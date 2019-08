Hier gibt’s die 10 besten Filme und Serien mit Jurassic-Park- und Die Fliege-Star Jeff Goldblum inklusive IMDb-Bewertung, Trailer und kurzer Inhaltsangabe, ganz ohne Spoilergefahr.

Zur Person:

Jeffrey Lynn Goldblum wurde am 22. Oktober 1952 in West Homestead bei Pittsburgh, Pennsylvania als dritter Sohn eines Arztes und einer Radiomoderatorin geboren. Mit 17 ging er nach New York um Schauspieler zu werden. Seine erste Filmrolle ergatterte er in dem Charles Bronson-Hit Ein Mann sieht rot (1975).

Der Durchbruch gelang dem 1,94 m großen Multitalent schließlich mit der Hauptrolle in John Landis Komödie Kopfüber in die Nacht (1985) an der Seite von Michelle Pfeiffer. Darauf folgten Hits wie Die Fliege, Jurassic Park, Independence Day.

Goldblum ist auch ein anerkannter Jazzpianist (Album mit der Band The Mildred Snitzer Orchestra erschien 2018) und brilliert auf allen renommierten Theaterbühnen am Broadway und in Londons West End. Privat hält er mit Emilie Livingston bei der dritten Ehe (Patricia Gaul 1980-1986, Geena Davis 1987-1990), aus der zwei Söhne stammen (*2015 und *2017).

DAS SIND DIE TOP 10-FILME UND -SERIEN MIT JEFF GOLDBLUM

Platz 10: Ein Leben für ein Leben (Adam Resurrected, 2008)

Ein Leben für ein Leben (Adam Resurrected, 2008 © Video: YouTube

IMDb-Bewertung: 6,3/10

Handlung:

Groteske von Paul Schrader: Das KZ überlebt Adam (Jeff Goldblum) nur, weil er sich vom sadistischen Lagerkommandanten (Willem Dafoe) wie ein Hund halten lässt. Jahre später trifft er einen Buben, dem es ähnlich erging...Bewegend, verstörend und voll absurdem Witz.

Platz 9: Kopfüber in die Nacht (Into the Night, 1985)

Kopfüber in die Nacht (Into the Night, 1985) © Video: YouTube

IMDb-Bewertung: 6,5/10

Handlung:

Im Job läuft 's nicht, die Ehefrau betrügt ihn, also fährt der an Schlaflosigkeit leidende Ed (Jeff Goldblum) eines Nachts zum Flughafen, um einfach irgendwohin zu fliegen. Stattdessen springt dort aber die schöne Diana (Michelle Pfeiffer) auf seine Motorhaube, verfolgt von vier schießwütigen Persern! Der Grund: Die Blondine hat geschmuggelte unbezahlbare Smaragde bei sich. Für Biedermann Ed wird es die abenteuerlichste Nacht seines Lebens... Mit großer Lust an skurrilen Figuren und absurden Szenen. Regisseur John Landis spielt einen der bösen Perser.

Platz 8: Igby (Igby goes down, 2002)

Igby (Igby goes down, 2002) © Video: YouTube

IMDb-Bewertung: 7,0/10

Handlung:

Dramödie mit Kieran Culkin, Claire Danes, Susan Sarandon und Jeff Goldblum. 17-Jähriger rebelliert gegen seine reiche aber ziemlich gestörte Familie. Ein gutes Verhältnis hat er lediglich zu seinem liebevollen, aber schizophrenen Vater (Bill Pullman). Weil seine Mutter nicht mehr mit ihm fertig wird, schickt sie Igby zu seinem Patenonkel D.H. (Jeff Goldblum) nach New York - und dort fangen Igbys Probleme erst so richtig an. Exzellent!

Platz 7: Independence Day (1996)

Independence Day © Video: YouTube

IMDb-Bewertung: 7,0/10

Handlung:

Rund um den US-Unabhängigkeitstag kommen Alien-Raumschiffe auf die Erde. Bald darauf liegt alles in Schutt und Asche. Die Menschheit scheint verloren. Doch ein paar tapfere Kämpfer geben nicht auf.

Kultiger 90er-Blockbuster von Roland Emmerich mit Bill Pullman, Jeff Goldblum, Will Smith u.a.

Platz 6: Der große Frust (The Big Chill, 1983)

Der große Frust © Video: YouTube

IMDb-Bewertung: 7,2/10

Handlung:

In den 60ern studierten sie und wollten die Welt verändern. Jetzt, Jahre später, führt ein tragisches Ereignis eine Gruppe von sieben ehemaligen befreundeten Kommilitonen wieder zusammen. Sie trauern wegen des Suizids eines der Ihren und den Idealen der guten alten Zeit nach. Denn mittlerweile sind alle angepasst und karrierebewusst. Allmählich brechen alte Konflikte auf, die für Ernüchterung, aber auch für Überraschungen sorgen. Der stargespickte Cast (Jeff Goldblum, Kevin Kline, William Hurt, Glenn Close, Tom Berenger u.v.a.) strotzt nur so vor Spielfreude und setzt die pointierten Dialoge famos um. Ein intelligentes Vergnügen von Lawrence Kasdan!

Platz 5: Will & Grace (2005)

Will & Grace (2005) © Video: YouTube

IMDb-Bewertung: 7,3/10

Handlung:

Ein Reporter hat sich angekündigt, der einen Artikel über Karen schreiben will. Doch der Journalist entpuppt sich als Scott Woolley (Jeff Goldblum), ein alter Schulfreund von Karen. Scott hat noch eine Rechnung aus alten Tagen mit ihr offen, weil sie ihn damals bei der Wahl zum Schulsprecher auf unfaire Weise ausgebootet hat. Dafür will er sich rächen und Karens Firma übernehmen. Goldblums Gastrolle in drei Episoden der 7. Staffel ist schräg, zum Brüllen komisch und unvergesslich.

Platz 4: Law & Order: Criminal Intent (2009-2010)

Law & Order: Criminal Intent (2009-2010) © Video: YouTube

IMDb-Bewertung: 7,4/10

Handlung:

Jeff Goldblum ersetzte als Detective Zach Nichols ab der siebten Staffel Detective Mike Logan (Chris Noth stieg nach fünf Jahren aus), und brachte mit seiner typischen Spielart frischen Wind und vor allem trockenen Humor in die Truppe. In insgesamt 24 Folgen verstärkte er das Ermittlerteam, stieg dann auf eigenen Wunsch aus (weil die Zukunft der Serie ungewiss war, und es bestätigte sich das Ende dann im Jahr 2011).

Platz 3: Die Fliege (The Fly, 1986)

Die Fliege (The Fly, 1986) © Video: YouTube

IMDb-Bewertung: 7,5/10

Handlung:

Wissenschaftler Seth (Jeff Goldblum) steht vor einem Durchbruch. Er hat ein Gerät entwickelt, das Gegenstände und Lebewesen teleportieren kann. Endlich soll ein erster Selbstversuch folgen. Dabei übersieht der Forscher aber eine Kleinigkeit: Eine Fliege hat sich zu ihm in die Transporterkammer verirrt! Was zur Folge hat, dass sich seine DNA mit der des Insekts vermischt und Seth nun allmählich zum Monster mutiert. Drei Zutaten, die Cronenbergs Horror Kultstatus einbrachten: Der grandiose Jeff Goldblum, die heftigen Spezialeffekte und eine Prise bissigen Humors.

Platz 2: Jurassic Park (1993)

Jurassic Park (1993) - Trailer © Video: YouTube

IMDb-Bewertung: 8,1/10

Handlung:

Milliardär Hammond (Richard Attenborough) will einen Themenpark mit geklonten Sauriern eröffnen, Wissenschaftler wie Alan Grant (Sam Neill) und Ian Malcolm (Jeff Goldblum) sollen ihn absegnen. Die Urzeitviecher sind aber alles andere als handzahm...Moderner Klassiker, famos getrickst und von Steven Spielberg perfekt in Szene gesetzt.

Streamen und kaufen: Die besten Jeff Goldblum-Filme gibt’s hier*

Platz 1: The Grand Budapest Hotel (2014)

The Grand Budapest Hotel (2014) © Video: YouTube

IMDb-Bewertung: 8,1/10

Handlung:

Im Grand Budapest Hotel ist Concierge Gustave (Ralph Fiennes) die gute Seele des Hauses. Er erfüllt den Gästen jeden Wunsch und zeigt bei den Damen auch gerne mal Körpereinsatz. Die 84-jährige Madame D. dankt es ihm, indem sie ihm ein teures Gemälde vererbt. Sehr zum Ärger ihrer Verwandtschaft, die Gustave einen Mord anlastet. Flotte Story, skurrile Figuren, einfallsreiche Ausstattung, kunstvolle Dialoge und Stars bis in die Nebenrollen, von Jeff Goldblum über Jude Law, Edward Norton, Bill Murray, Tilda Swinton und und und - eine waschechte Wes-Anderson-Wundertüte.