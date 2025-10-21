TV-MEDIA: Welcome back! Es ist heuer das erste Stadthallen-Turnier ohne Dominic Thiem. Wie wird denn das?

Barbara Schett: Gott sei Dank ist Dominic Thiem nicht ganz weg. Er spielt ja bei der Red Bull BassLine mit, und am Sonntag ist er beim Super Fan Day (beides Rahmenprogramme des Turniers, Anm.). Aber ja, es ist natürlich traurig, weil er die letzten Jahre dort immer eine Fixperson war, dort ist sein Stern aufgegangen. Ich kann mich gut erinnern, als er Thomas Muster geschlagen hat, der in der Stadthalle damals sein Comeback gefeiert hat (2011, Thiems erster ATP-Sieg, Musters Karriereende, Anm.).

TV-MEDIA: Mit Filip Misolic und Sebastian Ofner sind zwei Österreicher am Start …

Barbara Schett: Filip Misolic hat in diesem Jahr sein bestes Ranking erreicht; vielleicht fühlt er sich jetzt in der Halle auf einem schnelleren Belag nicht so wohl wie andere, aber es ist schön, dass er dabei ist. Und hoffentlich ist Sebastian Ofner, der wegen Verletzungen schwierige Monate hinter sich hat,

hundertprozentig fit. Es sind Österreicher am Start, das ist schon mal ganz gut.

TV-MEDIA: Zur Not schauen wir ein bisschen über die Grenze nach Südtirol. Jannik Sinner könnte ja durchaus Sympathie-Punkte übernehmen.

Barbara Schett: Definitiv. Mit Sinner können sich, glaube ich, alle Österreicher identifizieren. Das hören die Italiener zwar nicht gerne, aber ich sehen ihn mehr als Österreicher oder Tiroler als als Italiener, einfach von seiner Art her, und wie er spricht. Er hat das Turnier schon gewonnen und hat sich seither nochmal so was von verbessert in seiner Spielweise. Es ist eine Augenweide, ihm zuzuschauen. Wir freuen uns auf ihn.