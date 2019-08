Die Top-9 von Quentin Tarantino

Oft brutal, morbid aber dennoch immer meisterhaft. So lässt sich Quentin Tarantinos Filmografie am besten beschreiben. Der 56-Jährige hat mit Filmen wie Pulp Fiction, Inglourious Basterds aber auch kürzlich erst mit Once Upon a Time in Hollywood seinen Legendenstatus in Hollywood zementiert und kann mit Stolz auf eine facettenreiche Karriere zurückblicken.

Platz 9) Jackie Brown (1997)

Genre: Krimi, Thriller

IMDb-Bewertung: 7,5/10

Flugbegleiterin Jackie Brown (Pam Grier) fettet ihr schmales 16.000-Dollar-Jahresgehalt damit auf, während ihrer Reisen als Geldbotin für den Waffenschmuggler Ordell Robbie (Samuel L. Jackson) zu fungieren. Als sie zwei FBI-Agenten (Michael Keaton und Michael Bowen) in die Falle tappt, droht nicht nur Gefängnis, sie wird von ihrem kriminellen Auftraggeber auch noch als Sicherheitsrisiko eingestuft und gerät damit in akute Lebensgefahr. Jackie handelt daraufhin einen Deal mit den Cops aus: Sie will Ordell bei der folgenden Geldübergabe ans Messer liefern. Gemeinsam mit dem Kautionsagenten Max Cherry (Robert Forster), der insgeheim romantische Gefühle für die Dame hegt, verfolgt sie freilich noch einen ganz anderen Plan …

Smart, cool, mit lässigem 70er-Soundtrack, durch die Bank großartigen Darstellern und herrlich abgefahrenen Dialogen („Ist das Rutger Hauer?“ – „Nein, das ist Helmut Berger!“). Absolutes Highlight ist das Finale mit den aus drei Perspektiven erzählten Geldübergabe-Szenen im Einkaufszentrum.

Platz 8) The Hateful Eight (2015)

Genre: Western

IMDb-Bewertung: 7,8/10

Wyoming, 1866: Ein Schneesturm zieht auf. In der Kutsche, in der der Kopfgeldjäger John Ruth (Kurt Russell) mit seiner Gefangenen Daisy (Jennifer Jason Leigh) nach Red Rock unterwegs ist, um die Mörderin hängen zu lassen, finden bald noch zwei weitere Männer Zuflucht: Marquis Warren (Samuel L. Jackson), ein schwarzer Ex-Major der Nordstaaten, der sich ebenfalls als Kopfgeldjäger verdingt, sowie der dubiose Chris Mannix (Walton Goggins), der sich als Red Rocks neuer Sheriff vorstellt. Da die schlechte Witterung eine Weiterfahrt unmöglich macht, legt die Kutsche eine Zwangspause bei Minnies Miederwarenladen ein. In der Hütte haben sich bereits ein alter Konföderierten-General (Bruce Dern), ein Brite (Tim Roth), der vorgibt, der neue Henker von Red Rock zu sein, ein Cowboy (Michael Madsen) und ein Mexikaner (Demián Bichir) einquartiert. Den Kopfgeldjägern ist sofort klar, dass hier etwas stinkt …

Mit seinem achten Film schuf Quentin Tarantino einen im 70-mm-Breitbildformat gedrehten Mix aus Western und Kammerspiel. Nicht sein bester Film, der aber durch Kultstars, einen oscargekrönten Soundtrack von Ennio Morricone (Spiel mir das Lied vom Tod) und einen blutspritzenden Showdown besticht.

Platz 7) Kill Bill: Vol. 2 (2004)

Genre: Action

IMDb-Bewertung: 8,0/10

Nach vier Jahren im Koma befindet sich eine ehemalige Elitekillerin (Uma Thurman) jetzt auf Rachefeldzug. Ihr Ziel: Ex-Lover Bill (David Carradine) und ihre vormaligen Kollegen, die auf ihrer Hochzeit ein blutiges Massaker anrichteten und ihr, als sie hochschwanger war, in den Kopf schossen. Zwei Namen auf der Todesliste konnte sie im ersten Teil abhaken. Im zweiten Teil geht es dem versoffenen Budd (Michael Madsen) und der einäugigen Killerin Elle Driver (Daryl Hannah) an den Kragen. Den Chef des Killerkommandos, ihren ehemaligen Auftraggeber und Geliebten Bill, hebt sie sich für den Schluss auf. Dass der Racheengel zwischenzeitlich lebendig begraben wird, verschafft den Zielpersonen nur eine kurze Verschnaufpause …

In Teil zwei von Quentin Tarantinos brillanter Hommage ans Spaghettiwestern- und Kung-Fu-Genre fließen neben Blut auch viele Tränen – bis zum in jeder Hinsicht herzzerreißenden Finale.

Platz 6) Kill Bill: Vol. 1 (2003)

Genre: Action

IMDb-Bewertung: 8,1/10

Vor vier Jahren überlebte die einstige Elitekillerin „Black Mamba“ (Uma Thurman) als Einzige knapp ein Massaker bei ihrer Hochzeit; nach einem Kopfschuss fiel die damals Hochschwangere aber ins Koma. Aus dem erwacht sie jetzt – und hat nur mehr ein Ziel vor Augen: blutige Rache an den hinterhältigen fünf ehemaligen Weggefährten, die sie fast gekillt hätten. Etliche artistische Kämpfe und Schwertduelle später kann sie die ersten zwei Namen auf ihrer Abschussliste abhaken. Vernita Green alias Copperhead (Vivica A. Fox), die mittlerweile ein idyllisches Spießbürgerdasein in der schicken Vorstadt mit Mann und Kind führt, sowie Yakuza-Chefin O-Ren Ishii alias Cottonmouth (Lucy Liu) sind die Ersten, die ins Gras beißen müssen …

Wer Quentin Tarantinos Racheoper noch nicht gesehen hat, sollte das schleunigst nachholen: Die Hommage an Eastern- und Italowestern ist zwar ultrabrutal, aber stilistisch visionär, mit atemberaubend choreografierten Kämpfen.

Platz 5) Reservoir Dogs – Wilde Hunde (1992)

Genre: Thriller

IMDb-Bewertung: 8,3/10

Alles beginnt damit, dass acht Männer in einem Restaurant sitzen und äußerst angeregt über den Madonna-Song „Like A Virgin“ und die Sinnhaftigkeit von Trinkgeldern diskutieren. Wir wohnen dem letzten Treffen einer Diebesbande vor einem Diamantenraub bei: Gangster Joe Cabot (Lawrence Tierney) und sein Sohn Eddie (Chris Penn) haben sechs Kriminelle (u. a. Harvey Keitel, Michael Madsen und Tim Roth) engagiert, um einen Juwelier zu überfallen. Die sechs Männer kennen sich nicht und dürfen einander nur mit ihren Decknamen anreden. Doch der Coup endet in einem Blutbad: Jemand hat vorab die Polizei informiert. Einer der Gangster wird getötet, der Rest der Truppe schafft es gerade noch in eine verlassene Lagerhalle – wo jeder den anderen beschuldigt, der Maulwurf zu sein …

Furioses, brutales, hervorragend gespieltes Gangsterdrama um Ehre und Verrat. Der knallharte Streifen ist definitiv nichts für Kinder!

Platz 4) Inglourious Basterds (2009)

Genre: Action, Drama

IMDb-Bewertung: 8,3/10

Das von den Nazis besetzte Frankreich im Zweiten Weltkrieg: Die jüdische Familie von Shosanna Dreyfus (Mélanie Laurent) wird von den Schergen des SS-Offiziers Landa (Christoph Waltz) brutal ausgelöscht, sie kann entkommen. Drei Jahre später: Shosanna betreibt unter falschem Namen in Paris ein Kino und lernt den deutschen Kriegshelden Zoller (Daniel Brühl) kennen. Der junge Mann bewegt Propagandaminister Goebbels (Sylvester Groth) dazu, die Premiere eines Filmes über ihn – zu der die gesamte Nazi-Elite geladen ist! – in Shosannas Kino anzusetzen. Derweil sorgt eine jüdische Einheit unter Leitung des US-Offiziers Aldo Raine (Brad Pitt) für Angst und Schrecken unter deutschen Soldaten. Die Mission der „Basterds“, die Jagd auf Naziskalps machen, führt sie schließlich auch in Shosannas Lichtspieltheater …

Tarantinos furiose WK-II-Mär im Spaghettiwestern-Stil mit genialen Dialogen und schwarzem Humor bescherte Christoph Waltz einen Oscar und den Start seiner Weltkarriere. Mit 321 Mio. Dollar am Box Office auch ein finanzieller Erfolg.

Platz 3) Django Unchained (2012)

Genre: Western

IMDb-Bewertung: 8,4/10

Dr. King Schultz (Christoph Waltz), ein deutscher Zahnarzt, der sich in Amerika kurz vor dem großen Bürgerkrieg als Kopfgeldjäger verdingt, befreit auf der Jagd nach der Brittle-Bande den schwarzen Sklaven Django (Jamie Foxx). Der Grund für die Aktion: Django ist der Einzige, der die stets maskiert auftretenden Gangster identifizieren kann. Die zwei Männer freunden sich an – und Schultz nimmt Django quasi als Schüler unter seine Fittiche. Nach einer gemeinsamen Saison als Menschenjäger erklärt sich Schultz bereit, seinem Partner bei der Suche nach seiner geliebten Frau Brunhilde (Kerry Washington) zu helfen, die an den sadistischen Plantagenbesitzer Calvin Candie (Leonardo DiCaprio) verkauft wurde. Um Brunhilde zu befreien, geben sie sich als Sklavenhändler aus. Doch der hundsgemeine Candie ist nicht so leicht hinters Licht zu führen …

Rabenschwarzes, meisterlich gefilmtes, grandios besetztes und gespieltes Kino aus der Feder von Quentin Tarantino (Pulp Fiction) mit coolem Soundtrack. Dafür gab’s den Skript-Oscar – und Waltz erhielt seine zweite Nebenrollen-Statuette!

Platz 2) Once Upon a Time in Hollywood (2019)

Genre: Dramödie

IMDb-Bewertung: 8,4/10

Der ehemalige TV-Westernstar Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) hat Schwierigkeiten mit der neuen Realität im Hollywood der 60er-Jahre und sehnt sich nach den Zeiten zurück, als er noch als Publikumsliebling in Hit-Serien wie „Bounty Law“ sein Schauspiel vorführen konnte. Sein jahrelanges Stuntdouble und bester Freund Cliff Booth (Brad Pitt), der nebenbei für den Tod seiner Frau verantwortlich gemacht wird, führte ohnehin immer ein bescheideneres Leben als Dalton und spielt für seinen Freund das Mädchen für alles. Als Dalton vor die Herausforderung gestellt wird, in einem letzten und karriereabhängigen Versuch sein schauspielerisches Können in der neuen Hit-Serie „Lancer“ zu beweisen, Sharon Tate (Margot Robbie) mit ihrem Mann Regisseur Roman Polanski nebenan einzieht und Cliff mit der berüchtigten Manson-Family zu tun bekommt, nehmen Dinge eine spannende und letztlich unerwartete Wendung …

Tarantinos neunter (und vielleicht vorletzter?) Film ist ein faszinierender, charmanter und meisterhaft umgesetzter Einblick in ein Hollywood im Umbruch. Der brillante Cast enttäuscht keineswegs und die Tarantino-typischen Dialoge beweisen einmal mehr sein Genie. Ab dem 14.08. im Kino!

Platz 1) Pulp Fiction (1994)

Genre: Krimi, Drama

IMDb-Bewertung: 8,9/10

Die Geldeintreiber Vincent (John Travolta) und Jules (Samuel L. Jackson) stehen in Diensten von Unterweltcapo Wallace (Ving Rhames) und erledigen für ihren Boss jede noch so blutige Drecksarbeit. Als Vincent jedoch versehentlich einem Mann in ihrem Auto den Kopf zerschießt, müssen die beiden Gangster Mr. Wolf (Harvey Keitel), einen Cleaner für problematische Situationen, rufen, um die Sache zu bereinigen. So richtig heikel wird es für Vincent aber, als er Mia (Uma Thurman), die Ehefrau des Chefs, ausführen soll. Die heiße Braut hat nämlich einen gefährlichen Hang zu allerlei illegalen Substanzen. Der ausgebrannte Boxer Butch (Bruce Willis) hat derweil ganz andere Sorgen: Er soll für Wallace einen Kampf verlieren, setzt aber bei einem Wettbüro viel Geld auf seinen eigenen Sieg und schlägt seinen Gegner nieder. Anschließend muss er fliehen und findet sich wenig später mit Wallace in einem Folterkeller wieder …

Brillant verschachtelt, mit grenzgenialen Dialogen und saucoolen Darstellern: Quentin Tarantinos Gangster-Farce gilt als Hommage an die Schundliteratur und markierte den Durchbruch des Ausnahmeregisseurs. Für das Drehbuch gab’s damals zu Recht auch einen Oscar!

