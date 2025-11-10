„Komm, süßer Tod“ markiert den kultigen Beginn der berühmten Brenner-Reihe und beruht auf dem Roman von Wolf Haas. Der ernüchterte Ex-Polizist Simon Brenner (Josef Hader) schlägt sich inzwischen als Rettungssanitäter in Wien durch – doch auch in diesem Job lässt ihn das Verbrechen nicht los. Zwischen konkurrierenden Rettungsorganisationen, undurchsichtigen Intrigen und einer ordentlichen Portion rabenschwarzem Humor gerät Brenner in einen Mordfall, der ihn tiefer hineinzieht, als ihm lieb ist.

Mit scharfzüngigem Witz, schrägen Charakteren und echtem Wiener Schmäh entwickelte sich der Film zu einem der prägenden Werke des österreichischen Kinos.