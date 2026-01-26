Veröffentl. am / Aktualisiert am
Ihr Planer für Olympia
Der Fahrplan für die Winterspiele von 6. bis 22. Februar: Wann es um Medaillen geht, und wer überträgt
Wer Olympia vorm Fernseher erleben will, der hat die Qual der Wahl. Live gibt es die Wettkämpfe in ORF 1, auf ORF Sport Plus, bei ARD und ZDF sowie bei Eurosport (gegen Extrageld volles Programm via Eurosport Player oder HBO max).
FREITAG, 6. 2.
20.00 Uhr Eröffnungsfeier
SAMSTAG, 7. 2.
10.05 Uhr Curling, Mixed Vorrunde: Großbritannien – Kanada, Schweiz – Schweden
10.30 Uhr Ski Freestyle: Slopestyle Frauen (Qualifikation)
11.30 Uhr Ski Alpin: Abfahrt Männer 🏅
12.10 Uhr Eishockey, Frauen Vorrunde: Deutschland – Japan
13.00 Uhr Langlauf: 10 km + 10 km Skiathlon Frauen 🏅
14.00 Uhr Ski Freestyle: Slopestyle Männer (Qualifikation)
14.35 Uhr Curling, Mixed Vorrunde: Estland – Norwegen, Tschechien – Südkorea, Schweden – Italien, Großbritannien – USA
14.40 Uhr Eishockey, Frauen Vorrunde: Schweden – Italien
16.00 Uhr Eisschnelllauf: 3.000 Meter Frauen 🏅
16.40 Uhr Eishockey, Frauen Vorrunde: USA – Finnland
17.00 Uhr Rodeln: Einzel Männer (1. und 2. Lauf)
18.45 Uhr Skispringen Normalschanze Frauen 🏅
19.05 Uhr Curling Mixed Vorrunde Südkorea – USA Kanada – Estland Tschechien – Schweiz Norwegen – Italien
19.30 Uhr Snowboard: Big Air Männer 🏅
19.45 Uhr Eiskunstlauf, Team-Event: Kurzprogramm Männer Eistanz, Freier Tanz Paare
21.10 Uhr Eishockey, Frauen Vorrunde: Schweiz – Kanada
SONNTAG, 8. 2.
09.00 Uhr Snowboard: Parallel-Riesenslalom Männer/Frauen (Qualifikation)
10.05 Uhr Curling, Mixed Vorrunde: Norwegen – Tschechien, Südkorea – Estland
11.30 Uhr Ski Alpin: Abfahrt Frauen 🏅
12.30 Uhr Langlauf: 10 km + 10 km Skiathlon Männer 🏅
13.00 Uhr Snowboard: Parallel-Riesenslalom Männer/Frauen 🏅
14.05 Uhr Biathlon: Mixed-Staffel 4x6 km 🏅
14.35 Uhr Curling ,Mixed Vorrunde: Kanada – Schweden, Großbritannien – Schweiz, USA – Estland Italien – Tschechien
16.00 Uhr Eisschnelllauf: 5.000 Meter Männer 🏅
16.40 Uhr Eishockey: Frauen Vorrunde: Frankreich – Schweden
17.00 Uhr Rodeln: Einzel Männer (3 und 4. Lauf) 🏅
19.05 Uhr Curling, Mixed Vorrunde: Italien – Großbritannien, USA – Schweden, Schweiz – Norwegen, Kanada – Südkorea
19.30 Uhr Eiskunstlauf, Team-Event: Kür Paare Kür Frauen, Kür Männer
19.30 Uhr Snowboard: Big Air Frauen (Qualifikation)
21.10 Uhr Eishockey, Frauen Vorrunde: Tschechien – Finnland
MONTAG, 9. 2.
10.05 Uhr Curling, Mixed Vorrunde: Schweiz – Kanada, Italien – USA, Norwegen – Südkorea, Tschechien – Estland
10.30 Uhr Ski Alpin: Kombination Männer, Abfahrt
12.10 Uhr Eishockey: Frauen Vorrunde: Japan – Italien
12.30 Uhr Ski Freestyle: Slopestyle Frauen (Finale) 🏅
14.00 Uhr Ski Alpin: Kombination Männer, Slalom 🏅
16.40 Uhr Eishockey, Frauen Vorrunde: Deutschland – Frankreich
17.00 Uhr Rodeln: Einzel Frauen (1. und 2. Lauf)
17.30 Uhr Eisschnelllauf: 1.000 Meter Frauen 🏅
18.05 Uhr Curling, Mixed: Halbfinale
19.00 Uhr Skispringen: Normalschanze Männer 🏅
19.20 Uhr Eiskunstlauf: Eistanz/Rhythmustanz
19.30 Uhr Snowboard: Big Air Frauen (Finale) 🏅
20.40 Uhr Eishockey, Frauen Vorrunde: Schweiz – USA
21.10 Uhr Eishockey, Frauen Vorrunde: Kanada – Tschechien
DIENSTAG, 10. 2.
09.15 Uhr Langlauf: Klassik-Sprint Männer/Frauen (Qualifikation)
10.30 Uhr Shorttrack: 500 Meter Frauen (Qualifikation), 1.000 Meter Männer (Qualifikation),
Team-Staffel Mixed 🏅
10.30 Uhr Ski Alpin: Kombination Frauen, Abfahrt
11.15 Uhr Ski Freestyle: Buckelpiste Männer (Qualifikation)
11.45 Uhr Langlauf: Klassik-Sprint Männer/Frauen 🏅
12.10 Uhr Eishockey, Frauen Vorrunde: Japan – Schweden
12.30 Uhr Ski Freestyle: Slopestyle Männer (Finale) 🏅
13.30 Uhr Biathlon: 20 km Männer 🏅
14.00 Uhr Ski Alpin: Kombination Frauen, Slalom 🏅
14.05 Uhr Curling, Mixed: Spiel um Platz 3
14.15 Uhr Ski Freestyle: Buckelpiste Frauen (Qualifikation)
16.40 Uhr Eishockey, Frauen Vorrunde: Italien – Deutschland
17.00 Uhr Rodeln: Einzel Frauen (3. und 4. Lauf) 🏅
18.05 Uhr Curling: Mixed 🏅
18.30 Uhr Eiskunstlauf: Kurzprogramm Männer
18.45 Uhr Skispringen: Team Mixed 🏅
20.10 Uhr Eishockey, Frauen Vorrunde: Kanada – USA
21.10 Uhr Eishockey, Frauen Vorrunde: Finnland – Schweiz
MITTWOCH, 11. 2.
10.00 Uhr Nordische Kombination: Springen Normalschanze Männer
10.30 Uhr Snowboard: Halfpipe Frauen (Qualifikation)
11.30 Uhr Ski Alpin: Super-G Männer 🏅
11.00 Uhr Ski Freestyle: Buckelpiste Frauen (Qualifikation)
13.45 Uhr Nordische Kombination: 10 km Langlauf Männer 🏅
14.15 Uhr Biathlon: 15 km Frauen 🏅
14.15 Uhr Ski Freestyle: Buckelpiste Frauen (Finale) 🏅
16.40 Uhr Eishockey, Männer Vorrunde: Slowakei – Finnland
17.00 Uhr Rodeln: Doppelsitzer Männer/Frauen 🏅
18.30 Uhr Eisschnelllauf: 1.000 Meter Männer 🏅
19.05 Uhr Curling, Männer Vorrunde: Schweden – Italien, Kanada – Deutschland, Tschechien – USA, China – Großbritannien
19.30 Uhr Eiskunstlauf:Eistanz/Kür 🏅
19.30 Uhr Snowboard: Halfpipe Männer (Qualifikation)
21.10 Uhr Eishockey, Männer Vorrunde: Schweden – Italien
DONNERSTAG, 12. 2.
09.05 Uhr Curling, Frauen Vorrunde: Südkorea – USA, Japan – Schweden, Italien – Schweiz, Kanada – Dänemark
09.30 Uhr Skeleton: Männer (1. und 2. Lauf)
10.00 Uhr Ski Freestyle: Buckelpiste Männer (Qualifikation)
10.00 Uhr Snowboard: Snowboardcross Männer (Qualifikation)
11.30 Uhr Ski Alpin: Super-G Frauen 🏅
12.10 Uhr Eishockey, Männer Vorrunde: Schweiz – Frankreich
12.15 Uhr Ski Freestyle: Buckelpiste Männer (Finale) 🏅
13.00 Uhr Langlauf: 10 km freier Stil Frauen 🏅
13.45 Uhr Snowboard: Snowboardcross Männer (Finalläufe)🏅
14.05 Uhr Curling, Männer Vorrunde: Norwegen – Deutschland, USA – Schweiz, Großbritannien – Schweden
16.30 Uhr Eisschnelllauf: 5.000 Meter Frauen 🏅
16.40 Uhr Eishockey, Männer Vorrunde: Tschechien – Kanada
18.30 Uhr Rodeln: Teamstaffel 🏅
19.05 Uhr Curling, Frauen Vorrunde: China – Großbritannien, Italien – Südkorea, Dänemark – Japan, Schweden – USA
19.30 Uhr Snowboard: Halfpipe Frauen (Finale) 🏅
20.15 Uhr Shorttrack: 500 Meter Frauen, 1.000 Meter Männer 🏅
21.10 Uhr Eishockey, Männer Vorrunde: Deutschland – Dänemark, Lettland – USA
FREITAG, 13. 2.
09.05 Uhr Curling, Männer Vorrunde: Kanada – USA, Großbritannien – Italien, China – Norwegen, Schweiz – Tschechien
10.00 Uhr Snowboard: Snowboardcross Frauen (Qualifikation)
11.45 Uhr Langlauf: 10 km freier Stil Männer 🏅
12.10 Uhr Eishockey, Männer Vorrunde: Italien – Slowakei, Finnland – Schweden
13.30 Uhr Snowboard: Snowboardcross Frauen (Finalläufe) 🏅
14.00 Uhr Biathlon: Sprint 10 km Männer 🏅
14.05 Uhr Curling, Frauen Vorrunde: Dänemark – Schweden, China – Schweiz, USA – Kanada, Großbritannien – Südkorea
16.00 Uhr Eisschnelllauf: 10.000 Meter Männer 🏅
16.00 Uhr Skeleton: Frauen (1. und 2. Lauf)
16.40 Uhr Eishockey, Männer Vorrunde: Frankreich – Tschechien
16.40 Uhr Eishockey, Frauen Viertelfinale
19.00 Uhr Eiskunstlauf: Kür Männer 🏅
19.05 Uhr Curling, Männer Vorrunde: Schweiz – China, Tschechien – Norwegen, Deutschland – Italien, Kanada – Schweden
19.30 Uhr Snowboard: Halfpipe Männer (Finale) 🏅
19.30 Uhr Skeleton Männer (3. und 4. Lauf) 🏅
21.10 Uhr Eishockey: Frauen Viertelfinale
21.10 Uhr Eishockey, Männer Vorrunde: Kanada – Schweiz
SAMSTAG, 14. 2.
09.05 Uhr Curling, Frauen Vorrunde: Italien – China, Großbritannien – Kanada, Schweiz – Japan
10.00 Uhr Ski Alpin Riesenslalom Männer (1. Durchgang)
10.30 Uhr Ski Freestyle: Parallel-Buckelpiste Frauen (Finale) 🏅
12.00 Uhr Langlauf: 4x7,5 km Staffel Frauen 🏅
12.10 Uhr Eishockey, Männer Vorrunde: Deutschland – Lettland, Schweden – Slowakei
13.30 Uhr Ski Alpin: Riesenslalom Männer (2. Durchgang) 🏅
14.05 Uhr Curling, Männer Vorrunde: Tschechien – Großbritannien, Schweden – China, Schweiz – Kanada, Deutschland – USA
14.45 Uhr Biathlon: Sprint 7,5 km Frauen 🏅
16.00 Uhr Eisschnelllauf: Team-Verfolgung Frauen (Qualifikation)
16.00 Uhr Eisschnelllauf: 500 Meter Männer 🏅
16.40 Uhr Eishockey, Männer Vorrunde: Finnland – Italien
16.40 Uhr Eishockey: Frauen Viertelfinale
18.00 Uhr Skeleton: Frauen (3. und 4. Lauf) 🏅
18.45 Uhr Skispringen: Großschanze Männer 🏅
19.05 Uhr Curling, Frauen Vorrunde: Kanada – Schweiz, Japan – USA, Südkorea – Dänemark, Italien – Schweden
19.30 Uhr Ski Freestyle: Big Air Frauen (Qualifikation)
20.15 Uhr Shorttrack 1.000 Meter Frauen (Qualifikation), 1.500 Meter Männer 🏅
3.000 Meter Staffel Frauen (Halbfinale)
21.10 Uhr Eishockey: Frauen Viertelfinale
21.10 Uhr Eishockey, Männer Vorrunde: USA – Dänemark
SONNTAG, 15. 2.
09.05 Uhr Curling, Männer Vorrunde: USA – Schweden, Deutschland – Großbritannien, Norwegen – Italien
10.00 Uhr Ski Alpin: Riesenslalom Frauen (1. Durchgang)
10.00 Uhr Monobob: Frauen (1. und 2. Lauf)
10.30 Uhr Ski Freestyle: Parallel-Buckelpiste Männer (Finale) 🏅
11.15 Uhr Biathlon: Verfolgung 12,5 km Männer 🏅
12.00 Uhr Langlauf: 4x7,5 km Staffel Männer 🏅
12.10 Uhr Eishockey, Männer Vorrunde: Schweiz – Tschechien
13.45 Uhr Snowboard: Snowboardcross Mixed 🏅
13.30 Uhr Ski Alpin: Riesenslalom Frauen (2. Durchgang) 🏅
14.05 Uhr Curling Frauen, Vorrunde: Japan – Südkorea, Dänemark – Italien, Großbritannien – Schweden, USA – China
14.45 Uhr Biathlon Verfolgung 10 km Frauen 🏅
16.00 Uhr Eisschnelllauf: Team-Verfolgung Männer (Qualifikation)
16.00 Uhr Eisschnelllauf: 500 Meter Frauen 🏅
16.40 Uhr Eishockey, Männer Vorrunde: Kanada – Frankreich
18.00 Uhr Skeleton: Team Mixed 🏅
18.45 Uhr Skispringen: Großschanze Frauen 🏅
19.05 Uhr Curling, Männer Vorrunde: China – Kanada, Norwegen – USA, Italien – Tschechien, Großbritannien – Schweiz
19.10 Uhr Eishockey, Männer Vorrunde: Dänemark – Lettland
19.30 Uhr Ski Freestyle: Big Air Männer (Qualifikation)
19.45 Uhr Eiskunstlauf: Kurzprogramm Paare
21.10 Uhr Eishockey, Männer Vorrunde: USA – Deutschland
MONTAG, 16. 2.
09.05 Uhr Curling, Frauen Vorrunde: Schweden – Schweiz, China – Kanada, Dänemark – Großbritannien
10.00 Uhr Ski Alpin: Slalom Männer (1. Durchgang)
10.00 Uhr Zweierbob: Männer (1. und 2. Lauf)
10.30 Uhr Snowboard: Slopestyle Frauen (Qualifikation)
11.00 Uhr Shorttrack: 500 Meter Männer (Qualifikation), 1.000 Meter Frauen 🏅
5.000 Meter Staffel Männer (Halbfinale)
13.30 Uhr Ski Alpin: Slalom Männer (2. Durchgang) 🏅
14.00 Uhr Snowboard: Slopestyle Männer (Qualifikation)
14.05 Uhr Curling, Männer Vorrunde: Großbritannien – Norwegen, Tschechien – Kanada, Schweden – Deutschland, Italien – China
16.40 Uhr Eishockey Frauen: Halbfinale
19.00 Uhr Monobob: Frauen (3. und 4. Lauf) 🏅
19.00 Uhr Skispringen: Super Team Männer 🏅
19.05 Uhr Curling, Frauen Vorrunde: USA – Italien, Südkorea – China, Schweiz – Großbritannien, Japan – Kanada
19.30 Uhr Ski Freestyle: Big Air Frauen (Finale) 🏅
20.00 Uhr Eiskunstlauf: Kür Paare 🏅
21.10 Uhr Eishockey: Frauen Halbfinale
DIENSTAG, 17. 2.
09.05 Uhr Curling, Männer Vorrunde: Schweiz – Schweden, USA – China, Tschechien – Deutschland,
10.00 Uhr Nordische Kombination: Springen Großschanze Männer
10.45 Uhr Ski Freestyle: Aerials Frauen (Qualifikation)
12.10 Uhr Eishockey: Männer Qualifikation-Play-offs
13.00 Uhr Snowboard: Slopestyle Frauen (Finale) 🏅
13.30 Uhr Ski Freestyle: Aerials Männer (Qualifikation)
13.45 Uhr Nordische Kombination: 10 km Langlauf Männer 🏅
14.05 Uhr Curling, Frauen Vorrunde: Schweden – Kanada, Italien – Japan, Dänemark – USA, Südkorea – Schweiz
14.30 Uhr Biathlon: 4x7,5 km Staffel Männer 🏅
14.30 Uhr Eisschnelllauf: Teamverfolgung Frauen/Männer 🏅
16.40 Uhr Eishockey: Männer Qualifikation-Play-offs
18.45 Uhr Eiskunstlauf: Kurzprogramm Frauen
19.00 Uhr Zweierbob: Männer (3. und 4. Lauf) 🏅
19.05 Uhr Curling, Männer Vorrunde: Deutschland – Schweiz, USA – Italien, Kanada – Großbritannien, Schweden – Norwegen
19.30 Uhr Ski Freestyle: Big Air Männer (Finale) 🏅
21.10 Uhr Eishockey: Männer Qualifikation-Play-offs
MITTWOCH, 18. 2.
09.05 Uhr Curling, Frauen Vorrunde: China – Dänemark, USA – Großbritannien, Schweden – Südkorea, 09.45 Uhr Langlauf: Sprint Freistil Team (Qualifikation)
10.00 Uhr Ski Alpin: Slalom Frauen (1. Durchgang)
11.30 Uhr Ski Freestyle: Aerials Frauen (Finale) 🏅
11.45 Uhr Langlauf: Sprint freier Stil Team (Finale) 🏅
12.10 Uhr Eishockey: Männer Viertelfinale
12.30 Uhr Snowboard: Slopestyle Männer (Finale) 🏅
13.30 Uhr Ski Alpin: Slalom Frauen (2. Durchgang) 🏅
14.05 Uhr Curling, Männer Vorrunde: Italien – Kanada, China – Tschechien, Norwegen – Schweiz, USA – Großbritannien
14.45 Uhr Biathlon: 4x6 km Staffel Frauen 🏅
16.40 Uhr Eishockey: Männer Viertelfinale
18.10 Uhr Eishockey: Männer Viertelfinale
19.05 Uhr Curling, Frauen Vorrunde: Großbritannien – Japan, Schweiz – Dänemark, Kanada – Italien, China – Schweden
20.15 Uhr Shorttrack: 500 Meter Männer, 3.000 Meter Staffel Frauen 🏅
21.10 Uhr Eishockey: Männer Viertelfinale
DONNERSTAG, 19. 2.
09.05 Uhr Curling, Männer Vorrunde: Schweden – Tschechien, Italien – Schweiz, China – Deutschland, Norwegen – Kanada
09.50 Uhr Skibergsteigen: Sprint Frauen/Männer (Qualifikation)
10.00 Uhr Nordische Kombination: Großschanze Team
10.30 Uhr Ski Freestyle: Halfpipe Männer (Qualifikation)
11.30 Uhr Ski Freestyle: Aerials Männer (Finale) 🏅
12.55 Uhr Skibergsteigen: Sprint Frauen/Männer (Finale) 🏅
14.00 Uhr Nordische Kombination: Sprint 2x7,5 km Langlauf Team 🏅
14.05 Uhr Curling, Frauen Vorrunde: Schweiz – USA, Kanada – Südkorea, Japan – China, Großbritannien – Italien
14.40 Uhr Eishockey: Frauen Spiel um Platz 3
16.30 Uhr Eisschnelllauf: 1.500 Meter Männer 🏅
19.00 Uhr Eiskunstlauf: Kür Frauen 🏅
19.05 Uhr Curling: Männer Halbfinale
19.10 Uhr: Eishockey: Frauen Finale 🏅
19.30 Uhr Ski Freestyle: Halfpipe Frauen (Qualifikation)
FREITAG, 20. 2.
10.00 Uhr Ski Freestyle: Skicross Frauen (Qualifikation)
12.00 Uhr Ski Freestyle: Skicross Frauen (Finale) 🏅
14.05 Uhr Curling: Männer Halbfinale
14.15 Uhr Biathlon: Massenstart 15 km Männer 🏅
16.30 Uhr Eisschnelllauf: 1.500 Meter Frauen 🏅
16.40 Uhr Eishockey: Männer Halbfinale
18.00 Uhr Zweierbob: Frauen (1. und 2. Lauf)
19.05 Uhr Curling: Männer Spiel um Platz 3 🏅
19.30 Uhr Ski Freestyle: Halfpipe Männer (Finale) 🏅
20.15 Uhr Shorttrack: 1.500 Meter Frauen, 5.000 Meter Staffel Männer 🏅
21.10 Uhr Eishockey: Männer Halbfinale
SAMSTAG, 21. 2.
10.00 Uhr Ski Freestyle: Skicross Männer (Qualifikation)
10.00 Uhr Viererbob: Männer (1. unf 2. Lauf)
10.45 Uhr Ski Freestyle: Aerials Team Mixed 🏅
11.00 Uhr Langlauf: Massenstart 50 km Männer klassisch 🏅
12.00 Uhr Ski Freestyle: Skicross Männer (Finale) 🏅
13.30 Uhr Skibergsteigen: Staffel Mixed 🏅
14.05 Uhr Curling: Frauen Spiel um Platz 3 🏅
14.15 Uhr Biathlon: Massenstart 12,5 km Frauen 🏅
15.00 Uhr Eisschnelllauf: Massenstart Frauen/Männer 🏅
19.00 Uhr Zweierbob: Frauen (3. und 4. Lauf) 🏅
19.05 Uhr Curling: Männer Finale 🏅
19.30 Uhr Ski Freestyle: Halfpipe Frauen (Finale) 🏅
20.00 Uhr Eiskunstlauf: Schaulaufen Männer/Frauen
20.40 Uhr Eishockey: Männer Spiel um Platz 3🏅
SONNTAG, 22. 2.
10.00 Uhr Viererbob: Männer (3. und 4. Lauf) 🏅
10.00 Uhr Langlauf: Massenstart 50 km Frauen klassisch 🏅
11.05 Uhr Curling: Frauen Finale 🏅
14.05 Uhr Eishockey: Männer Finale 🏅
20.30 Uhr Schlussfeier
