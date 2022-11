Viren, Seuchen, Krankheiten: Die 21 besten Filme über Pandemien und Epidemien

Corona hält die Welt in Atem. Impfung da, Lockdown hier, Sonderregelungen überall – die Gesellschaft ist gespalten, eine schier ausweglose Situation droht zu eskalieren. Szenarien, die man bis dato maximal aus Filmen kannte, wurden mit dem Voranschreiten von COVID-19 plötzlich Alltag … und ein Ende ist noch lange nicht in Sicht. Während die Realität den Menschen einen Spiegel vorhält, machten sich Filmschaffende über den Globus verteilt schon lange davor Gedanken über solche Situationen und bannten ihre Visionen von Pandemien und Epidemien auf Zelluloid. Manche davon kritisieren, andere regen zum Nachdenken an – und manche wollen einfach nur provozieren. Falls Sie trotz Corona-Irrsinn immer noch nicht genug von dem Thema bekommen können, wünschen wir Ihnen viel Spaß mit unserer Auswahl. Bleiben Sie gesund! // WICHTIGER HINWEIS: Aktuelle Informationen über das Coronavirus und die Regelungen in Österreich finden Sie u. a. auf den Webseiten des Sozialministeriums und beim Digitalen Amt.

Platz 21) The Happening (2008)

The Happening (2008) © Video: 20th Century Fox / Dune Entertainment / UTV Motion Pictures / Spyglass Entertainment / Blinding Edge Pictures / YouTube

Originaltitel: The Happening

The Happening Regie: M. Night Shyamalan

M. Night Shyamalan IMDb-Bewertung: 5,0/10

Wer The Happening (2008) streamt:

Worum es in The Happening geht:

Mitten in New York geht’s los. Menschen bleiben stehen, schauen apathisch und begehen plötzlich Suizid. Eine Frau ersticht sich mit ihrer Haarnadel, andere springen von Häusern oder erschießen sich. Das TV spricht von Terror, Panik macht sich breit. Wie viele andere auch flieht Lehrer Elliot (Mark Wahlberg) mit einer kleinen Gruppe aufs Land. Doch sind es keine bösen Islamisten, die den USA einschenken, sondern die geschundene Natur übt Rache am Homo sapiens. Ein von Pflanzen produziertes Nervengift macht uns zu Selbstmördern … Beunruhigend, auch wenn es M. Night Shyamalan (The Sixth Sense, Split) deutlich besser kann.

Platz 20) The Bay – Nach Angst kommt Panik (2012)

The Bay – Nach Angst kommt Panik (2012) © Video: Lionsgate / Roadside Attractions / Baltimore Pictures / Haunted Movies / Alliance Films / IM Global / Hydraulx Entertainment / Automatik Entertainment / YouTube

Originaltitel: The Bay

The Bay Regie: Barry Levinson

Barry Levinson IMDb-Bewertung: 5,7/10

Wer The Bay – Nach Angst kommt Panik (2012) streamt:

Worum es in The Bay – Nach Angst kommt Panik geht:

Eigentlich wollte die junge Reporterin Donna (Kether Donohue) nur von den Feierlichkeiten am 4. Juli 2009, dem US-Unabhängigkeitstag, in der kleinen Hafenstadt Claridge berichten. Doch plötzlich überschlagen sich die Ereignisse: Millionen tote Fische werden an die Küste gespült, Menschen und Tiere, die mit Wasser in Berührung kommen, sind bald übersät mit Blasen und klagen über fürchterliche Schmerzen, spucken Blut und sterben. Während Donna herauszufinden versucht, was dahintersteckt, setzt die Regierung alles daran, die Vorfälle in Claridge zu vertuschen … Unheimlicher Ökogrusel im Found-Footage-Stil – mit Wackelkamera, Handy und Webcam gedreht.

Platz 19) Die Pest (1992)

Die Pest (1992) © Video: Gaumont / Compagnie Française Cinématographique / The Pepper-Prince Ltd. / Oscar Kramer S.A. / Cinemania Films Group / Canal+ / YouTube

Originaltitel: The Plague

The Plague US-Titel: La Peste

La Peste Regie: Luis Puenzo

Luis Puenzo IMDb-Bewertung: 5,8/10

Worum es in Die Pest geht:

Literaturverfilmung von Luis Puenzo nach Albert Camus Roman mit William Hurt, Sandrine Bonnaire und Robert Duvall: In einer südamerikanischen Hafenstadt wütet eine tödliche Seuche, die von zahllosen Ratten verbreitet wird. Während ein Arzt verzweifelt dagegen ankämpft und die Bevölkerung aufklären will, verhängen die Behörden den Belagerungszustand … Großartige Besetzung und beachtliche Ausstattung.

Platz 18) Carriers (2009)

Carriers (2009) © Video: Paramount Vantage / Likely Story / This Is That / YouTube

Originaltitel: Carriers

Carriers Regie: David Pastor, Àlex Pastor

David Pastor, Àlex Pastor IMDb-Bewertung: 6,0/10

Wer Carriers (2009) streamt:

Worum es in Carriers geht:

Die Menschheit wird von einem tödlichen Virus heimgesucht, das sich rasend schnell verbreitet. Mit Mundschutz und Desinfektionsmittel ausgerüstet, will der junge Brian (Chris Pine) mit Freundin Bobby (Piper Perabo), Bruder Danny (Lou Taylor Pucci) und dessen Schulkollegin Kate (Emily VanCamp) an einen einsamen Surferstrand an der Westküste flüchten und dort das Ende der Epidemie abwarten. Unterwegs helfen sie einem Vater und seiner erkrankten Tochter, wobei sich Bobby infiziert, das aber verschweigt … Beklemmende Endzeitvision ohne reißerische Effektheischerei. Maske als Schutz vor dem Killervirus kommt uns bekannt vor!

Platz 17) The Last Days – 12 Wochen nach der Panik (2013)

The Last Days – 12 Wochen nach der Panik (2013) © Video: Warner Bros. Spain / Morena Films / Antena 3 Films / Rebelion Terrestre / YouTube

Originaltitel: Los últimos días

Los últimos días US-Titel: The Last Days

The Last Days Alternativtitel: The Last Days – Tage der Panik

The Last Days – Tage der Panik Regie: David Pastor, Àlex Pastor

David Pastor, Àlex Pastor IMDb-Bewertung: 6,1/10

Wer The Last Days – 12 Wochen nach der Panik (2013) streamt:

Worum es in The Last Days – 12 Wochen nach der Panik geht:

Sci-Fi-Horror aus Spanien: Im Jahr 2013 breitet sich eine mysteriöse Epidemie auf der Erde aus, die die Menschheit eine irrationale Angst vor offen Räumen entwickeln lässt, so dass sich die Menschen nur noch in ihren Häusern oder in anderen Gebäuden aufhalten. Als sich Barcelona im Chaos wiederfindet, versucht Marce (Quim Gutiérrez), seine Freundin Julia (Marta Etura) zu finden, ohne jemals nach draußen zu gehen … Zahlreiche Auszeichnungen und Nominierungen bei den Filmpreisen Gaudí und Goya.

Platz 16) Die Hamburger Krankheit (1979)

Die Hamburger Krankheit (1979) © Video: ZDF / Hallelujah-Film München / Bioskop-Film München / Terra Filmkunst Berlin / S.N.D. Paris / YouTube

US-Titel: The Hamburg Syndrome

The Hamburg Syndrome Regie: Peter Fleischmann

Peter Fleischmann IMDb-Bewertung: 6,2/10

Worum es in Die Hamburger Krankheit geht:

Nachdem in Hamburg mehrere ungeklärte Todesfälle passieren, bei denen die Toten ohne Krankheitssymptome sterben und in Embryonalhaltung vorgefunden werden, reagiert das Gesundheitsamt: Alle Kontaktpersonen der Toten werden in strenge Quarantäne gebracht, selbst der Verdacht auf Kontakt reicht aus. In den Medien spricht man bald von der Hamburger Krankheit … Deutscher Science-Fiction-Film des Regisseurs Peter Fleischmann (Es ist nicht leicht, ein Gott zu sein), der sich als toller Mix aus Utopie, Katastrophenfilm und deutscher Realität entpuppt.

Platz 15) Treffpunkt Todesbrücke (1976)

Treffpunkt Todesbrücke (1976) © Video: AVCO Embassy Pictures / ITC Entertainment / C. Cinematografica Champion s.p.a. / YouTube

Originaltitel: The Cassandra Crossing

The Cassandra Crossing Regie: George Pan Cosmatos

George Pan Cosmatos IMDb-Bewertung: 6,4/10

Worum es in Treffpunkt Todesbrücke geht:

Ein europäischer Transkontinentalzug ist auf dem Weg von Genf nach Stockholm. Unter den zahlreichen Passagieren befindet sich auch ein schwedischer Terrorist, der sich bei einem misslungenen Anschlag auf ein Labor in der Zentrale der fiktiven Internationalen Gesundheitsorganisation mit einem tödlichen mutierten Pest-Bakterium infiziert hat … Starbesetzter Thriller mit Richard Harris, Sophia Loren, Ava Gardner, Lionel Standner, Burt Lancaster, O. J. Simpson und Martin Sheen. Die europäische Koproduktion entstand unter der Regie von George Pan Cosmatos im Sog der Katastrophenfilm-Welle, die in den 70er-Jahren von den USA nach Europa schwappte.

Platz 14) Die Liebe in den Zeiten der Cholera (2007)

Die Liebe in den Zeiten der Cholera (2007) © Video: New Line Cinema / Summit Entertainment / Stone Village Pictures / YouTube

Originaltitel: Love in the Time of Cholera

Love in the Time of Cholera Regie: Mike Newell

Mike Newell IMDb-Bewertung: 6,4/10

Wer Die Liebe in den Zeiten der Cholera (2007) streamt:

Worum es in Die Liebe in den Zeiten der Cholera geht:

Zirka im Jahr 1930, in der kolumbianischen Hafenstadt Cartagena: Eine alte Frau namens Fermina (Giovanna Mezzogiorno) trauert um ihren toten Ehemann Juvenal (Benjamin Bratt), einst ein angesehener Cholera-Arzt, als der Greis Florentino (Javier Bardem) erscheint. Der Fremde eröffnet ihr, „51 Jahre, 9 Monate und 4 Tage“ auf diesen Moment gewartet zu haben. Fermina schickt ihn zum Teufel, doch dann erinnert sie sich an das Jahr 1879, als sie und Florentino noch jung und schwer ineinander verliebt waren … Gabriel García Márquez’ Romanvorlage von 1985 ist meisterlich, die Verfilmung zwar ambitioniert, erinnert jedoch an Telenovelas.

Platz 13) The Crazies – Fürchte deinen Nächsten (2010)

The Crazies – Fürchte deinen Nächsten (2010) © Video: Overture Films / Participant Media / YouTube

Originaltitel: The Crazies

The Crazies Regie: Breck Eisner

Breck Eisner IMDb-Bewertung: 6,5/10

Wer The Crazies – Fürchte deinen Nächsten (2010) streamt:

Worum es in The Crazies – Fürchte deinen Nächsten geht:

Die Kleinstadt Ogden Marsh im Mittleren Westen – ein friedlicher Ort, bis eines Tages zwei Farmer scheinbar aus heiterem Himmel und unabhängig voneinander Amok laufen. Sheriff Dutton (Timothy Olyphant), seine schwangere Arzt-Frau Judy (Radha Mitchell) und Deputy Clank (Joe Anderson) rätseln über die Hintergründe, bis im angrenzenden Sumpfgebiet ein abgestürztes Militärflugzeug gefunden wird. Dutton wittert sofort einen Zusammenhang – und liegt richtig: Wie sich herausstellt, hatte der Flieger einen biologischen Kampfstoff geladen, der das Trinkwasser verseucht und alle, die es trinken, in apathische Gewalttäter verwandelt … Die schnörkellose, sauspannende Neuauflage eines George-A.-Romero-Horrorklassikers ist eine unheimliche Angelegenheit – wohl, weil das Szenario durchaus realistisch anmutet.

Platz 12) Der Omega-Mann (1971)

Der Omega-Mann (1971) © Video: Warner Bros. / Walter Seltzer Productions / YouTube

Originaltitel: The Omega Man

The Omega Man Regie: Boris Sagal

Boris Sagal IMDb-Bewertung: 6,5/10

Wer Der Omega-Mann (1971) streamt:

Worum es in Der Omega-Mann geht:

Los Angeles ist eine Geisterstadt: Ein mit biologischen Waffen geführter Krieg hat die Menschheit ausgerottet und in degenerierte Zombies verwandelt – nur Wissenschaftler Robert Neville (Charlton Heston) scheint das Desaster unbeschadet überlebt zu haben und sucht nach einer Lösung für das Problem. Die Zeit dafür ist allerdings limitiert, denn die Schauerwesen gehen in der Nacht auf Beutezug … Boris Sagal verfilmte den Science-Fiction-Roman I am Legend (dt. Ich bin Legende) des US-Schriftstellers Richard Matheson. Einige Jahre zuvor, 1964, wurde der Stoff bereits unter dem Titel The Last Man on Earth – Die wahre Legende mit Vincent Price verfilmt (siehe Platz 8), 2007 folgte mit I Am Legend eine Neuverfilmung mit Will Smith (siehe Platz 5).

Platz 11) Pandemie (2013)

Pandemie (2013) © Video: CJ Entertainment / iLoveCinema / iFilm Corp. / YouTube

Originaltitel: Gamgi

Gamgi US-Titel: Flu

Flu Regie: Kim Sung-su

Kim Sung-su IMDb-Bewertung: 6,6/10

Wer Pandemie (2013) streamt:

Worum es in Pandemie geht:

Nachdem ein Mann illegale Einwanderer nach Südkorea schleust, stirbt er an einer Infektion durch einen unbekannten Virus. Wenig später erliegen weitere Menschen in der Stadt Bundang – knapp 20 Kilometer von Seoul entfernt – ähnlichen Symptomen. Die Menschen stehen dem unbekannten Krankheitserreger hilflos gegenüber, während die Zahl der Infizierten weiter steigt. Um dem ausbrechenden Chaos Einhalt zu gebieten und die Ausbreitung einzudämmen, wird das Gebiet von Regierungstruppen abgeriegelt. Währenddessen versucht Forscherin Kim In-hae (Su Ae) zusammen mit Rettungshelfer Kang Ji-koo (Jang Hyuk) an eine Blutprobe des ersten Opfers zu gelangen, um einen wirksamen Impfstoff zu entwickeln. Denn das Militär plant schon eine drastische Notlösung … Gelungener Mix aus Charakter-Drama, Verschwörung und Spannung. Der südkoreanische Katastrophenfilm erschien zwar bereits 2013, kam hierzulande allerdings erst 2020 in die Kinos. Grundwar offenbar die erhöhte Nachfrage nach „Pandemiefilmen“ in der Ära des Coronavirus.

Platz 10) Die Stadt der Blinden (2008)

Die Stadt der Blinden (2008) © Video: 20th Century Fox / Alliance Films / GAGA USEN / YouTube

Originaltitel: Blindness

Blindness Regie: Fernando Meirelles

Fernando Meirelles IMDb-Bewertung: 6,6/10

Wer Die Stadt der Blinden (2008) streamt:

Worum es in Die Stadt der Blinden geht:

Als immer mehr Menschen durch eine seltsame Krankheit erblinden, werden die Infizierten in einem leeren Spital zusammengesperrt und sich selbst überlassen. Nur die Ehefrau (Julianne Moore) eines erkrankten Arztes (Mark Ruffalo) scheint immun gegen die Epidemie zu sein. Um bei ihrem Mann bleiben zu können, verbirgt sie dies jedoch. Immer mehr Betroffene werden eingeliefert – Gewalt und Hunger führen schnell in die totale Anarchie … Düstere Gesellschaftsparabel nach José Saramago, die zeigt, wie dünn unsere zivilisatorische Decke ist.

Platz 9) Outbreak – Lautlose Killer (1995)

Outbreak – Lautlose Killer (1995) © Video: Warner Bros. / Punch Productions, inc. / YouTube

Originaltitel: Outbreak

Outbreak Regie: Wolfgang Petersen

Wolfgang Petersen IMDb-Bewertung: 6,6/10

Wer Outbreak – Lautlose Killer (1995) streamt:

Worum es in Outbreak – Lautlose Killer geht:

Im Jahr 1967 stoßen US-Forscher in Zaire während der einstigen Söldnerrebellion auf ein bislang unbekanntes, aggressives Killervirus. Um die Ausbreitung zu verhindern, wird das „Wirtsdorf“ mit Mann und Maus kurzerhand mittels einer Aerosolbombe vernichtet. Satte 25 Jahre später taucht der vermeintlich „ausradierte“ Erreger erneut auf. Sam Daniels (Dustin Hoffman), Seuchenexperte und Militärarzt, reist vor Ort und erkennt sofort die Gefahr. Sein Chef General Ford (Morgan Freeman) schlägt alle Warnungen vor einer Epidemie in den Wind, was sich bitter rächt. Über ein aus Afrika eingeschmuggeltes Äffchen gelangt das Virus in den kalifornischen Ort Cedar Creek, wo umgehend das große Sterben beginnt … Hocheffektiver und extrem spannender Seuchen-Horror von Wolfgang Petersen (Das Boot).

Platz 8) The Last Man on Earth – Die wahre Legende (1964)

The Last Man on Earth – Die wahre Legende (1964) © Video: American International Pictures / Associated Producers / Produzioni La Regina / YouTube

Originaltitel: The Last Man on Earth

The Last Man on Earth Regie: Ubaldo Ragona, Sidney Salkow

Ubaldo Ragona, Sidney Salkow IMDb-Bewertung: 6,8/10

Wer The Last Man on Earth – Die wahre Legende (1964) streamt:

Worum es in The Last Man on Earth – Die wahre Legende geht:

Die Handlung basiert auf dem Science-Fiction-Roman I Am Legend (dt. Ich bin Legende) von Richard Matheson. Nach dem Wüten einer globalen Seuche sind alle Menschen auf der Welt umgekommen und als vampirartige Kreaturen wieder auferstanden. Mittendrin: Dr. Robert Morgan (Vincent Price), der mithilfe von Ruth Collins (Franca Bettoia) versucht, zu überleben … 1971 wurde mit Der Omega-Mann der Roman ein weiteres Mal mit Charlton Heston in der Hauptrolle verfilmt (siehe Platz 12). Im Jahr 2007 erschien mit I Am Legend eine Neuverfilmung des Romans mit Will Smith in der Hauptrolle (siehe Platz 5). Im gleichen Jahr gab es eine weitere Verfilmung der Grundidee unter dem Titel I Am Omega mit Mark Dacascos in der Hauptrolle – die Direct-to-DVD-Produktion suchte ihren Erfolg im Fahrwasser des Blockbusters.

Platz 7) Contagion (2011)

Contagion (2011) © Video: Warner Bros. Pictures / Participant Media / Imagenation Abu Dhabi / Double Feature Films / YouTube

Originaltitel: Contagion

Contagion Regie: Steven Soderbergh

Steven Soderbergh IMDb-Bewertung: 6,8/10

Wer Contagion (2011) streamt:

Worum es in Contagion geht:

Marketingprofi Beth (Gwyneth Paltrow) kehrt kränkelnd von einer Hongkong-Dienstreise zu Ehemann Mitch (Matt Damon) und ihren zwei Kindern nach Minneapolis zurück. „Nur der Jetlag“, beruhigt sie – und ist zwei Tage später tot. Kurz darauf rafft das unbekannte Virus auch Sohn Clark hinweg. Während Mitch alles dafür tut, dass ihm wenigstens seine Tochter bleibt, zieht die global wütende Seuche immer weitere Kreise. Forscher wie Dr. Cheever (Laurence Fishburne) und Dr. Mears (Kate Winslet) suchen fieberhaft nach einem Gegenmittel, während Blogger wie Alan (Jude Law) Panik schüren. Bald sind die Geschäfte leergeräumt, die Straßen voller Müll, das soziale Gefüge gerät außer Kontrolle … Erschreckender Realismus ohne Effekthascherei, dafür mit einer unglaublichen Stardichte.

Platz 6) Stephen Kings The Stand – Das letzte Gefecht (1994)

Stephen Kings The Stand – Das letzte Gefecht (1994) © Video: ABC / CBS Television Distribution / Laurel Entertainment / DawnField Entertainment / Greengrass Productions / YouTube

Originaltitel: The Stand

The Stand Regie: Mick Garris

Mick Garris IMDb-Bewertung: 7,2/10

Worum es in Stephen Kings The Stand – Das letzte Gefecht geht:

Aus einem Militärlabor entweicht ein tödlicher Virus, der beinahe die ganze Weltbevölkerung dahinrafft. In den USA erhalten wenige Überlebende in ihren Träumen Botschaften und sollen sich der endgültigen Schlacht Gut gegen Böse anschließen … Der Stephen-King-Roman von 1978 wurde als vierteilige Miniserie für das Fernsehen adaptiert. Hier u. a. zu sehen sind Molly Ringwald, Gary Sinise, Laura San Giacomo und Matt Frewer. 2020 folgte bei CBS ein Remake als neunteilige Miniserie.

Stephen Kings The Stand – Das letzte Gefecht gibt es hier auf DVD und Blu-ray zu kaufen*

Platz 5) I Am Legend (2007)

I Am Legend (2007) © Video: Warner Bros. Pictures / Village Roadshow Pictures / Weed Road Pictures / Overbrook Entertainment / Heyday Films / Original Film / YouTube

Originaltitel: I Am Legend

I Am Legend Regie: Francis Lawrence

Francis Lawrence IMDb-Bewertung: 7,2/10

Wer I Am Legend (2007) streamt:

Worum es in I Am Legend geht:

Dumm gelaufen: Ein als ultimatives Krebsheilmittel entwickeltes Killervirus hat die Menschheit fast vollständig ausgerottet. Wer nicht sofort starb, wurde zum Zombie oder von einem solchen erledigt. Einzig Robert Neville (Will Smith) scheint immun. Er hat sich in Manhattan verbarrikadiert, forscht nach einem Gegenmittel und sendet unbeirrt Funkbotschaften in den Himmel. Tagsüber sucht er in den Straßen nach Vorräten, bei Einbruch der Dunkelheit muss er aber in seine Festung zurück, denn dann rücken die blutrünstigen Untoten aus … Regisseur Francis Lawrence (Die Tribute von Panem) gelang ein spannender Thriller, dessen Sci-Fi-Szenario nur allzu realistisch anmutet. Darüber hinaus liefert Will Smith eine seiner besten Schauspielleistungen ab! Richard Mathesons Science-Fiction-Roman I am Legend (dt. Ich bin Legende) wurde 1964 erstmals unter dem Titel The Last Man on Earth – Die wahre Legende mit Vincent Price verfilmt (siehe Platz XX), 1971 folgte mit Der Omaga-Mann eine weitere Adaption mit Charlton Heston (siehe Platz 8).

Platz 4) Planet der Affen: Prevolution (2011)

Planet der Affen: Prevolution (2011) © Video: 20th Century Fox / Chernin Entertainment / Dune Entertainment / Big Screen Productions / Ingenious Film Partners / YouTube

Originaltitel: Rise of the Planet of the Apes

Rise of the Planet of the Apes Regie: Rupert Wyatt

Rupert Wyatt IMDb-Bewertung: 7,5/10

Wer Planet der Affen: Prevolution (2011) streamt:

Worum es in Planet der Affen: Prevolution geht:

Erster Teil der Neuverfilmung: Wissenschaftler Will (James Franco) forscht an der Entwicklung eines Heilmittels gegen Alzheimer, auch weil sein Vater (John Lithgow) an der Krankheit leidet. Eine anfangs vielversprechende Versuchsreihe an Schimpansen endet tragisch, woraufhin das Projekt auf Eis gelegt wird und die Laboraffen eliminiert werden sollen. Ein Junges kann Will retten, er zieht es bei sich auf und staunt: Caesar zeigt als Nebenwirkung des Medikaments enorme Intelligenz, kann mit seinem „Ziehvater“ sogar kommunizieren – zum Erstaunen von Primatenforscherin Caroline (Freida Pinto). Als Caesar einen Nachbarn angreift, muss er ins Heim – wo er zum Menschenfeind wird … Packend und toll getrickst, vor allem das Mienenspiel von Caesar, nach dem Motion-Capture-Verfahren von Andy Serkis (Gollum aus Der Herr der Ringe) verkörpert, ist schlicht grandios. Es folgten Planet der Affen: Revolution (2014) sowie Planet der Affen: Survival (2017).

Platz 3) Children of Men (2006)

Children of Men (2006) © Video: Universal Pictures / Strike Entertainment / Hit and Run Productions / YouTube

Originaltitel: Children of Men

Children of Men Regie: Alfonso Cuarón

Alfonso Cuarón IMDb-Bewertung: 7,9/10

Wer Children of Men (2006) streamt:

Worum es in Children of Men geht:

Im Jahr 2027 herrschen auf der Erde Chaos und Gewalt, die Weltordnung ist kollabiert, die Demokratien sind zu Diktaturen verkommen – auch Großbritannien. Das Schlimmste aber: Seit 18 Jahren wurde kein Kind mehr geboren! Die Menschheit altert ihrem Untergang entgegen, niemand kennt den Grund für die Unfruchtbarkeit der Frauen. Unter diesen hoffnungslosen Umständen wird der labile Regierungsangestellte Theo (Clive Owen) von seiner Ex-Frau Julia (Julianne Moore), die nun im Untergrund gegen den Polizeistaat kämpft, um Hilfe gebeten: Es gilt, die illegale junge Einwandererin Kee (Claire-Hope Ashitey) zu schützen – die schwanger ist … Der Mexikaner Alfonso Cuarón (Regie-Oscar für Gravity und Roma) drehte eine ebenso fesselnde wie beängstigende Zukunftsvision, die auf dem Roman von P. D. James basiert.

Platz 2) 12 Monkeys (1995)

12 Monkeys (1995) © Video: Universal Pictures / Atlas Entertainment / Classico / YouTube

Originaltitel: Twelve Monkeys

Twelve Monkeys Regie: Terry Gilliam

Terry Gilliam IMDb-Bewertung: 8,0/10

Wer 12 Monkeys (1995) streamt:

Worum es in 12 Monkeys geht:

Ein Virus, das in Philadelphia ausgesetzt wird, rafft 1996 innerhalb kürzester Zeit fast die gesamte Erdbevölkerung dahin. Die wenigen Überlebenden haben sich unter die Erdoberfläche gerettet, wo sie jämmerlich dahinvegetieren. Um den Ausgangspunkt der Katastrophe zu finden, wird der Schwerverbrecher James Cole (Bruce Willis) 39 Jahre später per Zeitmaschine in die Vergangenheit zurückgeschickt. Dort landet er zunächst in einer psychiatrischen Klinik, wo ihm der irre Sohn (Brad Pitt) eines Virologen steckt, dass die Armee der zwölf Affen das Virus aussetzen will. Bei seinem zweiten Trip macht sich Cole mit Psychiaterin Dr. Railly (Madeleine Stowe) auf die Suche nach der Armee … Düsteres, atmosphärisches Endzeitepos von Regievisionär Terry Gilliam (Brazil) nach dem Vorbild des französischen Kurzfilms La Jetée aus dem Jahr 1962.

Platz 1) Das siebente Siegel (1957)

Das siebente Siegel (1957) © Video: AB Svensk Filmindustri / YouTube

Originaltitel: The Seventh Seal

The Seventh Seal Regie: Ingmar Bergman

Ingmar Bergman IMDb-Bewertung: 8,2/10

Wer Das siebente Siegel (1957) streamt:

Worum es in Das siebente Siegel geht:

Ein heimkehrender Kreuzritter (Max von Sydow) findet seine Heimat von der Pest verwüstet vor und trifft auf den Tod, der ihm das Ende eröffnet. Mittels einer Schachpartie will er den Sensenmann überlisten … 1957 in Cannes mit dem Spezialpreis der Jury ausgezeichnetes Bergman-Meisterwerk, der den schwedischen Meisterregisseur international bekannt machte.

