Die 10 besten Filme und Serien mit Colin Firth

Oscar-Schauspieler Colin Firth (die goldene Statuette bekam er für The Kings Speech) ist in Literaturverfilmungen, Dramen und Hollywood-Komödien gleichermaßen daheim. Der charmante Engländer spielt souverän Jane Austens Mr. Darcy oder die moderne Version davon in den Bridget Jones-Filmen. Doch welche sind seine zehn besten Rollen? Hier gibt es die Top 10 von Colin Firth.

Der stattliche Mr. Darcy (dieser Rollenname wird wohl auf ewig in einem Atemzug mit seinem wirklichen Namen genannt werden) wurde am 10. September 1960 in Grayshott/England geboren. Die Schauspielkarriere plätscherte so vor sich hin, einige Achtungserfolge in den 1980er Jahren, die bereits erwähnte, hochgelobte BBC-Verfilmung von Stolz und Vorurteil (1995) und dennoch brauchte es bis zum Jahr 2001 und der RomCom Bridget Jones Diary, um den Namen Colin Firth weltweit bekannt zu machen.

Von da an ging es aber nurmehr steil bergauf: Das Mädchen mit dem Perlenohrring, Tatsächlich Liebe, Wahre Lügen, Die letzte Legion, Mamma Mia, A Single Man und 2010 gab es für The Kings Speech den Oscar! Anders als bei vielen Kollegen, denen dieser Preis kein Glück brachte, läuft die Karriere von Colin Firth prächtig weiter: Kingsman The Secret Service erwies sich als Hit, die diversen Fortsetzungen von Bridget Jones natürlich auch, und weitere Produktionen sind ebenfalls schon im Gange - um unseren Mr. Darcy müssen wir uns also keine Sorgen machen.

Platz 10: Vor uns das Meer (The Mercy, 2018)

Vor uns das Meer © Video: STUDIOCANAL

IMDb-Bewertung: 6,0

Handlung:

Der zweifache Familienvater Donald Crowhurst (Colin Firth) lebt Ende der 1960er Jahre ein wohlsituiertes Leben im englischen Teignmouth. Was seine Ehefrau Clare (Rachel Weisz) nicht ahnt: Um die Geschäfte ihres Mannes steht es schlecht. Da erfährt der Hobbysegler von einer Regatta: Wer als erster allein die Welt umrundet, erhält das Preisgeld von 5.000 britischen Pfund. Donald, der gerade erst ein neuartiges Navigationssystem entwickelt hat, wittert seine Chance und bereitet sich trotz mangelnder Praxis auf das große Rennen vor. Das Hochseesegeln will er sich während des Rennens selbst beibringen, genauso wie er auch das noch nicht vollendete Schiff unterwegs fertigstellen möchte. Doch Donalds Träumereien werden ihm auf dem Ozean zum Verhängnis - genauso wie die Einsamkeit. True Story. James Marshs Abenteuerdrama entpuppt sich als authentische, famos dargebotene Nacherzählung eines tragischen Schicksals, die versucht, auf offene Fragen weitgehend unspekulative Antworten zu finden.

Platz 9: Wahre Lügen - Where the Truth LIes (2005)

Wahre Lügen - Where the Truth LIes (2005) © Video: YouTube

IMDb-Bewertung: 6,5

Handlung:

Die Karriere der TV-Entertainer Lenny (Kevin Bacon) und Vince (Colin Firth) nahm in den 50ern ein jähes Ende, als man eine tote Frau in ihrem Hotelzimmer fand. Zwar wurden die beiden damals freigesprochen, doch ihr guter Ruf war dahin. 15 Jahre später will Journalistin Karen, einst ein riesiger Fan des Duos, bei einem Exklusiv-Interview mit den Ex-Stars das Rätsel um den mysteriösen Todesfall klären. Und wird dabei selbst in ein Netz aus Intrigen verwickelt... Komplex, abgründig und erotisch - nach dem Roman Where the Truth Lies von Rupert Holmes.

Platz 8: The Railway Man (2013)

The Railway Man (2013) © Video: YouTube

IMDb-Bewertung: 7,1

Handlung:

Gräueltaten während der japanischen Kriegsgefangenschaft quälen Colin Firth seit Jahrzehnten. Zerbricht daran die Liebe zu Nicole Kidman?

Nach dem Fall von Singapur im Jahr 1942 gerieten zehntausende Soldaten aus Großbritannien und Australien in japanische Kriegsgefangenschaft. Gemeinsam mit asiatischen Zwangsarbeitern wurden sie genötigt, an der 415 km langen Eisenbahnstrecke zwischen Thailand und Burma, der sogenannten Todeseisenbahn, zu arbeiten. Die Liebe seines Lebens erzählt die autobiografische Geschichte des Weltkrieg-II-Überlebenden Eric Lomax (Colin Firth), der auch Jahrzehnte nach seiner Heimkehr aus der Gefangenschaft noch unter den Mißhandlungen leidet.

Die Seelenstudie über kaum überwindbare Rachegefühle und eine mögliche Vergebung ist klug und einfühlsam umgesetzt, die finale Begegnung mit dem Erzfeind beeindruckt durch das intensive Spiel.

Platz 7: A Single Man (2009)

A Single Man (2009) © Video: YouTube

IMDb-Bewertung: 7,6

Handlung:

Los Angeles, 30.11. 1962: Seit Monaten trauert der britische Literaturprofessor George Falconer (Colin Firth) um seinen Geliebten Jim (Matthew Goode), nun will er freiwillig aus dem Leben scheiden. Alles ist vorbereitet, etliche Abschiedsbriefe sind verfasst - doch bevor er zur Tat schreitet, hat George noch Kontakt mit seiner Freundin Charley (Julianne Moore) und Student Kenny (Nicholas Hoult). Die Verfilmung von Christopher Isherwoods Roman Der Einzelgänger ist stilistisch top und bietet einen reduziert spielenden, oscarnominierten Colin Firth.

Platz 6: Ernst sein ist alles (The Importance of Being Earnest, 2002)

Ernst sein ist alles (The Importance of Being Earnest, 2002) © Video: YouTube

IMDb-Bewertung: 6,8

Handlung:

Im viktorianischen England: Um der provinziellen Fadesse zu entrinnen, erfindet Jack (Colin Firth) einen Bruder namens Ernst, den er manchmal in London besucht, um zu feiern. Als sein Freund Algy (Rupert Everett) davon erfährt, reist er in Jacks Dorf, gibt sich als ebenjener Ernst aus und macht sich an Jacks Mündel Cecily (Reese Witherspoon) ran. Geistreich-eleganter Verwechslungsspaß nach Oscar Wilde in Starbesetzung.

Platz 5: Kingsmen - The Secret Service (2014)

Kingsmen - The Secret Service (2014) © Video: YouTube

IMDb-Bewertung: 7,7

Handlung:

Seit Jahren sorgt die Agenten-Organisation der Kingsmen weltweit für politische Stabilität. Das Sagen im geheimen Bund, der Artus' Tafelrunde nachempfunden ist, hat Arthur (Michael Caine), die Agenten tarnen sich mit Ritternamen wie Lancelot oder Galahad, und Merlin ist für Technik und die Ausbildung zuständig. Als einer der Agenten im Einsatz stirbt, muss Ersatz her. Kingsman-As Harry Hart (Colin Firth) spricht sich für „Prolo" Eggsy (Taron Egerton) aus... Erstklassiger Spionagethriller mit wunderbar ironischen Seitenhieben auf 007!

Platz 4: Bridget Jones' Diary (2001)

Bridget Jones' Diary (2001) © Video: YouTube

IMDb-Bewertung: 6,7

Handlung:

Die Verlagsangestellte Bridget Jones (Rene Zellweger), knapp über 30, hat endgültig genug vom Single-Dasein. Ihre Mutter hätte mit Rechtsanwalt Mark Darcy (Colin Firth) auch gleich den passenden Kandidaten für sie parat, doch der ist ihr zu langweilig und arrogant. Bridget hat da mehr an ihren feschen Chef Daniel Cleaver (Hugh Grant) gedacht, doch um den Weiberhelden ins Bett zu locken, muss sie erst ihr Leben ändern - sie raucht wie ein Schlot und hat wegen ihrer Leidenschaft für Schokolade ein paar Kilo zu viel auf den Hüften. Also ab aufs Fitnessrad - und schon klappt's mit der Affäre. Doch Daniel jagt dummerweise jedem hübschen Rock nach … Romantikklassiker, dem noch zwei Fortsetzungen folgten. Colin Firth als moderner Mr. Darcy im Rentierpullover ein Must!

Platz 3: Tatsächlich ... Liebe (2003)

Tatsächlich ... Liebe (Love Actually, 2003) © Video: YouTube

IMDb-Bewertung: 7,6

Handlung:

Gehört längst zu den Fixpunkten im Weihnachtsprogramm, es geht um neun mehr oder weniger romantische Episoden im vorweihnachtlichen London: Der frisch gewählte britische Premierminister (Hugh Grant) verliebt sich in seine Hausangestellte, Autor Jamie (Colin Firth) verschaut sich in Südfrankreich in seine portugiesische Haushälterin, der verheiratete Harry (Alan Rickman) verfällt seiner Sekretärin. Zudem ist da noch Rocker Billy (Bill Nighy), der nach spätem Charterfolg erkennt, wie wichtig ihm sein Manager Joe ist ...Zurücklehnen, lachen und weinen!

Platz 2: The Kings Speech (2010)

The Kings Speech (2010) © Video: YouTube

IMDb-Bewertung: 8,0

Handlung:

Anno 1925 hält Prinz Albert (Colin Firth), der Herzog von York und der zweitgeborene Sohn des britischen Königs, eine via Radio live in alle Kolonien des Vereinigten Königreichs übertragene Ansprache. Nicht nur für den Thronfolger, sondern auch für alle Zuhörer gerät die verstotterte Rede zu einer peinlichen Angelegenheit. Nach etlichen erfolglosen Behandlungsversuchen durch Logopäden findet seine Frau Elizabeth (Helena Bonham Carter), die spätere Queen Mum, im australischen Th eaterschauspieler Lionel Logue (Geoffrey Rush) einen ebenso effektiven wie unkonventionellen Sprachtherapeuten. Oscargekrönte, auf Fakten beruhende Tragikomödie um den stotternden britischen König George VI.

Platz 1: Stolz und Vorurteil (BBC-Miniserie, 1995)

Stolz und Vorurteil (Pride And Prejudice, 1995) © Video: YouTube

IMDb-Bewertung: 8,9

Handlung:

Die BBC-Fernsehverfilmung in 5 Teilen gilt als beste Adaption des Jane Austen-Stoffes überhaupt und verhalf Colin Firth zum Durchbruch. Die Handlung: Es geht um die Familie Bennett. Mutter Bennett (Alison Steadman) hat nur eine Sorge: All ihre fünf Töchter sind im heiratsfähigen Alter, doch wo sind die passenden Männer? Dabei meinte im England des anbrechenden 19. Jahrhunderts „passend“ ja nicht unbedingt die emotionale Seite, sondern zielte vielmehr auf die gesellschaftliche Stellung und vor allem das Vermögen ab. Deshalb will Tochter Elizabeth (Jennifer Ehle) auch nichts von all diesem wissen, denn sie verachtet den praktizierten Heiratsmarkt aufs Äußerste. Als neue Nachbarn einziehen, ist Mrs. Bennett ganz aus dem Häuschen. Darunter sind zwei Junggesellen! Sofort werden Kontakte zu Mr. Bingley (Crispin Bonham-Carter) und Mr. Darcy (Colin Firth) hergestellt. Werden sie das Familienglück besiegeln? Mitnichten. Sowohl Elizabeth als auch Mr. Darcy sind voneinander nicht gerade begeistert ... und dann treten noch jede Menge Komplikationen mit den anderen Bennett-Schwestern zu Tage ... Herrlich britisch, wundervoll romantisch, kann man immer wieder anschauen, ein zeitloser Klassiker.

