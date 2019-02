Diese 26 Kinderfilme sollten Eltern kennen, denn sie können dem Nachwuchs Alpträume bescheren. Alle Filme mit FSK- und JMK-Bewertung, Trailer und Kurzinhalt.

Umsichtige Eltern verlassen sich bei der Auswahl des Kinderprogramms auf FSK- bwz. JMK-Bewertungen, sofern sie die Titel nicht selbst kennen. Dennoch können auch in scheinbar unbedenklichen Filmen Szenen enthalten sein, die für sensible Kinderseelen zuviel sind. Wir haben 26 Filme aufgelistet, die für den Nachwuchs eventuell zu blutig, zu traurig, zu düster, zu verstörend oder zu furchteinflößend sein könnten.

26 KINDERFILME, DIE ZARTEN GEMÜTERN ALPTRÄUME BESCHEREN KÖNNEN:

1) Chihiros Reise ins Zauberland (Spirited Away, 2001)

IMDb-Bewertung: 8,6

Genre(s): Animation, Abenteuer, Family

FSK:0

JMK:0

Auf dem Weg in ihr neues Zuhause verfahren sich die Eltern der zehnjährigen Chihiro in den Wäldern vor Tokio. Durch einen Tunnel gelangen sie in einen verlassenen Vergnügungspark. Als sich Vater und Mutter dort auf köstliches Essen stürzen, verwandeln sie sich in Schweine. Auf der Suche nach Hilfe trifft Chihiro auf den Buben Haku. Der erzählt ihr, dass die Stadt von der bösen Hexe Yubaba regiert wird, die ihre Untertanen versklavt. Um ihre verwunschenen Eltern zu retten, stellt sich Chihiro in Yubabas Dienst.

Chihiros Reise ins Zauberland ist ein meisterhaftes, oscarprämiertes Animationsmärchen voll überbordender Fantasie von Hayao Miyazaki. Allerdings kann die Suche eines kleinen Mädchens nach ihren Eltern in einem geheimnisvollen Land unheimlich auf kleine Zuseher wirken (Altersfreigabe: 0). Es gibt dort viele Ungeheuer, die wir in unserem Kulturkreis nicht kennen, auch die Darstellung von Gewalt ist durchaus realistisch. In machen Szenen spart man nicht mit Blut.

2) Die letzten Glühwürmchen (Grave of the Fireflies, 1988)

IMDb-Bewertung: 8,5

Genre(s): Animation, Drama, Krieg

FSK:6

JMK:k.A.

Japan, WK II: Der 14-jährige Seita und seine kleine Schwester Setsuko überleben einen Bombenangriff auf ihre Heimatstadt. Ihre Mutter hat kein Glück, sie stirbt wenig später. Da sich auch der im Krieg befindliche Vater nicht um sie kümmern kann, kommen die Kids zunächst bei Verwandten unter. Doch Seita spürt, dass sie hier nicht willkommen sind, daher sucht er mit Setsuko lieber Unterschlupf in einen verlassenen Bunker. Aber das Leben in völliger Armut zehrt an ihren Körpern, vor allem das Mädchen wird immer schwächer. Einziger Lichtblick: Glühwürmchen, die nachts ihr Quartier erhellen.

Anime-Altmeister Isao Takahata adaptierte den semi-autobiografischen Roman von Akiyuki Nosaka und schuf damit ein zutiefst erschütterndes Antikriegs-Meisterwerk. Der Film sieht vielleicht anfangs aus wie ein Ghibli-Familienfilm, in Wahrheit ist er aber ein anrührendes und hochemotionales Kriegsdrama. Trotz Zeichentrick eignet sich der Film (FSK 6) eher für ältere Zuseher.

3) Toy Story 3 (2010)

IMDb-Bewertung: 8,3

Genre(s): Animation, Abenteuer, Comedy

FSK:0

JMK:6

Andy ist mittlerweile 17 und bereitet sich aufs College vor, weshalb er sein Zimmer ausmistet und über seine alten Spielsachen stolpert. Lieblings-Cowboypuppe Woody will er behalten, die anderen sollen auf den Dachboden ausgelagert werden. Doch Buzz und Co finden sich irrtümlich neben Mistkübeln wieder. Und so beginnt das neue Abenteuer. Erst müssen sie vor spielwütigen Kindern im Sunnyside-Kindergarten flüchten, dann macht ihnen ein nur anfänglich freundlicher Kuschelbär namens Lotso das Leben schwer. Wird Woody seine Freunde retten können?

Vor allem die Szene in der Müllverbrennungsanlage, wo alle Spielzeuge Gefahr laufen, verbrannt zu werden und sich im Angesicht des Todes an den Händen fassen und ins Feuer schauen könnte für sensible Kindergemüter (FSK0, JMK 6) zuviel sein.

4) Der Zauberer von Oz (The Wizard of Oz, 1939)

IMDb-Bewertung: 8,0

Genre(s): Abenteuer, Family, Fantasy

FSK:0

JMK:k.A.

Ein Sturm wirbelt die junge Dorothy Gale (Garland) in das zauberhafte Land Oz, wo sie u. a. auf eine Vogelscheuche, einen Blechmann und einen furchtsamen Löwen trifft... Aufwendiger, witziger, wunderschöner Kult.

Das Musical mit Judy Garland aus dem Jahr 1939 sieht man immer mal wieder im Nachmittagsprogramm und ist einer der bedeutendsten Fantasy-Streifen der Filmgeschichte. Kindern kann der Film aber Alpträume bescheren: Da sind geflügelte Affen, die attackieren oder die super-unheimliche bösen Hexe des Westens, ein Haus, unter dem Beine hervorragen und, und, und ...

5) Tim Burton’s The Nightmare before Christmas (1993)

IMDb-Bewertung: 8,0

Genre(s): Animation, Family, Fantasy

FSK:6

JMK:k.A.

Jack Skellington, dem spindeldürren König von Halloween, ist es langsam zu eintönig, die Gruselei Jahr für Jahr aufs Neue zu organisieren. Zufällig erfährt er vom Weihnachtfest, beschließt, es selbst auszurichten - und entführt frech Santa Claus …

Ein skurriler und zugleich zeitloser Weihnachtsklassiker. Tim Burton eigenwilliges Figurendesign und Songs wie „This is Halloween“ könnten auf Kinder aber beunruhigend wirken.

6) Die Hunde sind los (The Plague Dogs, 1982)

IMDb-Bewertung: 7,9

Genre(s): Animation, Abenteuer, Drama

FSK:12

JMK:k.A.

Die Roman-Verfilmung auf Basis von Richard Adams Buch hadnelt von zwei Hunden, die in einem Labor als Versuchstiere gehalten werden. An ihnen soll die Beulenpest erforscht werden.

Auf den ersten Blick sieht Die Hunde sind los vielleicht aus wie ein Kinderfilm, doch das ist er keinesfalls, trotz FSK 12. Es werden in zum Teil sehr drastischen Bildern düstere und brutale Themen als Gesellschaftskritik verwendet, die Kinder schwer nachvollziehen können.

7) Edward mit den Scherenhänden (Edward Scissorhands, 1990)

IMDb-Bewertung: 7,9

Genre(s): Drama, Fantasy, Romance

FSK:6

JMK:6

Kosmetik-Produktberaterin Peg (Wiest) will im Schloss oberhalb der Bilderbuch-Vorstadt, in der sie lebt, auf Kundenfang gehen. Dort stößt sie auf einen seltsamen jungen Mann: Edward (Golden-Globenominiert: Depp) trägt Scheren, wo bei normalen Menschen Hände sind! Peg nimmt den schüchternen Kerl mit nach unten, dank seiner "Schnittfähigkeiten" avanciert er zum Star. Als er sich in Pegs Tochter Kim (Ryder) verliebt, wendet sich das Blatt.

Die berührende Außenseiter-Tragikomik im verspielten Tim-Burton-Stil mag für Erwachsene und ältere Kids unterhaltsam sein, kleinere Kinder könnten sich aber doch an Johnny Depps morbiden Äußeren – und vor allem – seinen Scherenhänden schrecken.

8) Wenn der Wind weht (When the Wind Blows, 1986)

IMDb-Bewertung: 7,8

Genre(s): Animation, Comedy, Drama

FSK:6

JMK:k.A.

In dem englischen Zeichentrickfilm aus dem Jahr 1986 geht ein altes Ehepaar nach einer Atomexplosion langsam an der radioaktiven Strahlung zugrunde.

Schon aufgrund der Handlung wird hier schnell klar, dass Zeichentrick nicht zwingend Kinderfilm bedeuten muss. Die zu Tränen rührende Endzeit-Satire ist unter dem Atomkriegsgefühl (Die Nuklearkatastrophe von Tschernobyl ereignete sich am 26. April 1986) der Achtziger entstanden und für Kinder heute wahrscheinlich eher schwer verständlich.

9) Unten am Fluss (Watership Down, 1978)

IMDb-Bewertung: 7,7

Genre(s): Animation, Abenteuer, Drama

FSK:6

JMK:k.A.

Eine Hasensippe, muss sich ein neues Zuhause suchen, weil die Menschen ihren Lebensraum zerstören. Auf ihrer Suche müssen die Hasen dabei zahlreiche Gefahren überwinden: Sie werden von Raubtieren angegriffen, erleben Intrigen aus den eigenen Reihen, etc. Als sie dann ihre neue Heimat erreichen, endet die Bedrohung für die Hasen nicht, weil die Nachbarsippe von einem tyrannischen Führer geleitet wird, der vor nichts zurückschreckt.

Aufgrund der teils extrem brutalen Szenen ist der Film (auch hier wieder nach einer Romanvorlage von Richard Adams) nicht für Kinder geeignet. Tipp: Im Gegensatz zum schonungslos blutigen und brutalen Filmoriginal ist die gleichnamige Serie (1999-2000) besser für (größere) Kids geeignet.

10) Coraline (2009)

IMDb-Bewertung: 7,7

Genre(s): Animation, Drama, Fantasy

FSK:6

JMK:10

Die elfjährige Coraline ist sauer, weil ihre Eltern kaum Zeit für sie haben. Und das neue Zuhause, ein altes Landhaus, kann sie auch nicht leiden. Doch dann entdeckt sie eine Geheimtür, die in eine wundersame Parallelwelt führt! Alles dort ist so ähnlich wie in ihrem echten Leben, nur bunter und netter. Die Eltern hier haben massig Zeit und die "andere" Mutter ist noch dazu eine Spitzenköchin. Nur komisch, dass alle Knopfaugen haben. Und ehe sich Coraline versieht, steckt sie auch schon mittendrin in einem gefährlichen Abenteuer.

Mit Coraline knüpfte Regisseur Henry Selick mittels klassischer Stop-Motion-Technik an seinen 90er-Erfolg mit The Nightmare Before Chrismas an. Für Kleinere dürfte der Gruselfaktor zu heftig sein, denn der Film spart nicht mit grotesken und unheimlichen Szenen.

11) Mrs Brisby und das Geheimnis von NIMH (The Secret of NIMH, 1982)

IMDb-Bewertung: 7,6

Genre(s): Animation, Abenteuer, Drama

FSK:6

JMK:k.A.

Kultcartoon um eine Mausdame, die sich seit dem Tod ihres Mannes um ihre Kleinen kümmert - und ein düsteres Geheimnis aufdeckt.

Einige allzu angsteinflößende Szenen (z. B. mit den Laborratten) lassen den Film für kleinere Kinder nur bedingt geeignet erscheinen, die Stimmung ist von Anfang an spürbar bedrohlich.

12) Kiriku und die Zauberin (Kirikou and the Sorceress, 1998)

IMDb-Bewertung: 7,6

Genre(s): Animation, Abenteuer, Family

FSK:0

JMK:6

Kurzweiliges Märchen über einen afrikanischen Jungen, der auszog, um die böse Zauberin zu besiegen, die dem Dorf den Frühling gestohlen hat.

Kiriku und die Zauberin basiert lose auf einem westafrikanischen Märchen und darin gibt es einiges Bedrohliches und Gewalttätiges, vor allem was die Hexe Kabara betrifft sowie ihre Fetische.

13) Das letzte Einhorn (The Last Unicorn, 1982)

IMDb-Bewertung: 7,5

Genre(s): Animation, Abenteuer, Family

FSK:0

JMK:k.A.

Wo sind bloß all die Einhörner aus dem Zauberwald hin? Das fragt sich das letzte der süßen Fabelwesen. Als es erfährt, dass der rote Stier auf Befehl von König Haggard alle Einhörner ans Ende der Welt getrieben hat, macht es sich sofort auf, seine Artgenossen zu retten. Der tölpelige Zauberlehrling Schmendrick unterstützt das Tier auf seiner Mission Liebevolle, teils recht traurige Zeichentrickmär nach einer Novelle von P. S. Beagle.

Der Film mutet Kindern einiges an Monstern und Gewaltdarstellungen zu; für viele war Das letzte Einhorn der erste Horrorfilm (vgl. der Rote Stier). Zudem behandelt der Streifen schwere Themen wie Tod, Einsamkeit und Depressionen und steckt voller Einsichten über das Leben der Erwachsenen .

14) Die Reise ins Labyrinth (Labyrinth, 1986)

IMDb-Bewertung: 7,4

Genre(s): Abenteuer, Family, Fantasy

FSK:12

JMK:k.A.

Die fünfzehnjährige Sarah ist furchtbar eifersüchtig auf ihren kleinen Bruder Toby und wünscht ihn postwendend hinfort in die Welt der Kobolde – was auch funktioniert. Es erscheint der Goblinkönig (gespielt von David Bowie) stiehlt mit seinen kleinen Gehilfen das Baby Toby. Also muss sich Sarah auf die Reise durch das Labyrinth zum Schloss des gemeinen Königs machen, sie hat aber nur 13 Stunden Zeit, sonst wird Toby auch zum Kobold.

Der Jim Henson-Film bietet mit seinen Puppen gruselige Schrumpelgesichter, die für kleine Kinder erschreckend real erscheinen können. Dazu gibt es beängstigende Szenen wie etwa der Schacht mit den sprechenden Händen oder die Feuerdämonen, die sich ihre Glieder abreißen und durch die Luft schmeißen. David Bowies Outfit hingegen ist Grusel für die Erwachsenen :-)

15) Die unendliche Geschichte (The NeverEnding Story, 1984)

IMDb-Bewertung: 7,4

Genre(s): Abenteuer, Drama, Family

FSK:6

JMK:k.A.

Der zehnjährige Bastian (Oliver) ist traurig, seit er seine Mutter verloren hat. Weil er in der Schule von Rowdys schikaniert wird, flieht er in ein Buchgeschäft und findet dort ein Buch mit dem Titel Die unendliche Geschichte. Er nimmt den Wälzer mit, versteckt sich auf dem Schuldachboden, beginnt zu lesen und wird buchstäblich in die fabelhafte Welt von Phantásien hineingezogen. Dort regiert die Angst, seit eine böse Kraft ganze Gegenden verschwinden lässt. Die Kindliche Kaiserin betraut den tapferen Jäger Atréju damit, das "Nichts" zu stoppen.

Regisseur Wolfgang Petersen adaptierte 1984 die erste Hälfte des gleichnamigen Romans von Michael Ende in einer aufwendigen Verfilmung und schuf damit Fantasykult. Kindern können Gmorg, der Wolf, der Steinbeisser oder die unheimlichen wie tödlichen Sphinxen schon ziemlich Angst machen. Und dann ist da noch der Tod von Artax, bei dem Generationen von Kindern (und Erwachsenen) bitterlich geweint haben.

16) Bambi (1942)

IMDb-Bewertung: 7,3

Genre(s): Animation, Drama, Family

FSK:0

JMK:k.A.

Disneys bezaubernder Hit aus den 1940er-Jahren, nach einer Tiergeschichte des Österreichers Felix Salten: Mitten im Wald wird Hirsch Bambi geboren, alle anderen Tiere sind gekommen, um ihm und seiner Mutter ihre Aufwartung zu machen. Bald darauf lernt Bambi bei einer Exkursion mit Mama das freche Kaninchen Klopfer und das schüchterne Stinktier Blume kennen, mit denen er Freundschaft schließt. Sommer und Herbst vergehen wie im Flug, Bambi wächst heran. Doch dann schlägt das Schicksal unbarmherzig zu.

Der Tod der Mutter und Bambis verzweifelte Suche nach ihr kann zartbesaitete Kinderseelen zu großer Traurigkeit bringen.

17) Cap und Capper (The Fox and the Hound, 1981)

IMDb-Bewertung: 7,3

Genre(s): Animation, Abenteuer, Drama

FSK:0

JMK:k.A.

Cap, ein junger Fuchswaise, wird von der gutherzigen Witwe Tweed aufgezogen. Eines Tages begegnet er dem gleichaltrigen Jagdhundwelpen Capper, und schon bald sind die zwei ein Herz und eine Seele. Der grantige Jäger Slade und der Chef der Hundemeute sehen das weniger gerne - schließlich zählen auch Füchse zu ihrer Beute. Und so wird die Freundschaft zwischen Cap und Capper auf eine harte Probe gestellt...

In seiner Ruhe und Naturverbundenheit erinnert der Film oft an Bambi aus 1942, aber auch in Sachen Traurigkeit.

18) Animal Farm – Aufstand der Tiere (1954)

IMDb-Bewertung: 7,2

Genre(s): Animation, Drama

FSK:6

JMK:k.A.

Der Zeichentrickfilm Animal Farm aus dem Jahr 1954 basiert auf einer Geschichte von George Orwell und handelt von einer Gemeinschaft von Tieren, die in einer Revolution gegen tyrannische Bauern kämpfen. Nach ihrem siegreichen Kampf gegen die Bauern etablieren die Tiere ihr eigenes Regime, in dem jeder gleich viel wert ist, wie der andere. Trotzdem versuchen sich gewisse Tiere durch Intrigen an die Spitze der Gemeinschaft zu stellen.

Animal Farm wirkt zunächst wie ein alter Disney-Film, versteht sich aber nicht als warmherzige Kindergeschichte sondern als Satire auf den Stalinismus. Gespickt mit düsteren und unheimlichen Szenen ist Animal Farm für Kinder nur bedingt zu empfehlen (Trotz FSK 6). Man bedenke auch, inwiefern das jüngere Publikum mit der gesamten Thematik umgehen kann.

19) Der dunkle Kristall (The Dark Crystal, 1982)

IMDb-Bewertung: 7,2

Genre(s): Abenteuer, Family, Fantasy

FSK:12

JMK:k.A.

Jim Hensons Fantasyepos handelt davon, wie der Gelfling Jen zusammen mit der Gelflingin Kira nach einer langen Wanderung mit Hilfe des dunklen Kristalls die Schreckensherrschaft der Skekse beenden und ihre Welt so in paradiesische Zustände zurückführen will.

Der FSK 12-Film war von Beginn an für ein älteres Publikum konzipiert, welches mit Sterbe- und Verfallsszenen (vgl. Tod des Skesenherrschers und die Podlinge als Versuchskaninchen) konfrontiert wird. Für jüngere Kinder nicht zu empfehlen.

20) ParaNorman (2012)

IMDb-Bewertung: 7,0

Genre(s): Animation, Abenteuer, Comedy

FSK:12

JMK:8

Der 11-jährige Norman ist mit einer unheimlichen Gabe gesegnet: Der Bub kann tote Menschen sehen und mit ihnen reden. So schaut er sich mit dem Geist seiner verwichenen Oma alte Gruselfilme an, und auf dem Schulweg grüßt er für andere nicht sichtbare Leute. Klar, dass er deswegen verspottet und als Freak abgestempelt wird. Verständnis zeigen nur sein Freund Neil und sein Onkel Prenderghast. Letzterer hat dieselbe Gabe und will seinen Neffen über ein Ritual aufklären, das dringend durchgeführt werden muss, um die Stadt vor dem Fluch einer Hexe zu beschützen.

Detailverliebter Gruselspaß, für Kinder unter 12 aber zu unheimlich.

21) Pokemon – Der Film: Mewtu gegen Mew (1998)

IMDb-Bewertung: 6,9

Genre(s): Animation, Action, Abenteuer

FSK:6

JMK:k.A.

Mewtwo, das mächtigste, aber auch fieseste Pokemon der Welt, das fernab jeglichen Geschehens in einem gespenstischen Labor geklont worden ist, lädt die besten Pokemon-Trainer zum Wettkampf auf eine geheimnisvolle Insel. Doch das gemeine Wesen mit den scharfen Zähnen hat nur Böses im Sinn: Mit megastarken Kampfgenossen will die orangefarbene Kreatur seinen kleinen Artgenossen den Garaus machen.

Nicht einmal Star-Coach Ash ist da in der Lage, der dramatischen Schlacht ein absehbares Ende zu bereiten. Die ausweglose Situation nimmt jedoch just in dem Augenblick eine positive Wendung, als dem furchtlosen Ash ein Schutzengel zu Hilfe eilt: Gemeinsam mit Mew, dem legendären 151. Pokemon, sagen sie Mewtwo den Kampf an ...

Während des Kampfes zwischen Mewtu und Mew stirbt der Protagonist Ash (zwar nur vorübergehend aber trotzdem ... ), was schon viele Anime-Herzen gebrochen hat.

22) Hexen hexen (The Witches, 1990)

IMDb-Bewertung: 6,8

Genre(s): Abenteuer, Comedy, Family

FSK:6

JMK:k.A.

Heimlich schleichen sich der neunjährige Luke und seine drei Freunde in die Hotelhalle. Was sie dort sehen, lässt sie schaudern: Ein als Schulung getarntes Frauentreffen entpuppt sich als Hexen-Kongress! Zitternd wollen sie schnell verschwinden, doch die Oberhexe (Huston) und ihre Anhänger entdecken sie und verwandeln sie - Hokuspokus! - in Mäuse. Die zauberhaften Damen haben allerdings nicht mit der Raffinesse der Kinder gerechnet: Dank ihrer handlichen Größe können sie den wichtigen Zaubertrank stehlen.

Hexen hexen (nach dem Buch von Roald Dahl) ist hochoriginell, spannend und witzig verfilmt. Dahl hat mit den Hexen jedoch ein Porträt von kinderhassenden Frauen gezeichnet, die es auf der ganzen Welt geben soll, um Kinder in ihr Verderben zu locken. Besonders die Szene, wo die schaurige Oberhexe sich ihres Menschengesichts entledigt, kann kleine Kids (der Film hat FSK 6) schocken.

23) Charlie – Alle Hunde kommen in den Himmel (1989)

IMDb-Bewertung: 6,7

Genre(s): Animation, Comedy, Drama

FSK:0

JMK:k.A.

Charlie, ein schlitzohriger Schäferhund mit zweifelhafter Vergangenheit, bricht mithilfe seines besten Freundes Itchy, eines immer überdrehten Dackels, aus dem Gefängnis aus. Er sucht Expartner Carface auf, einen fiesen Pitbull, um von ihm seinen Anteil an einem Nachtclub zu fordern. Doch der legt ihn rein, und Charlie landet - wie der Titel schon verspricht - im Himmel. Natürlich wird er dort nur eingelassen, wenn er eine gute Tat vorweisen kann. Aber das ist bei Charlie leichter gesagt als getan. So zieht der Hund einfach seine himmlische Lebensuhr wieder auf und kehrt zur Erde zurück. Dort entführt er die Waise Anne-Marie und hofft, mit ihrer Gabe - sie kann mit Tieren reden - richtig Geld zu machen. Doch das kleine Mädel weckt endlich die guten Seiten in dem Ganoven.

Leider kommen böse Hunde kommen dann doch in die Hundehölle. Und die ist viel zu gruselig für kleine Kinder.

24) Taran und der Zauberkessel (The Black Cauldron, 1985)

IMDb-Bewertung: 6,5

Genre(s): Animation, Action, Abenteuer

FSK:6

JMK:k.A.

In Prydain fristet der junge Taran unter der Obhut eines Magiers ein ödes Dasein als Schweinehüter. Er ahnt nicht, dass das Schwein Hen Wen weiß, wo sich der Zauberkessel befindet, hinter dem auch der gehörnte König her ist ...

Disney-Filme sind eben nicht immer süß und fröhlich, Taran und der Zauberkessel ist sogar ziemlich düster. Die Armee der untoten Soldaten und der Selbstmord des kleinen Gurgi passen nicht zu FSK 6.

25) Der Pagemaster – Richies fantastische Reise (The Pagemaster, 1994)

IMDb-Bewertung: 6,0

Genre(s): Animation, Abenteuer, Comedy

FSK:6

JMK:k.A.

Richard Tyler ist ein ängstlicher, risikoscheuer Bub. In einer Gewitternacht verschlägt es ihn aber eine Bibliothek, von wo wer in eine magische Welt gerät. Jetzt versucht er, den Weg hinaus zu finden, drei Bücher helfen ihm dabei. Natürlich geht das nicht ganz ohne Abenteuer ab.

U.a. die Szene in der Horrorabteilung der Bücherei mit Mr. Hyde kann für kleine Kinder zuviel sein.

26) My Girl – Meine erste Liebe (1991)

IMDb-Bewertung: 6,0

Genre(s): Comedy, Drama, Family

FSK:6

JMK:k.A.

Die elfjährige Vada (Chlumsky), deren Mutter kurz nach ihrer Geburt gestorben ist, lebt allein mit ihrem Vater Harry (Aykroyd), einem Bestattungsunternehmer, und ihrer dementen Oma in einer US-Kleinstadt. Um die Aufmerksamkeit des Vaters zu erlangen, entwickelt sich Vada zum echten Hypochonder. Da dies aber nicht funktioniert, klagt sie ihr Leid meist ihrem besten Freund Thomas J. (Culkin) und verliert sich in ihrer Schwärmerei für einen Lehrer. Als sich Papi aber neu verliebt, hat Vada die Nase voll. Herziges Melodram mit süßen Darstellern.

Ja, My Girl ist ein herziges Melodram mit süßen Darstellern. Der Tod von Thomas kann Kids (FSK 6) aber schon verstören.

