BRÜLL, MIAU, KRAH!

Jahrzehnte vor dem Bären sorgte ein Vogel für Furore in Hollywood: Jimmy the Raven. Der Kolkrabe wurde in den 1930er-Jahren in der kalifornischen Mojave-Wüste von Hollywood-Tiertrainer Henry Wagstaff Twiford in einem Nest gefunden. Er brauchte laut eigener Aussage eineinhalb Jahre, um dem Vogel u. a. beizubringen, auf einer Schreibmaschine zu schreiben, eine Zigarette anzuzünden und auf einem Minimotorrad zu fahren.

Laut Twifford spielte Jimmy in über 1.000 Filmen mit (wohl eine glatte Lüge), aber jedenfalls in zwei bedeutenden: „Der Zauberer von Oz” und „Ist das Leben nicht schön?”, wo Jimmys Co-Star James Stewart behauptete, dass der Rabe der „schlauste Schauspieler am Set“ war. Außerdem erzählte Stewart, dass sowohl er als auch der Vogel sich umdrehten, wenn Regisseur Frank Capra am Set nach „Jimmy“ rief.

Während des Zweiten Weltkriegs besuchte Jimmy – der Rabe, nicht Stewart! – verwundete Soldaten im Spital, wofür er vom Roten Kreuz mit einer Goldmedaille geehrt wurde. Sein letzter Film war die Jerry-Lewis/Dean-Martin-Komödie „Der Zirkusclown” (1954). Was danach mit Jimmy the Raven passierte, ist leider nicht bekannt.



