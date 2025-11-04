Der 23. Oktober hätte eigentlich alles für ein Fußballfest geboten: Über 24.000 Fans füllten das Weststadion (das im Europacup aus rechtlichen Gründen nicht Allianz-Stadion heißen darf) und hofften auf eine Wiederholung des Erfolgs von 2021, als Rapid im Play-off derselben Liga Fiorentina mit 1:0 besiegte.

Doch diesmal wehte wortwörtlich ein anderer Wind. Rund eine Stunde vor Anpfiff drehte das Wetter komplett: Starker Wind, strömender Regen – ein ungemütlicher Abend für Spieler, Fans und TV-Crew. Während Sky-Moderator Johannes Brandl Rapid-Trainer Peter Stöger am Spielfeldrand interviewte, setzte bereits der Regen ein. Dass seine Mannschaft später „wie begossene Pudel“ vom Platz gehen würde, ahnte der Coach zu diesem Zeitpunkt noch nicht.