PIZZERA & JAUS - Schwer verletzt, aber gut drauf!
Am 16. Oktober 2025 startet mit „NEO NUGGETS“ die Fortsetzung der Erfolgskomödie Pulled Pork in den österreichischen Kinos. TV-MEDIA war bei den Dreharbeiten exklusiv dabei.
Schwarze Overalls voller Staub und Dreck, in den Gesichtern Kratzer und Blutergüsse. Was bitte ist dem österreichischen Erfolgsduo Pizzera und Jaus widerfahren?
Otto Jaus: „Wir wurden durch Explosionen gejagt, man hat uns geschlagen …“
Pizzera übernimmt: „Wir wurden angeschossen, neben uns sind Granaten explodiert! Deswegen schauen wir so lädiert aus.“
Natürlich nicht in echt, sondern für einen Film!
„Neo Nuggets“ – die Fortsetzung von „Pulled Pork“
Im März wurde die Actionkomödie Neo Nuggets in Wien, Niederösterreich und der Steiermark gedreht, es ist die Fortsetzung des Kinofilms Pulled Pork (2023), in dem Pizzera und Jaus das erste Mal als Privatdetektiv Flo und Kleingauner Eddi vor der Kamera standen.
Der Streifen lockte über 110.000 Österreicher*innen in die Kinos, bei der TV-Premiere im ORF sahen sogar 540.000 zu. Eine Fortsetzung ist da nur logisch.
Produzentin Loredana Rehekampff plant weitere Teile: „Solange die Leute Lust darauf haben! Wir wollen österreichische Kinokomödien mit Stars für ein junges Publikum machen und zeigen, dass so etwas nicht nur in Amerika möglich ist.“
Recht so!
Drehort Krankenhaus Floridsdorf
Als TV-MEDIA beim Dreh zuschaut, ist die Crew (Regie führt wie bei Teil 1 Andreas Schmied) im (echten) Krankenhaus Floridsdorf, wo Flo und Eddie ihre Ziehschwester Samira (Gizem Emre) einliefern.
Worum geht’s? Nazis, Schatzsuche und Karfiol
Was ist Karfiol? In aller Kürze geht es darum, dass die beiden und Samira auf Schatzsuche und im Clinch mit einer Neonazi-Gruppe sind, deren Anführer der irre Dr. Thilo Mannheim ist – gespielt vom deutschen Star Benno Fürmann.
Über seine Rolle sagt er: „Dr. Mannheim hat, sagen wir mal, eine völkische Betrachtung der Dinge. Für ihn sind wir hier in Wien in Großdeutschland. Er hat ganz klare Ziele – und wer ihm im Weg steht, muss diesen Zielen leider weichen.“
Deswegen also die vielen Verletzungen bei Flo und Eddi.
Und wie geht es Fürmann selbst beim Dreh in Wien? Gibt es eine Sprachbarriere?
„Bis vor drei Jahren habe ich nicht gewusst, was Karfiol ist. Gestern habe ich das schon ganz selbstbewusst bestellt.“
Dialekt-Debakel für Gizem Emre
Gizem Emre, bekannt aus den Fack ju Göhte-Filmen, hat schon in Pulled Pork mitgespielt. Mit dem Dialekt von Pizzera & Jaus hat sie aber immer noch leichte Probleme.
Uns berichtet sie lachend: „Es ist gar nicht so leicht, dramatische Szenen mit den Jungs zu spielen, weil sie so sehr Dialekt sprechen. Da ich den Dialekt ja nicht bestens verstehe – es wird aber besser –, fällt es mir manchmal schwer, mich auf meine Lines zu konzentrieren. Das macht die Situation manchmal etwas absurd.“
Neo Nuggets soll aber trotzdem in Deutschland starten, da wird jenseits des Weißwurstäquators eine Nachsynchro angedacht.
Jaus: „Ich hätte gern Til Schweiger als meine Synchronstimme. Lieber Til, du kennst mich nicht. Du wirst nie wissen, wer ich bin. Dich interessiert es nicht einmal, wer ich bin. Aber bitte synchronisiere mich trotzdem!“
Und Pizzeras Wunsch: „Mich müsste Helge Schneider sprechen. Er ist großartig!“
Promi-Auftritte, Polizistinnen und eine Liebesszene
Genitalien! Garant für den Erfolg von Teil 1 war neben der Besetzung von Pizzera und Jaus, dass bekannte Gesichter in kleineren Rollen zu sehen waren, z. B. Schlagerstar Melissa Naschenweng und Ö3-Moderator Philipp Hansa.
In Neo Nuggets sind nun Silvia Schneider und Influencerin Anna Strigl als Polizistinnen dabei.
Strigl: „Ich spiele die völlig inkompetente Assistentin. Ich bin so in der Rolle, dass ich schon unabsichtlich herumgestolpert bin.“
Schneider: „Meine Figur ist sehr tough, hat aber einen weichen Kern. Eine Liebesgeschichte gibt es auch.“
Und wie: Im Podcast Hawi D’Ehre verriet Pizzera schon, dass er mit Schneider eine Liebesszene gedreht hat.
Schneider präzisiert: „Ich habe gesagt, dass ich keinen Busen, keinen Hintern und keine Genitalien herzeigen will. Der Pauli hat gesagt, dass er nur seine Genitalien herzeigen will.“
Man darf gespannt sein.
