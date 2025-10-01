Stärke durch Vielfalt

Vielfalt ist beim Fonds Soziales Wien (FSW) kein Schlagwort, sondern gelebte Haltung. Hier arbeiten Menschen mit unterschiedlichen Qualifikationen, Erfahrungen und Ideen gemeinsam daran, dass es anderen Menschen besser geht. Und genau das stärkt die Stadt Wien.

Über 90 Berufsgruppen bringen beim FSW ihre Kompetenzen ein - in den Bereichen Verwaltung, Soziales, Gesundheit, IT oder in der Kund:innenberatung. Pro Jahr profitieren rund 145.000 Wiener:innen von unseren Leistungen - ermöglicht durch den Einsatz von über 2.700 Mitarbeitenden und 170 Partnerorganisationen. Die Mitarbeitenden im FSW unterstützen mit Fingerspitzengefühl Menschen, die Pflege oder Betreuung benötigen, mit Behinderungen leben, in finanziellen Schwierigkeiten stecken, obdach- bzw. wohnungslos sind oder flüchten mussten.