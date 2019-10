Die Top 10 von Brad Pitt

Ob rückwärts alternder Greis, Psychiatrie-Insasse, Nazijäger oder Fantasievorstellung, die vielschichtige Filmografie von Brad Pitt spricht Bände über seine Wandlungsfähigkeit – und warum der Amerikaner einer der besten Schauspieler unserer Gegenwart ist. Wir haben seine zehn besten Filme genauer unter die Lupe genommen.

Platz 10) Der seltsame Fall des Benjamin Button (2008)

Der seltsame Fall des Benjamin Button (2008) – Trailer © Video: Paramount Pictures / Warner Bros. Pictures

Regie: David Fincher

Genre: Fantasy, Drama

IMDb-Bewertung: 7,8/10

New Orleans 2005: Hurrikan Katrina ist nahe, als die sterbende Daisy (Cate Blanchett) ihre Tochter bittet, ihr aus Benjamin Buttons (Brad Pitt) Tagebuch vorzulesen: Am letzten Tag des Ersten Weltkriegs als Baby im Greisenalter geboren und ausgesetzt, wächst dieser im Altersheim auf. Dort findet er in Daisy, der Enkelin einer Heimbewohnerin, eine Seelenverwandte. Während um ihn herum alle altern, wird Benjamin immer jünger. Er zieht in die Welt hinaus, kämpft im Zweiten Weltkrieg. Jahre später trifft er Daisy wieder. Beide sind nun im selben Alter und werden ein Paar. Viel Zeit bleibt ihnen aber nicht … Von David Fincher (Sieben) überraschend poesievoll inszeniertes Märchen über Liebe und Vergänglichkeit, das für 13 Oscars nominiert war und drei Statuetten (Szenenbild, Make-up und visuelle Effekte) abkassierte.

Platz 9) Ocean’s Eleven (2001)

Ocean’s Eleven (2001) – Trailer © Video: Warner Bros. Pictures

Regie: Steven Soderbergh

Genre: Krimi, Thriller

IMDb-Bewertung: 7,8/10

Gentleman-Ganove Danny Ocean (George Clooney) plant den spektakulärsten Coup aller Zeiten: Drei Casinos in Las Vegas auf einen Schlag um 150 Mio. Dollar erleichtern! Zusätzlich möchte er dem aalglatten Casinobesitzer (Andy García) auch noch die Geliebte (Julia Roberts) ausspannen, seine Ex-Frau. Mit seinem Freund Rusty (Brad Pitt) rekrutiert er für den Raubzug neun Spezialisten … Steven Soderberghs elegant-lockeres Gaunerstück mit Stil, Humor und Spannung spielte satte 450 Millionen Dollar ein und zog zwei Fortsetzungen sowie ein Spin-off mit überwiegend weiblichem Cast (Ocean’s 8) nach sich.

Platz 8) The Big Short (2015)

The Big Short (2015) – Trailer © Video: Paramount Pictures

Regie: Adam McKay

Genre: Biografie, Komödie, Drama

IMDb-Bewertung: 7,8/10

Atomstrom galt der Gesellschaft bis Tschernobyl als sicher. Erst Jahre später hat die Welt verstanden, dass sie über Jahrzehnte hinweg mit Feuer gespielt hat. Genauso war es bei der Finanzkrise 2007. Um mehr hypothekenbesicherte Wertpapiere verkaufen zu können, senkten die Banken nämlich ihre Kredit-Standards. So konnten auch Menschen ohne Einkommen bis zu fünf Häuser kaufen. Hedgefonds-Manager Michael Burry (Christian Bale) erkennt: Die Blase wird platzen! Seine Warnungen werden ignoriert. Also schließt er Wetten gegen das System ab. Steigt die Ausfallrate, winkt das große Geld. Jared Vennett (Ryan Gosling) ist für die Deutsche Bank tätig und würde auch gern wetten. Nur fehlt ihm das Geld dafür, und so sucht er sich den Trader Mark (Steve Carell) als Partner. Der Finanzprofi kommt zum gleichen Schluss wie Burry – und setzt auch gegen das Finanzsystem … Basierend auf dem gleichnamigen Sachbuch von Michael Lewis schuf Komödienspezialist Adam McKay (Anchorman) einen topbesetzten Film über die Finanzkrise, der auch jenen gefallen sollte, die schon beim Wort Hypothek das Weite suchen. Als Lohn gab es den Drehbuch-Oscar!

Platz 7) 12 Monkeys (1995)

12 Monkeys (1995) – Trailer © Video: Universal Pictures

Regie: Terry Gilliam

Genre: Mystery, Thriller, Sci-Fi

IMDb-Bewertung: 8,0/10

Ein 1996 in Philadelphia freigesetztes Virus raffte innerhalb kürzester Zeit Milliarden Menschen dahin, die Überlebenden zogen sich unter die Erdoberfläche zurück. Um die Katastrophe zu verhindern, wird Sträfling Cole (Bruce Willis) 2035 per Zeitmaschine ins Jahr 1996 vor der Apokalypse geschickt. Dort steckt ihm der Filius (Brad Pitt, oscarnominiert) eines Virologen, dass „Die Armee der zwölf Affen“ das Virus aussetzen will … Kultregisseur Terry Gilliam (Brazil) inszenierte das optisch umwerfende Spektakel als Fiebertraum mit labyrinthischer Story.

Platz 6) Once Upon a Time in Hollywood (2019)

Once Upon a Time in Hollywood (2019) – Trailer © Video: Sony Pictures Releasing

Regie: Quentin Tarantino

Genre: Komödie, Drama

IMDb-Bewertung: 8,0/10

Hollywood, Februar 1969. Der Schauspieler Rick Dalton (Leonardo DiCaprio), der in den 50er Jahren als Star der Westernserie Bounty Law einigen Ruhm erlangte, hat schon bessere Tage gesehen. Neue Hauptrollen bleiben schon lange aus, vielmehr muss sich der von Selbstzweifeln geplagte ehemalige TV-Star zunehmend mit Schurkenrollen in neuen Western- und Krimiserien begnügen. Sein persönliches Stunt-Double Cliff Booth (Brad Pitt), ein Kriegsveteran, der keine Jobs mehr erhält, seit gemunkelt wird, dass er seine Frau auf dem Gewissen haben soll, wurde mittlerweile zum persönlichen Chauffeur, Hausmeister und einzigen Freund des Schauspielers. In L. A. ist eine Zeit des Umbruchs spürbar. Die großen Studios befinden sich im Niedergang. Dafür machen im Kino nun junge Filmemacher der „New Hollywood“-Ära Furore, die das traditionelle US-Kino von 1967 bis Ende der 70er Jahre mit Klassikern wie Bonnie und Clyde (1967), Die Reifeprüfung (’67) und Easy Rider (1969) modernisierten. Einer der Stars der jungen Wilden hinter der Kamera ist Roman Polanski – und Dalton staunt nicht schlecht, als er feststellt, dass der Pole und seine junge, bildhübsche, schauspielende Frau Sharon Tate (Margot Robbie) ins Anwesen nebenan am Cielo Drive eingezogen sind. Dass auch Mörder Charles Manson und seine „Familie“ ein Auge auf sie geworfen haben, ist den Akteuren zu diesem Zeitpunkt allerdings noch nicht bewusst … Kult-Regisseur Quentin Tarantino (Pulp Fiction) begibt sich mit seinem neunten Film auf Nostalgie-Trip und setzt für seine Verhältnisse weniger auf brachiale Action als top-ausgestattete Kulissen und das harmonierende Gespann DiCaprio/Pitt. Auf Grund dessen aber auch kein Film für die Masse.

Platz 5) 12 Years a Slave (2013)

12 Years a Slave (2013) – Trailer © Video: Fox Searchlight Pictures / Summit Entertainment

Regie: Steve McQueen

Genre: Biografie, Drama

IMDb-Bewertung: 8,1/10

Solomon Northup (Chiwetel Ejiofor) ist ein frei geborener afroamerikanischer Geigenspieler, der 1841 mit Familie in New York lebt. Sein Albtraum beginnt, als er von zwei Weißen ausgetrickst wird, die vorgeben, ihn als Künstler engagieren zu wollen, ihn aber in Wahrheit unter Drogen setzen, in Ketten legen und in die Sklaverei in den Süden verkaufen – nachdem sie ihn zuvor brutal gefoltert haben. Der an sich gemäßigte Plantagenbesitzer Ford (Benjamin Cumberbatch) kauft ihn, doch ein junger Aufseher (Paul Dano) quält ihn so lange, bis Solomon sich wehrt und ihn verprügelt. Diesen Ärger kann Ford nicht gebrauchen. Er verkauft ihn weiter an den bibelfesten Master Epps (Michael Fassbender), der sich selbst als „Niggerbrecher“ bezeichnet. Doch Solomon gibt die Hoffnung auf ein freies Leben nicht auf … Der britische Regisseur Steve McQueen (nicht verwandt mit dem 70er-Schauspielstar) führt hier schonungslos die Verbrechen der weißen Amerikaner vor. Exemplarisch ist eine Szene, in der Northup eine gefühlte Ewigkeit an einem Baum hängen muss und jeder andere weiter seiner Tätigkeit nachgeht. Oscars gab’s für den besten Film, die beste Nebenrolle (Lupita Nyong’o) und das Drehbuch.

Platz 4) Snatch – Schweine und Diamanten (2000)

Snatch – Schweine und Diamanten (2000) – Trailer © Video: Screen Gems

Regie: Guy Ritchie

Genre: Komödie, Krimi

IMDb-Bewertung: 8,3/10

Ganove, Franky Four Fingers (Benicio del Toro) hat in Amsterdam einen kostbaren Diamanten geklaut, den er in New York bei seinem Boss Avi abliefern soll. Bei einem Zwischenstopp in London lässt sich der Spielsüchtige unglücklicherweise dazu hinreißen, bei einem illegalen Boxkampf eine Wette zu platzieren und wird vom russischen Waffendealer Boris ausgeraubt. Was folgt, ist ein Riesenschlamassel, bei dem auch Boxpromoter Turkish (Jason Statham) sowie der bauernschlaue irische Zigeuner, One Punch Mickey (Brad Pitt) mitmischen. Und dann reist auch noch Gangsterboss Avi an … Makaber-witzige Gangstergroteske voller durchgeknallter Typen von Guy Ritchie (Bube, Dame, König, Gras).

Platz 3) Inglourious Basterds (2009)

Inglourious Basterds (2009) – Trailer © Video: The Weinstein Company / Universal Pictures

Regie: Quentin Tarantino

Genre: Abenteuer, Drama, Krieg

IMDb-Bewertung: 8,3/10

Im von Nazis besetzten Frankreich muss Shosanna Dreyfus (Mélanie Laurent) mitansehen, wie ihre Familie von „Judenjäger“ Oberst Landa (Christoph Waltz) ermordet wird. Sie flieht nach Paris und eröffnet dort unter neuer Identität ein Kino. Zugleich formt US-Offizier Aldo Raine (Brad Pitt) eine tollkühne Truppe aus amerikanisch-jüdischen Soldaten, Basterds genannt, die in Frankreich Nazis killen sollen. Ihre Spezialität: Nazi-Skalps sammeln! Schließlich planen sie, führende Nazis bei einer Filmpremiere in Shosannas Lichtspieltheater zu killen … Großartige Darsteller, geschliffene Dialoge, Hochspannung und schwarzer Humor – ein echtes Tarantino-Meisterwerk. Mit der Rolle des teuflischlistigen Nazi-Oberst Landa (Nebenrollen-Oscar!) hat sich Christoph Waltz einen Ehrenplatz in der Liste der Filmschurken erkämpft.

Platz 2) Sieben (1995)

Sieben (1995) – Trailer © Video: New Line Cinema

Regie: David Fincher

Genre: Krimi, Drama, Mystery

IMDb-Bewertung: 8,6/10

Detective Somerset (Morgan Freeman) steht kurz vor seiner Pensionierung, als er einen besonders grausigen Fall bekommt: Ein extrem dicker Mann wurde in seiner Wohnung gefesselt und zu Tode gefüttert. Sein junger Kollege Mills (Brad Pitt) findet wenig später an einem anderen Tatort einen toten Anwalt, der gezwungen wurde, sich selbst zu verstümmeln. Neben der Leiche steht in Blut geschrieben das Wort Habgier. Als Somerset an der Wand des ersten Toten das Wort Völlerei findet, bestätigt sich ein schrecklicher Verdacht: Ein Serienkiller tötet für jede der sieben Todsünden einen Menschen. Wobei ihm Trägheit, Wollust, Hochmut, Neid und Zorn noch fehlen … Genreprägender Schocker mit großartigen Darstellern und finsterem Finale. Brad Pitt gelang damit der endgültige Durchbruch.

Platz 1) Fight Club (1999)

Fight Club (1999) – Trailer © Video: 20th Century Fox

Regie: David Fincher

Genre: Drama

IMDb-Bewertung: 8,8/10

Zwiespältige Reaktionen hat David Finchers (Gone Girl) Gesellschaftsstudie einst hervorgerufen. Die einen brandmarkten sie als faschistoid und gewaltverherrlichend, andere freuten sich über einen für Hollywood untypischen Plot. Egal, auf welcher Seite man steht, kalt lässt der Fight Club niemanden. Und darum geht’s: Einem namenlosen Yuppie-Erzähler (Edward Norton) machen chronische Schlafstörungen und Langeweile schwer zu schaffen. Nur inmitten Sterbender in diversen Krebs-Selbsthilfegruppen, in die er sich einschleicht, fühlt er sich besser, den armen Teufeln geht es eben noch dreckiger als ihm. Eines Tages läuft ihm der charismatische Draufgänger Tyler (Brad Pitt) über den Weg, der ein höchst wirksames Mittel gegen die Fadesse kennt: Gewalt! Gemeinsam gründen sie den Fight Club, in dem sich gelangweilte Wohlständler gegenseitig verprügeln können. Der Zustrom ist enorm … Auch heute noch so faszinierend wie verstörend. Schriftsteller Chuck Palahniuk, von dem die Romanvorlage stammt, war begeistert von der Verfilmung. Auf die Idee zum Buch kam er übrigens, als er bei einem Camping-Urlaub verprügelt wurde.

