (Adolescence)
Bester Stand-up-Comedian
Bill Maher (Bill Maher: Is Anyone Else Seeing This?)
Brett Goldstein (Brett Goldstein: The Second Best Night of Your Life)
Kevin Hart (Kevin Hart: Acting My Age)
Kumail Nanjiani (Kumail Nanjiani: Night Thoughts)
Gewinner: Ricky Gervais (Ricky Gervais: Mortality)
Sarah Silverman (Sarah Silverman: Postmortem)
Bester Podcast
Armchair Expert With Dax Shepard (Wondery)
Call Her Daddy (SiriusXM)
Gewinnerin: Good Hang With Amy Poehler (Spotify)
The Mel Robbins Podcast (SiriusXM)
SmartLess (SiriusXM)
Up First (NPR)
