Die 10 besten Marvel-Filme des MCU

2008 hat alles begonnen: Mit Iron Man haben die Marvel Studios das Genre der Superheldenfilme revolutioniert und quasi neu erfunden. Wir blicken auf eine faszinierende Filmografie zurück und schauen uns die 10 besten MCU-Filme im Detail an. Achtung: Marvel-Filme, die vor Iron Man erschienen sind, sind nicht Teil des MCU und werden in dieser Liste nicht berücksichtigt!

Platz 10) Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)

Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017) - Trailer © Video: YouTube

Regie: James Gunn

Genre: Action, Abenteuer, Komödie

IMDb-Bewertung: 7,6/10

Zwei Monate nach den Ereignissen des ersten Teils erfährt Peter „Starlord“ Quill, dass er nur zur Hälfte Mensch ist. Jetzt will er mithilfe seiner Truppe, bestehend aus dem Muskelpaket Drax, der undurchsichtigen Gamora, dem genetisch modifizierten Waschbären Rocket und Baby Groot, seiner geheimnisvollen Herkunft auf den Grund gehen. Dabei bekommen sie es aber nicht nur mit der Alienrasse der Souvereigns, sondern auch mit Quills Ersatzvater Yondu und Gamoras wuterfüllter Schwester Nebula zu tun, die ihnen das Leben nicht unbedingt leichter machen. Als sie dann schließlich auf Quills eigentlichen Vater, den Außerirdischen Ego, treffen und von ihm auf seinen eigenen Planeten eingeladen werden, Bekanntschaft mit der Empathin Mantis machen und die entschlossene Nebula ihrer Schwester langsam auf die Spur kommt, nehmen die Dinge noch einmal eine spannende Wendung und resultieren letztlich in einem der unterhaltsamsten Marvel-Filme der letzten Jahre.

Nachdem Regisseur und Drehbuchautor James Gunn nach Beendigung dieses Films bereits an einem dritten Teil zu arbeiten begann, wurde er aufgrund seiner kontroversen alten Tweets entlassen und das Projekt wurde auf Eis gelegt. Zur Erleichterung vieler Fans wurde Gunn jedoch am 15. März 2019 wieder für den Film an Bord geholt, den er für Marvel nach seinem eigenen Suicide-Squad-Film realisieren wird.

Guardians of the Galaxy Vol. 2 gibt’s hier *

Platz 9) The First Avenger: Civil War (2016)

The First Avenger: Civil War (2016) - Trailer © Video: YouTube

Regie: Anthony & Joe Russo

Genre: Action, Abenteuer, Sci-Fi

Originaltitel: Captain America: Civil War

IMDb-Bewertung: 7,8/10

Durch ihre Einsätze in New York und Sokovia haben die Avengers zwar Millionen von Menschenleben gerettet, dennoch waren auch zivile Opfer zu beklagen. Seit dem Fall von S.H.I.E.L.D. fehlt den Helden jede Rechtsgrundlage, was sie in den Fokus scharfer Kritik rückt. Entsprechend einer von 117 Ländern unterzeichneten Vereinbarung soll die Avengers-Initiative unter UN-Kontrolle gestellt werden, die fortan entscheiden soll, wann und wo die Helden einschreiten. Wer nicht unterschreibt, soll nicht länger als Avenger agieren dürfen. Während der von Gewissensbissen geplagte Tony Stark alias Iron Man (Downey Jr.) das sogenannte Sokovia-Abkommen unterstützt, meldet Steve Rogers alias Captain America (Chris Evans) ob der kürzlich aufgedeckten Hydra-Verschwörung berechtigte Zweifel an. Der Konflikt spitzt sich zu, als Rogers’ Freund Bucky alias Winter Soldier (Sebastian Stan) für einen Terrorangriff in Wien verantwortlich gemacht und für vogelfrei erklärt wird.

Actionfilme gehen nicht in die Tiefe? Von wegen! Die Figuren in Civil War sind grandios gezeichnet, der Plot ist wunderbar dicht. Zudem geht's im Kern um die Frage, wie weit man gehen darf, um Sicherheit zu gewährleisten. Ein Genre-Highlight!

The First Avenger: Civil War gibt’s hier *

Platz 8) The Return of the First Avenger (2014)

The Return of the First Avenger (2014) - Trailer © Video: YouTube

Regie: Anthony & Joe Russo

Genre: Action, Abenteuer, Sci-Fi

Originaltitel: Captain America: The Winter Soldier

IMDb-Bewertung: 7,8/10

Nach 70 Jahren im Kälteschlaf beginnt sich Steve Rogers (Chris Evans) in der modernen Welt des 21. Jahrhunderts zurechtzufinden. Aufgrund seiner Vergangenheit verpflichtet ihn die Regierung gleich einmal dazu, der staatlichen Organisation S.H.I.E.L.D. beizutreten und seinen Anteil für die Sicherheit der Welt zu leisten. Gemeinsam mit Black Widow (Scarlett Johansson) kommt er jedoch einer mysteriösen Verschwörung auf die Spur, welche bis in die Anfänge von S.H.I.E.L.D. zurückgeht und nicht nur ihr Leben, sondern die ganze Menschheit gefährdet. Als wäre das nicht schon schlimm genug, taucht nun auch ein neuer Gegenspieler in Form des maskierten Superagenten Winter Soldier auf ...

Wohl der beste der drei Captain-America-Filme. Ein perfekter Mix aus altbekannter Marvel-Action und 70er-Jahre-Spionage-Thriller.

The Return of the First Avenger gibt’s hier *

Platz 7) Iron Man (2008)

Iron Man (2008) - Trailer © Video: YouTube

Regie: Jon Favreau

Genre: Action, Abenteuer, Sci-Fi

IMDb-Bewertung: 7,9/10

Ausgerechnet im krisengeschüttelten Afghanistan stellt Rüstungsmilliardär und Playboy Tony Stark (Robert Downey Jr.) sein neues Raketensystem Jericho vor. Auf der Rückfahrt zum Flughafen gerät die Wagenkolonne in einen Hinterhalt, und Tony fällt in die Hand von Terroristen, die fordern, dass er Jericho für sie nachbaut. Stattdessen schraubt er sich jedoch eine Art Rüstung zusammen, die ihm zur Flucht verhilft. Wieder in der Heimat, verkündet Stark überraschend seinen Rückzug aus dem Waffen-Biz – zum Ärger seines Geschäftspartners Obadiah Stane (Jeff Bridges) – und fertigt eine Hightech-Version seiner Rüstung an, um fortan als Iron Man gegen das Böse zu kämpfen. Und von dem gibt es wesentlich mehr als erwartet ...

Der Grundstein für das Marvel Cinematic Universe erweist sich als ein in jeder Hinsicht famoses Actionspektakel mit reichlich Ironie und einem fantastischen Robert Downey Jr.!

Iron Man gibt’s hier *

Platz 6) Spider-Man: Far From Home (2019)

Spider-Man: Far From Home (2019) - Trailer © Video: YouTube

Regie: Jon Watts

Genre: Action, Abenteuer

IMDb-Bewertung: 7,9/10

Nach den Ereignissen von Avengers: Endgame sehnt sich Peter Parker (Tom Holland) nach einer Auszeit. Seit seiner Abwesenheit sind fünf Jahre vergangen – fünf Jahre, in denen er seine Freunde und Klassenkameraden nicht gesehen hat. Eines wird schnell klar: Diese Zeit muss nachgeholt werden! Das lässt die geplante Klassenfahrt nach Europa umso attraktiver klingen, vor allem weil Peter die Chance nutzen und seiner geliebten MJ (Zendaya) endlich seine Gefühle gestehen will. Als Avenger hat Spider-Man jedoch ganz anderen Pflichten nachzugehen. Darunter auch dem Auftauchen der mysteriösen Elementals, die rund um den Globus Chaos und Zerstörung stiften. Bei der Jagd nach den außerirdischen Feinden hilft ihm der von S.H.I.E.L.D. unterstützte Mysterio, welchen Peter als tröstenden Ersatz für Mentor Tony Stark ansieht. Doch manchmal, wie Peter bald feststellen muss, sind Dinge nicht ganz so, wie sie scheinen ...

Der zweite Spider-Man-Teil weiß durch klug eingesetzten Humor, spannende Action und unerwartete Twists zu überzeugen. Tom Holland und Jake Gyllenhaal spielen ihre Rollen fantastisch, und das Böse hat in diesem Marvel-Ableger eine nachvollziehbare Motivation, was für Superheldenfilme nicht immer selbstverständlich ist.

Spider-Man: Far From Home gibt’s hier *

Platz 5) Thor: Tag der Entscheidung (2017)

Thor: Tag der Entscheidung (2017) - Trailer © Video: YouTube

Regie: Taika Waititi

Genre: Action, Abenteuer, Komödie

Originaltitel: Thor: Ragnarok

IMDb-Bewertung: 7,9/10

Auf der Suche nach den Infinity-Steinen wird Thor (Hemsworth) vom Feuerdämon Surtur gefangen genommen. Der erzählt ihm, dass sein Vater Odin nicht in Asgard ist und Ragnarök – der prophezeite Untergang Asgards – kurz bevorsteht. Mithilfe seines Hammers Mjölnir befreit sich Thor, besiegt Surtur und nimmt dessen Krone zum Schutz vor Ragnarök mit nach Asgard. Nachdem Thor den Betrug seines Bruders Loki enthüllt hat, versucht er seinen auf der Erde ausgesetzten Vater Odin zurückzuholen. Doch der stirbt, wodurch seine verschwiegene Erstgeborene Hela (Cate Blanchett), die Göttin des Todes, aus ihrem Gefängnis ausbrechen kann und nach Asgard aufbricht ...

Der dritte Thor ist ein Highlight im Marvel-Filmzyklus: herrlich bunt, der Soundtrack fetzt – und der Witz kommt auch nicht zu kurz. Im Gegenteil: Thor 3 entpuppt sich eigentlich als wunderbare Komödie! Das scheint Fans so gut gefallen zu haben, dass Taika Waititi bereits für den vierten Teil unter Vertrag genommen wurde und der Film 2021 in die Kinos kommen soll. Als wäre das nicht schon genug, wurde auch angekündigt, dass Natalie Portman als Jane Foster zum weiblichen Thor wird ... Spannend!

Thor: Tag der Entscheidung gibt’s hier *

Platz 4) Marvel’s The Avengers (2012)

The Avengers (2012) - Trailer © Video: YouTube

Regie: Joss Whedon

Genre: Action, Abenteuer, Sci-Fi

IMDb-Bewertung: 8,0/10

Die Erde ist in enormer Gefahr: Loki, der Sohn von Gott Odin, hat sich mit einer Alienrasse verbündet und will mit deren Hilfe den Planeten unterwerfen. Captain America (Evans), Top-Agentin Black Widow (Johansson), Iron Man (Downey Jr.), der unglaubliche Hulk (Ruffalo) und Lokis Bruder Thor (Hemsworth) werden vom Chef der geheimen Regierungsbehörde S.H.I.E.L.D. zusammengetrommelt, um die Welt zu retten. Doch bei so vielen XXL-Egos auf einem Haufen bleiben Spannungen nicht aus ...

Der erste der Superhelden-Ensemble-Filme war mit Einnahmen von mehr als 1 Milliarde Dollar nicht nur ein kommerzieller Erfolg, sondern überzeugt filmisch auch durch klug eingesetzten Humor und die – zwar noch holprige, aber unterhaltsame – Chemie zwischen den Superhelden.

Mavel’s The Avengers gibt’s hier *

Platz 3) Guardians of the Galaxy (2014)

Guardians of the Galaxy (2014) - Trailer © Video: YouTube

Regie: James Gunn

Genre: Action, Abenteuer, Komödie

IMDb-Bewertung: 8,1/10

Peter „Star-Lord“ Quill (Pratt), Outlaw mit Hang zu 1980er-Musik, gelangt in den Besitz einer mysteriösen Kugel, die in Wahrheit eine Superwaffe ist. Schon machen der Waschbär-Kopfgeldjäger Rocket und sein baumartiger Kumpel Groot sowie die grünhäutige Kriegerin Gamora (Saldana) Jagd auf ihn. Nachdem die vier im Hochsicherheitsgefängnis gelandet sind, tun sie sich mit dem rachsüchtigen Drax (Bautista) zusammen, um auszubrechen und ihre Rechnungen zu begleichen ...

Ein locker-flockiger und sehr lustiger Mix aus Comicaction und Weltraumoper, der einfach Spaß macht. Ein zweiter Teil folgte 2017 (siehe Platz 10), auch aus der Feder von Regisseur James Gunn.

Guardians of the Galaxy gibt’s hier *

Platz 2) Avengers: Infinity War (2018)

Avengers: Infinity War (2018) - Trailer © Video: YouTube

Regie: Anthony & Joe Russo

Genre: Action, Abenteuer, Sci-Fi

IMDb-Bewertung: 8,5/10

Nach den Ereignissen aus The First Avenger: Civil War sind die Avengers zerstreut und teils noch zerstritten. Was für die Welt so oder so schon eher suboptimal ist, wird umso schlimmer, als ein neuer, aber doch bekannter und auf jeden Fall allseits anwesender Bösewicht seine Reise zur Erde antritt: Thanos hat es auf die sechs Infinity-Steine abgesehen, mächtige Artefakte, die ihm unbegrenzte Macht bescheren würden. Bislang tauchten in den Marvel-Filmen fünf der Artefakte auf: der Tesserakt, der Äther, der Orb sowie der Stein in Lokis Zepter, der nun die Stirn von Vision ziert. Einen weiteren besitzt Doctor Strange. Fehlt noch einer. Den Comicvorlagen zufolge stellt Thanos die bislang größte Bedrohung der Avengers dar. Und erstmals hat es den Anschein, dass möglicherweise nicht jeder der Helden die Konfrontation mit dem Bösling und seinen finsteren Schergen der Black Order heil übersteht ...

Infinity War ist das Ende des MCU, so wie wir es kennen – oder zumindest der Anfang vom Ende. Diese Ära wurde vor mittlerweile elf Jahren mit dem ersten Marvel-Studios-Film, Iron Man, eingeläutet und hat bis heute eine aus 23 Filmen bestehende Filmografie vorzuweisen. Und auch wenn es viele nicht wahrhaben wollten, musste man sich als Fan vor dem Release dieses Blockbusters darauf vorbereiten, einige der ins Herz geschlossenen Helden vielleicht das letzte Mal auf der großen Leinwand zu sehen. Die Handlung von Infinity War war aber noch lange nicht abgeschlossen und wurde im nächsten und letzten Film der Liste zu Ende geführt ...

Avengers: Infinity War gibt’s hier *

Platz 1) Avengers: Endgame (2019)

Avengers: Endgame (2019) - Trailer © Video: YouTube

Regie: Anthony & Joe Russo

Genre: Action, Abenteuer, Sci-Fi

IMDb-Bewertung: 8,6/10

Seit Infinity War sind fünf Jahre vergangen. Die Welt hat sich nie vom gewaltigen Aderlass erholt, auch nicht unsere Superhelden. Black Widow versucht zwar, die Avengers zusammenzuhalten. Aber Tony Stark hat die Rüstung traumatisiert an den Nagel gehängt, kümmert sich um seine Frau Pepper (Gwyneth Paltrow) und die gemeinsame Tochter. Captain America leitet eine Selbsthilfegruppe für Veteranen, Bruce Banner ist wieder Forscher geworden, diesmal allerdings dauerhaft in seiner Gestalt als Hulk, bloß freundlich und mit Nerdbrille. Thor und Hawkeye sind ihrer Wege gegangen, auch Captain Marvel ist wieder zu Missionen in andere Galaxien verschwunden. Da löst eine Ratte in einem Lagerraum, wo der Van mit den Verkleinerungsgerätschaften von Ant-Man Scott Lang (Paul Rudd) versteckt steht, einen Impuls aus und aktiviert die Geräte: Ant-Man, der die letzten fünf Jahre geschrumpft im subatomaren Raum festsaß, wird in Normalgröße wieder in unsere Gegenwart gespuckt. Er ist entsetzt, was aus der Welt geworden ist, die er vor fünf Stunden verließ. Laut den Gesetzen der Quantenmechanik vergeht im subatomaren Raum nämlich die Zeit anders. Und das könnte die Lösung sein: Wenn die Avengers mit der Technik von Mentor Hank Pym (Michael Douglas), verbessert durch Tony Stark, in diesen subatomaren Raum steigen, könnten sie durch die Zeit zurückreisen, die Infinity-Steine einsammeln, bevor Thanos sie bekommt, und so alles ungeschehen machen ...

Nicht ohne Grund ist Avengers: Endgame (Stand 21. 8.2019) der am Box-Office erfolgreichste Film aller Zeiten. Vor wenigen Wochen hat der Koloss James Camerons Avatar überholt und den Thron bestiegen. Warum, ist klar: Endgame ist nicht nur die Kulmination von elf Jahren Superheldengeschichten sondern auch ein Schlussstrich. Ein Schlussstrich für die Ära, die uns die geliebten Comichelden in einem neuen Glanz, einer komplett und nie zuvor dagewesenen Art und Weise auf die Leinwand projiziert hat. Man brauchte sich nur in eine der ersten Kinovorstellungen setzen und mit dem Ablaufen der Credits um sich schauen, um viele entsetzte, traurige, aber auch zufriedene und fröhliche Gesichter zu sehen. Erwachsene, aber ebenso Kinder und Jugendliche waren zu Tränen gerührt. Wenn ein Film über ein paar Comicfiguren solch ein Bild zurücklässt, heißt das was. Die Zukunft des MCU ist bereits durchgeplant und angekündigt – die Superheldengeschichten hören keineswegs auf. Doch es mag gut sein, dass man nach Endgame bei den nächsten Marvel-Filmen eine gewisse Leere verspürt ...

Avengers: Endgame gibt’s hier *