47 U-Boot-Filme, mit denen man bestens abtauchen kann

Die Top-U-Boot-Filme aller Zeiten: Bestenliste mit Trailer, Kurzsynopsis und IMDb-Rating.

Der Wunsch des Menschen, länger und tiefer zu tauchen als es seine Lungenkapazität zulässt, ist etwa ebenso alt wie der Wunsch zu fliegen. Deswegen beschäftigten sich schon immer Menschen damit, entsprechende Vorrichtungen oder Instrumente zu entwickeln, die dies ermöglichen sollten. Aus der Antike liegen diesbezüglich Berichte von Aristoteles und Plinius dem Älteren vor. Selbst Alexander der Große soll bereits Tauchversuche im Mittelmeer unternommen haben.

Die Geschichte der Entwicklung eines Tauchboots begann mit dem 15. Jahrhundert. Roberto Valturio zeichnete 1472 sein U-Boot und Leonardo da Vinci zeichnete 1515 ein Ein-Mann-Tauchboot. Der niederländische Erfinder Cornelis Jacobszoon Drebbel war der erste, der über die bloße Theorie hinausging und im Jahre 1620 das erste manövrierbare Unterwasserfahrzeug – ein mit Leder überzogenes Holzruderboot – baute.

Heute begegnen uns U-Boote vor allem auf dem Bildschirm, als spannende Filme. Meistens handelt es sich dabei um Kriegsthemen, oft aber auch um Sci-Fi und nicht zuletzt gibt es auch Komödien, die in den Unterwassergefährten spielen. Wichtig dabei ist freilich, dass sich alles auf beengtem, doch zumindest begrenztem Raum abspielt. Das steigert die Spannung zu Hause auf der Couch und lässt uns so richtig mit der Mannschaft mitfiebern!

BESTENLISTE MIT TRAILER UND IMDb-RANKING: DIE 47 BESTEN U-BOOT-FILME:

1) Das Boot (1981)

Genres: Abenteuer, Drama, Thriller

IMDb-Rating: 8,4

6-fach oscarnominierte Buchadaption: Mit der 32 Mio. DM teuren Verfilmung des WK-II-Romans von Lothar-Günther Buchheim gelang Wolfgang Petersen 1981 ein Kinoerfolg, der über die deutschen Grenzen hinaus Beachtung fand. Damals unbekannte Darsteller wie Jürgen Prochnow (als 'Kaleu'), Klaus Wennemann, Martin Semmelrogge oder Uwe Ochsenknecht wurden einer breiten Masse bekannt, auch der Auftritt von Sänger Herbert Grönemeyer ist legendär. Das Boot lief nicht nur im Kino, sondern auch als TV-Serie in drei bzw. sechs Teilen.

Im Herbst '41 läuft das deutsche U-Boot 96 vom Atlantikhafen La Rochelle mit dem Auftrag aus, feindliche Handelsschiffe zu versenken, die England mit Kriegswaren versorgen. Neben fünfzig Mann Besatzung und dem Kommandanten (Prochnow) befindet sich auch der euphorische, aber naive Kriegsberichterstatter Leutnant Werner (Grönemeyer) an Bord. Die ersten Tage passiert nix, Langeweile macht sich in der stählernen Enge breit. Dann taucht eine britische Frachtflotte samt Geleitschutz auf, was der U 96 schwer zusetzt... Brillantes Meisterwerk!

Auf’s Bild klicken, um den Trailer zu Das Boot anzusehen! © Neue Constantin Film

2) Jagd auf Roter Oktober (The Hunt for Red October, 1990)

Genres: Action, Abenteuer, Thriller

IMDb-Rating: 7,6

Zeitlos coole Hochspannung nach Tom Clancy: Der Kalte Krieg ist 1984 fast vorbei. Doch zwischen USA und UdSSR herrscht Misstrauen. Da nimmt das Sowjet-Atom-U-Boot Roter Oktober bei einer Routinefahrt Kurs auf die US-Küste. In Moskau und Washington glühen die Telefondrähte: Ist der Kommandant des Schiffes, Ramius (Sean Connery), verrückt geworden? Will er die USA angreifen? Und schon blasen die Großmächte zum Halali auf das abtrünnige Schiff. Doch CIA-Analyst Ryan (Alec Baldwin) meint, dass Ramius überlaufen will. Das muss er aber erst beweisen, und die Uhr tickt ...

Auf’s Bild klicken, um den Trailer zu Jagd auf Roter Oktober anzusehen! © Paramount Pictures

3) Abyss – Abgrund des Todes (The Abyss, 1989)

Genres: Abenteuer, Drama, Sci-Fi

IMDb-Rating: 7,6

Starkes Sci-Fi-Epos: Bud Brigman (Ed Harris), Leiter der Unterwasser-Bohrstation "Deepcore“, wird vom Militär dazu verpflichtet, einer Einheit von Elitesoldaten unter Lt. Coffey (Michael Biehn) sowie der Forscherin Lindsey Brigman (Mary Elizabeth Mastrantonio) - seine zukünftige Ex-Frau - bei der Rettung eines gesunkenen Atom-U-Boots zu helfen. Hatten die Sowjets bei der Havarie die Finger im Spiel? Während oben der Kalte Krieg zum heißen umzukippen droht, stößt der Bergungstrupp auf seltsame blaue Lichter. Coffey vermutet dahinter unbekanntes russisches Spionagezeugs. Lindsey dagegen tippt auf eine Begegnung der dritten Art …

Auf’s Bild klicken, um den Trailer zu Abyss anzusehen! © 20th Century Fox

4) Duell im Atlantik (The Enemy Below, 1957)

Genres: Action, Abenteuer, Drama

IMDb-Rating: 7,6

Spannendes, gut gespieltes Drama, Oscar für die besten Spezialeffekte 1958: US-amerikanische Verfilmung es 1956 veröffentlichten Kriegsroman von D.A. Rayner. Geschildert wird das Aufeinandertreffen eines amerikanischen Kapitäns eines Zerstörers, gespielt von Robert Mitchum, und eines deutschen U-Boot-Kommandanten, dargestellt von Curd Jürgens, im Zweiten Weltkrieg.

Auf’s Bild klicken, um den Trailer zu Duell im Atlantik anzusehen! © 20th Century Fox

5) Der große Atlantik (The Cruel Sea, 1953)

Genres: Drama, Krieg

IMDb-Rating: 7,6

Harter, britischer Kriegsfilm des Regisseurs Charles Frend, der auf dem Roman „Grausamer Atlantik“ (engl. „The Cruel Sea“) von Nicholas Monsarrat basiert. In Der große Atlantik entsteht ein realistisches Bild vom Seekrieg, ohne romantisch Abenteuerstimmung.

Auf’s Bild klicken, um den Trailer zu Der große Atlantik anzusehen! © Universal

6) Die Erfindung des Verderbens (Vynalez zkazy, 1958)

Genres: Animation, Abenteuer, Fantasy

IMDb-Rating: 7,5

Vermutlich die beste Jules-Verne-Verfilmung, die je gedreht wurde. Der surrealistische Sci-Fi-Film von Regisseur Karel Zeman handelt vom französischen Professor Roch, der einen Sprengstoff entwickelt, mit dem die Erde vernichtet werden kann. Roch und sein Gehilfe, der Ingenieur Simon Hart, werden von einer Piratenbande auf eine Insel entführt, die nur einen unterseeischen Zugang besitzt. Hierzu benutzen die Piraten ein U-Boot ...



Trailer zu Die Erfindung des Verbrechens © Video: YouTube

7) Yellow Submarine (1968)

Genres: Animation, Abenteuer, Comedy

IMDb-Rating: 7,4

Kultiger und stilbildender Zeichentrickfilm von Regisseur George Dunning aus dem Jahr 1968. Die Filmmusik stammte von den Beatles und George Martin und wurde 1969 auf dem Album Yellow Submarine veröffentlicht.

Pepperland wird von den „Blaumiesen“ (Blue Meanies) angegriffen, und die „Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band“ wird in einer Blase gefangen. Pepperland wird dadurch ganz farblos und ist dem Angriff der Blaumiesen hilflos ausgeliefert. Der Lord Mayor schickt Fred mit einem gelben Unterseeboot los, um die Beatles zu holen, damit diese mit ihrer Musik die Blaumiesen vertreiben. Auf ihrer Reise nach Pepperland treffen sie auf Jeremy Hillary Boob, den „Nowhere Man“, der sie fortan begleitet. Nach mehreren Abenteuern in Pepperland angekommen, gelingt es den Beatles, mit ihrer Musik die „Blaumiesen“ zu besiegen und Pepperland zu befreien.

Der subversive und häufig absurde Humor der Songs sowie deren geglückte Umsetzung in Bilder unterschied sich sehr stark von damals üblichen Zeichentrick-Filmen à la Walt Disney. Deshalb sprach der Film sowohl ein Kinder- wie ein Erwachsenen-Publikum an. Er gilt heute allgemein nicht nur als der beste Film der Beatles, sondern als eines der interessantesten Filmkunstwerke dieser Zeit überhaupt.

Auf’s Bild klicken, um den Trailer zu Yellow Submarine anzusehen! © United Artists

8) Zwischenfall im Atlantik (The Bedford Incident, 1965)

Genres: Drama, Thriller

IMDb-Rating: 7,4

Der Zerstörer USS Bedford der US Navy verfolgt ein sowjetisches U-Boot durch die sogenannte G-I-UK-Lücke im Nordatlantik, die Meeresstraße zwischen Grönland, Island und Großbritannien. Das Seegebiet spielt eine wichtige Rolle im Kalten Krieg zwischen den Supermächten USA und Sowjetunion. Seestreitkräfte beider Seiten belauern sich hier argwöhnisch. Mit an Bord des von Captain Finlander (Richard Widmark) geführten Schiffs sind der Reporter Munceford (Sidney Poitier) und Commodore Schrepke (Eric Portman), ein deutscher Navy-Berater der NATO. Munceford soll eine Reportage über das Leben an Bord eines Zerstörers schreiben, interessiert sich aber mehr für Finlander, der nicht zum Admiral befördert wurde. Der Kommandant ist über den neugierigen Reporter verärgert, er sieht in ihm einen dauernden Störfaktor. Und: Spielfilm-Debüt von Donald Sutherland, der in einer kleinen Nebenrolle den Lazarettpfleger Nerney spielt.

Auf’s Bild klicken, um den Trailer zu Zwischenfall im Atlantik anzusehen! © Columbia Pictures

9) U 23 – Tödliche Tiefen (alternativ: U 23 – Haie im Pazifik, Run Silent Run Deep, 1958)

Genres: Action, Drama, Krieg

IMDb-Rating: 7,4

Drama um Gehorsam und Zivilcourage: Clark Gable und Burt Lancaster spielen die Hauptrollen in diesem packenden U-Boot-Film, der durch seine glänzende Besetzung und eine meisterhafte Spannungsdramaturgie nichts von seiner Faszinationskraft verloren hat.

Trailer zu U 23 – Tödliche Tiefen © Video: YouTube

10) Die Tiefseetaucher (The Life Aquatic with Steve Zissou, 2004)

Genres: Abenteuer, Comedy, Drama

IMDb-Rating: 7,3

Schräge Abenteuerkomödie mit Bill Murray: Ein harter Schlag für den berühmten Ozeanologen und Filmemacher Steve Zissou (Bill Murray, unverkennbar Jacques Cousteau nachempfunden): Sein neues Werk, ein Film über den mysteriösen "Jaguarhai", legt am Festival in Loquasto einen grandiosen Flop hin. Und ausgerechnet sein Intimfeind, Alistair Hennessey (Jeff Goldblum), noch dazu der Ex-Mann seiner jetzigen Frau, räumt den ersten Preis ab! Ohne Fördergelder und Sponsoren schaut's auch für die nächste Expedition schlecht aus. Mithilfe des Piloten Ned Plimpton (Wilson) und seiner Kontakte zur Finanzwelt läuft das Schiff aber doch noch aus, und Steve schwört, den "Jaguarhai" zu finden, der bei der letzten Expedition seinen besten Freund verspeist hat. Das Vorhaben der Crew, zu der sich auch noch die attraktive schwangere Journalistin Jane Winslett-Richardson (Cate Blanchett) gesellt, steht jedoch unter keinem guten Stern ...

Der Abenteuerspaß von Wes Anderson (The Royal Tenenbaums, Grand Budapest Hotel) überzeugt mit sensationeller Ästhetik, abgefahrenem Witz und toll harmonierendem Cast.

Auf’s Bild klicken, um den Trailer zu Die Tiefseetaucher anzusehen! © Buena Vista

11) Crimson Tide – In tiefster Gefahr (1995)

Genres: Action, Drama, Thriller

IMDb-Rating: 7,3

Gene Hackman vs. Denzel Washington: Packender Psychokrieg zweier Top-Schauspieler in der beklemmenden Enge eines U-Boots.

In der ehemaligen Sowjetunion besetzen Nationalisten eine nukleare Raketenbasis in Sibirien und drohen den USA mit Krieg. Worauf das Atom-U-Boot USS Alabama den Befehl erhält, sich im Nordpazifik in Position zu bringen, um gegebenenfalls die feindliche Basis zu zerstören. Doch dann überstürzen sich die Ereignisse: Captain Ramsey (Hackman), der keine Skrupel hätte, einen Krieg zu beginnen, erhält per Funk den Befehl, eine Atomrakete gegen Russland abzufeuern. Ein zweiter Funkspruch ist ob einer Störung hingegen nicht zu entziffern. Wenig später bricht der Kontakt zur Außenwelt zur Gänze ab. Während Ramsey den Befehl ausführen will, verweigert sein Erster Offi zier Hunter (Washington), der einen Krieg verhindern möchte, seine Zustimmung, weil er hofft ,dass die zweite Nachricht eine Rücknahme des Abschussbefehls ist. Als Ramsey die Raketen trotz Hunters Bedenken abfeuern will, enthebt ihn dieser des Kommandos ... – Auch nach mehr als 20 Jahren noch ein packendes Thrillervergnügen.

Auf’s Bild klicken, um den Trailer zu Crimson Tide anzusehen! © Buena Vista

12) Unternehmen Petticoat (Operation Petticoat, 1959)

Genres: Comedy, Romance, Krieg

IMDb-Rating: 7,3

Fifties-Lachschlager mit Cary Grant und Tony Curtis: Im Pazifikkrieg wird Commander Shermans (Grant) U-Boot "Sea Tiger“ durch Japanerbeschuss schwer beschädigt. Er will es nicht aufgeben, sondern in einen Hafen steuern. Sein Kreuz hat er mit Leutnant Holden (Curtis). Der nimmt doch glatt schiffbrüchige Krankenschwestern an Bord. Und schon sinkt die Arbeitsmoral der Crew. Dann wird der Kahn auch noch pink gestrichen. Die Feinde sind ebenso fassungslos wie die eigenen Leute …

Köstlicher, pointensicherer Marineklamauk von Blake Edwards (Der rosarote Panther).

Trailer zu Unternehmen Petticoat © Video: YouTube

13) Das letzte Ufer (On the Beach, 1959)

Genres: Drama, Romance, Sci-Fi

IMDb-Rating: 7,3

Starbesetzte Verfilmung des berühmten Nevil Shute-Romans unter der Regie von Stanley Kramer: Nach einem globalen Atomkrieg ist die Atmosphäre der Erde radioaktiv verseucht, nur in Australien ist Leben für den Moment noch möglich. Dorthin steuert das amerikanische Atom-U-Boot 623 Sawfish unter Captain Dwight Towers (Gregory Peck) direkt aus dem kontaminierten Kampfgebiet. Über den Verbindungsoffizier Peter Holmes lernt Towers Moira Davidson (Ava Gardner) kennen und lieben.

In weiteren Rollen finden sich Fred Astaire und Anthony Perkins!

Trailer zu Das letzte Ufer © Video: YouTube

14) 20.000 Meilen unter dem Meer (20,000 Leagues Under the Sea, 1954)

Genres: Abenteuer, Drama, Familie

IMDb-Rating: 7,2

Klassisches Abenteuer nach Jules Vernes Vorlage: Im Auftrag der US-Regierung soll der renommierte Meeresforscher Professor Arronax (Paul Lukas) mit seinem Team das Geheimnis im Pazifik verschwundener Schiffe ergründen. Doch auch das Forschungsschiff fällt einem vermeintlichen Seeungeheuer zum Opfer. Doch dann finden sich Arronax, sein Assistent Conseil (Peter Lorre) und Harpunier Ned (Kirk Douglas) im U-Boot "Nautilus" von Captain Nemo (James Mason) wieder.

Auf’s Bild klicken, um den Trailer zu 20.000 Meilen unter dem Meer anzusehen! © Buena Vista

15) Bestimmung Tokio (Destination Tokyo, 1943)

Genres: Abenteuer, History, Krieg

IMDb-Rating: 7,2

Aufwendige und actiongeladene Huldigung an amerikanische Soldaten und Ausrüstung im Zweiten Weltkrieg: Das amerikanische U-Boot USS Copperfin läuft am Heiligabend zu einer Geheimmission aus dem Hafen von San Francisco aus. Kommandant des Bootes ist Captain Cassidy (Cary Grant). Auf hoher See öffnet er den versiegelten Umschlag, der seine Missionsbefehle enthält. Zuerst soll Cassidy die Aleuten anlaufen, um dort den Meteorologen Raymond (John Ridgely) an Bord zu nehmen. Danach soll es in die Bucht von Tokio gehen um die Wetterverhältnisse zu erkunden, damit der sog. Doolittle Raid, der erste alliierte Luftangriff auf die japanische Hauptstadt Tokio, vorbereitet werden kann.

Trailer zu Bestimmung Tokio © Video: YouTube

16) Morgenrot (1933)

Genres: Drama, Krieg, Propagandafilm

IMDb-Rating: 7,2

Wer etwas darüber lernen will, wie Propagandafilme funktionieren und eine historische Dokumentation in Filmform sehen möchte, ist hier richtig: Der als präfaschistische Kriegsfilm eingestufte Titel wurde in den Monaten vor der NS-Machtübernahme in Deutschland gedreht und nimmt bereits wichtige Motive vorweg: Unbedingte Opferbereitschaft für das Vaterland sowie das militärische Kollektiv als sinnstiftende Einheit. Nach dem Krieg sprach die Alliierte Militärzensur im Juni 1945 ein Verbot aus. Am 17. Oktober 1986 wurde der Film einer FSK-Prüfung unterzogen und ab 18 Jahren freigegeben mit dem Zusatz „nicht feiertagsfrei“.

Trailer zu Morgenrot © Video: YouTube

17) USS Charleston – Die letzte Hoffnung der Menschheit (On the Beach)

Genres: Drama, Sci-Fi

IMDb-Rating: 7,1

Dystopisches Drama des australischen Regisseurs Russell Mulcahy aus dem Jahr 2000. Das Science-Fiction-Drama ist eine Neuverfilmung von Stanley Kramers Kinofilm Das letzte Ufer (siehe Punkt 13). Als Zweiteiler wurde der Fernsehfilm von RTL II unter dem Titel Die Charleston – Die letzte Rettung ausgestrahlt.

Trailer zu USS Charleston – Die letzte Hoffnung der Menschheit © Video: YouTube

18) James Bond 007 – Der Spion der mich liebte (The Spy Who Loved Me, 1977)

Genres: Action, Abenteuer, Thriller

IMDb-Rating: 7,1

Tolle Stunts, aufwendiges Setdesign, atemberaubende Schauplätze, ein irrer Bösewicht und massig Ironie: Auf dem Weg zur Weltherrschaft krallt sich der größenwahnsinnige Reeder Karl Stromberg (Curd Jürgens) ein sowjetisches und ein amerikanisches Atom-U-Boot -und die beiden Großmächte bezichtigen einander des Diebstahls. Beim Versuch, die gefährlichen Pläne Strombergs zu vereiteln, steht dem britischen Meisterspion James Bond (Roger Moore) die fesche KGB-Majorin Anja Amsova (Barbara Bach) zur Seite.

Auf’s Bild klicken, um den Trailer zu James Bond 007 – Der Spion der mich liebte anzusehen! © United Artists

19) Auf einer Fernfahrt mit U 35 (Der magische Gürtel, 1920)

Genres: Doku, Krieg

IMDb-Rating: 7,0

Deutscher Dokumentarfilm, der zu propagandistischen Zwecken vom Bild- und Filmamt BUFA im Frühjahr 1917 im Mittelmeer an Bord von SM U 35 gedreht wurde. Seine spektakulären Aufnahmen von Schiffsuntergängen, vor allem des britischen Dampfers Parkgate oder des britischen Schoners Miss Morris werden bis heute in Dokumentationen gezeigt.

Das U-Boot U-35 unter Kapitänleutnant Lothar von Arnauld de la Perière bringt nach seiner Ausreise aus dem österreichisch-ungarischen Kriegshafen Pola im Frühjahr 1917 neutrale und feindliche Handelsschiffe auf. Während der Kommandant die neutralen Schiffe nach einer negativen Überprüfung auf Konterbande wieder entlässt, werden die feindlichen Schiffe nach Ausbooten der Besatzung entweder mit Sprengpatronen gesprengt oder durch Torpedoschüsse bzw. Artilleriefeuer versenkt.

Trailer zu Der magische Gürtel © Video: YouTube

20) Unterseeboot Orzel (Orzel, 1959)

Genres: Drama, Krieg

IMDb-Rating: 7,0

Auf wahren Tatsachen basierender Kriegsfilm des polnischen Regisseurs Leonard Buczkowski: Die Ostsee im September 1939: Das polnische U-Boot Orzeł läuft in den Hafen der estnischen Hauptstadt Reval und wird dort auf deutschen Druck hin von den estnischen Behörden interniert. Wichtige Ausrüstungsgegenstände, ein Großteil der Munition, die Karten und die Flagge werden konfisziert. Die Besatzung versucht mit allerlei Tricks, die Demontage zu hintertreiben. Kapitänleutnant Grabiński plant eine Flucht quer durch die vom übermächtigen und allgegenwärtigen Feind beherrschte Ostsee. Das einsame polnische U-Boot kann entkommen …

Trailer zu Unterseeboot Orzel © Video: YouTube

21) Hunter Killer

Genres: Action, Thriller

IMDb-Rating: 6,9

Gerard Butler muss als unerfahrener U-Boot-Kapitän das Vertrauen der Crew gewinnen und die Menschheit vor dem Dritten Weltkrieg retten: In der Tiefe der Barrentsee explodiert unerwartet ein russisches Jagd-U-Boot, auch die USS Tampa Bay, die die Russen unter Wasser diskret beschattete, wird vermisst. Der US-Verteidigungsminister (Gary Oldman) entsendet die USS Arkansas mit dem frisch zum Kommandanten ernannten, hemdsärmeligen Joe Glass (Gerard Butler), die vor Schottland liegt, um die Tampa Bay zu finden und zu klären, was passiert ist. Prompt wird auch Glass' U-Boot angegriffen, kann aber entkommen. Es stellt sich raus, dass der russische Verteidigungsminister nach der Macht greift und am 3. Weltkrieg rüttelt. Die USS Arkansas, ein Trupp Navy Seals, der in Russland eingesickert ist, und der aus dem russischen U-Bootwrack gerettete Kapitän Andropow (Michael Nyqvist in seinem vorletzten Film) müssen an einem Strang ziehen, um Russlands Präsidenten zu retten und den Weltuntergang zu verhindern.

Auf’s Bild klicken, um den Trailer zu Hunter Killer anzusehen! © Summit Entertainment

22) Mystery Sea Raider (1940)

Genres: Drama, Krieg

IMDb-Rating: 6,9

U-Boot-Krieg im Zweiten Weltkrieg aus der Sicht der USA: Der Film wurde im Zeitraum zwischen dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs in Europa im September 1939 und dem Kriegseintritt der USA im Dezember 1941 produziert.

Trailer zu Mystery Sea Raider © Video: YouTube

23) Die phantastische Reise (Fantastic Voyage, 1966)

Genres: Abenteuer, Familie, Krieg

IMDb-Rating: 6,8

Sci-Fi mit medizinischem Hintergrund: Eine Gruppe Menschen, lässt sich samt einem U-Boot verkleinern und in einen aus dem Ostblock übergelaufenen tschechischen Wissenschaftler injizieren, um so eine komplizierte Gehirnoperation vornehmen zu können. Oscars für Spezialeffekte und Szenenbild (1967).

Auf’s Bild klicken, um den Trailer zu Die phantastische Reise anzusehen! © 20th Century Fox

24) K-19 – Showdown in der Tiefe (K-19: The Widowmaker, 2002)

Genres: Drama, History, Thriller

IMDb-Rating: 6,7

Beklemmende True Story: Trotz Pannen beim Bau lassen die Sowjets 1961 das titelgebende Atom-U-Boot vom Stapel, um einen Raketenabschuss zu testen. Zwischen Kapitän und erstem Offizier kriselt es, und dann passiert die Katastrophe.

Auf’s Bild klicken, um den Trailer zu K-19 – Showdown in der Tiefe anzusehen! © Paramount Pictures

25) Hunley – Tauchfahrt in den Tod (The Hunley, 1999)

Genres: Action, Drama, History

IMDb-Rating: 6,7

Aufwendig produzierter TV-Film nach einer wahren Begebenheit mit Donald Sutherland und Armand Assante: Lieutenant George E. Dixon führt eine Gruppe Freiwilliger an, die sich auf Befehl des Konföderierten-Generals P. G. T. Beauregard erstmals in ein U-Boot begeben, um mit dessen Hilfe die Stadt Charleston aus der Umklammerung der Gegner zu befreien. Nachdem bereits zwei Crews zum Teil gestorben sind, beweist Dixon mit seinen Leuten, dass ein feindliches Schiff versenkt werden kann, das den Hafen der Stadt abriegelt. In der Nacht des 17. Februar 1864 unternimmt die Hunley mit einer neunköpfigen Besatzung einen Angriff ...

Auf’s Bild klicken, um den Trailer zu Hunley – Tauchfahrt in den Tod anzusehen! © Turner Network Television

26) Korvette K-225 (Corvette K-225, 1943)

Genres: Drama, Krieg

IMDb-Rating: 6,7

US-Kriegsfilm, der dokumentarisches Material einbezieht: Nachdem ein deutsches U-Boot seine Korvette versenkt hat, kehrt Lieutenant Commander McClain (Randolph Scott) von der kanadischen Marine mit den Überlebenden seiner Mannschaft zurück nach Kanada. McClain lehnt ein Angebot der Admiralität, sich zur Ruhe zu setzen, ab. Er will möglichst schnell wieder auf See und Rache nehmen, da viele seiner Männer durch MG-Feuer des feindlichen U-Bootes gestorben sind,. Während er auf sein neues Kommando wartet, lernt er Joyce Cartwright (Ella Raines) kennen, deren Bruder Dick unter seinem Kommando gefallen ist. Joyce und McClain verlieben sich. Robert Mitchum spielt den Matrosen Sheppard, wird jedoch in den Filmcredits nicht erwähnt.

Auf’s Bild klicken, um den Trailer zu Korvette K-225 anzusehen! © Universal Pictures

27) U-571 (2000)

Genres: Action, Krieg

IMDb-Rating: 6,6

Spannendes, stark besetztes WK-II-Drama: U-Boot-Krieg im Atlantik, 1942. Die Alliierten erleiden herbe Verluste, weil die Funksprüche der Nazis einfach nicht zu knacken sind. Also wird Lt. Commander Dahlgren (bill Paxton) mit seinem ersten Offizier Lt. Tyler (Matthew McConaughey) auf eine streng geheime Mission geschickt: Die beiden sollen aus dem havarierten deutschen U-Boot U-571 eine Enigma-Chiffriermaschine erbeuten. Also tarnt man sich als Rettungstruppe der Nazis. Doch schon der Versuch, unerkannt an Bord des U-Bootes zu gelangen, geht schief... Ebenfalls dabei: Jon Bon Jovi und Harvey Keitel.

Auf’s Bild klicken, um den Trailer zu U-571 anzusehen! © Universal Pictures

28) Eisstation Zebra (Ice Station Zebra, 1968)

Genres: Abenteuer, Thriller

IMDb-Rating: 6,6

Sixties-Spionagethrill nach Alistair MacLean mit Rock Hudson: USA, Ende der 60er, während der Hochphase des Kalten Krieges. U-Boot-Kapitän James Ferraday (Hudson) erhält den Befehl, zwecks Rettungsmission in die Arktis aufzubrechen, da in der entlegenen Forschungsstation Zebra ein Feuer ausgebrochen sein soll. Als auch Brit-Agent Jones (McGoohan), der sowjetische Überläufer Vaslov (Borgnine) und US-Elitesoldat Anders (Brown) mit an Bord kommen, ahnt Ferraday, dass der Unfall nur als Vorwand dient. Doch keiner will verraten, was dahintersteckt …

Auf’s Bild klicken, um den Trailer zu Eisstation Zebra anzusehen! © MGM

29) Froschmann Crabb (The Silent Enemy, 1958)

Genres: Action, Bio, History

IMDb-Rating: 6,6

Britischer Kriegsfilm auf der Grundlage des Sachbuchs „Commander Crabb“ von Marshall Pugh. Er thematisiert den Einsatz italienischer Torpedoreiter der Decima Flottiglia MAS in Alexandria und Gibraltar 1941/42 und die Abwehr dieser Angriffe durch Kapitänleutnant der Royal Navy Lionel Crabb (1909–1956). Leider wird der Zweite Weltkrieg zum Teil als ritterliches und sportliches Duell dargestellt.

Trailer zu Froschmann Crabb © Video: YouTube

30) Haie und kleine Fische (1957)

Genres: Krieg, Drama

IMDb-Rating: 6,6

Antikriegs-Film nach dem gleichnamigen Roman von Wolfgang Ott aus dem Jahr 1954, der den grausamsten Teil des Seekriegs, den U-Boot-Krieg, schildert. Ottr verarbeitete darin seine persönlichen Erfahrungen als Soldat der Marine. Der Roman wurde von Regisseur Frank Wisbar mit den seinerzeit noch eher unbekannten Schauspielern Hansjörg Felmy und Horst Frank durchaus realistisch in Szene gesetzt.

Trailer zu Haie und kleine Fische © Video: YouTube

31) Alarmstufe: Rot (Under siege, 1992)

Genres: Action, Thriller

IMDb-Rating: 6,5

Steven Seagals mit Abstand erfolgreichster Film fetzt ordentlich und bietet zudem reichlich Ironie: Terroristen unter Führung des abtrünnigen CIA-Agenten Strannix (Jones) kapern auf hoher See ein mit Nuklearsprengköpfen ausgerüstetes amerikanisches Kriegsschiff. Um die US-Regierung zu erpressen, richtet man die Atomwaffen danach auf wichtige Ziele. Doch Schiffskoch Casey Ryback (Seagal) versalzt dem Pack die Suppe. Der ehemalige Einsatzspezialist einer Navy-Sondertruppe nimmt den Kampf im Alleingang auf .

Auf’s Bild klicken, um den Trailer zu Alarmstufe: Rot anzusehen! © Warner Bros

32) Torpedo los! (Torpedo Run, 1958)

Genres: Drama, Krieg

IMDb-Rating: 6,5

Beklemmender Kriegsfilm, dessen tragischer Held in den Grundzügen an Kapitän Ahab in „Moby Dick“ erinnert. Das amerikanische U-Boot Grayfish sucht im Pazifik den japanischen Flugzeugträger Shinaru, der den Angriff auf Pearl Harbor angeführt hat. Der U-Boot-Kommandant Doyle (Glenn Ford) erfährt, dass der Träger eine Eskorte hat. In der Eskorte befindet sich auch ein Transportschiff, das seine Frau und sein Kind an Bord hat, die auf den Philippinen von den Japanern gefangen genommen wurden. Doyle findet die Schiffe. Sein Offizier Sloan (Ernest Borgnine) versucht, Doyle den Angriff auszureden ...

Trailer zu Torpedo los! © Video: YouTube

33) Black Sea (2014)

Genres: Abenteuer, Drama, Thriller

IMDb-Rating: 6,4

Erfrischend altmodisch inszeniertes, gut besetztes und recht spannendes U-Boot-Abenteuer mit Jude Law: Rund 30 Jahre lang ist Kapitän Robinson (Jude Law) mit dem U-Boot zur See gefahren - zuerst für die britische Marine, dann im Auftrag eines Bergungsunternehmens. Nun hat man keine Verwendung mehr für ihn. Er wird entlassen und verliert damit jenen Job, für den ihn seine Frau mitsamt Sohn schon vor langem verlassen hat. Da erhält Robinson überraschend das Angebot eines mysteriösen Unternehmers: Er soll helfen, ein bis unter die Decke mit Nazi-Gold beladenes U-Boot der deutschen Wehrmacht, das während des Zweiten Weltkriegs im Schwarzen Meer bei Georgien gesunken sein soll, zu bergen. Der erfahrene Seebär stellt eine russisch-britische Crew zusammen, mit der er ein altes russisches U-Boot wieder flottmacht

Auf’s Bild klicken, um den Trailer zu Black Sea anzusehen! © Focus Features

34) Crash Dive (1943)

Genres: Action, Abenteuer, Drama

IMDb-Rating: 1943

Dreiecksgeschichte sind Tyrone Power, Anne Baxter und Dana Andrews, der Krieg tritt dabei in den Hintergrund. Bei Erscheinen fragten manche Kritiker, ob Hollywood denn wisse, dass man sich gerade im Krieg befinde.

Trailer zu Crash Dive © Video: YouTube

35) Hostile Waters – Ein U-Boot-Thriller (Alternativ: Im Fahrwasser des Todes, Hostile Waters – Fahrwasser des Todes; Hostile Waters, 1997)

Genres: Thriller

IMDb-Rating: 6,3

Fernsehdrama mit Rutger Hauer, Martin Sheen und Max von Sydow: Das sowjetische Atom-U-Boot K-219 kollidiert nach einem riskanten Manöver mit dem US-amerikanischen, der Los-Angeles-Klasse angehörenden U-Boot USS Aurora. Als Folge des Unfalls werden im Rumpf des russischen Schiffes toxische Gase freigesetzt. Feuer bricht aus und das Schiff taucht auf. Der russische Chefingenieur warnt den Kapitän vor der Möglichkeit einer nuklearen Explosion ...

Auf’s Bild klicken, um den Trailer zu Hostile Waters anzusehen! © BBC / HBO

36) Die Seewölfe kommen (The Sea Wolves, 1980)

Genres: Action, History, Krieg

IMDb-Rating: 6,3

Kriegsaction mit Gregory Peck, Roger Moore und David Niven im Kampf gegen bitterböse Nazis. Indischer Ozean, 1943. Da immer mehr Schiffe der Alliierten deutschen U-Boot-Torpedos zum Opfer fallen, vermutet der britische Geheimdienst, dass die Nazis von Land aus über die Schiffsrouten informiert werden. Tatsächlich finden Colonel Pugh (Peck) und Captain Stewart (Moore) heraus, dass der im Hafen von Mormugao vor Anker liegende deutsche Frachter "Ehrenfels" als Funkbasis dient. Ein Trupp aus Veteranen einer britischen Eliteeinheit soll den Kahn unschädlich machen...

80er-Kriegsactioner mit etlichen Altstars, der ordentlich unterhält.

Trailer zu Die Seewölfe kommen © Video: YouTube

37) Below – Da unten hört dich niemand schreien (2002)

Genres: Action, Horror, Mystery

IMDb-Rating: 6,2

Mysteriöse Vorfälle an Bord eines Weltkrieg-U-Boots: 1943, Zweiter Weltkrieg. Das U-Boot "USS Tiger Shark“ hat den Befehl, Schiffbrüchige eines Lazarettschiffs einzusammeln. Kaum ist der Auftrag erledigt und die drei Passagiere sind gerettet, heftet sich ein deutsches Kriegsschiff an ihre Fersen. Kommandant Brice (Greenwood) wittert Verrat, doch auch an Bord des amerikanischen U-Bootes häufen sich mysteriöse Zwischenfälle …

Beklemmender Grusel-Psychothrill mit schöner Mysterynote.

Auf’s Bild klicken, um den Trailer zu Below anzusehen! © Miramax

38) Das letzte U-Boot (Geheimmission Tokio, 1993)

Genres: Drama, Krieg

IMDb-Rating: 6,2

Als Vorlage für diesen Film dient eine wahre Begebenheit, die sich gegen Ende des Zweiten Weltkriegs ereignete. Das deutsche U-Boot U 234 vom Typ X sollte im März 1945 eine geheime Fracht, bestehend aus einem zerlegten Düsenflugzeug vom Typ Me 262, Bauplänen, Bauteilen einer V2-Rakete, Blaupausen der wichtigsten Waffenentwicklungen Deutschlands, Quecksilber und 560 Kilogramm Uranoxid, nach Japan bringen...

Trailer zu Das letzte U-Boot © Video: YouTube

39) U-Boot in Not (Gray Lady Down, 1978)

Genres: Abenteuer, Drama, History

IMDb-Rating: 6,2

Passables 70er-Katastrophenkino: Das Atom-U-Boot von Kapitän Paul Blanchard (Charlton Heston) liegt nach einer Kollision auf Grund. Wasser bricht ein, der Sauerstoff wird knapp -und eine Rettungsaktion der Marine scheitert. Mit dabei auch David Carradine und Stacy Keach.

Trailer zu U-Boot in Not © Video: YouTube

40) Durchbruch bei Morgenrot (The Deep Six, 1958)

Genres: Drama, Krieg

IMDb-Rating: 6,2

Der amerikanische U-Boot-Offizier Alexander 'Alec' Austen wird wegen seiner pazifistischen Weltanschauung von seiner Crew als Feigling angesehen. Er muss sich gegen sie behaupten und seinen Ruf wiederherstellen. Mit Alan Ladd und Dianne Foster.

Trailer zu Durchbruch bei Morgenrot © Video: YouTube

41) Inferno (Hell and High Water, 1954)

Genres: Action, Abenteuer, Drama

IMDb-Rating: 6,2

Wissenschaftler und Politiker der gesamten "freien Welt" bemühen sich, ein Atomwaffenlager im Pazifik ausfindig zu machen, von dem aus Korea bombardiert werden soll, um die Untat dann den Amerikanern anzulasten. Dazu wird der Ex-Navy Offizier Adam Jones angeheuert, um eine U-Boot Expedition durchzuführen, die die Verschwörung und somit auch einen schwelenden dritten Weltkrieg verhindern soll. Mit Richard Widmark und Bella Darvi.

Trailer zu Inferno © Video: YouTube

42) Sphere – Die Macht aus dem All (1998)

Genres: Drama, Horror, Mystery

IMDb-Rating: 6,1

Sci-Fi-Thriller: Wie man Überlebende von Flugzeugunglücken betreut, darin hat Psychologe Goodman (Hoffman) Erfahrung. Im Pazifik, wohin er nun entsandt wird, erwartet ihn eine völlig neue Aufgabe. Er, Verfasser eines Leitfadens für einen etwaigen Alien-Erstkontakt, soll helfen, das Rätsel um ein am Meeresgrund entdecktes Raumschiff zu lüften. Das Objekt ist 300 Jahre alt und erstaunlicherweise amerikanischen Ursprungs ...

Vom Thema her recht interessant, erstklassig besetzt und sogar mit etwas Witz versetzt - dennoch in der Inszenierung etwas unschlüssig.

Auf’s Bild klicken, um den Trailer zu Sphere anzusehen! © Warner Bros.

43) Mission: Rohr frei (Down Periscope, 1996)

Genres: Comedy

IMDb-Rating: 6,1

Nonsens-Komödie von David S. Ward, in dem Kelsey Grammer, bekannt aus der Fernsehserie Frasier, einen ungewöhnlichen U-Boot-Kapitän spielt.

Auf’s Bild klicken, um den Trailer zu Mission: Rohr frei anzusehen! © 20th Century Fox

44) U 4000 – Panik unter dem Ozean (Ido zero daisakusen, 1969)

Genres: Action, Abenteuer, Sci-Fi

IMDb-Rating: 6,1

US-amerikanisch-japanischer Fantasyfilm von Regisseur führte Ishirō Honda, dem Schöpfer des japanischen Filmmonsters Godzilla. Bei der Erforschung des Cromwellstroms im Pazifik südlich von Neuguinea lässt das Forschungsschiff „Fuji“ ein Mini-U-Boot ins Wasser. An Bord des U-Bootes befinden sich der Wissenschaftsoffizier Dr. Ken Tashiro (Akira Takarada) aus Japan, der Forscher Masson (Masumi Okada) aus Frankreich sowie der Journalist Perry Lawton aus Amerika. Als ein Unterwasservulkan ausbricht, wird die Besatzung vom Unterwasserboot „Alpha“ gerettet. Craig McKenzie (Joseph Cotten), der Kapitän der „Alpha“, bringt die drei Geretteten in die Unterwasserstadt „Äquatoriana“ ...

Trailer zu U 4000 © Video: YouTube

45) U 2000 – Tauchfahrt des Grauens (Kaitei gunkan, 1963)

Genres: Abenteuer, Familie, Sci-Fi

IMDb-Rating: 6,1

Trickreiche Kintopp-Utopie: Der untergegangene sagenhafte Kontinent Mu erscheint wieder und droht die Weltherrschaft an sich zu reißen. Die Staaten schließen sich zusammen, um Widerstand zu leisten. Hachiro Shinguji, ein Kapitän aus dem Zweiten Weltkrieg, hat das schwerbewaffnete Flug- und Unterseeboot U 2000 gebaut, das größte Kriegsschiff aller Zeiten. Es stellt die einzige Hoffnung der Welt dar, sich zu verteidigen ...

Auf’s Bild klicken, um den Trailer zu U 2000 anzusehen! © Toho

46) Unternehmen Feuergürtel (Voyage to the Bottom of the Sea, 1961)

Genres: Action, Abenteuer, Sci-Fi

IMDb-Rating: 6,1

Weltuntergangsfilm mit Walter Pidgeon, Joan Fontaine, Barbara Eden und Peter Lorre. Dem Film folgte die 110 Folgen fassende US-amerikanische Science-Fiction-Fernsehserie Die Seaview – In geheimer Mission.

Auf’s Bild klicken, um den Trailer zu Unternehmen Feuergürtel anzusehen! © 20th Century Fox

47) U-Boat (In Enemy Hands, 2004)

Genres: Drama, Thriller, Krieg

IMDb-Rating: 6,0

U-Boot-Drama mit Til Schweiger, Thomas Kretschmann und William H. Macy: Ein deutsches U-Boot rettet im Zweiten Weltkrieg nach der Torpedierung eines amerikanischen U-Boots die Besatzung und nimmt diese gefangen. Was die Retter nicht wissen ist, dass auf dem US-Boot zuvor die Meningitis ausgebrochen war und die Amerikaner nun die Deutschen anstecken, so dass dadurch nach und nach die Besatzung des U-Bootes dezimiert wird.