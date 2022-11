14 Filme aus allen Genres, die den Valentinstag perfekt machen!

Top-Unterhaltung für den zweisamen Abend vor dem Fernseher – zum Kuscheln, Weinen und Lachen!

Sich gegenseitig Liebe zu zeigen, ist etwas Wunderschönes. Zwar sollte man das seiner besseren Hälfte in guten wie in schlechten Tagen verdeutlichen, doch leider vergisst man darauf viel zu häufig. Die Industrie war so nett, uns einen „Friendly Reminder“ zu erschaffen – und hat den Valentinstag ins Leben gerufen. Damit steht die jährliche ungeschriebene Regel: am 14. Februar beschenkt man seine Herzdame bzw. seinen Herzbuben! Wer anstatt Blumen und Pralinen jedoch lieber gemeinsame Abenteuer oder traute Zweisamkeit schenken möchte, ist mit diesen Filmen bestens für den Tag der Liebe gewappnet:

Voll verheiratet (2003)

Voll verheiratet (2003) © Video: 20th Century Fox / Mediastream III / Robert Simonds Productions / YouTube

Originaltitel: Just Married

Just Married Regie: Shawn Levy

Shawn Levy IMDb-Bewertung: 5,5/10

Worum es in Voll verheiratet geht:

Zwischen Upper-Class-Mädel Sarah (Brittany Murphy) und dem ungehobelten Radiomoderator Tom (Ashton Kutcher) ist es Liebe auf den ersten Blick. Allen Warnungen zum Trotz heiraten die beiden schon nach wenigen Monaten Beziehung. Ein Fehler? Vielleicht, denn die Flitterwochen in Europa lassen sich gar nicht gut an: Schon das Tragen über die Schwelle verläuft für Sarah äußerst schmerzhaft und ist erst der Auftakt zu einer mehr als katastrophal verlaufenden Hochzeitsreise … Harmlose Screwball-Comedy mit deftigen Slapstickeinlagen und herzigen Darstellern, die ihr Potenzial aber nicht voll ausschöpfen können.

Voll verheiratet gibt es hier auf DVD und Blu-ray zu kaufen*

e-m@il für Dich (1998)

e-m@il für Dich (1998) © Video: Warner Bros. / Lauren Shuler Donner Productions / YouTube

Originaltitel: You’ve Got Mail

You’ve Got Mail Regie: Nora Ephron

Nora Ephron IMDb-Bewertung: 6,7/10

Worum es in e-m@il für Dich geht:

Kathleen (Meg Ryan) führt in der Upper West Side New Yorks einen Kinderbuchladen. Dass die Buchkette „Fox & Sons“ just neben ihrem Mini-Geschäft eine ihrer Mega-Filialen hinstellt, treibt Kathleen zur Weißglut – und bald wohl auch in den Ruin. Als Ausgleich zu ihrem Kummer frönt sie einer neuen Leidenschaft: Jeden Abend flirtet sie via Web-Post als „Shopgirl” mit einem Mann mit dem Kürzel „NY 152“. Dabei ahnt sie nicht, dass sich dahinter ausgerechnet ihr Erzfeind Joe (Tom Hanks) verbirgt … Ein rundum entzückender Liebesspaß mit einem grandiosen Starduo.

e-m@il für Dich gibt es hier auf DVD und Blu-ray zu kaufen*

William Shakespeares Romeo + Julia (1996)

William Shakespeares Romeo + Julia (1996) © Video: 20th Century Fox / Bazmark Productions / YouTube

Originaltitel: William Shakespeare’s Romeo + Juliet

William Shakespeare’s Romeo + Juliet Regie: Baz Luhrmann

Baz Luhrmann IMDb-Bewertung: 6,7/10

Worum es in William Shakespeares Romeo + Julia geht:

Baz Luhrmann (Der große Gatsby) verlegte die Kult-Romanze zwischen Romeo (Leonardo DiCaprio) und Julia (Claire Danes), die verfeindeten Clans angehören, in die Großstadtgegenwart. Gesprochen wird der Originaltext. Fazit: Bilderrausch mit starken (Jung-)Stars.

William Shakespeares Romeo + Julia gibt es hier auf DVD und Blu-ray zu kaufen*

Warm Bodies (2013)

Warm Bodies (2013) © Video: Summit Entertainment / Lionsgate / Make Movies / Mandeville Films / YouTube

Originaltitel: Warm Bodies

Warm Bodies Alternativtitel: Warm Bodies – Zombies mit Herz

Warm Bodies – Zombies mit Herz Regie: Jonathan Levine

Jonathan Levine IMDb-Bewertung: 6,8/10

Worum es in Warm Bodies geht:

Die Welt ist von Zombies bevölkert, R (Nicholas Hoult) ist einer von ihnen. Die verbliebenen Menschen werden ihres Fleisches wegen erbarmungslos gejagt. R verspeist bevorzugt Gehirn, denn dabei durchlebt er die Erinnerungen seiner Opfer. Als er das Hirn von Julies (Teresa Palmer) Freund isst, verliebt er sich dadurch sofort in die aparte Blondine – und rettet sie vor seinen gierigen Artgenossen, indem er sie in seine Wohnhöhle bringt, ein stillgelegtes Flugzeug … Gut besetzte, sehr amüsante Mischung aus Zombie-Grusel und Außenseiter-Romantikkomödie.

Warm Bodies gibt es hier auf DVD und Blu-ray zu kaufen*

Jerry Maguire – Spiel des Lebens (1996)

Jerry Maguire – Spiel des Lebens (1996) © Video: Sony Pictures Releasing / TriStar Pictures / Gracie Films / Vinyl Films / YouTube

Originaltitel: Jerry Maguire

Jerry Maguire Regie: Cameron Crowe

Cameron Crowe IMDb-Bewertung: 7,3/10

Worum es in Jerry Maguire – Spiel des Lebens geht:

Sportmanager Jerry Maguire (Tom Cruise) ist ein Ass in seinem Job. Für eine große Firma zieht er Werbeaufträge an Land, handelt Gehälter aus und casht ordentlich ab. Da packt den Yuppie die Panik: Macht ihn das Geschäft emotional zum Krüppel? Spontan prangert er die bloße Geldmacherei an und plädiert für einen menschlicheren Umgang mit den Sportlern. Keine gute Idee: Jerry wird gefeuert! Seinem Aufruf, mit ihm eine Agentur zu gründen, folgt allein Buchhalterin Dorothy (Renée Zellweger), auch die Klienten lassen ihn fallen. Nur der leicht labile Footballprofi Rod (Cuba Gooding Jr.) hält ihm die Treue … Ein richtiger Wohlfühlfilm: romantisch, clever und mit Dialogwitz.

Jerry Maguire – Spiel des Lebens gibt es hier auf DVD und Blu-ray zu kaufen*

Crazy, Stupid, Love. (2011)

Crazy, Stupid, Love. (2011) © Video: Warner Bros. Pictures / Carousel Productions / Di Novi Pictures / YouTube

Originaltitel: Crazy, Stupid, Love.

Crazy, Stupid, Love. Regie: Glenn Ficarra, John Requa

Glenn Ficarra, John Requa IMDb-Bewertung: 7,4/10

Worum es in Crazy, Stupid, Love. geht:

„Ich hab mit jemandem geschlafen!” So etwas will kein Mann von seiner Frau hören, weshalb Cal (Steve Carell) aus dem fahrenden Auto springt, als ihm Ehefrau Emily (Julianne Moore) die bösen News überbringt. Diese ist wenig beeindruckt, sie findet, dass die Ehe der Weavers schon länger kaputt ist. Dass Cal in Bars selbst neue weibliche Bekanntschaften knüpft, wäre indes ein Wunder, in Sachen Aufreißen ist der Gute nämlich eingerostet. Für Waschbrettbauch-Womanizer Jacob (Ryan Gosling) Grund genug, den Neo-Single unter seine Fittiche zu nehmen. Er verpasst Cal eine Outfit-, Auftritts- und Anbagger-Korrektur. Als Jacob sich ernsthaft in die süße Hannah (Emma Stone) verliebt, vertauschen sich die Rollen plötzlich … Gelungen! Andere Liebeskomödien setzen auf Brachialgags, hier werden sie charmant umschifft. Fazit: Eine Rom-Com mit Herz, Hirn und tollem Cast.

Crazy, Stupid, Love. gibt es hier auf DVD und Blu-ray zu kaufen*

Scott Pilgrim gegen den Rest der Welt (2010)

Scott Pilgrim gegen den Rest der Welt (2010) © Video: Universal Pictures / Marc Platt Productions / Big Talk Films / Closed on Mondays Entertainment / Dentsu / YouTube

Originaltitel: Scott Pilgrim vs. the World

Scott Pilgrim vs. the World Regie: Edgar Wright

Edgar Wright IMDb-Bewertung: 7,5/10

Worum es in Scott Pilgrim gegen den Rest der Welt geht:

Versager Scott (Michael Cera) spielt Bass bei einer erfolglosen Indie-Band, hat keusche Dates mit einem 17-jährigen chinesischen Highschool-Girl, liebt Videospiele und lebt sorglos in den Tag hinein. Bis er sich eines Tages bis über beide Ohren in die exzentrische Ramona (Mary Elizabeth Winstead) verliebt. Doch um das Herz der coolen Schönheit zu erobern, muss Scott ihre sieben teuflischen Ex-Liebhaber besiegen, die alle Superkräfte haben und ihn der Reihe nach zum Duell herausfordern … Klingt schräg, entpuppt sich aber als schriller Actionspaß, der stilistisch an Videospiele erinnert.

Scott Pilgrim gegen den Rest der Welt gibt es hier auf DVD und Blu-ray zu kaufen*

Besser geht’s nicht (1997)

Besser geht’s nicht (1997) © Video: Sony Pictures Releasing / TriStar Pictures / Gracie Films / YouTube

Originaltitel: As Good as It Gets

As Good as It Gets Regie: James L. Brooks

James L. Brooks IMDb-Bewertung: 7,7/10

Worum es in Besser geht’s nicht geht:

Der im „besseren“ New York lebende Liebesromanautor Melvin Udall (Jack Nicholson) ist ein wandelnder Neurosenstrauß; niemand ist vor seinen giftigen Verbalattacken sicher. Wobei sein schwuler Nachbar Simon (Greg Kinnear) und Carol (Helen Hunt), Kellnerin in seinem Stamm-Bistro und alleinerziehende Mutter eines asthmakranken Buben, die bevorzugten Opfer sind. Dass Melvins pingelig geregelter Alltag aus den Fugen gerät, beginnt damit, dass Simon krankenhausreif geprügelt wird und er sich um dessen Hündchen kümmern muss … Geistreich, spritzig, schön „menschelnd“ sowie perfekt besetzt.

Besser geht’s nicht gibt es hier auf DVD und Blu-ray zu kaufen*

Wie ein einziger Tag (2004)

Wie ein einziger Tag (2004) © Video: New Line Cinema / Gran Via / YouTube

Originaltitel: The Notebook

The Notebook Regie: Nick Cassavetes

Nick Cassavetes IMDb-Bewertung: 7,8/10

Worum es in Wie ein einziger Tag geht:

Die an Alzheimer erkrankte Allie (Gena Rowlands) lebt in einem Pflegeheim. Für die Ärzte ist sie ein hoffnungsloser Fall. Nur ihr Ehemann Duke (James Garner) gibt sie nicht auf – und liest ihr jeden Tag aus einem alten Notizbuch vor. Die Geschichte führt zurück ins Jahr 1940: Die junge Allie (Rachel McAdams) reist in das Küstenstädtchen Seabrook, North Carolina, um den Sommer mit ihrer reichen Familie zu verbringen. Dort lernt sie den Arbeitersohn Noah (Ryan Gosling) kennen, die Liebe ihres Lebens … Berührendes, kitschfreies und intensiv gespieltes Liebesdrama nach Nicholas Sparks.

Wie ein einziger Tag gibt es hier auf DVD und Blu-ray zu kaufen*

Deadpool (2016)

Deadpool (2016) © Video: 20th Century Fox / Marvel Entertainment / Kinberg Genre / The Donners’ Company / TSG Entertainment / YouTube

Originaltitel: Deadpool

Deadpool Regie: Tim Miller

Tim Miller IMDb-Bewertung: 8,0/10

Worum es in Deadpool geht:

Der zynische Ex-Elitekämpfer Wade Wilson (Ryan Reynolds) nimmt sich kein Blatt vor den Mund, hält sich mit Gelegenheitsjobs über Wasser und fristet als Auftragskiller sein Dasein. Gerade als er von der Prostituierten Vanessa (Morena Baccarin) aus seiner Lethargie gerissen wird – und endlich wieder so etwas wie Liebe für einen Menschen empfindet –, wird er auf den harten Boden der Realität zurückgeholt: Bei ihm wird Krebs im Endstadium diagnostiziert. Über Umwege wendet sich Wade an eine ominöse Geheimorganisation, die ihm verspricht, ihn von seiner Krankheit heilen zu können. Dafür müsse er jedoch einem Experiment unter der Leitung des sadistischen Francis Freeman (Ed Skrein) zustimmen. Wade willigt ein und stirbt infolgedessen. So glauben es die Bösen zumindest. In Wahrheit ist er fortan mit Superkräften gesegnet und wird zum „Söldner mit der großen Klappe“ Deadpool. Um diesen nahezu unbezwingbaren Antihelden aufhalten zu können, bedient sich Francis seiner einzigen Schwachstelle: Er entführt Vanessa. Ein großer Fehler … Zugegeben, der Marvel-Überraschungshit ist wohl der actionlastigste Streifen dieser Liste, eignet sich jedoch ob der romantischen Untertöne (vor allem der Heiratsantrag und die darauffolgenden Szenen im Bett beim „Liebesspiel“) hervorragend für den gemeinsamen Abend am Valentinstag. Wir garantieren etliche herzhafte Lacher!

Deadpool gibt es hier auf DVD und Blu-ray zu kaufen*

Her (2013)

Her (2013) © Video: Warner Bros. Pictures / Annapurna Pictures / YouTube

Originaltitel: Her

Her Regie: Spike Jonze

Spike Jonze IMDb-Bewertung: 8,0/10

Worum es in Her geht:

Beruflich verfasst Theodore Twombly (Joaquin Phoenix) für fremde Menschen Briefe und rührt die Leute mit seinen Worten zu Tränen. Privat ist er einsam, verkriecht sich in seiner Wohnung und vertreibt sich die Zeit mit Videospielen. Sein Leben ändert sich schlagartig, als er ein neues Betriebssystem auf seinem Computer installiert, das sich selbst Samantha (im Original gesprochen von Scarlett Johansson) nennt, eloquent und humorvoll ist und sich in ihn verliebt … Von Spike Jonze (Being John Malkovich) ebenso klug wie schräg inszenierte Sci-Fi-Romanze.

Her gibt es hier auf DVD und Blu-ray zu kaufen*

Vergiss mein nicht! (2004)

Vergiss mein nicht! (2004) © Video: Focus Features / Anonymous Content / This is That / YouTube

Originaltitel: Eternal Sunshine of the Spotless Mind

Eternal Sunshine of the Spotless Mind Regie: Michel Gondry

Michel Gondry IMDb-Bewertung: 8,3/10

Worum es in Vergiss mein nicht! geht:

Eigentlich wollte Joel (Jim Carrey) ja zur Arbeit fahren, am Bahnsteig überlegt er es sich jedoch spontan anders und nimmt den Zug ans Meer. Am Strand begegnet er einer jungen Frau im orangeroten Sweatshirt, Clementine (Kate Winslet). Sie gefällt ihm sofort, und er kann tatsächlich bei ihr landen. Beginn einer 08/15-Lovestory? Weit gefehlt! Bald erfahren wir, dass die beiden zwei Jahre lang ein Paar waren und sie ihre Erinnerungen an ihn von einer Firma namens Lacuna löschen ließ. Joel, der wie ein Hund unter der Trennung leidet, beschließt, sich demselben Verfahren zu unterziehen. Doch während es läuft, wird ihm klar, dass er Clementine gar nicht vergessen will … Wunderbar melancholisch und mit außergewöhnlichen Bildern. Das Drehbuch von Charlie Kaufman (Being John Malkovich) gewann 2005 sogar einen Oscar!

Vergiss mein nicht! gibt es hier auf DVD und Blu-ray zu kaufen*

Wall-E: Der Letzte räumt die Erde auf (2008)

Wall-E © Video: Walt Disney Studios Motion Pictures / Walt Disney Pictures / Pixar Animation Studios / YouTube

Originaltitel: Wall-E

Wall-E Regie: Andrew Stanton

Andrew Stanton IMDb-Bewertung: 8,4/10

Worum es in Wall-E: Der Letzte räumt die Erde auf geht:

Da die Erde in ferner Zukunft im Müll erstickt, fliehen die Menschen mit Raumschiffen ins All. Zurück bleiben Roboter, die saubermachen. Nach 700 Jahren ist Wall-E die letzte Reinigungskraft seiner Art, die den Abfall in handliche Würfel presst und zu Türmen stapelt. Mittlerweile hat der Blechkamerad ein Bewusstsein entwickelt – und fühlt sich einsam. Bis er Besuch von der sichtlich viel moderneren Roboterdame EVE erhält, in die er sich umgehend verliebt … Klug, witzig, berührend und visuell bestechend. Oscarprämierte Trickfilmkunst, die mit wenigen Worten auskommt und Klein und Groß prächtig unterhält.

Wall-E: Der Letzte räumt die Erde auf gibt es hier auf DVD und Blu-ray zu kaufen*

Casablanca (1942)

Casablanca (1942) © Video: Warner Bros. / Warner Bros. Pictures / YouTube

Originaltitel: Casablanca

Casablanca Regie: Michael Curtiz

Michael Curtiz IMDb-Bewertung: 8,5/10

Worum es in Casablanca geht:

Rick (Humphrey Bogart) betreibt 1941 in der marokkanischen Stadt Casablanca ein Café, das als Treffpunkt für Flüchtlinge fungiert, die in die USA ausreisen wollen. Hier trifft der zum Zyniker gewordene einstige Widerstandskämpfer auf seine unvergessene Ex-Geliebte Ilsa (Ingrid Bergman) und deren Mann Victor Laszlo (Paul Henreid), die beide von der Gestapo gejagt werden … Bogart als vollendeter Zyniker, perfekt austariertes Drehbuch, dazu viele denkwürdige Momente und das berühmt-berüchtigte Filmzitat „Ich seh Dir in die Augen, Kleines“.

Casablanca gibt es hier auf DVD und Blu-ray zu kaufen*