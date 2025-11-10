Veröffentl. am / Aktualisiert am
25 Jahre Jubiläum „Komm, süßer Tod“
TV-MEDIA zeigt zum 25 Jahrejubiläum von „Komm, süßer Tod“ den österreichischen Filmklassiker am 3. 12. um 19:30 im Votivkino Wien. Vor Ort anwesend Regiesseur Wolfgang Murnberger, Josef Hader, Nina Proll und Reinhard Nowak.
„Komm, süßer Tod“ markiert den kultigen Beginn der berühmten Brenner-Reihe und beruht auf dem Roman von Wolf Haas. Der ernüchterte Ex-Polizist Simon Brenner (Josef Hader) schlägt sich inzwischen als Rettungssanitäter in Wien durch – doch auch in diesem Job lässt ihn das Verbrechen nicht los. Zwischen konkurrierenden Rettungsorganisationen, undurchsichtigen Intrigen und einer ordentlichen Portion rabenschwarzem Humor gerät Brenner in einen Mordfall, der ihn tiefer hineinzieht, als ihm lieb ist.
Mit scharfzüngigem Witz, schrägen Charakteren und echtem Wiener Schmäh entwickelte sich der Film zu einem der prägenden Werke des österreichischen Kinos.
