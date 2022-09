Seit 1999 ermitteln die Kommissare Moritz Eisner & Bibi Fellner in und an österreichischen Tatorten

Harald Krassnitzer und Adele Neuhauser zählen im Tatort-Universum zu den beliebtesten Ermittlerteams, auch in Deutschland. Der Österreich-Tatort mischt seit Anbeginn der erfolgreichen Krimi-Serie kräftig mit – bereits seit 1971.

Die Wiener Tatort-Kieberer starteten ihren Erfolgszug mit Kommissar Viktor Marek, gespielt vom legendären Fritz Eckhardt. Rund ein Jahr nach dem Start der bis dato am längsten laufenden Krimiserie der Welt (Taxi nach Leipzig war die erste Folge am 29. November 1970) wurde die ORF-Reihe Oberinspektor Marek als Österreich-Beitrag in den Tatort eingegliedert und bliebt dort bis 1987.

Seitdem gab es verschiedene Ermittler-Teams, mache waren Eintagsfliegen, wie etwa Christoph Waltz, dem nur ein Fall übertragen wurde oder Klaus Wildbolz, der zuerst einen Mörder und Jahre später Kommisar Max Becker gab. Andere blieben länger: Oberinspektor HIrth oder Kollege Fichtl – der eine grantig, der andere ruppig.

Die meisten Fälle haben bislang Moritz Eisner (Harald Krassnitzer) und Bibi Fellner (Adele Neuhauser) geliefert. lnsgesamt neun Teams stellte Österreich bislang – nicht schlecht im Vergleich zur Schweiz mit nur vier Ermittlern. In Deutschland waren bis dato über 100 Kommissare im Einsatz, die fleißigsten sind die Müncher Batic und Leitmayr – sie haben seit 1991 stolze 84 Fälle gelöst. Die dienstälteste Kommissarin ist Lena Odenthal mit Ermittlungsbeginn 1989.

10 LEGENDÄRE TATORT-KOMMISSARE AUS ÖSTERREICH:

1) Fritz Eckhardt als Oberinspektor Viktor Marek

Kult-Ermittler Viktor Marek, gespielt von Fritz Eckhardt © ORF

Aktiv im Dienst: 1971 - 1987

14 Fälle löste Fritz Eckhardt in der Rolle des Oberinspektors Marek, der schon ab 1963 erfolgreich die gleichnamige Serie hatte und in den 70ern in den Tatort eingegliedert wurde.

Folge 79: Der vergessene Mord © Video: YouTube

Mordverdacht, Mareks ersten Fall aus 1971, in dem er zusammen mit seinem deutschen Kollegen Kommissar Trimmel aus Hamburg ermittelt, können Sie hier sehen

Streamen, kaufen, leihen: Marek-Tatorte gibt es hier*

2) Kurt Jaggberg als Oberinspektor Kurth Hirth

Der obergrantige Oberinspektor Hirth (Kurt Jaggberg) © ORF

Aktiv im Dienst: 1984 - 1986

Seine Tatort-Karriere startete Jaggberg als Assistent von Oberinspektor Marek, später leitete er als Obergrantler ein Wiener Team. Ihn sieht man in insgesamt 9 Fällen.

Kurt Jaggberg spielt Kurth Hirth © Video: YouTube

Die Nachtstreife (1985)können Sie hier sehen

2) Miguel Herz-Kestranek als Inspektor Franz Ullmann

Miguel Herz-Kestranek assistierte Kommisar Hirth und löste als Journalist Lutinsky 1986 einen Fall © ORF

Aktiv im Dienst: 1984 – 1985 und 1986

Miguel Herz-Kestranek hatte zwei Tatort-Karrieren: 1984-1985 als Hirths Assistent Franz Ullmann und 1986 als ermittelnder Journalist Lutinsky. Insgesamt war er bei 4 Fällen dabei.

Der Mann mit den Rosen (1984)können Sie hier sehen

4) Christoph Waltz als Kommissar Herbert Passini

Christoph Walz als Inspektor Passini (2. v. l.) © ORF

Aktiv im Dienst: 1987

Zwei Jahrzehnte vor seinem internationalen Durchbruch mit Quentin Tarantinos Inglourious Basterds löste Waltz als Inspektor Passini einen Tatort-Fall.

Christoph Waltz als Kommissar Passini © Video: YouTube

Wunschlos tot (1987)können Sie hier sehen

5) Bruno Dallansky als Oberinspektor Pfeifer

Bruno Dallansky blieb als Kommissar Pfeifer sechs Fälle lang in Wien © ORF

Aktiv im Dienst: 1986 - 1988

Ursprünglich war Bruno Dallansky (Oberinspektor Pfeifer) also Vertretung für Kurth Hirth vorgesehen, er blieb dann aber doch für sechs Fälle in Wien.

Bruno Dallansky als Oberinspektor Pfeifer © Video: YouTube

Feuerwerk für eine Leiche (1988)können Sie hier sehen

6) Michael Janisch als Kommissar Michael Fichtl

Kommissar Fichtl – bei der Wortwahl nicht zimperlich © ORF / Hajek

Aktiv im Dienst: 1989 – 1996

Oberinspektor Fichtls Umgangsformen zählten zu den rauen unter den Tatort-Kommissaren. Von 1984 bis 1989 war er in Hirths Team, insgesamt war er in 9 Fällen tätig.

Michael Janisch als Kommissar Fichtl © Video: YouTube

Stahlwalzer (1993)können Sie hier sehen

7) Klaus Wildbolz als Inspektor Max Becker

Klaus Wildbolz mordete erst, dann wurde er selbst Kommissar © ORF

Aktiv im Dienst: 1996

1977 spielte Wildbolz einen Mörder im Tatort, 1996 ermittelte er selbst einmal. Im selben Jahr noch startete die Serie Schlosshotel Orth.

1977: Erster Wildbolz-Auftritt in einem Tatort, hier aber noch nicht als Becker sondern als Mörder © Video: YouTube

Dein Fall Mein ist die Rache (1996) mit Klaus Wildbolz als Inspektor Max Beckerkönnen Sie hier sehen

8) Wolfgang Hübsch als Kommissar Paul Kant

Paul Kant löste mit seinem Team zwei Fälle © ORF / Ali Schafler

Aktiv im Dienst: 1997

Das Kurzzeit-Team mit Johann Nikolussi als Inspektor Jakob Varanasi und Wolfgang Hübsch als Oberinspektor Kant löste in Wien zwei Mordfälle.

Wolfgang Hübsch als Kommissar Paul Kant © Video: YouTube

9+10) Adele Neuhauser und Harald Krassnitzer als Kommissarin Bibi Fellner und Kommissar Moritz Eisner

Dauerhafte Verbindung: Moritz Eisner und Bibi Fellner © ORF / Petro Domenigg

Aktiv im Dienst: Eisner: seit 1999; Fellner: seit 2011

Das österreichische Langzeit-Ermittlerduo Eisner/Fellner ist seit 2011 gemeinsam unterwegs.

Das kongeniale Duo Eisner und Fellner in der 950ten Tatort-Folge „Gier“ © Video: YouTube

Die erste gemeinsame Folge mit Eisner und Fellner, Vergeltung (Tatort-Folge 793)können Sie hier sehen

Streamen, kaufen, leihen: Eisner-Fellner-Tatorte gibt es hier*