Bill Nighy startete seine Karriere auf der Theaterbühne, um die Jahrtausendwende gelang ihm mit Tatsächlich ... Liebe der weltweite Kinodurchbruch. Immer wieder wechselt er von seriösen Literaturfilmen zu Fantasy-Horror oder Hollywood-Blockbustern. Doch welche sind seine besten Filme und Serien? Hier gibt’s die Top 10 Serien und Filme mit Bill Nighy. Spoilerfrei, dafür mit Trailer, Genreinfo und Kurzinhalt.

Bill Nighy wurde am 12. Dezember 1949 in Caterham, Großbritannien geboren. Zur Schauspielerei gelangte er auf dem klassischen Weg einer Ausbildung an der „Guilford School of Dance and Drama“. Im Anschluss war er bei verschiedenen Theatern in England angestellt wo er zu einem der renommiertesten Bühnendarsteller des Landes avancierte. Zum Film kam er 1980– im Weihnachts-Evergreen „Der kleine Lord“ spielte er eine Minirolle als Beamter. In den darauffolgenden Jahren war Nighy in diversen kleinen Film- und Kinoproduktionen zu sehen. Erst um die Jahrtausendwende war dem schlaksigen Charakterkopf ein internationaler Kino-Durchbruch vergönnt. Nach all den kleinen Film-Engagements wirkt sein gewaltiger Erfolg mit „Tatsächlich... Liebe“ fast wie ein Durchbruch über Nacht – und das hochverdient. Nach ein paar gelungenen Ausflügen ins Fantasy-Horror-Genre (Underworld, Shaun of the Dead, Per Anhalter durch die Galaxis) blieb er dem seriösen Kino treu und glänzte in Literaturverfilmungen genauso wie in Krimis, Thriller und Dramen. Dem Blockbuster-Kino ist er als Davy Jones in Fluch der Karibik gefolgt, und auch als Hepheastus in Zorn der Titanen darf man den Mann aus Caterham bewundern.

Platz 10: Agatha Christie's Ordeal by Innocence (2018)

Agatha Christie's Ordeal by Innocence (2018) © Video: YouTube

IMDb-Bewertung: 7,3

Handlung:

Weihnachten 1954: Bei seiner Rückkehr nach England erfährt Dr. Calgary, daß ein junger Mann namens Jack Argyll unschuldig wegen Mordes an seiner Adoptivmutter Rachel gehängt wurde, für den er das Alibi hätte liefern können. Die Familie des Jungen will alles auf sich beruhen lassen, denn jeder hatte ein Motiv. Bevor Calgary den wahren Täter entlarvt, finden einige Leute ein unvorhergesehenes Ende. Feine BBC-Neuverflimgung mit hochkarätiger Besetzung (Bill Nighy, Anna Chancellor, Matthew Goode u.a.). Angeblich Agatha Christies Lieblingsroman.

Platz 9: Wild Target (2010)

Wild Target (2010) © Video: YouTube

IMDb-Bewertung: 6,8

Handlung:

Victor (Bill Nighy) ist Profikiller aus Familientradition. Sein neuer Auftrag führt den kultivierten Neurotiker zur ebenso hübschen wie hyperaktiven Betrügerin und Kleptomanin Rose (Emily Blunt), die sich den Zorn eines Kunsthändlers (Rupert Everett) zuzog, indem sie ihm einen gefälschten Rembrandt unterjubelte. Weil Victor sich zu Rose hingezogen fühlt, versemmelt er zwei Attentate und rettet die Schöne dann auch noch vor weiteren auf den Plan tretenden Auftragsmördern …… Eine köstliche Brit- Komödie mit wunderbar miteinander harmonierenden Stars.

Platz 8: Still Crazy (1998)

Still Crazy (1998) © Video: YouTube

IMDb-Bewertung: 7,1

Handlung:

Ein Blitzschlag bei einem gigantischen Open-Air Konzert beendete 1977 die Karriere der legendären Rock-Kultband Strange Fruit. 20 Jahre später sind die Helden von einst gescheiterte Götter, die sich mit Pechvogeljobs über Wasser halten, pleite, bürgerlich und vom Leben beinahe besiegt. Aber sie haben immer noch den Rock'n'Roll. Und ihren Ex-Keyboarder Tony, der die Jungs zum Comeback überredet. Die Darstellung der Ex-Rocker ist mit grosser Detailliebe angelegt und gerät deswegen überzeugend. Mit: Bill Nighy, Stephen Rea, Billy Connolly, Jimmy Nail, Timothy Spall u.a.

Platz 7: Radio Rock Revolution (2009)

Radio Rock Revolution © Video: YouTube

IMDb-Bewertung: 7,4

Handlung:

Während sich in London in der Mitte der 1960er die Menschen immer bunter kleiden und Beatles und Co die Musik neu erfinden, setzt die staatliche BBC weiterhin auf konservativen Sound. Abhilfe schaffen Piratensender, die aus internationalen Gewässern ins Königreich funken. Besonders der exzentrische Kapitän Quentin (Bill Nighy) und die bunte DJ-Truppe Ami The Count (Philip Seymour Hoffman), Dr. Dave (Nick Frost) und Gavin Cavanagh (Rhys Ifans) sind den Behörden (Kenneth Branagh als Sir Alistair Dormandy ist großartig!) ein Dorn im Auge. Lustvoll-charmante, starbesetzte Farce vom Autor von Vier Hochzeiten und ein Todesfall.

Platz 6: Über kurz oder lang (Blow Dry, 2001)

Über kurz oder lang © Video: YouTube

IMDb-Bewertung: 6,3

Handlung:

Phil Allen war einst der Star unter den britischen Friseuren - bis ihn seine Frau verlassen hat. Doch nun soll die Meisterschaft im Haareschneiden ausgerechnet in dem Städtchen ausgetragen werden, in das er sich mit seinem kleinen Salon zurückgezogen hat. Unter den Teilnehmern ist auch Phils Erzrivale aus alten Zeiten und dessen Tochter Christina, die Phils Sohn ganz schön den Kopf verdreht. So weckt der Wettbewerb altes Leid und neue Leidenschaften, es wird geschummelt und betrogen - und alle Beteiligen müssen feststellen: In der Liebe und beim Haareschneiden sind alle Mittel erlaubt. Gelungene Britkomödie mit Starbesetzung: Bill Nighy, Alan Rickman, Natasha Richardson, Josh Hartnett u.v.a.

Platz 5: About Time - Alles eine Frage der Zeit (2013)

Alles eine Frage der Zeit © Video: YouTube

IMDb-Bewertung: 7,8

Handlung:

An seinem 21. Geburtstag wird Tim (Domhnall Gleeson) von seinem Vater (Bill Nighy) zu einem Vier-Augen-Gespräch gebeten, bei dem der ihm Erstaunliches verrät: Die männlichen Familienmitglieder können durch die Zeit reisen! Der Ort der Reise muss Tim aber persönlich betreffen, Hitler töten geht nicht. Was fängt der junge Mann nun mit dieser Gabe an? Klarer Fall:Tim, kein Frauenmagnet, versucht, die Richtige zu finden und dank der Zeitreisen Flirtfehler auszubügeln. Witzig-kluges Fantasymärchen von Tatsächlich Liebe-Regisseur Richard Curtis.

Platz 4: Best Exotic Marigold Hotel (2011)

Best Exotic Marigold Hotel (2011) © Video: YouTube

IMDb-Bewertung: 7,3

Handlung:

Die Anzeige klingt verlockend: Das indische Best Exotic Marigold Hotel soll ein Luxusanwesen sein, das britischen Senioren für wenig Geld einen angenehmen Lebensabend bietet. Eine Gruppe Pensionisten lässt sich auf das Abenteuer ein. Da wären die finanziell gescheiterte Witwe Evelyn (Judi Dench), der homosexuelle Richter Graham (Tom Wilkinson), das streitsüchtige Paar Douglas (Bill Nighy) und Jean (Penelope Wilton), Strizzi Norman (Ronald Pickup) und Madge (Celia Imrie), die beide auf der Suche nach Liebe sind, sowie die fremdenfeindliche Ex-Haushälterin Muriel (Maggie Smith). In Indien angekommen, sieht die Wahrheit dann anders aus: Das "Edelhotel" ist eine Bruchbude Mit feinen Altstars inszenierte John Madden eine warmherzige Tragikomödie um zerbrochene Träume, Lebenslügen, Neuanfänge und späte Liebe. Sehr fein!

Platz 3: Fluch der Karibik 2 (2006)

Bill Nighy in Fluch der Karibik 2 (Pirates of the Caribbean - Dead Mens Chest, 2005) © Video: YouTube

IMDb-Bewertung: 7,3

Handlung:

Gleich zu Beginn fällt die Hochzeit des wackeren Schmieds Will (Orlando Bloom) mit der ebenbürtig tapferen Gouverneurstochter Elizabeth (Keira Knightley) ins Wasser: Englische Truppen nehmen die Brautleute gefangen! Die Anklage: Begünstigung und Fluchthilfe für den Piraten Jack Sparrow (Johnny Depp), worauf der Galgen steht. Doch wenn Will es schafft ,dem schrägen Kapitän dessen Kompass abzujagen, werden er und Elizabeth begnadigt. Die Navigationshilfe weist nämlich den Weg zu einer speziellen Truhe, hinter der auch die mächtige Ostindische Handelsgesellschaft her ist. Jack steckt freilich selber gerade in Nöten. Auf der "Black Pearl" ist der Rum ausgegangen, die Crew murrt, und schauriger Besuch stellt sich ein: Der untote Bootstrap Bill erinnert den Seeräuber an eine alte Schuld: Seine Seele gehört dem grausamen Davy Jones (Bill Nighy).

Platz 2: Tatsächlich ... Liebe (Love Actually, 2003)

Tatsächlich ... Liebe (Love Actually, 2003) © Video: YouTube

IMDb-Bewertung: 7,6

Handlung:

Gehört längst zu den Fixpunkten im Weihnachtsprogramm, es geht um neun mehr oder weniger romantische Episoden im vorweihnachtlichen London: Der frisch gewählte britische Premierminister (Hugh Grant) verliebt sich in seine Hausangestellte, Autor Jamie (Colin Firth) verschaut sich in Südfrankreich in seine portugiesische Haushälterin, der verheiratete Harry (Alan Rickman) verfällt seiner Sekretärin. Zudem ist da noch Rocker Billy (Bill Nighy), der nach spätem Charterfolg erkennt, wie wichtig ihm sein Manager Joe ist ...Zurücklehnen, lachen und weinen!

STREAMEN UND KAUFEN: Die besten Filme mit BILL NIGHY gibt es hier*

Platz 1: State of Play - Mord auf Seite eins (BBC-Miniserie, 2003)

State of Play © Video: YouTube

IMDb-Bewertung: 8,4

Handlung:

Eine hochkarätig besetzte, mehrfach ausgezeichnete britische Serie mit spannungsgeladenen Intrigen, auf die Journalist Cal McCaffrey (John Simm) im Londoner Regierungsmilieu stößt. Der BBC-Sechsteiler fesselt dank einer komplexen und hochaktuellen Story von der ersten bis zur letzten Minute. Neben der Krimihandlung werden die gefährlichen Verstrickungen von politischen und wirtschaftlichen Interessen ebenso unter die Lupe genommen wie die verheerenden Auswirkungen einer sensationslüsternen Boulevard-Berichterstattung. Die Serie gewann zahlreiche Auszeichnungen, darunter drei Bafta-TV-Awards, wovon einer an Bill Nighy als bester Schauspieler ging.

