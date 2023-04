Box Office Bombs: Die größten Flops der Filmgeschichte

Der Animationsfilm „Milo und Mars“ aus dem Jahr 2011 heißt im Original „Mars Needs Moms“ – doch das ist bestimmt nicht der Grund dafür, dass dieses Werk gnadenlos am Box Office scheiterte. Was schon eher für diese Box-Office-Bomb spricht: eine konfuse Handlung, mies gezeichnete Figuren und eine Optik die aussieht, als würden sie aus den Anfangszeiten des Animationsfilms stammen (und selbst Pixars „Toy Story“ aus dem Jahr 1995 sah besser aus).

Schon am Startwochenende in den USA zeichnete sich ein desaströses Bild ab, als „Milo und Mars“ nur knapp 6,9 Millionen US-Dollar einspielte! Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung in den Kinos 2011 rangierte „Milo und Mars“ auf dem vierten Platz der größten Box-Office-Bombs aller Zeiten, gemessen an seinem inflationsbereinigten Verlust.